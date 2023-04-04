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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 9.
Сентраль Кордоба Росарио
1:0
Перерыв
Арсенал Саранди
0'
38' Желтая карточка
Пенья Фелипе
1:0
45' Гол
Brian Farioli
45' Желтая карточка
Brian Farioli

Ход матча

38'
 
Пенья Фелипе
45'
Brian Farioli
(Lucas Besozzi)
1:0
45'
Brian Farioli
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сентраль Кордоба Росарио
Ничья
Арсенал Саранди
3.75
6.30
5.10
Все Коэффициенты
1
Marcos
Ledesma
17
Brian
Blasi
2
Fabio
Pereyra
14
Gonzalo
Goni
29
Gustavo
Canto
28
Mauro
Pitton
12
Ciro
Rius
25
Масиэль
Леандро
77
Lucas
Besozzi
44
Brian
Farioli
20
Facundo
Castelli
23
Alejandro
Medina
I
4
Lucas
Souto
19
Сентурион
Максимилиано
30
Facundo
Cardozo
5
Спорле
Адриан
28
Пенья
Фелипе
6
Tiago
Banega
10
Santiago
Toloza
8
Braian
Rivero
22
Brian
Guzman
9
Леал
Луиш
Сентраль Кордоба Росарио
4-1-3-2
Арсенал Саранди
4-1-3-2

История личных встреч

Сентраль Кордоба Росарио
Арсенал Саранди

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

ЛП
2:0
ЛП
3:3
ЛП
5:0
ЛП
1:1
С
2:2
ПБ
1:1

Голы

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Среднее время на гол

54
67

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

2.33
1.17

Тотал матчей

2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

38
77

Бомбардиры внутри турнира

Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ciro Rius 1 0.11
Lucas Emanuel Gamba 1 0.11
Jesus Soraire 1 0.11
Масиэль Леандро 1 0.11
Facundo Castelli 0 0
Brian Farioli 0 0
Lucas Besozzi 0 0
Арсенал Саранди
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леал Луиш 3 0.33
Brian Guzman 2 (1) 0.22
Tiago Banega 1 0.11
Santiago Toloza 1 0.11
Facundo Pons 0 0
Lucas Brochero 0 0
Lucas Souto 0 0

Карточки

Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fabio Pereyra 2 0
Торрес Кристиан 1 0
Ciro Rius 1 0
Калински Энсо 1 0
Gustavo Canto 1 0
Facundo Castelli 1 0
Julian Navas 1 0
Brian Farioli 1 0
Lucas Besozzi 1 0
Арсенал Саранди
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alejandro Medina I 3 0
Ignacio Gariglio 3 0
Пенья Фелипе 3 0
Спорле Адриан 1 1
Joaquin Pombo 1 1
Сентурион Максимилиано 2 0
Brian Guzman 1 0
Santiago Paiva 1 0
Tomas Sultani 1 0
Tiago Banega 1 0
Lucas Souto 1 0
Santiago Toloza 1 0
Tomas Sives 1 0

Результаты матчей

Сентраль Кордоба Росарио
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Арсенал Саранди
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
2
Сентраль Кордоба Росарио
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Арсенал Саранди
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
4

Волевые поражения

1
3
Сентраль Кордоба Росарио
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Арсенал Саранди
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
5

Волевые поражения

1
5

Голы по времени матча

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
50%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
29%
1
20%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
25%
3
43%
61-75
2
50%
1
14%
76-90

Пропущено

10
10
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
20%
2
20%
1-15
1
10%
2
20%
16-30
1
10%
3
30%
31-45
1
10%
2
20%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Claypole - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Депортиво Эспаньол 0:2 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 4:0 Спортиво Итальяно - Сентраль Кордоба Росарио 2:2
Сентраль Кордоба Росарио - Берасатеги 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Тигре 2:0 Лухан - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Реал Пилар 2:1 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентинос Хуниорс 1:0 Депортиво Линьерс - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Хусто Хосе де Уркиса 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Бельграно 0:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Хенераль Ламадрид - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Сан-Мартин Бурсако 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Ривер Плейт 0:2 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 3:1 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба Росарио 1:4
Арсенал Саранди
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Арсенал Саранди - Тигре 2:0 Аргентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Бельграно 0:1 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:2
Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3 Росарио Сентраль - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Сан-Лоренсо - Арсенал Саранди 1:0 Тигре - Арсенал Саранди 1:4 Арсенал Саранди - Барракас Централь 1:2 Арсенал Саранди - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Унион Санта-Фе - Арсенал Саранди 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Сармиенто - Арсенал Саранди 2:0 Арсенал Саранди - Альдосиви 3:0 Химнасия Ла-Плата - Арсенал Саранди 2:0 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 2:2 Годой Крус - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Уракан 1:1

Результаты матчей

Сентраль Кордоба Росарио
Арсенал Саранди

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Сентраль Кордоба Росарио
Арсенал Саранди

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
5
3
1
7
1.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 9 7 0 2 15 - 5 21
2.
Сан-Лоренсо
 9 5 2 2 10 - 4 17
3.
Расинг Авельянеда
 9 5 2 2 13 - 8 17
4.
Росарио Сентраль
 9 5 2 2 13 - 12 17
5.
Тальерес Кордоба
 9 5 1 3 15 - 8 16
6.
Дефенса и Хустисия
 9 4 3 2 11 - 6 15
7.
Аргентинос Хуниорс
 9 4 2 3 10 - 5 14
8.
Бока Хуниорс
 9 4 2 3 12 - 8 14
9.
Ланус
 9 4 2 3 11 - 8 14
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 4 2 3 9 - 10 14
11.
Велес Сарсфилд
 9 3 4 2 12 - 7 13
12.
Институто
 9 3 4 2 11 - 11 13
13.
Атлетико Платенсе
 9 3 4 2 13 - 13 13
14.
Годой Крус
 9 4 0 5 7 - 10 12
15.
Уракан
 9 3 3 3 13 - 12 12
16.
Бельграно
 9 3 3 3 5 - 9 12
17.
Эстудиантес Ла Плата
 9 3 2 4 10 - 11 11
18.
Тигре
 9 3 2 4 10 - 12 11
19.
Сентраль Кордоба Росарио
 1:0 9 3 2 4 5 - 10 11
20.
Сармиенто
 9 2 3 4 10 - 11 9
21.
Барракас Централь
 9 2 3 4 9 - 13 9
22.
Банфилд
 9 2 3 4 4 - 8 9
23.
Индепендьенте Авельянеда
 9 1 6 2 7 - 9 9
24.
Арсенал Саранди
 0:1 9 2 2 5 7 - 11 8
25.
Химнасия Ла-Плата
 9 2 2 5 6 - 14 8
26.
Атлетико Тукуман
 9 1 5 3 5 - 10 8
27.
Унион Санта-Фе
 9 1 4 4 6 - 10 7
28.
Колон
 9 0 6 3 6 - 10 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 5 4 1 0 7 - 0 13
2.
Росарио Сентраль
 5 4 1 0 8 - 3 13
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 4 0 0 5 - 0 12
4.
Расинг Авельянеда
 5 3 2 0 7 - 4 11
5.
Аргентинос Хуниорс
 4 3 1 0 8 - 1 10
6.
Ривер Плейт
 4 3 0 1 7 - 3 9
7.
Годой Крус
 4 3 0 1 6 - 2 9
8.
Сентраль Кордоба Росарио
 1:0 5 3 0 2 4 - 3 9
9.
Велес Сарсфилд
 5 2 2 1 9 - 4 8
10.
Дефенса и Хустисия
 5 2 2 1 7 - 5 8
11.
Бока Хуниорс
 5 2 2 1 6 - 4 8
12.
Ланус
 4 2 1 1 5 - 3 7
13.
Уракан
 4 2 1 1 6 - 5 7
14.
Химнасия Ла-Плата
 4 2 1 1 4 - 3 7
15.
Эстудиантес Ла Плата
 5 2 1 2 7 - 6 7
16.
Тальерес Кордоба
 5 2 0 3 5 - 5 6
17.
Атлетико Платенсе
 5 1 3 1 7 - 8 6
18.
Институто
 5 1 3 1 4 - 5 6
19.
Банфилд
 5 1 3 1 1 - 2 6
20.
Атлетико Тукуман
 4 1 2 1 3 - 4 5
21.
Бельграно
 4 1 2 1 2 - 3 5
22.
Барракас Централь
 5 1 2 2 3 - 6 5
23.
Тигре
 4 1 1 2 4 - 5 4
24.
Арсенал Саранди
 0:1 4 1 1 2 3 - 5 4
25.
Унион Санта-Фе
 4 1 1 2 4 - 6 4
26.
Сармиенто
 4 1 0 3 7 - 9 3
27.
Колон
 5 0 3 2 3 - 6 3
28.
Индепендьенте Авельянеда
 4 0 2 2 5 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 5 4 0 1 8 - 2 12
2.
Тальерес Кордоба
 4 3 1 0 10 - 3 10
3.
Дефенса и Хустисия
 4 2 1 1 4 - 1 7
4.
Институто
 4 2 1 1 7 - 6 7
5.
Атлетико Платенсе
 4 2 1 1 6 - 5 7
6.
Ланус
 5 2 1 2 6 - 5 7
7.
Тигре
 5 2 1 2 6 - 7 7
8.
Бельграно
 5 2 1 2 3 - 6 7
9.
Индепендьенте Авельянеда
 5 1 4 0 2 - 1 7
10.
Расинг Авельянеда
 4 2 0 2 6 - 4 6
11.
Бока Хуниорс
 4 2 0 2 6 - 4 6
12.
Сармиенто
 5 1 3 1 3 - 2 6
13.
Велес Сарсфилд
 4 1 2 1 3 - 3 5
14.
Уракан
 5 1 2 2 7 - 7 5
15.
Барракас Централь
 4 1 1 2 6 - 7 4
16.
Сан-Лоренсо
 4 1 1 2 3 - 4 4
17.
Эстудиантес Ла Плата
 4 1 1 2 3 - 5 4
18.
Росарио Сентраль
 4 1 1 2 5 - 9 4
19.
Арсенал Саранди
 0:1 5 1 1 3 4 - 6 4
20.
Аргентинос Хуниорс
 5 1 1 3 2 - 4 4
21.
Банфилд
 4 1 0 3 3 - 6 3
22.
Колон
 4 0 3 1 3 - 4 3
23.
Годой Крус
 5 1 0 4 1 - 8 3
24.
Унион Санта-Фе
 5 0 3 2 2 - 4 3
25.
Атлетико Тукуман
 5 0 3 2 2 - 6 3
26.
Сентраль Кордоба Росарио
 1:0 4 0 2 2 1 - 7 2
27.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 0 2 3 4 - 10 2
28.
Химнасия Ла-Плата
 5 0 1 4 2 - 11 1
  • — Выход в Кубок Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Ретеги Матео 7
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 5 (2)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 5 (1)
Расинг Авельянеда Matias Rojas II 5
Эстудиантес Ла Плата Боселли Мауро 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ланус Лема Кристиан 2 3
Дефенса и Хустисия Кардона Томас 6
Химнасия Ла-Плата Ignacio Miramon 1 4
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 4
Сармиенто Инсаурральде Хуан 1 3
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    46'
    Брайан Фариоли получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Лукас Бесоцци сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Брайан Фариоли бьет в цель!
  • Желтая карточка
    38'
    Пенья Фелипе получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 47% завершится ничьей.
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Сентраль Кордоба Росарио
Ничья
Арсенал Саранди
3.75
6.30
5.10
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Сентраль Кордоба Росарио
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