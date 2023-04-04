Тур: 9.
1:0
Перерыв
Ход матча
38'
45'
1:0
45'
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.06 Обе команды забьют
-
17
Brian
Blasi
14
Gonzalo
Goni
28
Mauro
Pitton
12
Ciro
Rius
28
Пенья
Фелипе
22
Brian
Guzman
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Brian BlasiЗащитник
- Защитник
-
14 Gonzalo GoniЗащитник
- Защитник
-
28 Mauro PittonПолузащитник
-
12 Ciro RiusПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
31 Gino Olguin
-
-
36 Jose Amado
-
-
-
Главный тренер: Leonardo Madelon
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Пенья ФелипеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Brian GuzmanНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
77 Куэста Хуан
-
-
-
-
15 Franco Vega
-
-
-
-
-
16 Tomas Sives
-
Главный тренер: Carlos Ruiz
История личных встреч
Сентраль Кордоба Росарио
Арсенал Саранди
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Среднее время на гол
54
67
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
2.33
1.17
Тотал матчей
2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
38
77
Бомбардиры внутри турнира
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ciro Rius
|1
|0.11
|Lucas Emanuel Gamba
|1
|0.11
|Jesus Soraire
|1
|0.11
|Масиэль Леандро
|1
|0.11
|Facundo Castelli
|0
|0
|Brian Farioli
|0
|0
|Lucas Besozzi
|0
|0
Арсенал Саранди
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леал Луиш
|3
|0.33
|Brian Guzman
|2 (1)
|0.22
|Tiago Banega
|1
|0.11
|Santiago Toloza
|1
|0.11
|Facundo Pons
|0
|0
|Lucas Brochero
|0
|0
|Lucas Souto
|0
|0
Карточки
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Fabio Pereyra
|2
|0
|Торрес Кристиан
|1
|0
|Ciro Rius
|1
|0
|Калински Энсо
|1
|0
|Gustavo Canto
|1
|0
|Facundo Castelli
|1
|0
|Julian Navas
|1
|0
|Brian Farioli
|1
|0
|Lucas Besozzi
|1
|0
Арсенал Саранди
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alejandro Medina I
|3
|0
|Ignacio Gariglio
|3
|0
|Пенья Фелипе
|3
|0
|Спорле Адриан
|1
|1
|Joaquin Pombo
|1
|1
|Сентурион Максимилиано
|2
|0
|Brian Guzman
|1
|0
|Santiago Paiva
|1
|0
|Tomas Sultani
|1
|0
|Tiago Banega
|1
|0
|Lucas Souto
|1
|0
|Santiago Toloza
|1
|0
|Tomas Sives
|1
|0
Результаты матчей
Сентраль Кордоба Росарио
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Арсенал Саранди
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
0
2
Сентраль Кордоба Росарио
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Арсенал Саранди
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
4
Волевые поражения
1
3
Сентраль Кордоба Росарио
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Арсенал Саранди
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
5
Волевые поражения
1
5
Голы по времени матча
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
50%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
7
5
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
29%
1
20%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
25%
3
43%
61-75
2
50%
1
14%
76-90
Пропущено
10
10
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
20%
2
20%
1-15
1
10%
2
20%
16-30
1
10%
3
30%
31-45
1
10%
2
20%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Claypole - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Депортиво Эспаньол 0:2 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 4:0 Спортиво Итальяно - Сентраль Кордоба Росарио 2:2
Сентраль Кордоба Росарио - Берасатеги 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Тигре 2:0 Лухан - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Реал Пилар 2:1 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентинос Хуниорс 1:0 Депортиво Линьерс - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Хусто Хосе де Уркиса 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Бельграно 0:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Хенераль Ламадрид - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Сан-Мартин Бурсако 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Ривер Плейт 0:2 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 3:1 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба Росарио 1:4
Арсенал Саранди
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Арсенал Саранди - Тигре 2:0 Аргентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Бельграно 0:1 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:2
Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3 Росарио Сентраль - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Сан-Лоренсо - Арсенал Саранди 1:0 Тигре - Арсенал Саранди 1:4 Арсенал Саранди - Барракас Централь 1:2 Арсенал Саранди - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Унион Санта-Фе - Арсенал Саранди 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Сармиенто - Арсенал Саранди 2:0 Арсенал Саранди - Альдосиви 3:0 Химнасия Ла-Плата - Арсенал Саранди 2:0 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 2:2 Годой Крус - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Уракан 1:1
Результаты матчей
Сентраль Кордоба Росарио
Арсенал Саранди
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Сентраль Кордоба Росарио
Арсенал Саранди
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
53
17
26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|0
|2
|15 - 5
|21
|2.
|9
|5
|2
|2
|10 - 4
|17
|3.
|9
|5
|2
|2
|13 - 8
|17
|4.
|9
|5
|2
|2
|13 - 12
|17
|5.
|9
|5
|1
|3
|15 - 8
|16
|6.
|9
|4
|3
|2
|11 - 6
|15
|7.
|9
|4
|2
|3
|10 - 5
|14
|8.
|9
|4
|2
|3
|12 - 8
|14
|9.
|9
|4
|2
|3
|11 - 8
|14
|10.
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|11.
|9
|3
|4
|2
|12 - 7
|13
|12.
|9
|3
|4
|2
|11 - 11
|13
|13.
|9
|3
|4
|2
|13 - 13
|13
|14.
|9
|4
|0
|5
|7 - 10
|12
|15.
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|16.
|9
|3
|3
|3
|5 - 9
|12
|17.
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|18.
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|19.
|1:0
|9
|3
|2
|4
|5 - 10
|11
|20.
|9
|2
|3
|4
|10 - 11
|9
|21.
|9
|2
|3
|4
|9 - 13
|9
|22.
|9
|2
|3
|4
|4 - 8
|9
|23.
|9
|1
|6
|2
|7 - 9
|9
|24.
|0:1
|9
|2
|2
|5
|7 - 11
|8
|25.
|9
|2
|2
|5
|6 - 14
|8
|26.
|9
|1
|5
|3
|5 - 10
|8
|27.
|9
|1
|4
|4
|6 - 10
|7
|28.
|9
|0
|6
|3
|6 - 10
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|7 - 0
|13
|2.
|5
|4
|1
|0
|8 - 3
|13
|3.
|4
|4
|0
|0
|5 - 0
|12
|4.
|5
|3
|2
|0
|7 - 4
|11
|5.
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|6.
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|7.
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|8.
|1:0
|5
|3
|0
|2
|4 - 3
|9
|9.
|5
|2
|2
|1
|9 - 4
|8
|10.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|11.
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|12.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|13.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|14.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|15.
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|16.
|5
|2
|0
|3
|5 - 5
|6
|17.
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|18.
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|19.
|5
|1
|3
|1
|1 - 2
|6
|20.
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|21.
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|22.
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|23.
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|24.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|25.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|26.
|4
|1
|0
|3
|7 - 9
|3
|27.
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|28.
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|8 - 2
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|3.
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|3 - 6
|7
|9.
|5
|1
|4
|0
|2 - 1
|7
|10.
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|11.
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|12.
|5
|1
|3
|1
|3 - 2
|6
|13.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|14.
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|15.
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|16.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|17.
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|18.
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|19.
|0:1
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|20.
|5
|1
|1
|3
|2 - 4
|4
|21.
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|22.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|23.
|5
|1
|0
|4
|1 - 8
|3
|24.
|5
|0
|3
|2
|2 - 4
|3
|25.
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|26.
|1:0
|4
|0
|2
|2
|1 - 7
|2
|27.
|5
|0
|2
|3
|4 - 10
|2
|28.
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
- — Выход в Кубок Либертадорес
|Тигре
|Ретеги Матео
|7
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|5 (2)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|5 (1)
|Расинг Авельянеда
|Matias Rojas II
|5
|Эстудиантес Ла Плата
|Боселли Мауро
|4 (1)
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 3
|Дефенса и Хустисия
|Кардона Томас
|6
|Химнасия Ла-Плата
|Ignacio Miramon
|1 4
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 4
|Сармиенто
|Инсаурральде Хуан
|1 3
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.06 Обе команды забьют
-