Тур: 10.
1:3
Конец матча
0'
0:1
7' ГолIvan Leguizamon
8' Желтая карточкаMoises Brandan
0:2
19' ГолCristian Nahuel Barrios
1:2
25' ГолNicolas Romero
43' Красная карточкаMaestro Puch Ignacio
44' Желтая карточкаGuillermo Acosta
44' Красная карточкаGuillermo Acosta
45' Желтая карточкаJalil Elias
53' Красная карточкаGaston Hernandez
1:3
58' ГолIvan Leguizamon
90'+4
Ход матча
7'
19'
25'
44'
44'
45'
53'
58'
Прогноз на матч от Liveresult
18
Ramiro
Ruiz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ramiro RuizНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Охеда ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Renzo TesuriПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Lucas Pusineri
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Рафа IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Agustin GiayЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Кампи ГастонЗащитник
-
46 Силва ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Барейро АдамНападающий
- Нападающий
-
-
-
58 Elian Irala
-
-
49 Diego Perea
-
Главный тренер: Ruben Dario Insua
История личных встреч
Атлетико Тукуман
Сан-Лоренсо
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
10 матчей
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
0.8
1
Среднее время на гол
112
90
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.4
1.2
Среднее время на гол
64
75
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
1.1
1.1
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
Среднее время на гол
81
81
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mateo Agustin Coronel
|2
|0.2
|Marcelo Estigarribia2
|2
|0.2
|Marcelo Gonzalez V
|1
|0.1
|Nicolas Romero
|1
|0.1
|Guillermo Acosta
|0
|0
|Cristian Menendez
|0
|0
|Ramiro Ruiz
|0
|0
Сан-Лоренсо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вомбергар Андрес
|3
|0.3
|Барейро Адам
|3 (2)
|0.3
|Ivan Leguizamon
|2
|0.2
|Jalil Elias
|1
|0.1
|Cristian Nahuel Barrios
|1
|0.1
|Бланди Николас
|1
|0.1
|Federico Gattoni
|1
|0.1
|Gaston Hernandez
|1
|0.1
|Malcom Braida
|0
|0
|Agustin Martegani
|0
|0
Карточки
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Guillermo Acosta
|5
|1
|Joaquin Pereyra1
|3
|1
|Bautista Kociubinski
|3
|0
|Bruno Felix Bianchi
|2
|0
|Ди Франко Франсиско
|2
|0
|Де ла Фуэнте Эрнан
|2
|0
|Maestro Puch Ignacio
|0
|1
|Jonathan Cabral
|1
|0
|Marcelo Gonzalez V
|1
|0
|Adrian Sanchez
|1
|0
|Tomas Marchiori
|1
|0
|Marcelo Estigarribia2
|1
|0
|Nicolas Romero
|1
|0
|Moises Brandan
|1
|0
Сан-Лоренсо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рафа II
|3
|0
|Cristian Nahuel Barrios
|1
|1
|Agustin Giay
|1
|1
|Баталья Аугусто
|2
|0
|Вомбергар Андрес
|2
|0
|Барейро Адам
|2
|0
|Malcom Braida
|2
|0
|Gaston Hernandez
|0
|1
|Бланди Николас
|1
|0
|Ezequiel Cerutti
|1
|0
|Карлос Санчес
|1
|0
|Jalil Elias
|1
|0
|Federico Gattoni
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Тукуман
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сан-Лоренсо
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
3
2
Атлетико Тукуман
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сан-Лоренсо
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
2
7
Атлетико Тукуман
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сан-Лоренсо
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
5
9
Голы по времени матча
Забито
4
6
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
2
50%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Пропущено
7
5
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
4
80%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
20%
76-90
Забито
2
7
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
4
57%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
6
0
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
13
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
4 Не забивали 2
0
0%
1
8%
1-15
2
33%
1
8%
16-30
1
17%
2
15%
31-45
0
0%
6
46%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
3
23%
76-90
Пропущено
13
5
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
4
80%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Колон - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Барракас Централь 1:1 Институто - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Банфилд 1:0
Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 3:0 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 1:1 Атлетико Платенсе - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 0:2 Бока Хуниорс - Атлетико Тукуман 1:0 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 3:1 Атлетико Тукуман - Унион Санта-Фе 1:1 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Атлетико Платенсе 2:1 Патронато Парана - Атлетико Тукуман 2:1 Атлетико Тукуман - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Аргентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 1:2 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 1:1 Сан-Лоренсо - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Банфилд 0:0
Сан-Лоренсо
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Эстудиантес Мерида - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:0 Сан-Лоренсо - Сармиенто Ресистенсия 3:0
Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 4:0 Уракан - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Унион Санта-Фе 1:0 Сармиенто - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0 Ланус - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Арсенал Саранди 1:0 Сан-Лоренсо - Данубио 0:1 Пеньяроль - Сан-Лоренсо 1:0 Сан-Лоренсо - Альдосиви 3:0 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:4 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Велес Сарсфилд 1:0 Годой Крус - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Уракан 1:0 Ланус - Сан-Лоренсо 2:0
Результаты матчей
Атлетико Тукуман
Сан-Лоренсо
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:0
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
4 раза 40%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:0
4 раза 40%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
4 раза 40%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Атлетико Тукуман
Сан-Лоренсо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
82
- — Выход в Кубок Либертадорес
|Тигре
|Ретеги Матео
|7
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|6 (3)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|6 (1)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|5 (1)
|Расинг Авельянеда
|Matias Rojas II
|5
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 5
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 3
|Дефенса и Хустисия
|Кардона Томас
|6
|Сармиенто
|Инсаурральде Хуан
|1 4
|Унион Санта-Фе
|Yeison Gordillo
|1 4