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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 10.
Атлетико Тукуман
1:3
Конец матча
Сан-Лоренсо
0'
0:1
7' Гол
Ivan Leguizamon
8' Желтая карточка
Moises Brandan
0:2
19' Гол
Cristian Nahuel Barrios
1:2
25' Гол
Nicolas Romero
43' Красная карточка
Maestro Puch Ignacio
44' Желтая карточка
Guillermo Acosta
44' Красная карточка
Guillermo Acosta
45' Желтая карточка
Jalil Elias
53' Красная карточка
Gaston Hernandez
1:3
58' Гол
Ivan Leguizamon
90'+4
1
Tomas
Marchiori
33
Moises
Brandan
2
Bruno
Felix
Bianchi
20
Nicolas
Romero
39
Matias
Orihuela
8
Guillermo
Acosta
16
Bautista
Kociubinski
10
Joaquin
Pereyra1
18
Ramiro
Ruiz
9
Maestro
Puch
Ignacio
37
Mateo
Agustin
Coronel
13
Баталья
Аугусто
2
Рафа
II
6
Federico
Gattoni
23
Gaston
Hernandez
47
Agustin
Giay
21
Malcom
Braida
5
Jalil
Elias
3
Карлос
Санчес
10
Cristian
Nahuel
Barrios
41
Ivan
Leguizamon
18
Вомбергар
Андрес
Атлетико Тукуман
4-3-3
Сан-Лоренсо
3-4-2-1

История личных встреч

Атлетико Тукуман
Сан-Лоренсо

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

10 матчей

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
1:1
ЛП
0:0
КДМЭП
1:3
С
2:2
С
0:2
С
2:0
П
1:0
ПА
0:1
ПА
3:1

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

0.8
1

Среднее время на гол

112
90

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.4
1.2

Среднее время на гол

64
75

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.1
1.1

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
3
Больше 30%
Меньше 70%
7

Среднее время на гол

81
81

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Тукуман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mateo Agustin Coronel 2 0.2
Marcelo Estigarribia2 2 0.2
Marcelo Gonzalez V 1 0.1
Nicolas Romero 1 0.1
Guillermo Acosta 0 0
Cristian Menendez 0 0
Ramiro Ruiz 0 0
Сан-Лоренсо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вомбергар Андрес 3 0.3
Барейро Адам 3 (2) 0.3
Ivan Leguizamon 2 0.2
Jalil Elias 1 0.1
Cristian Nahuel Barrios 1 0.1
Бланди Николас 1 0.1
Federico Gattoni 1 0.1
Gaston Hernandez 1 0.1
Malcom Braida 0 0
Agustin Martegani 0 0

Карточки

Атлетико Тукуман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Guillermo Acosta 5 1
Joaquin Pereyra1 3 1
Bautista Kociubinski 3 0
Bruno Felix Bianchi 2 0
Ди Франко Франсиско 2 0
Де ла Фуэнте Эрнан 2 0
Maestro Puch Ignacio 0 1
Jonathan Cabral 1 0
Marcelo Gonzalez V 1 0
Adrian Sanchez 1 0
Tomas Marchiori 1 0
Marcelo Estigarribia2 1 0
Nicolas Romero 1 0
Moises Brandan 1 0
Сан-Лоренсо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рафа II 3 0
Cristian Nahuel Barrios 1 1
Agustin Giay 1 1
Баталья Аугусто 2 0
Вомбергар Андрес 2 0
Барейро Адам 2 0
Malcom Braida 2 0
Gaston Hernandez 0 1
Бланди Николас 1 0
Ezequiel Cerutti 1 0
Карлос Санчес 1 0
Jalil Elias 1 0
Federico Gattoni 1 0

Результаты матчей

Атлетико Тукуман
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сан-Лоренсо
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

3
2
Атлетико Тукуман
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сан-Лоренсо
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

2
7
Атлетико Тукуман
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сан-Лоренсо
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

5
9

Голы по времени матча

Забито

4
6
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
2
50%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Пропущено

7
5
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
4
80%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Забито

2
7
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
4
57%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

6
0
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
13
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
4 Не забивали 2
0
0%
1
8%
1-15
2
33%
1
8%
16-30
1
17%
2
15%
31-45
0
0%
6
46%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
3
23%
76-90

Пропущено

13
5
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
4
80%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Тукуман
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Колон - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Барракас Централь 1:1 Институто - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Банфилд 1:0
Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 3:0 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 1:1 Атлетико Платенсе - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 0:2 Бока Хуниорс - Атлетико Тукуман 1:0 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 3:1 Атлетико Тукуман - Унион Санта-Фе 1:1 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Атлетико Платенсе 2:1 Патронато Парана - Атлетико Тукуман 2:1 Атлетико Тукуман - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Аргентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 1:2 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 1:1 Сан-Лоренсо - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Банфилд 0:0
Сан-Лоренсо
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Эстудиантес Мерида - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:0 Сан-Лоренсо - Сармиенто Ресистенсия 3:0
Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 4:0 Уракан - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Унион Санта-Фе 1:0 Сармиенто - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0 Ланус - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Арсенал Саранди 1:0 Сан-Лоренсо - Данубио 0:1 Пеньяроль - Сан-Лоренсо 1:0 Сан-Лоренсо - Альдосиви 3:0 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:4 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Велес Сарсфилд 1:0 Годой Крус - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Уракан 1:0 Ланус - Сан-Лоренсо 2:0

Результаты матчей

Атлетико Тукуман
Сан-Лоренсо

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:0
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
4 раза 40%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:0
4 раза 40%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
4 раза 40%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Атлетико Тукуман
Сан-Лоренсо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
8
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 9 7 0 2 15 - 5 21
2.
Сан-Лоренсо
 10 6 2 2 13 - 5 20
3.
Тальерес Кордоба
 10 6 1 3 18 - 8 19
4.
Росарио Сентраль
 9 5 2 2 13 - 12 17
5.
Ланус
 10 5 2 3 14 - 8 17
6.
Расинг Авельянеда
 10 5 2 3 14 - 11 17
7.
Атлетико Платенсе
 10 4 4 2 14 - 13 16
8.
Дефенса и Хустисия
 10 4 3 3 12 - 8 15
9.
Бельграно
 10 4 3 3 8 - 9 15
10.
Бока Хуниорс
 9 4 2 3 12 - 8 14
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 4 2 3 9 - 10 14
12.
Аргентинос Хуниорс
 10 4 2 4 10 - 7 14
13.
Сентраль Кордоба Росарио
 10 4 2 4 7 - 11 14
14.
Велес Сарсфилд
 10 3 5 2 15 - 10 14
15.
Институто
 10 3 4 3 11 - 12 13
16.
Годой Крус
 9 4 0 5 7 - 10 12
17.
Уракан
 9 3 3 3 13 - 12 12
18.
Сармиенто
 10 3 3 4 12 - 11 12
19.
Эстудиантес Ла Плата
 9 3 2 4 10 - 11 11
20.
Тигре
 9 3 2 4 10 - 12 11
21.
Химнасия Ла-Плата
 10 3 2 5 9 - 15 11
22.
Банфилд
 10 2 4 4 7 - 11 10
23.
Индепендьенте Авельянеда
 9 1 6 2 7 - 9 9
24.
Барракас Централь
 10 2 3 5 9 - 16 9
25.
Арсенал Саранди
 10 2 2 6 7 - 14 8
26.
Атлетико Тукуман
 10 1 5 4 6 - 13 8
27.
Унион Санта-Фе
 10 1 4 5 6 - 13 7
28.
Колон
 9 0 6 3 6 - 10 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 5 4 1 0 7 - 0 13
2.
Росарио Сентраль
 5 4 1 0 8 - 3 13
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 4 0 0 5 - 0 12
4.
Расинг Авельянеда
 5 3 2 0 7 - 4 11
5.
Аргентинос Хуниорс
 4 3 1 0 8 - 1 10
6.
Ланус
 5 3 1 1 8 - 3 10
7.
Химнасия Ла-Плата
 5 3 1 1 7 - 4 10
8.
Годой Крус
 4 3 0 1 6 - 2 9
9.
Ривер Плейт
 4 3 0 1 7 - 3 9
10.
Сентраль Кордоба Росарио
 5 3 0 2 4 - 3 9
11.
Тальерес Кордоба
 6 3 0 3 8 - 5 9
12.
Велес Сарсфилд
 6 2 3 1 12 - 7 9
13.
Атлетико Платенсе
 6 2 3 1 8 - 8 9
14.
Бока Хуниорс
 5 2 2 1 6 - 4 8
15.
Дефенса и Хустисия
 6 2 2 2 8 - 7 8
16.
Уракан
 4 2 1 1 6 - 5 7
17.
Эстудиантес Ла Плата
 5 2 1 2 7 - 6 7
18.
Сармиенто
 5 2 0 3 9 - 9 6
19.
Институто
 5 1 3 1 4 - 5 6
20.
Банфилд
 5 1 3 1 1 - 2 6
21.
Бельграно
 4 1 2 1 2 - 3 5
22.
Барракас Централь
 5 1 2 2 3 - 6 5
23.
Атлетико Тукуман
 5 1 2 2 4 - 7 5
24.
Тигре
 4 1 1 2 4 - 5 4
25.
Арсенал Саранди
 4 1 1 2 3 - 5 4
26.
Унион Санта-Фе
 5 1 1 3 4 - 9 4
27.
Колон
 5 0 3 2 3 - 6 3
28.
Индепендьенте Авельянеда
 4 0 2 2 5 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 5 4 0 1 8 - 2 12
2.
Тальерес Кордоба
 4 3 1 0 10 - 3 10
3.
Бельграно
 6 3 1 2 6 - 6 10
4.
Дефенса и Хустисия
 4 2 1 1 4 - 1 7
5.
Атлетико Платенсе
 4 2 1 1 6 - 5 7
6.
Ланус
 5 2 1 2 6 - 5 7
7.
Сан-Лоренсо
 5 2 1 2 6 - 5 7
8.
Институто
 5 2 1 2 7 - 7 7
9.
Тигре
 5 2 1 2 6 - 7 7
10.
Индепендьенте Авельянеда
 5 1 4 0 2 - 1 7
11.
Бока Хуниорс
 4 2 0 2 6 - 4 6
12.
Расинг Авельянеда
 5 2 0 3 7 - 7 6
13.
Сармиенто
 5 1 3 1 3 - 2 6
14.
Велес Сарсфилд
 4 1 2 1 3 - 3 5
15.
Уракан
 5 1 2 2 7 - 7 5
16.
Сентраль Кордоба Росарио
 5 1 2 2 3 - 8 5
17.
Эстудиантес Ла Плата
 4 1 1 2 3 - 5 4
18.
Росарио Сентраль
 4 1 1 2 5 - 9 4
19.
Банфилд
 5 1 1 3 6 - 9 4
20.
Барракас Централь
 5 1 1 3 6 - 10 4
21.
Аргентинос Хуниорс
 6 1 1 4 2 - 6 4
22.
Арсенал Саранди
 6 1 1 4 4 - 9 4
23.
Колон
 4 0 3 1 3 - 4 3
24.
Годой Крус
 5 1 0 4 1 - 8 3
25.
Унион Санта-Фе
 5 0 3 2 2 - 4 3
26.
Атлетико Тукуман
 5 0 3 2 2 - 6 3
27.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 0 2 3 4 - 10 2
28.
Химнасия Ла-Плата
 5 0 1 4 2 - 11 1
  • — Выход в Кубок Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Ретеги Матео 7
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 6 (3)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 6 (1)
Бельграно Pablo Vegetti 5 (1)
Расинг Авельянеда Matias Rojas II 5
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 1 5
Ланус Лема Кристиан 2 3
Дефенса и Хустисия Кардона Томас 6
Сармиенто Инсаурральде Хуан 1 4
Унион Санта-Фе Yeison Gordillo 1 4
Весь список
  • 58'
    Кристиан Науэль Барриос сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    58'
    Г О О О О Л - Ivan Leguizamon бьет в цель!
  • 53'
    УДАЛЕНИЕ! - Гастон Эрнандес увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 46'
    Moises Brandan уходит с поля. Ренцо Тесури выходит вместо него
  • 46'
    Джалил Элиас уходит с поля. Барейро Адам выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 55'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    50'
    Джалил Элиас получил желтую карточку от судьи
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    • Описание гола
      7'
      Г О О О О Л - Ivan Leguizamon бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Атлетико Тукуман 1:3 Сан-Лоренсо онлайн

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