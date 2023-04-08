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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 10.
Химнасия Ла-Плата
2:0
Второй тайм: 65'
Расинг Авельянеда
0'
1:0
8' Гол
Cristian Alberto Tarragona
23' Желтая карточка
Gabriel Rojas1
27' Желтая карточка
Cristian Alberto Tarragona
29' Желтая карточка
Кардона Эдвин
45' Вторая желтая карточка
Gabriel Rojas1
50' Желтая карточка
Felipe Sanchez
53' Желтая карточка
Инсуа Эмилиано
2:0
55' Гол
Leonardo Morales
1
Tomas
Durso
28
Bautista
Barros
Schelotto
4
Leonardo
Morales
37
Felipe
Sanchez
18
Коласо
Николас
14
Agustin
Bolivar
5
Ignacio
Miramon
27
Сольдано
Франко
10
Tomas
Muro
8
Alexis
Steimbach
25
Cristian
Alberto
Tarragona
21
Ариас
Габриэль
34
Мура
Факундо
8
Jonathan
Galvan
48
Инсуа
Эмилиано
3
Gabriel
Rojas1
5
Juan
Ignacio
Nardoni
6
Tomas
Aviles
23
Nicolas
Oroz
7
Ауче
Габриэль
15
Ромеро
Максимильяно
18
Кардона
Эдвин
Химнасия Ла-Плата
4-2-3-1
Расинг Авельянеда
4-3-3

История личных встреч

Химнасия Ла-Плата
Расинг Авельянеда

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
57.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 8 побед

21 матч

23.8%
33.3%
42.9%
5 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

14.3%
38.1%
47.6%
3 победы 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

28.6%
33.3%
38.1%
6 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

ЛП
3:1
ЛП
0:0
ЛП
0:0
С
1:2
ТДВ
1:2
С
0:3
С
3:1
П
1:0
К
0:1
П
2:0
П
0:1
П
0:1
П
1:3
ПА
0:0
ПА
2:0
ПА
1:0
ПА
1:1
ПА
0:0
ПА
1:1
ПА
1:1
ПА
1:3

Голы

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

0.78
0.67

Среднее время на гол

115
135

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

1
1.44

Среднее время на гол

90
62

Всего голов

19
21

Голов в среднем за матч

0.9
1

Тотал матчей

2.5
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
4
Больше 19%
Меньше 81%
17

Среднее время на гол

99
90

Бомбардиры внутри турнира

Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cristian Alberto Tarragona 2 (1) 0.2
Guillermo Enrique 1 0.1
Leonardo Morales 1 0.1
Leandro Contin 1 0.1
Erik Ramirez 1 0.1
Bautista Barros Schelotto 1 0.1
Alan Lescano 1 0.1
Сольдано Франко 0 0
Maximiliano Comba 0 0
Tomas Muro 0 0
Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matias Rojas II 5 (1) 0.5
Ауче Габриэль 2 0.2
Ромеро Максимильяно 2 0.2
Gonzalo Piovi 2 0.2
Герреро Паоло 1 0.1
Мура Факундо 1 0.1
Инсуа Эмилиано 0 0
Jonathan Galvan 0 0
Морено Анибал 0 0
Juan Ignacio Nardoni 0 0

Карточки

Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ignacio Miramon 4 1
Felipe Sanchez 5 0
Erik Ramirez 3 0
Cristian Alberto Tarragona 3 0
Guillermo Enrique 1 1
Tomas Durso 2 0
Matias Melluso 2 0
Bautista Barros Schelotto 2 0
Alexis Steimbach 2 0
Leonardo Morales 1 0
Maximiliano Comba 1 0
Leandro Mamut 1 0
Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gabriel Rojas1 2 1
Карбонеро Йохан 3 0
Инсуа Эмилиано 2 0
Моралес Максимильяно 2 0
Сигали Леонардо 2 0
Jonathan David Gomez 2 0
Опасо Оскар 2 0
Ауче Габриэль 2 0
Juan Caceres 0 1
Герреро Паоло 1 0
Jonathan Galvan 1 0
Пильюд Иван 1 0
Gonzalo Piovi 1 0
Кардона Эдвин 1 0
Matias Rojas II 1 0
Nicolas Reniero 1 0
Морено Анибал 1 0
Мура Факундо 1 0
Juan Ignacio Nardoni 1 0
Tomas Aviles 1 0

Результаты матчей

Химнасия Ла-Плата
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Расинг Авельянеда
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
0
Химнасия Ла-Плата
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Расинг Авельянеда
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

11
0

Волевые поражения

0
7
Химнасия Ла-Плата
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Расинг Авельянеда
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

12
1

Волевые поражения

0
7

Голы по времени матча

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
67%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
0
0%
4
57%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

11
4
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
1
25%
16-30
1
9%
1
25%
31-45
4
36%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Забито

6
13
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 6
5 Не забивали 3
1
17%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
17%
3
23%
31-45
2
33%
4
31%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
1
17%
1
8%
76-90

Пропущено

14
8
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
1
7%
1
13%
1-15
3
21%
1
13%
16-30
1
7%
1
13%
31-45
4
29%
2
25%
46-60
2
14%
3
38%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Химнасия Ла-Плата - Университарио Депортес Лима 0:1 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 3:1 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 4:0
Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Барракас Централь - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Экскурсионистас 1:1 Химнасия Ла-Плата - Институто 2:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 0:2 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:2 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 0:0 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо 0:1 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 0:2 Барракас Централь - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Тигре 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Арсенал Саранди 2:0
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Ньюбленсе - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Уракан 2:1 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0
Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Ланус 2:1 Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Формоса 3:1 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3 Расинг Авельянеда - Тигре 2:2 Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Бельграно 0:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 1:2 Расинг Авельянеда - Ривер Плейт 1:2 Ланус - Расинг Авельянеда 0:1 Колон - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Атлетико Тукуман 2:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 3:3 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 4:3 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1

Результаты матчей

Химнасия Ла-Плата
Расинг Авельянеда

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%

Точный счет

3:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
2 раза 50%
3
2 раза 50%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Химнасия Ла-Плата
Расинг Авельянеда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
2
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
6
3
2
7
1.5
5
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 9 7 0 2 15 - 5 21
2.
Тальерес Кордоба
 10 6 1 3 18 - 8 19
3.
Сан-Лоренсо
 9 5 2 2 10 - 4 17
4.
Росарио Сентраль
 9 5 2 2 13 - 12 17
5.
Ланус
 10 5 2 3 14 - 8 17
6.
Расинг Авельянеда
 0:2 10 5 2 3 13 - 10 17
7.
Атлетико Платенсе
 10 4 4 2 14 - 13 16
8.
Дефенса и Хустисия
 9 4 3 2 11 - 6 15
9.
Бельграно
 2:0 10 4 3 3 7 - 9 15
10.
Бока Хуниорс
 9 4 2 3 12 - 8 14
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 4 2 3 9 - 10 14
12.
Аргентинос Хуниорс
 10 4 2 4 10 - 7 14
13.
Велес Сарсфилд
 10 3 5 2 15 - 10 14
14.
Институто
 10 3 4 3 11 - 12 13
15.
Годой Крус
 9 4 0 5 7 - 10 12
16.
Уракан
 9 3 3 3 13 - 12 12
17.
Сармиенто
 10 3 3 4 12 - 11 12
18.
Эстудиантес Ла Плата
 9 3 2 4 10 - 11 11
19.
Тигре
 9 3 2 4 10 - 12 11
20.
Сентраль Кордоба Росарио
 9 3 2 4 5 - 10 11
21.
Химнасия Ла-Плата
 2:0 10 3 2 5 8 - 14 11
22.
Банфилд
 10 2 4 4 7 - 11 10
23.
Индепендьенте Авельянеда
 9 1 6 2 7 - 9 9
24.
Барракас Централь
 10 2 3 5 9 - 16 9
25.
Атлетико Тукуман
 9 1 5 3 5 - 10 8
26.
Арсенал Саранди
 10 2 2 6 7 - 14 8
27.
Унион Санта-Фе
 0:2 10 1 4 5 6 - 12 7
28.
Колон
 9 0 6 3 6 - 10 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 5 4 1 0 7 - 0 13
2.
Росарио Сентраль
 5 4 1 0 8 - 3 13
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 4 0 0 5 - 0 12
4.
Расинг Авельянеда
 0:2 5 3 2 0 7 - 4 11
5.
Аргентинос Хуниорс
 4 3 1 0 8 - 1 10
6.
Ланус
 5 3 1 1 8 - 3 10
7.
Химнасия Ла-Плата
 2:0 5 3 1 1 6 - 3 10
8.
Годой Крус
 4 3 0 1 6 - 2 9
9.
Ривер Плейт
 4 3 0 1 7 - 3 9
10.
Сентраль Кордоба Росарио
 5 3 0 2 4 - 3 9
11.
Тальерес Кордоба
 6 3 0 3 8 - 5 9
12.
Велес Сарсфилд
 6 2 3 1 12 - 7 9
13.
Атлетико Платенсе
 6 2 3 1 8 - 8 9
14.
Бока Хуниорс
 5 2 2 1 6 - 4 8
15.
Дефенса и Хустисия
 5 2 2 1 7 - 5 8
16.
Уракан
 4 2 1 1 6 - 5 7
17.
Эстудиантес Ла Плата
 5 2 1 2 7 - 6 7
18.
Сармиенто
 5 2 0 3 9 - 9 6
19.
Институто
 5 1 3 1 4 - 5 6
20.
Банфилд
 5 1 3 1 1 - 2 6
21.
Атлетико Тукуман
 4 1 2 1 3 - 4 5
22.
Бельграно
 2:0 4 1 2 1 2 - 3 5
23.
Барракас Централь
 5 1 2 2 3 - 6 5
24.
Тигре
 4 1 1 2 4 - 5 4
25.
Арсенал Саранди
 4 1 1 2 3 - 5 4
26.
Унион Санта-Фе
 0:2 5 1 1 3 4 - 8 4
27.
Колон
 5 0 3 2 3 - 6 3
28.
Индепендьенте Авельянеда
 4 0 2 2 5 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 5 4 0 1 8 - 2 12
2.
Тальерес Кордоба
 4 3 1 0 10 - 3 10
3.
Бельграно
 2:0 6 3 1 2 5 - 6 10
4.
Дефенса и Хустисия
 4 2 1 1 4 - 1 7
5.
Атлетико Платенсе
 4 2 1 1 6 - 5 7
6.
Ланус
 5 2 1 2 6 - 5 7
7.
Институто
 5 2 1 2 7 - 7 7
8.
Тигре
 5 2 1 2 6 - 7 7
9.
Индепендьенте Авельянеда
 5 1 4 0 2 - 1 7
10.
Бока Хуниорс
 4 2 0 2 6 - 4 6
11.
Расинг Авельянеда
 0:2 5 2 0 3 6 - 6 6
12.
Сармиенто
 5 1 3 1 3 - 2 6
13.
Велес Сарсфилд
 4 1 2 1 3 - 3 5
14.
Уракан
 5 1 2 2 7 - 7 5
15.
Сан-Лоренсо
 4 1 1 2 3 - 4 4
16.
Эстудиантес Ла Плата
 4 1 1 2 3 - 5 4
17.
Росарио Сентраль
 4 1 1 2 5 - 9 4
18.
Банфилд
 5 1 1 3 6 - 9 4
19.
Барракас Централь
 5 1 1 3 6 - 10 4
20.
Аргентинос Хуниорс
 6 1 1 4 2 - 6 4
21.
Арсенал Саранди
 6 1 1 4 4 - 9 4
22.
Колон
 4 0 3 1 3 - 4 3
23.
Годой Крус
 5 1 0 4 1 - 8 3
24.
Унион Санта-Фе
 0:2 5 0 3 2 2 - 4 3
25.
Атлетико Тукуман
 5 0 3 2 2 - 6 3
26.
Сентраль Кордоба Росарио
 4 0 2 2 1 - 7 2
27.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 0 2 3 4 - 10 2
28.
Химнасия Ла-Плата
 2:0 5 0 1 4 2 - 11 1
  • — Выход в Кубок Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Ретеги Матео 7
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 6 (3)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 5 (1)
Расинг Авельянеда Matias Rojas II 5
Эстудиантес Ла Плата Боселли Мауро 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ланус Лема Кристиан 2 3
Дефенса и Хустисия Кардона Томас 6
Сармиенто Инсаурральде Хуан 1 4
Унион Санта-Фе Yeison Gordillo 1 4
Химнасия Ла-Плата Ignacio Miramon 1 4
Весь список
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Лучшие коэффициенты
    Химнасия Ла-Плата
    Ничья
    Расинг Авельянеда
    3.60
    3.38
    2.07
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    Где смотреть матч Химнасия Ла-Плата 2:0 Расинг Авельянеда онлайн

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