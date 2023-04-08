Тур: 10.
2:0
Второй тайм: 65'
0'
1:0
8' ГолCristian Alberto Tarragona
23' Желтая карточкаGabriel Rojas1
27' Желтая карточкаCristian Alberto Tarragona
29' Желтая карточкаКардона Эдвин
45' Вторая желтая карточкаGabriel Rojas1
50' Желтая карточкаFelipe Sanchez
53' Желтая карточкаИнсуа Эмилиано
2:0
55' ГолLeonardo Morales
Ход матча
23'
29'
45'
50'
53'
55'
2:0
Прогноз на матч от Liveresult
10
Tomas
Muro
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Tomas MuroПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
20 Alan Lescano
-
-
35 Alan Sosa
-
-
29 Ivo Mammini
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sebastian Romero
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Nicolas OrozПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Опасо ОскарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Fernando Gago
История личных встреч
Химнасия Ла-Плата
Расинг Авельянеда
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
57.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 8 побед
21 матч
23.8%
33.3%
42.9%
5 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
14.3%
38.1%
47.6%
3 победы 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
28.6%
33.3%
38.1%
6 побед 7 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
0.78
0.67
Среднее время на гол
115
135
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
1
1.44
Среднее время на гол
90
62
Всего голов
19
21
Голов в среднем за матч
0.9
1
Тотал матчей
2.5
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
Среднее время на гол
99
90
Бомбардиры внутри турнира
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cristian Alberto Tarragona
|2 (1)
|0.2
|Guillermo Enrique
|1
|0.1
|Leonardo Morales
|1
|0.1
|Leandro Contin
|1
|0.1
|Erik Ramirez
|1
|0.1
|Bautista Barros Schelotto
|1
|0.1
|Alan Lescano
|1
|0.1
|Сольдано Франко
|0
|0
|Maximiliano Comba
|0
|0
|Tomas Muro
|0
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matias Rojas II
|5 (1)
|0.5
|Ауче Габриэль
|2
|0.2
|Ромеро Максимильяно
|2
|0.2
|Gonzalo Piovi
|2
|0.2
|Герреро Паоло
|1
|0.1
|Мура Факундо
|1
|0.1
|Инсуа Эмилиано
|0
|0
|Jonathan Galvan
|0
|0
|Морено Анибал
|0
|0
|Juan Ignacio Nardoni
|0
|0
Карточки
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ignacio Miramon
|4
|1
|Felipe Sanchez
|5
|0
|Erik Ramirez
|3
|0
|Cristian Alberto Tarragona
|3
|0
|Guillermo Enrique
|1
|1
|Tomas Durso
|2
|0
|Matias Melluso
|2
|0
|Bautista Barros Schelotto
|2
|0
|Alexis Steimbach
|2
|0
|Leonardo Morales
|1
|0
|Maximiliano Comba
|1
|0
|Leandro Mamut
|1
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gabriel Rojas1
|2
|1
|Карбонеро Йохан
|3
|0
|Инсуа Эмилиано
|2
|0
|Моралес Максимильяно
|2
|0
|Сигали Леонардо
|2
|0
|Jonathan David Gomez
|2
|0
|Опасо Оскар
|2
|0
|Ауче Габриэль
|2
|0
|Juan Caceres
|0
|1
|Герреро Паоло
|1
|0
|Jonathan Galvan
|1
|0
|Пильюд Иван
|1
|0
|Gonzalo Piovi
|1
|0
|Кардона Эдвин
|1
|0
|Matias Rojas II
|1
|0
|Nicolas Reniero
|1
|0
|Морено Анибал
|1
|0
|Мура Факундо
|1
|0
|Juan Ignacio Nardoni
|1
|0
|Tomas Aviles
|1
|0
Результаты матчей
Химнасия Ла-Плата
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Расинг Авельянеда
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
0
0
Химнасия Ла-Плата
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Расинг Авельянеда
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
11
0
Волевые поражения
0
7
Химнасия Ла-Плата
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Расинг Авельянеда
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
12
1
Волевые поражения
0
7
Голы по времени матча
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
67%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
0
0%
4
57%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
11
4
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
1
25%
16-30
1
9%
1
25%
31-45
4
36%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Забито
6
13
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 6
5 Не забивали 3
1
17%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
17%
3
23%
31-45
2
33%
4
31%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
1
17%
1
8%
76-90
Пропущено
14
8
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
1
7%
1
13%
1-15
3
21%
1
13%
16-30
1
7%
1
13%
31-45
4
29%
2
25%
46-60
2
14%
3
38%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Химнасия Ла-Плата - Университарио Депортес Лима 0:1 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 3:1 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 4:0
Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Барракас Централь - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Экскурсионистас 1:1 Химнасия Ла-Плата - Институто 2:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 0:2 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:2 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 0:0 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо 0:1 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 0:2 Барракас Централь - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Тигре 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Арсенал Саранди 2:0
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Ньюбленсе - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Уракан 2:1 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0
Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Ланус 2:1 Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Формоса 3:1 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3 Расинг Авельянеда - Тигре 2:2 Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Бельграно 0:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 1:2 Расинг Авельянеда - Ривер Плейт 1:2 Ланус - Расинг Авельянеда 0:1 Колон - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Атлетико Тукуман 2:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 3:3 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 4:3 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1
Результаты матчей
Химнасия Ла-Плата
Расинг Авельянеда
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
Точный счет
3:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
2 раза 50%
3
2 раза 50%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Химнасия Ла-Плата
Расинг Авельянеда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
41
22
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
63
27
54
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|0
|2
|15 - 5
|21
|2.
|10
|6
|1
|3
|18 - 8
|19
|3.
|9
|5
|2
|2
|10 - 4
|17
|4.
|9
|5
|2
|2
|13 - 12
|17
|5.
|10
|5
|2
|3
|14 - 8
|17
|6.
|0:2
|10
|5
|2
|3
|13 - 10
|17
|7.
|10
|4
|4
|2
|14 - 13
|16
|8.
|9
|4
|3
|2
|11 - 6
|15
|9.
|2:0
|10
|4
|3
|3
|7 - 9
|15
|10.
|9
|4
|2
|3
|12 - 8
|14
|11.
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|12.
|10
|4
|2
|4
|10 - 7
|14
|13.
|10
|3
|5
|2
|15 - 10
|14
|14.
|10
|3
|4
|3
|11 - 12
|13
|15.
|9
|4
|0
|5
|7 - 10
|12
|16.
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|17.
|10
|3
|3
|4
|12 - 11
|12
|18.
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|19.
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|20.
|9
|3
|2
|4
|5 - 10
|11
|21.
|2:0
|10
|3
|2
|5
|8 - 14
|11
|22.
|10
|2
|4
|4
|7 - 11
|10
|23.
|9
|1
|6
|2
|7 - 9
|9
|24.
|10
|2
|3
|5
|9 - 16
|9
|25.
|9
|1
|5
|3
|5 - 10
|8
|26.
|10
|2
|2
|6
|7 - 14
|8
|27.
|0:2
|10
|1
|4
|5
|6 - 12
|7
|28.
|9
|0
|6
|3
|6 - 10
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|7 - 0
|13
|2.
|5
|4
|1
|0
|8 - 3
|13
|3.
|4
|4
|0
|0
|5 - 0
|12
|4.
|0:2
|5
|3
|2
|0
|7 - 4
|11
|5.
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|6.
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|7.
|2:0
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|8.
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|9.
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|10.
|5
|3
|0
|2
|4 - 3
|9
|11.
|6
|3
|0
|3
|8 - 5
|9
|12.
|6
|2
|3
|1
|12 - 7
|9
|13.
|6
|2
|3
|1
|8 - 8
|9
|14.
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|15.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|16.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|17.
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|18.
|5
|2
|0
|3
|9 - 9
|6
|19.
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|20.
|5
|1
|3
|1
|1 - 2
|6
|21.
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|22.
|2:0
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|23.
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|24.
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|25.
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|26.
|0:2
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|27.
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|28.
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|8 - 2
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|3.
|2:0
|6
|3
|1
|2
|5 - 6
|10
|4.
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|9.
|5
|1
|4
|0
|2 - 1
|7
|10.
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|11.
|0:2
|5
|2
|0
|3
|6 - 6
|6
|12.
|5
|1
|3
|1
|3 - 2
|6
|13.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|14.
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|15.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|16.
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|17.
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|18.
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|19.
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|20.
|6
|1
|1
|4
|2 - 6
|4
|21.
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|22.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|23.
|5
|1
|0
|4
|1 - 8
|3
|24.
|0:2
|5
|0
|3
|2
|2 - 4
|3
|25.
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|26.
|4
|0
|2
|2
|1 - 7
|2
|27.
|5
|0
|2
|3
|4 - 10
|2
|28.
|2:0
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
- — Выход в Кубок Либертадорес
|Тигре
|Ретеги Матео
|7
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|6 (3)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|5 (1)
|Расинг Авельянеда
|Matias Rojas II
|5
|Эстудиантес Ла Плата
|Боселли Мауро
|4 (1)
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 3
|Дефенса и Хустисия
|Кардона Томас
|6
|Сармиенто
|Инсаурральде Хуан
|1 4
|Унион Санта-Фе
|Yeison Gordillo
|1 4
|Химнасия Ла-Плата
|Ignacio Miramon
|1 4