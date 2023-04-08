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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 10.
Сармиенто
0:0
Перерыв
Аргентинос Хуниорс
0'
38' Желтая карточка
Thiago Nuss
39' Желтая карточка
Лисандро Лопес

Ход матча

38'
 
Thiago Nuss
39'
Лисандро Лопес
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сармиенто
Ничья
Аргентинос Хуниорс
4.34
4.15
3.10
Все Коэффициенты
32
Sebastian
Meza
25
Gonzalo
Bettini
27
Emanuel
Hernandez
18
Донатти
Алехандро
2
Инсаурральде
Хуан
30
Manuel
Monaco
52
Emiliano
Mendez
5
Мартинес
Фернардо
33
Gabriel
Diaz
7
Лисандро
Лопес
III
9
Luciano
Gondou
20
Federico
Lanzillota
4
Kevin
Mac
Allister
29
Marco
Di
Cesare
24
Leonel
Gonzalez
5
Federico
Redondo
14
Вера
Матиас
15
Leonardo
Heredia
16
Rodrigo
Cabral
27
Биттоло
Мариано
11
Thiago
Nuss
19
Феррейра
Факундо
Сармиенто
4-4-2
Аргентинос Хуниорс
3-1-4-2

История личных встреч

Сармиенто
Аргентинос Хуниорс

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
0:0
ЛП
2:0
П
0:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

0.75
0

Тотал матчей

0.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

120
0

Бомбардиры внутри турнира

Сармиенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luciano Gondou 4 (2) 0.4
Мелано Лукас 2 0.2
Javier Fabian Toledo 2 (1) 0.2
Лисандро Лопес III 2 0.2
Гарсия Мануэль 0 0
Sergio Quiroga 0 0
Аргентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авалос Габриэль 4 (2) 0.4
Kevin Mac Allister 2 0.2
Francisco Gonzalez Metilli 1 0.1
Rodrigo Cabral 1 0.1
Santiago Gabriel Montiel 1 0.1
Кабрера Хавьер 0 0
Miguel Angel Torren 0 0
Fabricio Dominguez 0 0

Карточки

Сармиенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инсаурральде Хуан 3 1
Мартинес Фернардо 3 0
Гарсия Мануэль 3 0
Sergio Quiroga 3 0
Javier Fabian Toledo 2 0
Лисандро Лопес III 2 0
Sebastian Meza 2 0
Manuel Monaco 2 0
Emiliano Mendez 1 0
Мелано Лукас 1 0
Ayrton Cougo 1 0
Harrinson Mancilla 1 0
Franco Quinteros 1 0
Luciano Gondou 1 0
Аргентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Federico Redondo 1 1
Santiago Gabriel Montiel 1 1
Miguel Angel Torren 2 0
Авалос Габриэль 2 0
Gaston Veron 2 0
Fabricio Dominguez 2 0
Leonardo Heredia 0 1
Хосе Херрейра 1 0
Феррейра Факундо 1 0
Кабрера Хавьер 1 0
Federico Lanzillota 1 0
Kevin Mac Allister 1 0
Francisco Gonzalez Metilli 1 0
Franco Moyano 1 0
Thiago Nuss 1 0

Результаты матчей

Сармиенто
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Аргентинос Хуниорс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
1
Сармиенто
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Аргентинос Хуниорс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
7
Сармиенто
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Аргентинос Хуниорс
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

6
8

Голы по времени матча

Забито

7
2
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
100%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

9
4
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
4
44%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
22%
1
25%
46-60
2
22%
1
25%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
2
67%
1
14%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

10
9
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
1
10%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
2
22%
31-45
1
10%
2
22%
46-60
2
20%
3
33%
61-75
5
50%
1
11%
76-90

Пропущено

11
6
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
4
36%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
9%
1
17%
31-45
3
27%
1
17%
46-60
2
18%
2
33%
61-75
1
9%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Сармиенто
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Бельграно - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Ривер Плейт 0:2 Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Чако Фор Эвер 0:0
Сармиенто - Росарио Сентраль 4:1 Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Сан-Лоренсо 0:1 Колон - Сармиенто 0:2 Сармиенто - Барракас Централь 3:5 Институто - Сармиенто 0:0 Банфилд - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:4 Сармиенто - Бока Хуниорс 0:1 Барракас Централь - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Тигре 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Арсенал Саранди 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармиенто 0:1 Сармиенто - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Унион Санта-Фе - Сармиенто 1:0
Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте дель Валле 1:0 Аргентинос Хуниорс - Годой Крус 3:0 Ланус - Аргентинос Хуниорс 0:0 Аргентинос Хуниорс - Депортиво Арменио 3:0
Аргентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1 Тигре - Аргентинос Хуниорс 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Бельграно 3:0 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 2:1 Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 2:0 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 0:0 Годой Крус - Аргентинос Хуниорс 0:0 Аргентинос Хуниорс - Уракан 1:1 Ланус - Аргентинос Хуниорс 0:4 Аргентинос Хуниорс - Ривер Плейт 0:3 Колон - Аргентинос Хуниорс 0:4 Аргентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 1:2 Дефенса и Хустисия - Аргентинос Хуниорс 2:1

Результаты матчей

Сармиенто
Аргентинос Хуниорс

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
3:5
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
3:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
3
2 раза 50%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:5
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
3
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Сармиенто
Аргентинос Хуниорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
2
2
2
2.5
2
2
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
2
3
1
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
6
3
3
6
1.5
2
7
2
7
2.5
2
7
1
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 9 7 0 2 15 - 5 21
2.
Тальерес Кордоба
 10 6 1 3 18 - 8 19
3.
Сан-Лоренсо
 9 5 2 2 10 - 4 17
4.
Расинг Авельянеда
 9 5 2 2 13 - 8 17
5.
Росарио Сентраль
 9 5 2 2 13 - 12 17
6.
Ланус
 10 5 2 3 14 - 8 17
7.
Атлетико Платенсе
 10 4 4 2 14 - 13 16
8.
Дефенса и Хустисия
 9 4 3 2 11 - 6 15
9.
Аргентинос Хуниорс
 0:0 10 4 3 3 10 - 5 15
10.
Бока Хуниорс
 9 4 2 3 12 - 8 14
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 4 2 3 9 - 10 14
12.
Велес Сарсфилд
 10 3 5 2 15 - 10 14
13.
Институто
 10 3 4 3 11 - 12 13
14.
Годой Крус
 9 4 0 5 7 - 10 12
15.
Уракан
 9 3 3 3 13 - 12 12
16.
Бельграно
 9 3 3 3 5 - 9 12
17.
Эстудиантес Ла Плата
 9 3 2 4 10 - 11 11
18.
Тигре
 9 3 2 4 10 - 12 11
19.
Сентраль Кордоба Росарио
 9 3 2 4 5 - 10 11
20.
Сармиенто
 0:0 10 2 4 4 10 - 11 10
21.
Банфилд
 10 2 4 4 7 - 11 10
22.
Индепендьенте Авельянеда
 9 1 6 2 7 - 9 9
23.
Барракас Централь
 10 2 3 5 9 - 16 9
24.
Химнасия Ла-Плата
 9 2 2 5 6 - 14 8
25.
Атлетико Тукуман
 9 1 5 3 5 - 10 8
26.
Арсенал Саранди
 10 2 2 6 7 - 14 8
27.
Унион Санта-Фе
 9 1 4 4 6 - 10 7
28.
Колон
 9 0 6 3 6 - 10 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 5 4 1 0 7 - 0 13
2.
Росарио Сентраль
 5 4 1 0 8 - 3 13
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 4 0 0 5 - 0 12
4.
Расинг Авельянеда
 5 3 2 0 7 - 4 11
5.
Аргентинос Хуниорс
 0:0 4 3 1 0 8 - 1 10
6.
Ланус
 5 3 1 1 8 - 3 10
7.
Ривер Плейт
 4 3 0 1 7 - 3 9
8.
Годой Крус
 4 3 0 1 6 - 2 9
9.
Сентраль Кордоба Росарио
 5 3 0 2 4 - 3 9
10.
Тальерес Кордоба
 6 3 0 3 8 - 5 9
11.
Велес Сарсфилд
 6 2 3 1 12 - 7 9
12.
Атлетико Платенсе
 6 2 3 1 8 - 8 9
13.
Дефенса и Хустисия
 5 2 2 1 7 - 5 8
14.
Бока Хуниорс
 5 2 2 1 6 - 4 8
15.
Уракан
 4 2 1 1 6 - 5 7
16.
Химнасия Ла-Плата
 4 2 1 1 4 - 3 7
17.
Эстудиантес Ла Плата
 5 2 1 2 7 - 6 7
18.
Институто
 5 1 3 1 4 - 5 6
19.
Банфилд
 5 1 3 1 1 - 2 6
20.
Атлетико Тукуман
 4 1 2 1 3 - 4 5
21.
Бельграно
 4 1 2 1 2 - 3 5
22.
Барракас Централь
 5 1 2 2 3 - 6 5
23.
Тигре
 4 1 1 2 4 - 5 4
24.
Арсенал Саранди
 4 1 1 2 3 - 5 4
25.
Унион Санта-Фе
 4 1 1 2 4 - 6 4
26.
Сармиенто
 0:0 5 1 1 3 7 - 9 4
27.
Колон
 5 0 3 2 3 - 6 3
28.
Индепендьенте Авельянеда
 4 0 2 2 5 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 5 4 0 1 8 - 2 12
2.
Тальерес Кордоба
 4 3 1 0 10 - 3 10
3.
Дефенса и Хустисия
 4 2 1 1 4 - 1 7
4.
Атлетико Платенсе
 4 2 1 1 6 - 5 7
5.
Ланус
 5 2 1 2 6 - 5 7
6.
Институто
 5 2 1 2 7 - 7 7
7.
Тигре
 5 2 1 2 6 - 7 7
8.
Бельграно
 5 2 1 2 3 - 6 7
9.
Индепендьенте Авельянеда
 5 1 4 0 2 - 1 7
10.
Расинг Авельянеда
 4 2 0 2 6 - 4 6
11.
Бока Хуниорс
 4 2 0 2 6 - 4 6
12.
Сармиенто
 0:0 5 1 3 1 3 - 2 6
13.
Велес Сарсфилд
 4 1 2 1 3 - 3 5
14.
Уракан
 5 1 2 2 7 - 7 5
15.
Аргентинос Хуниорс
 0:0 6 1 2 3 2 - 4 5
16.
Сан-Лоренсо
 4 1 1 2 3 - 4 4
17.
Эстудиантес Ла Плата
 4 1 1 2 3 - 5 4
18.
Росарио Сентраль
 4 1 1 2 5 - 9 4
19.
Банфилд
 5 1 1 3 6 - 9 4
20.
Барракас Централь
 5 1 1 3 6 - 10 4
21.
Арсенал Саранди
 6 1 1 4 4 - 9 4
22.
Колон
 4 0 3 1 3 - 4 3
23.
Годой Крус
 5 1 0 4 1 - 8 3
24.
Унион Санта-Фе
 5 0 3 2 2 - 4 3
25.
Атлетико Тукуман
 5 0 3 2 2 - 6 3
26.
Сентраль Кордоба Росарио
 4 0 2 2 1 - 7 2
27.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 0 2 3 4 - 10 2
28.
Химнасия Ла-Плата
 5 0 1 4 2 - 11 1
  • — Выход в Кубок Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Ретеги Матео 7
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 6 (3)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 5 (1)
Расинг Авельянеда Matias Rojas II 5
Эстудиантес Ла Плата Боселли Мауро 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ланус Лема Кристиан 2 3
Дефенса и Хустисия Кардона Томас 6
Химнасия Ла-Плата Ignacio Miramon 1 4
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 4
Институто Adrian Martinez 5
Весь список
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    39'
    Лисандро Лопес III получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Thiago Nuss получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 49% завершится победой Сармиенто.
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Сармиенто
Ничья
Аргентинос Хуниорс
4.34
4.15
3.10
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