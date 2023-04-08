Тур: 10.
0:0
Перерыв
Ход матча
38'
39'
Прогноз на матч от Liveresult
33
Gabriel
Diaz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Gabriel DiazПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Ayrton CougoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Мелано ЛукасПолузащитник
- Нападающий
-
34 Капроф ХуанНападающий
-
-
-
-
17 Jean Rosso
-
Главный тренер: Israel Damonte
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Вера МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Thiago NussНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
12 Juan Cardozo
-
10 Gaston Veron
-
Главный тренер: Gabriel Milito
История личных встреч
Сармиенто
Аргентинос Хуниорс
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Среднее время на гол
180
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
0.75
0
Тотал матчей
0.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
120
0
Бомбардиры внутри турнира
Сармиенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luciano Gondou
|4 (2)
|0.4
|Мелано Лукас
|2
|0.2
|Javier Fabian Toledo
|2 (1)
|0.2
|Лисандро Лопес III
|2
|0.2
|Гарсия Мануэль
|0
|0
|Sergio Quiroga
|0
|0
Аргентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авалос Габриэль
|4 (2)
|0.4
|Kevin Mac Allister
|2
|0.2
|Francisco Gonzalez Metilli
|1
|0.1
|Rodrigo Cabral
|1
|0.1
|Santiago Gabriel Montiel
|1
|0.1
|Кабрера Хавьер
|0
|0
|Miguel Angel Torren
|0
|0
|Fabricio Dominguez
|0
|0
Карточки
Сармиенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инсаурральде Хуан
|3
|1
|Мартинес Фернардо
|3
|0
|Гарсия Мануэль
|3
|0
|Sergio Quiroga
|3
|0
|Javier Fabian Toledo
|2
|0
|Лисандро Лопес III
|2
|0
|Sebastian Meza
|2
|0
|Manuel Monaco
|2
|0
|Emiliano Mendez
|1
|0
|Мелано Лукас
|1
|0
|Ayrton Cougo
|1
|0
|Harrinson Mancilla
|1
|0
|Franco Quinteros
|1
|0
|Luciano Gondou
|1
|0
Аргентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Federico Redondo
|1
|1
|Santiago Gabriel Montiel
|1
|1
|Miguel Angel Torren
|2
|0
|Авалос Габриэль
|2
|0
|Gaston Veron
|2
|0
|Fabricio Dominguez
|2
|0
|Leonardo Heredia
|0
|1
|Хосе Херрейра
|1
|0
|Феррейра Факундо
|1
|0
|Кабрера Хавьер
|1
|0
|Federico Lanzillota
|1
|0
|Kevin Mac Allister
|1
|0
|Francisco Gonzalez Metilli
|1
|0
|Franco Moyano
|1
|0
|Thiago Nuss
|1
|0
Результаты матчей
Сармиенто
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Аргентинос Хуниорс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
3
1
Сармиенто
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Аргентинос Хуниорс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
3
7
Сармиенто
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Аргентинос Хуниорс
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
6
8
Голы по времени матча
Забито
7
2
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
100%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
9
4
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
4
44%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
22%
1
25%
46-60
2
22%
1
25%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
2
67%
1
14%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
10
9
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
1
10%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
2
22%
31-45
1
10%
2
22%
46-60
2
20%
3
33%
61-75
5
50%
1
11%
76-90
Пропущено
11
6
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
4
36%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
9%
1
17%
31-45
3
27%
1
17%
46-60
2
18%
2
33%
61-75
1
9%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Сармиенто
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Бельграно - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Ривер Плейт 0:2 Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Чако Фор Эвер 0:0
Сармиенто - Росарио Сентраль 4:1 Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Сан-Лоренсо 0:1 Колон - Сармиенто 0:2 Сармиенто - Барракас Централь 3:5 Институто - Сармиенто 0:0 Банфилд - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:4 Сармиенто - Бока Хуниорс 0:1 Барракас Централь - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Тигре 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Арсенал Саранди 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармиенто 0:1 Сармиенто - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Унион Санта-Фе - Сармиенто 1:0
Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте дель Валле 1:0 Аргентинос Хуниорс - Годой Крус 3:0 Ланус - Аргентинос Хуниорс 0:0 Аргентинос Хуниорс - Депортиво Арменио 3:0
Аргентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1 Тигре - Аргентинос Хуниорс 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Бельграно 3:0 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 2:1 Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 2:0 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 0:0 Годой Крус - Аргентинос Хуниорс 0:0 Аргентинос Хуниорс - Уракан 1:1 Ланус - Аргентинос Хуниорс 0:4 Аргентинос Хуниорс - Ривер Плейт 0:3 Колон - Аргентинос Хуниорс 0:4 Аргентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 1:2 Дефенса и Хустисия - Аргентинос Хуниорс 2:1
Результаты матчей
Сармиенто
Аргентинос Хуниорс
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
3:5
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
3:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
3
2 раза 50%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:5
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
3
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Сармиенто
Аргентинос Хуниорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
22
22
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
63
36
27
27
27
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|0
|2
|15 - 5
|21
|2.
|10
|6
|1
|3
|18 - 8
|19
|3.
|9
|5
|2
|2
|10 - 4
|17
|4.
|9
|5
|2
|2
|13 - 8
|17
|5.
|9
|5
|2
|2
|13 - 12
|17
|6.
|10
|5
|2
|3
|14 - 8
|17
|7.
|10
|4
|4
|2
|14 - 13
|16
|8.
|9
|4
|3
|2
|11 - 6
|15
|9.
|0:0
|10
|4
|3
|3
|10 - 5
|15
|10.
|9
|4
|2
|3
|12 - 8
|14
|11.
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|12.
|10
|3
|5
|2
|15 - 10
|14
|13.
|10
|3
|4
|3
|11 - 12
|13
|14.
|9
|4
|0
|5
|7 - 10
|12
|15.
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|16.
|9
|3
|3
|3
|5 - 9
|12
|17.
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|18.
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|19.
|9
|3
|2
|4
|5 - 10
|11
|20.
|0:0
|10
|2
|4
|4
|10 - 11
|10
|21.
|10
|2
|4
|4
|7 - 11
|10
|22.
|9
|1
|6
|2
|7 - 9
|9
|23.
|10
|2
|3
|5
|9 - 16
|9
|24.
|9
|2
|2
|5
|6 - 14
|8
|25.
|9
|1
|5
|3
|5 - 10
|8
|26.
|10
|2
|2
|6
|7 - 14
|8
|27.
|9
|1
|4
|4
|6 - 10
|7
|28.
|9
|0
|6
|3
|6 - 10
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|7 - 0
|13
|2.
|5
|4
|1
|0
|8 - 3
|13
|3.
|4
|4
|0
|0
|5 - 0
|12
|4.
|5
|3
|2
|0
|7 - 4
|11
|5.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|6.
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|7.
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|8.
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|9.
|5
|3
|0
|2
|4 - 3
|9
|10.
|6
|3
|0
|3
|8 - 5
|9
|11.
|6
|2
|3
|1
|12 - 7
|9
|12.
|6
|2
|3
|1
|8 - 8
|9
|13.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|14.
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|15.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|16.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|17.
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|18.
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|19.
|5
|1
|3
|1
|1 - 2
|6
|20.
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|21.
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|22.
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|23.
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|24.
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|25.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|26.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|27.
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|28.
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|8 - 2
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|3.
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|3 - 6
|7
|9.
|5
|1
|4
|0
|2 - 1
|7
|10.
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|11.
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|12.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|3 - 2
|6
|13.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|14.
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|15.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|2 - 4
|5
|16.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|17.
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|18.
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|19.
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|20.
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|21.
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|22.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|23.
|5
|1
|0
|4
|1 - 8
|3
|24.
|5
|0
|3
|2
|2 - 4
|3
|25.
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|26.
|4
|0
|2
|2
|1 - 7
|2
|27.
|5
|0
|2
|3
|4 - 10
|2
|28.
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
- — Выход в Кубок Либертадорес
|Тигре
|Ретеги Матео
|7
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|6 (3)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|5 (1)
|Расинг Авельянеда
|Matias Rojas II
|5
|Эстудиантес Ла Плата
|Боселли Мауро
|4 (1)
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 3
|Дефенса и Хустисия
|Кардона Томас
|6
|Химнасия Ла-Плата
|Ignacio Miramon
|1 4
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 4
|Институто
|Adrian Martinez
|5