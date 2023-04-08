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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 10.
Сармиенто
2:0
Конец матча
Аргентинос Хуниорс
0'
38' Желтая карточка
Thiago Nuss
39' Желтая карточка
Лисандро Лопес
1:0
50' Гол
Manuel Monaco
51' Желтая карточка
Инсаурральде Хуан
61' Желтая карточка
Kevin Mac Allister
81' Желтая карточка
Harrinson Mancilla
86' Желтая карточка
Gonzalo Bettini
2:0
90' Гол
Мелано Лукас
90'+8
32
Sebastian
Meza
25
Gonzalo
Bettini
27
Emanuel
Hernandez
18
Донатти
Алехандро
2
Инсаурральде
Хуан
30
Manuel
Monaco
52
Emiliano
Mendez
5
Мартинес
Фернардо
33
Gabriel
Diaz
7
Лисандро
Лопес
III
9
Luciano
Gondou
20
Federico
Lanzillota
4
Kevin
Mac
Allister
29
Marco
Di
Cesare
24
Leonel
Gonzalez
5
Federico
Redondo
14
Вера
Матиас
15
Leonardo
Heredia
16
Rodrigo
Cabral
27
Биттоло
Мариано
11
Thiago
Nuss
19
Феррейра
Факундо
Сармиенто
4-4-2
Аргентинос Хуниорс
3-1-4-2

История личных встреч

Сармиенто
Аргентинос Хуниорс

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
0:0
ЛП
2:0
П
0:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

0.75
0

Тотал матчей

0.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

120
0

Бомбардиры внутри турнира

Сармиенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luciano Gondou 4 (2) 0.4
Мелано Лукас 3 0.3
Javier Fabian Toledo 2 (1) 0.2
Лисандро Лопес III 2 0.2
Manuel Monaco 1 0.1
Гарсия Мануэль 0 0
Sergio Quiroga 0 0
Аргентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авалос Габриэль 4 (2) 0.4
Kevin Mac Allister 2 0.2
Francisco Gonzalez Metilli 1 0.1
Rodrigo Cabral 1 0.1
Santiago Gabriel Montiel 1 0.1
Кабрера Хавьер 0 0
Miguel Angel Torren 0 0
Fabricio Dominguez 0 0

Карточки

Сармиенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инсаурральде Хуан 4 1
Мартинес Фернардо 3 0
Гарсия Мануэль 3 0
Лисандро Лопес III 3 0
Sergio Quiroga 3 0
Javier Fabian Toledo 2 0
Harrinson Mancilla 2 0
Sebastian Meza 2 0
Manuel Monaco 2 0
Emiliano Mendez 1 0
Мелано Лукас 1 0
Gonzalo Bettini 1 0
Ayrton Cougo 1 0
Franco Quinteros 1 0
Luciano Gondou 1 0
Аргентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Federico Redondo 1 1
Santiago Gabriel Montiel 1 1
Miguel Angel Torren 2 0
Авалос Габриэль 2 0
Kevin Mac Allister 2 0
Gaston Veron 2 0
Fabricio Dominguez 2 0
Thiago Nuss 2 0
Leonardo Heredia 0 1
Хосе Херрейра 1 0
Феррейра Факундо 1 0
Кабрера Хавьер 1 0
Federico Lanzillota 1 0
Francisco Gonzalez Metilli 1 0
Franco Moyano 1 0

Результаты матчей

Сармиенто
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Аргентинос Хуниорс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
1
Сармиенто
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Аргентинос Хуниорс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
7
Сармиенто
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Аргентинос Хуниорс
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

6
8

Голы по времени матча

Забито

9
2
1 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
2
100%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Пропущено

9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
4
44%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
22%
2
33%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
1
11%
1
17%
76-90

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
2
67%
1
14%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

12
9
2 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
1
8%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
2
17%
2
22%
46-60
2
17%
3
33%
61-75
6
50%
1
11%
76-90

Пропущено

11
8
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
4
36%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
3
27%
2
25%
46-60
2
18%
2
25%
61-75
1
9%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Сармиенто
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Бельграно - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Ривер Плейт 0:2 Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Чако Фор Эвер 0:0
Сармиенто - Росарио Сентраль 4:1 Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Сан-Лоренсо 0:1 Колон - Сармиенто 0:2 Сармиенто - Барракас Централь 3:5 Институто - Сармиенто 0:0 Банфилд - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:4 Сармиенто - Бока Хуниорс 0:1 Барракас Централь - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Тигре 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Арсенал Саранди 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармиенто 0:1 Сармиенто - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Унион Санта-Фе - Сармиенто 1:0
Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте дель Валле 1:0 Аргентинос Хуниорс - Годой Крус 3:0 Ланус - Аргентинос Хуниорс 0:0 Аргентинос Хуниорс - Депортиво Арменио 3:0
Аргентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1 Тигре - Аргентинос Хуниорс 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Бельграно 3:0 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 2:1 Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 2:0 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 0:0 Годой Крус - Аргентинос Хуниорс 0:0 Аргентинос Хуниорс - Уракан 1:1 Ланус - Аргентинос Хуниорс 0:4 Аргентинос Хуниорс - Ривер Плейт 0:3 Колон - Аргентинос Хуниорс 0:4 Аргентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 1:2 Дефенса и Хустисия - Аргентинос Хуниорс 2:1

Результаты матчей

Сармиенто
Аргентинос Хуниорс

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:5
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
3:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 50%
3
2 раза 50%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:5
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
3
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Сармиенто
Аргентинос Хуниорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
2
2
2
3
2.5
2
2
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
2
4
1
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
6
4
4
6
1.5
2
8
2
8
2.5
2
8
1
9
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 9 7 0 2 15 - 5 21
2.
Тальерес Кордоба
 10 6 1 3 18 - 8 19
3.
Сан-Лоренсо
 9 5 2 2 10 - 4 17
4.
Расинг Авельянеда
 9 5 2 2 13 - 8 17
5.
Росарио Сентраль
 9 5 2 2 13 - 12 17
6.
Ланус
 10 5 2 3 14 - 8 17
7.
Атлетико Платенсе
 10 4 4 2 14 - 13 16
8.
Дефенса и Хустисия
 9 4 3 2 11 - 6 15
9.
Бока Хуниорс
 9 4 2 3 12 - 8 14
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 4 2 3 9 - 10 14
11.
Аргентинос Хуниорс
 10 4 2 4 10 - 7 14
12.
Велес Сарсфилд
 10 3 5 2 15 - 10 14
13.
Институто
 10 3 4 3 11 - 12 13
14.
Годой Крус
 9 4 0 5 7 - 10 12
15.
Уракан
 9 3 3 3 13 - 12 12
16.
Бельграно
 9 3 3 3 5 - 9 12
17.
Сармиенто
 10 3 3 4 12 - 11 12
18.
Эстудиантес Ла Плата
 9 3 2 4 10 - 11 11
19.
Тигре
 9 3 2 4 10 - 12 11
20.
Сентраль Кордоба Росарио
 9 3 2 4 5 - 10 11
21.
Банфилд
 10 2 4 4 7 - 11 10
22.
Индепендьенте Авельянеда
 9 1 6 2 7 - 9 9
23.
Барракас Централь
 10 2 3 5 9 - 16 9
24.
Химнасия Ла-Плата
 9 2 2 5 6 - 14 8
25.
Атлетико Тукуман
 9 1 5 3 5 - 10 8
26.
Арсенал Саранди
 10 2 2 6 7 - 14 8
27.
Унион Санта-Фе
 9 1 4 4 6 - 10 7
28.
Колон
 9 0 6 3 6 - 10 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 5 4 1 0 7 - 0 13
2.
Росарио Сентраль
 5 4 1 0 8 - 3 13
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 4 0 0 5 - 0 12
4.
Расинг Авельянеда
 5 3 2 0 7 - 4 11
5.
Аргентинос Хуниорс
 4 3 1 0 8 - 1 10
6.
Ланус
 5 3 1 1 8 - 3 10
7.
Ривер Плейт
 4 3 0 1 7 - 3 9
8.
Годой Крус
 4 3 0 1 6 - 2 9
9.
Сентраль Кордоба Росарио
 5 3 0 2 4 - 3 9
10.
Тальерес Кордоба
 6 3 0 3 8 - 5 9
11.
Велес Сарсфилд
 6 2 3 1 12 - 7 9
12.
Атлетико Платенсе
 6 2 3 1 8 - 8 9
13.
Дефенса и Хустисия
 5 2 2 1 7 - 5 8
14.
Бока Хуниорс
 5 2 2 1 6 - 4 8
15.
Уракан
 4 2 1 1 6 - 5 7
16.
Химнасия Ла-Плата
 4 2 1 1 4 - 3 7
17.
Эстудиантес Ла Плата
 5 2 1 2 7 - 6 7
18.
Сармиенто
 5 2 0 3 9 - 9 6
19.
Институто
 5 1 3 1 4 - 5 6
20.
Банфилд
 5 1 3 1 1 - 2 6
21.
Атлетико Тукуман
 4 1 2 1 3 - 4 5
22.
Бельграно
 4 1 2 1 2 - 3 5
23.
Барракас Централь
 5 1 2 2 3 - 6 5
24.
Тигре
 4 1 1 2 4 - 5 4
25.
Арсенал Саранди
 4 1 1 2 3 - 5 4
26.
Унион Санта-Фе
 4 1 1 2 4 - 6 4
27.
Колон
 5 0 3 2 3 - 6 3
28.
Индепендьенте Авельянеда
 4 0 2 2 5 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 5 4 0 1 8 - 2 12
2.
Тальерес Кордоба
 4 3 1 0 10 - 3 10
3.
Дефенса и Хустисия
 4 2 1 1 4 - 1 7
4.
Атлетико Платенсе
 4 2 1 1 6 - 5 7
5.
Ланус
 5 2 1 2 6 - 5 7
6.
Институто
 5 2 1 2 7 - 7 7
7.
Тигре
 5 2 1 2 6 - 7 7
8.
Бельграно
 5 2 1 2 3 - 6 7
9.
Индепендьенте Авельянеда
 5 1 4 0 2 - 1 7
10.
Расинг Авельянеда
 4 2 0 2 6 - 4 6
11.
Бока Хуниорс
 4 2 0 2 6 - 4 6
12.
Сармиенто
 5 1 3 1 3 - 2 6
13.
Велес Сарсфилд
 4 1 2 1 3 - 3 5
14.
Уракан
 5 1 2 2 7 - 7 5
15.
Сан-Лоренсо
 4 1 1 2 3 - 4 4
16.
Эстудиантес Ла Плата
 4 1 1 2 3 - 5 4
17.
Росарио Сентраль
 4 1 1 2 5 - 9 4
18.
Банфилд
 5 1 1 3 6 - 9 4
19.
Барракас Централь
 5 1 1 3 6 - 10 4
20.
Аргентинос Хуниорс
 6 1 1 4 2 - 6 4
21.
Арсенал Саранди
 6 1 1 4 4 - 9 4
22.
Колон
 4 0 3 1 3 - 4 3
23.
Годой Крус
 5 1 0 4 1 - 8 3
24.
Унион Санта-Фе
 5 0 3 2 2 - 4 3
25.
Атлетико Тукуман
 5 0 3 2 2 - 6 3
26.
Сентраль Кордоба Росарио
 4 0 2 2 1 - 7 2
27.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 0 2 3 4 - 10 2
28.
Химнасия Ла-Плата
 5 0 1 4 2 - 11 1
  • — Выход в Кубок Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Ретеги Матео 7
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 6 (3)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 5 (1)
Расинг Авельянеда Matias Rojas II 5
Эстудиантес Ла Плата Боселли Мауро 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ланус Лема Кристиан 2 3
Дефенса и Хустисия Кардона Томас 6
Сармиенто Инсаурральде Хуан 1 4
Химнасия Ла-Плата Ignacio Miramon 1 4
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 4
Весь список
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      50'
      Г О О О О Л - Manuel Monaco бьет в цель!
    • 46'
      Thiago Nuss уходит с поля. Фабрицио Домингес выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      39'
      Лисандро Лопес III получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      38'
      Thiago Nuss получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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