Тур: 10.
3:3
Конец матча
0'
0:1
5' ГолSebastian Sosa II
1:1
22' ПенальтиПратто Лукас
2:1
31' ГолДженсон Лукас
3:1
39' ГолДженсон Лукас
3:2
83' Гол в свои воротаГодин Диего
84' Желтая карточкаAlejandro Maciel
3:3
90' ГолMilton Gimenez
90'+7
Ход матча
5'
22'
1:1
31'
2:1
39'
3:1
83'
3:2
84'
90'
3:3
Прогноз на матч от Liveresult
12
Пратто
Лукас
19
Abiel
Osorio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Пратто ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Abiel OsorioНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
10 Walter BouПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
14 Lenny Lobato
-
-
26 Mateo Seoane
-
-
-
-
Главный тренер: Гарека Рикардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Juan BisanzПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Алеман БрайнПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Pedro Souto
-
-
-
37 Mateo Perez
-
-
15 Lautaro Rios
-
-
-
-
-
Главный тренер: Javier Sanguinetti
История личных встреч
Велес Сарсфилд
Банфилд
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
41.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
23 матча
43.5%
26.1%
30.4%
10 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
34.8%
47.8%
17.4%
8 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
43.5%
30.4%
26.1%
10 побед 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
16
Голов в среднем за матч
1.45
1.33
Среднее время на гол
61
67
Всего голов
16
6
Голов в среднем за матч
1.33
0.55
Среднее время на гол
67
165
Всего голов
32
22
Голов в среднем за матч
1.39
0.96
Тотал матчей
2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
Среднее время на гол
64
94
Бомбардиры внутри турнира
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дженсон Лукас
|4 (1)
|0.4
|Walter Bou
|2
|0.2
|Abiel Osorio
|2
|0.2
|Пратто Лукас
|2 (1)
|0.2
|Julian Fernandez
|2
|0.2
|Jose Florentin
|1
|0.1
|Gianluca Prestianni
|1
|0.1
|Elias Cabrera
|0
|0
|Хара Леонардо
|0
|0
|Хианетти Лаутаро
|0
|0
|Lenny Lobato
|0
|0
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алеман Брайн
|1 (1)
|0.1
|Чавес Андрес
|1
|0.1
|Sebastian Sosa II
|1
|0.1
|Milton Gimenez
|1
|0.1
|Aaron Quiroz
|1
|0.1
|Emanuel Olivera
|0
|0
Карточки
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jose Florentin
|3
|1
|Ортега Франсиско
|1
|1
|Пратто Лукас
|2
|0
|Хианетти Лаутаро
|2
|0
|Miguel Brizuela
|2
|0
|Nicolas Garayalde
|2
|0
|Valentin Gomez
|2
|0
|Abiel Osorio
|2
|0
|Gianluca Prestianni
|2
|0
|Годин Диего
|1
|0
|Мендез Начо
|1
|0
|Tomas Ezequiel Guidara
|1
|0
|Christian Ordonez
|1
|0
Банфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alejandro Cabrera
|3
|1
|Emanuel Coronel
|2
|1
|Чавес Андрес
|3
|0
|Emanuel Olivera
|3
|0
|Алеман Брайн
|3
|0
|Sebastian Sosa II
|1
|1
|Бертоло Николас
|2
|0
|Инсуа Эмануэль
|2
|0
|Alejandro Maciel
|2
|0
|Nicolas Sosa
|1
|0
|Facundo Cambeses
|1
|0
|Milton Gimenez
|1
|0
|Ремеди Эрик
|1
|0
|Pedro Souto
|1
|0
|Juan Bisanz
|1
|0
Результаты матчей
Велес Сарсфилд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Банфилд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
1
Велес Сарсфилд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Банфилд
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
2
1
Велес Сарсфилд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Банфилд
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
4
2
Голы по времени матча
Забито
9
2
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
50%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
1
50%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
14%
61-75
1
25%
2
29%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
11
3
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
2
67%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
4
36%
1
33%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Пропущено
8
9
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
1
13%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
1
11%
61-75
3
38%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 4:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 1:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:2
Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 1:2 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Дефенсор Спортинг - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Колон 1:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 3:1 Аргентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 4:0 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 2:1 Сан-Лоренсо - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Банфилд 1:0 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Барракас Централь 1:0
Банфилд
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Банфилд - Атлетико Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:1 Банфилд - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Банфилд 1:0
Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 2:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 0:0 Уракан - Банфилд 3:2 Банфилд - Унион Санта-Фе 0:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:1 Банфилд - Сармиенто 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 1:0 Альдосиви - Банфилд 0:1 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 0:2 Велес Сарсфилд - Банфилд 1:0 Банфилд - Годой Крус 1:1 Банфилд - Годой Крус 1:1 Уракан - Банфилд 3:1 Банфилд - Ланус 1:2 Ривер Плейт - Банфилд 1:2
Результаты матчей
Велес Сарсфилд
Банфилд
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
3 раза 60%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:0
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Велес Сарсфилд
Банфилд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
23
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
36
36
18
27
18
- — Выход в Кубок Либертадорес
|Тигре
|Ретеги Матео
|7
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|6 (3)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|5 (1)
|Расинг Авельянеда
|Matias Rojas II
|5
|Эстудиантес Ла Плата
|Боселли Мауро
|4 (1)
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 3
|Дефенса и Хустисия
|Кардона Томас
|6
|Химнасия Ла-Плата
|Ignacio Miramon
|1 4
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 4
|Институто
|Adrian Martinez
|5