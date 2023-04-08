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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 10.
Велес Сарсфилд
3:3
Конец матча
Банфилд
0'
0:1
5' Гол
Sebastian Sosa II
1:1
22' Пенальти
Пратто Лукас
2:1
31' Гол
Дженсон Лукас
3:1
39' Гол
Дженсон Лукас
3:2
83' Гол в свои ворота
Годин Диего
84' Желтая карточка
Alejandro Maciel
3:3
90' Гол
Milton Gimenez
90'+7
22
Леонардо
Буриан
24
Tomas
Ezequiel
Guidara
2
Годин
Диего
28
Miguel
Brizuela
5
Ортега
Франсиско
32
Christian
Ordonez
33
Elias
Cabrera
42
Gianluca
Prestianni
12
Пратто
Лукас
11
Дженсон
Лукас
19
Abiel
Osorio
21
Facundo
Cambeses
32
Emanuel
Coronel
6
Alejandro
Maciel
3
Aaron
Quiroz
33
Инсуа
Эмануэль
17
Juan
Bisanz
5
Ремеди
Эрик
16
Alejandro
Cabrera
10
Алеман
Брайн
7
Sebastian
Sosa
II
9
Чавес
Андрес
Велес Сарсфилд
4-2-3-1
Банфилд
4-4-2

История личных встреч

Велес Сарсфилд
Банфилд

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
41.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

23 матча

43.5%
26.1%
30.4%
10 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

34.8%
47.8%
17.4%
8 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

43.5%
30.4%
26.1%
10 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
2:1
CDAMCS
2:3
С
1:0
С
1:1
С
1:0
ТМК
1:0
ТМК
2:2
П
1:0
П
0:0
П
1:3
П
1:0
ПА
0:4
ПА
3:0
ПА
2:0
ПА
2:3
КС
1:1
КС
0:1
ПА
0:0
ПА
3:0
ПА
2:1
ПА
2:2
ПАК
3:0

Голы

Всего голов

16
16

Голов в среднем за матч

1.45
1.33

Среднее время на гол

61
67

Всего голов

16
6

Голов в среднем за матч

1.33
0.55

Среднее время на гол

67
165

Всего голов

32
22

Голов в среднем за матч

1.39
0.96

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
21

Среднее время на гол

64
94

Бомбардиры внутри турнира

Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дженсон Лукас 4 (1) 0.4
Walter Bou 2 0.2
Abiel Osorio 2 0.2
Пратто Лукас 2 (1) 0.2
Julian Fernandez 2 0.2
Jose Florentin 1 0.1
Gianluca Prestianni 1 0.1
Elias Cabrera 0 0
Хара Леонардо 0 0
Хианетти Лаутаро 0 0
Lenny Lobato 0 0
Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алеман Брайн 1 (1) 0.1
Чавес Андрес 1 0.1
Sebastian Sosa II 1 0.1
Milton Gimenez 1 0.1
Aaron Quiroz 1 0.1
Emanuel Olivera 0 0

Карточки

Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jose Florentin 3 1
Ортега Франсиско 1 1
Пратто Лукас 2 0
Хианетти Лаутаро 2 0
Miguel Brizuela 2 0
Nicolas Garayalde 2 0
Valentin Gomez 2 0
Abiel Osorio 2 0
Gianluca Prestianni 2 0
Годин Диего 1 0
Мендез Начо 1 0
Tomas Ezequiel Guidara 1 0
Christian Ordonez 1 0
Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alejandro Cabrera 3 1
Emanuel Coronel 2 1
Чавес Андрес 3 0
Emanuel Olivera 3 0
Алеман Брайн 3 0
Sebastian Sosa II 1 1
Бертоло Николас 2 0
Инсуа Эмануэль 2 0
Alejandro Maciel 2 0
Nicolas Sosa 1 0
Facundo Cambeses 1 0
Milton Gimenez 1 0
Ремеди Эрик 1 0
Pedro Souto 1 0
Juan Bisanz 1 0

Результаты матчей

Велес Сарсфилд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Банфилд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
1
Велес Сарсфилд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Банфилд
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

2
1
Велес Сарсфилд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Банфилд
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

4
2

Голы по времени матча

Забито

9
2
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
50%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
1
50%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
14%
61-75
1
25%
2
29%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

11
3
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
2
67%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
4
36%
1
33%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Пропущено

8
9
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
1
13%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
1
11%
61-75
3
38%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Велес Сарсфилд
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 4:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 1:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:2
Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 1:2 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Дефенсор Спортинг - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Колон 1:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 3:1 Аргентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 4:0 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 2:1 Сан-Лоренсо - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Банфилд 1:0 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Барракас Централь 1:0
Банфилд
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Банфилд - Атлетико Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:1 Банфилд - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Банфилд 1:0
Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 2:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 0:0 Уракан - Банфилд 3:2 Банфилд - Унион Санта-Фе 0:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:1 Банфилд - Сармиенто 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 1:0 Альдосиви - Банфилд 0:1 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 0:2 Велес Сарсфилд - Банфилд 1:0 Банфилд - Годой Крус 1:1 Банфилд - Годой Крус 1:1 Уракан - Банфилд 3:1 Банфилд - Ланус 1:2 Ривер Плейт - Банфилд 1:2

Результаты матчей

Велес Сарсфилд
Банфилд

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
3 раза 60%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:0
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Велес Сарсфилд
Банфилд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
2
3
1.5
2
3
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
3
6
3
6
1.5
1
8
2
7
2.5
1
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 9 7 0 2 15 - 5 21
2.
Тальерес Кордоба
 10 6 1 3 18 - 8 19
3.
Сан-Лоренсо
 9 5 2 2 10 - 4 17
4.
Расинг Авельянеда
 9 5 2 2 13 - 8 17
5.
Росарио Сентраль
 9 5 2 2 13 - 12 17
6.
Ланус
 10 5 2 3 14 - 8 17
7.
Атлетико Платенсе
 10 4 4 2 14 - 13 16
8.
Дефенса и Хустисия
 9 4 3 2 11 - 6 15
9.
Аргентинос Хуниорс
 9 4 2 3 10 - 5 14
10.
Бока Хуниорс
 9 4 2 3 12 - 8 14
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 4 2 3 9 - 10 14
12.
Велес Сарсфилд
 10 3 5 2 15 - 10 14
13.
Институто
 10 3 4 3 11 - 12 13
14.
Годой Крус
 9 4 0 5 7 - 10 12
15.
Уракан
 9 3 3 3 13 - 12 12
16.
Бельграно
 9 3 3 3 5 - 9 12
17.
Эстудиантес Ла Плата
 9 3 2 4 10 - 11 11
18.
Тигре
 9 3 2 4 10 - 12 11
19.
Сентраль Кордоба Росарио
 9 3 2 4 5 - 10 11
20.
Банфилд
 10 2 4 4 7 - 11 10
21.
Сармиенто
 9 2 3 4 10 - 11 9
22.
Индепендьенте Авельянеда
 9 1 6 2 7 - 9 9
23.
Барракас Централь
 10 2 3 5 9 - 16 9
24.
Химнасия Ла-Плата
 9 2 2 5 6 - 14 8
25.
Атлетико Тукуман
 9 1 5 3 5 - 10 8
26.
Арсенал Саранди
 10 2 2 6 7 - 14 8
27.
Унион Санта-Фе
 9 1 4 4 6 - 10 7
28.
Колон
 9 0 6 3 6 - 10 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 5 4 1 0 7 - 0 13
2.
Росарио Сентраль
 5 4 1 0 8 - 3 13
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 4 0 0 5 - 0 12
4.
Расинг Авельянеда
 5 3 2 0 7 - 4 11
5.
Аргентинос Хуниорс
 4 3 1 0 8 - 1 10
6.
Ланус
 5 3 1 1 8 - 3 10
7.
Ривер Плейт
 4 3 0 1 7 - 3 9
8.
Годой Крус
 4 3 0 1 6 - 2 9
9.
Сентраль Кордоба Росарио
 5 3 0 2 4 - 3 9
10.
Тальерес Кордоба
 6 3 0 3 8 - 5 9
11.
Велес Сарсфилд
 6 2 3 1 12 - 7 9
12.
Атлетико Платенсе
 6 2 3 1 8 - 8 9
13.
Дефенса и Хустисия
 5 2 2 1 7 - 5 8
14.
Бока Хуниорс
 5 2 2 1 6 - 4 8
15.
Уракан
 4 2 1 1 6 - 5 7
16.
Химнасия Ла-Плата
 4 2 1 1 4 - 3 7
17.
Эстудиантес Ла Плата
 5 2 1 2 7 - 6 7
18.
Институто
 5 1 3 1 4 - 5 6
19.
Банфилд
 5 1 3 1 1 - 2 6
20.
Атлетико Тукуман
 4 1 2 1 3 - 4 5
21.
Бельграно
 4 1 2 1 2 - 3 5
22.
Барракас Централь
 5 1 2 2 3 - 6 5
23.
Тигре
 4 1 1 2 4 - 5 4
24.
Арсенал Саранди
 4 1 1 2 3 - 5 4
25.
Унион Санта-Фе
 4 1 1 2 4 - 6 4
26.
Сармиенто
 4 1 0 3 7 - 9 3
27.
Колон
 5 0 3 2 3 - 6 3
28.
Индепендьенте Авельянеда
 4 0 2 2 5 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 5 4 0 1 8 - 2 12
2.
Тальерес Кордоба
 4 3 1 0 10 - 3 10
3.
Дефенса и Хустисия
 4 2 1 1 4 - 1 7
4.
Атлетико Платенсе
 4 2 1 1 6 - 5 7
5.
Ланус
 5 2 1 2 6 - 5 7
6.
Институто
 5 2 1 2 7 - 7 7
7.
Тигре
 5 2 1 2 6 - 7 7
8.
Бельграно
 5 2 1 2 3 - 6 7
9.
Индепендьенте Авельянеда
 5 1 4 0 2 - 1 7
10.
Расинг Авельянеда
 4 2 0 2 6 - 4 6
11.
Бока Хуниорс
 4 2 0 2 6 - 4 6
12.
Сармиенто
 5 1 3 1 3 - 2 6
13.
Велес Сарсфилд
 4 1 2 1 3 - 3 5
14.
Уракан
 5 1 2 2 7 - 7 5
15.
Сан-Лоренсо
 4 1 1 2 3 - 4 4
16.
Эстудиантес Ла Плата
 4 1 1 2 3 - 5 4
17.
Росарио Сентраль
 4 1 1 2 5 - 9 4
18.
Аргентинос Хуниорс
 5 1 1 3 2 - 4 4
19.
Банфилд
 5 1 1 3 6 - 9 4
20.
Барракас Централь
 5 1 1 3 6 - 10 4
21.
Арсенал Саранди
 6 1 1 4 4 - 9 4
22.
Колон
 4 0 3 1 3 - 4 3
23.
Годой Крус
 5 1 0 4 1 - 8 3
24.
Унион Санта-Фе
 5 0 3 2 2 - 4 3
25.
Атлетико Тукуман
 5 0 3 2 2 - 6 3
26.
Сентраль Кордоба Росарио
 4 0 2 2 1 - 7 2
27.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 0 2 3 4 - 10 2
28.
Химнасия Ла-Плата
 5 0 1 4 2 - 11 1
  • — Выход в Кубок Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Ретеги Матео 7
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 6 (3)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 5 (1)
Расинг Авельянеда Matias Rojas II 5
Эстудиантес Ла Плата Боселли Мауро 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ланус Лема Кристиан 2 3
Дефенса и Хустисия Кардона Томас 6
Химнасия Ла-Плата Ignacio Miramon 1 4
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 4
Институто Adrian Martinez 5
Весь список
  • 70'
    Дженсон Лукас уходит с поля. Вальтер Боу выходит вместо него
  • 70'
    Gianluca Prestianni уходит с поля. Julian Fernandez выходит вместо него
  • 60'
    Чавес Андрес уходит с поля. Милтон Хименес выходит вместо него
  • 60'
    Juan Bisanz уходит с поля. Alejandro Piedrahita выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Дженсон Лукас бьет в цель!
  • 39'
    Пратто Лукас сделал результативную передачу.
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