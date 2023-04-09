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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 10.
Унион Санта-Фе
0:3
Конец матча
Бельграно
0'
21' Желтая карточка
Ariel Garcia
31' Красная карточка
Yeison Gordillo
0:1
40' Гол
Bruno Zapelli
43' Желтая карточка
Корвалан Клаудио
0:2
45' Гол
Ariel Garcia
0:3
90' Пенальти
Pablo Vegetti
90'+4
77
Santiago
Mele
16
Federico
Vera
2
Franco
Calderon
26
Juan
Pablo
Luduena
3
Корвалан
Клаудио
8
Enzo
Roldan
6
Yeison
Gordillo
22
Luciano
Aued
29
Daniel
Juarez
19
Tomas
Gonzalez
9
Junior
Marabel
25
Nahuel
Losada
4
Juan
Barinaga
6
Alejandro
Rebola
24
Годой
Эрик
22
Matias
Ibacache
12
Ulises
Sanchez
5
Santiago
Longo
15
Ariel
Garcia
10
Bruno
Zapelli
29
Хара
Франко
9
Pablo
Vegetti
Унион Санта-Фе
4-4-2
Бельграно
4-4-2

История личных встреч

Унион Санта-Фе
Бельграно

4 матча

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
125%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

13 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

7.7%
69.2%
23.1%
1 победа 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

7.7%
38.5%
53.8%
1 победа 5 ничьих 7 побед

История матчей

ТМК
0:2
С
0:0
С
1:1
П
0:2
П
1:1
П
1:1
П
1:0
ПА
1:0
ПА
0:0
НБ
3:2
НБ
0:3
НБ
0:0
НБ
0:1

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

0.38
0.4

Среднее время на гол

240
225

Всего голов

5
11

Голов в среднем за матч

1
1.38

Среднее время на гол

90
65

Всего голов

8
13

Голов в среднем за матч

0.62
1

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

146
90

Бомбардиры внутри турнира

Унион Санта-Фе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Imanol Machuca 2 0.2
Luciano Aued 1 0.1
Yeison Gordillo 1 0.1
Пирис Оскар 1 0.1
Mauro Luna Diale 1 0.1
Federico Vera 0 0
Thiago Vecino 0 0
Martin Ezequiel Canete 0 0
Бельграно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pablo Vegetti 5 (2) 0.5
Ulises Sanchez 1 0.1
Ariel Garcia 1 0.1
Bruno Zapelli 1 0.1
Рохас Ариэль II 0 0
Годой Эрик 0 0

Карточки

Унион Санта-Фе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yeison Gordillo 4 1
Корвалан Клаудио 5 0
Federico Vera 3 0
Mauro Luna Diale 1 1
Franco Calderon 1 1
Imanol Machuca 1 1
Luciano Aued 2 0
Пирис Оскар 2 0
Enzo Roldan 2 0
Thiago Vecino 1 0
Francisco Gerometta 1 0
Martin Ezequiel Canete 1 0
Lucas Esquivel 1 0
Bryan Castrillon 1 0
Jerome Domina 1 0
Бельграно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Diarte 4 0
Рохас Ариэль II 2 0
Ariel Garcia 2 0
Nicolas Meriano 2 0
Alejandro Rebola 0 1
Nahuel Losada 0 1
Бордагарай Фабиан 1 0
Годой Эрик 1 0
Ivan Ramirez 1 0
Pablo Vegetti 1 0
Gabriel Compagnucci 1 0
Juan Barinaga 1 0

Результаты матчей

Унион Санта-Фе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Бельграно
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
1
Унион Санта-Фе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Бельграно
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

2
2
Унион Санта-Фе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Бельграно
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

4
3

Голы по времени матча

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
4
67%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

9
6
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
4
44%
1
17%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
2
22%
1
17%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
2
67%
76-90

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
5
63%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

13
9
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
2
15%
1
11%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
4
31%
1
11%
31-45
2
15%
1
11%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
3
23%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Санта-Фе
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Ривер Плейт - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:3 Росарио Сентраль - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 2:0
Сан-Лоренсо - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Колон 1:1 Барракас Централь - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Институто 0:2 Банфилд - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Бельграно 0:2 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба Росарио 1:4 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 2:2 Атлетико Тукуман - Унион Санта-Фе 1:1 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Арсенал Саранди 1:0 Росарио Сентраль - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Атлетико Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0
Бельграно
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Бельграно - Сармиенто 0:0 Годой Крус - Бельграно 3:1 Бельграно - Ланус 0:0 Арсенал Саранди - Бельграно 0:1
Бельграно - Тигре 0:2 Аргентинос Хуниорс - Бельграно 3:0 Сентраль Кордоба Росарио - Бельграно 0:1 Бельграно - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Бельграно 0:0 Тальерес Кордоба - Бельграно 3:0 Унион Санта-Фе - Бельграно 0:2 Гильермо Браун - Бельграно 0:1 Бельграно - Чакарита Хуниорс 3:0 Браун Адроге - Бельграно 2:3 Бельграно - Дефенсорес де Бельграно 3:0 Сан-Мартин Тукуман - Бельграно 1:0 Бельграно - Тристан Суарес 4:1 Годой Крус - Бельграно 0:0 Агропекуарио - Бельграно 0:1 Кильмес - Бельграно 0:0

Результаты матчей

Унион Санта-Фе
Бельграно

Точный счет

0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
0:0
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Унион Санта-Фе
Бельграно

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1
4
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
5
5
1
9
1.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 9 7 0 2 15 - 5 21
2.
Сан-Лоренсо
 2:1 10 6 2 2 12 - 5 20
3.
Тальерес Кордоба
 10 6 1 3 18 - 8 19
4.
Росарио Сентраль
 9 5 2 2 13 - 12 17
5.
Ланус
 10 5 2 3 14 - 8 17
6.
Расинг Авельянеда
 10 5 2 3 14 - 11 17
7.
Атлетико Платенсе
 10 4 4 2 14 - 13 16
8.
Дефенса и Хустисия
 0:1 10 4 3 3 11 - 7 15
9.
Бельграно
 10 4 3 3 8 - 9 15
10.
Бока Хуниорс
 9 4 2 3 12 - 8 14
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 4 2 3 9 - 10 14
12.
Аргентинос Хуниорс
 10 4 2 4 10 - 7 14
13.
Сентраль Кордоба Росарио
 1:0 10 4 2 4 6 - 10 14
14.
Велес Сарсфилд
 10 3 5 2 15 - 10 14
15.
Институто
 10 3 4 3 11 - 12 13
16.
Годой Крус
 9 4 0 5 7 - 10 12
17.
Уракан
 9 3 3 3 13 - 12 12
18.
Сармиенто
 10 3 3 4 12 - 11 12
19.
Эстудиантес Ла Плата
 9 3 2 4 10 - 11 11
20.
Тигре
 9 3 2 4 10 - 12 11
21.
Химнасия Ла-Плата
 10 3 2 5 9 - 15 11
22.
Банфилд
 10 2 4 4 7 - 11 10
23.
Индепендьенте Авельянеда
 9 1 6 2 7 - 9 9
24.
Барракас Централь
 10 2 3 5 9 - 16 9
25.
Арсенал Саранди
 10 2 2 6 7 - 14 8
26.
Атлетико Тукуман
 1:2 10 1 5 4 6 - 12 8
27.
Унион Санта-Фе
 10 1 4 5 6 - 13 7
28.
Колон
 9 0 6 3 6 - 10 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 2:1 5 4 1 0 7 - 0 13
2.
Росарио Сентраль
 5 4 1 0 8 - 3 13
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 4 0 0 5 - 0 12
4.
Расинг Авельянеда
 5 3 2 0 7 - 4 11
5.
Аргентинос Хуниорс
 4 3 1 0 8 - 1 10
6.
Ланус
 5 3 1 1 8 - 3 10
7.
Химнасия Ла-Плата
 5 3 1 1 7 - 4 10
8.
Годой Крус
 4 3 0 1 6 - 2 9
9.
Ривер Плейт
 4 3 0 1 7 - 3 9
10.
Сентраль Кордоба Росарио
 1:0 5 3 0 2 4 - 3 9
11.
Тальерес Кордоба
 6 3 0 3 8 - 5 9
12.
Велес Сарсфилд
 6 2 3 1 12 - 7 9
13.
Атлетико Платенсе
 6 2 3 1 8 - 8 9
14.
Бока Хуниорс
 5 2 2 1 6 - 4 8
15.
Дефенса и Хустисия
 0:1 6 2 2 2 7 - 6 8
16.
Уракан
 4 2 1 1 6 - 5 7
17.
Эстудиантес Ла Плата
 5 2 1 2 7 - 6 7
18.
Сармиенто
 5 2 0 3 9 - 9 6
19.
Институто
 5 1 3 1 4 - 5 6
20.
Банфилд
 5 1 3 1 1 - 2 6
21.
Бельграно
 4 1 2 1 2 - 3 5
22.
Атлетико Тукуман
 1:2 5 1 2 2 4 - 6 5
23.
Барракас Централь
 5 1 2 2 3 - 6 5
24.
Тигре
 4 1 1 2 4 - 5 4
25.
Арсенал Саранди
 4 1 1 2 3 - 5 4
26.
Унион Санта-Фе
 5 1 1 3 4 - 9 4
27.
Колон
 5 0 3 2 3 - 6 3
28.
Индепендьенте Авельянеда
 4 0 2 2 5 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 5 4 0 1 8 - 2 12
2.
Тальерес Кордоба
 4 3 1 0 10 - 3 10
3.
Бельграно
 6 3 1 2 6 - 6 10
4.
Дефенса и Хустисия
 0:1 4 2 1 1 4 - 1 7
5.
Атлетико Платенсе
 4 2 1 1 6 - 5 7
6.
Ланус
 5 2 1 2 6 - 5 7
7.
Сан-Лоренсо
 2:1 5 2 1 2 5 - 5 7
8.
Институто
 5 2 1 2 7 - 7 7
9.
Тигре
 5 2 1 2 6 - 7 7
10.
Индепендьенте Авельянеда
 5 1 4 0 2 - 1 7
11.
Бока Хуниорс
 4 2 0 2 6 - 4 6
12.
Расинг Авельянеда
 5 2 0 3 7 - 7 6
13.
Сармиенто
 5 1 3 1 3 - 2 6
14.
Велес Сарсфилд
 4 1 2 1 3 - 3 5
15.
Уракан
 5 1 2 2 7 - 7 5
16.
Сентраль Кордоба Росарио
 1:0 5 1 2 2 2 - 7 5
17.
Эстудиантес Ла Плата
 4 1 1 2 3 - 5 4
18.
Росарио Сентраль
 4 1 1 2 5 - 9 4
19.
Банфилд
 5 1 1 3 6 - 9 4
20.
Барракас Централь
 5 1 1 3 6 - 10 4
21.
Аргентинос Хуниорс
 6 1 1 4 2 - 6 4
22.
Арсенал Саранди
 6 1 1 4 4 - 9 4
23.
Колон
 4 0 3 1 3 - 4 3
24.
Годой Крус
 5 1 0 4 1 - 8 3
25.
Унион Санта-Фе
 5 0 3 2 2 - 4 3
26.
Атлетико Тукуман
 1:2 5 0 3 2 2 - 6 3
27.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 0 2 3 4 - 10 2
28.
Химнасия Ла-Плата
 5 0 1 4 2 - 11 1
  • — Выход в Кубок Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Ретеги Матео 7
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 6 (3)
Бельграно Pablo Vegetti 5 (1)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 5 (1)
Расинг Авельянеда Matias Rojas II 5
Весь список

Топ нарушителей
Ланус Лема Кристиан 2 3
Дефенса и Хустисия Кардона Томас 6
Сармиенто Инсаурральде Хуан 1 4
Унион Санта-Фе Yeison Gordillo 1 4
Химнасия Ла-Плата Ignacio Miramon 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    49'
    Г О О О О Л - Matias Garcia бьет в цель!
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    • Желтая карточка
      43'
      Корвалан Клаудио получил желтую карточку от судьи
    • 40'
      Ulises Sanchez сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      40'
      Г О О О О Л - Bruno Zapelli бьет в цель!
    • 31'
      УДАЛЕНИЕ! - Ейсон Гордильо увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Желтая карточка
      21'
      Matias Garcia получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Унион Санта-Фе 0:3 Бельграно онлайн

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