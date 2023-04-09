Тур: 10.
0:3
Конец матча
0'
21' Желтая карточкаAriel Garcia
31' Красная карточкаYeison Gordillo
0:1
40' ГолBruno Zapelli
43' Желтая карточкаКорвалан Клаудио
0:2
45' ГолAriel Garcia
0:3
90' ПенальтиPablo Vegetti
90'+4
Ход матча
21'
31'
40'
0:1
43'
45'
0:2
90'
0:3
Прогноз на матч от Liveresult
22
Luciano
Aued
24
Годой
Эрик
15
Ariel
Garcia
29
Хара
Франко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Luciano AuedПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Kevin Zenon
-
-
-
-
-
32 Nicolas Paz
-
21 Gaston Comas
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gustavo Munua
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Годой ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Ariel GarciaПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Хара ФранкоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Амайя АндресЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Рохас АриэльПолузащитник
-
16 Ivan RamirezПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
20 Mariano Mino
-
Главный тренер: Guillermo Farre
История личных встреч
Унион Санта-Фе
Бельграно
4 матча
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
125%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
13 матчей
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
7.7%
69.2%
23.1%
1 победа 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
7.7%
38.5%
53.8%
1 победа 5 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
0.38
0.4
Среднее время на гол
240
225
Всего голов
5
11
Голов в среднем за матч
1
1.38
Среднее время на гол
90
65
Всего голов
8
13
Голов в среднем за матч
0.62
1
Тотал матчей
2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
146
90
Бомбардиры внутри турнира
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Imanol Machuca
|2
|0.2
|Luciano Aued
|1
|0.1
|Yeison Gordillo
|1
|0.1
|Пирис Оскар
|1
|0.1
|Mauro Luna Diale
|1
|0.1
|Federico Vera
|0
|0
|Thiago Vecino
|0
|0
|Martin Ezequiel Canete
|0
|0
Бельграно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pablo Vegetti
|5 (2)
|0.5
|Ulises Sanchez
|1
|0.1
|Ariel Garcia
|1
|0.1
|Bruno Zapelli
|1
|0.1
|Рохас Ариэль II
|0
|0
|Годой Эрик
|0
|0
Карточки
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yeison Gordillo
|4
|1
|Корвалан Клаудио
|5
|0
|Federico Vera
|3
|0
|Mauro Luna Diale
|1
|1
|Franco Calderon
|1
|1
|Imanol Machuca
|1
|1
|Luciano Aued
|2
|0
|Пирис Оскар
|2
|0
|Enzo Roldan
|2
|0
|Thiago Vecino
|1
|0
|Francisco Gerometta
|1
|0
|Martin Ezequiel Canete
|1
|0
|Lucas Esquivel
|1
|0
|Bryan Castrillon
|1
|0
|Jerome Domina
|1
|0
Бельграно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Diarte
|4
|0
|Рохас Ариэль II
|2
|0
|Ariel Garcia
|2
|0
|Nicolas Meriano
|2
|0
|Alejandro Rebola
|0
|1
|Nahuel Losada
|0
|1
|Бордагарай Фабиан
|1
|0
|Годой Эрик
|1
|0
|Ivan Ramirez
|1
|0
|Pablo Vegetti
|1
|0
|Gabriel Compagnucci
|1
|0
|Juan Barinaga
|1
|0
Результаты матчей
Унион Санта-Фе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Бельграно
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
1
Унион Санта-Фе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Бельграно
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
2
2
Унион Санта-Фе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Бельграно
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
4
3
Голы по времени матча
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
4
67%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
9
6
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
4
44%
1
17%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
2
22%
1
17%
76-90
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
2
67%
76-90
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
5
63%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
13
9
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
2
15%
1
11%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
4
31%
1
11%
31-45
2
15%
1
11%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
3
23%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Ривер Плейт - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:3 Росарио Сентраль - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 2:0
Сан-Лоренсо - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Колон 1:1 Барракас Централь - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Институто 0:2 Банфилд - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Бельграно 0:2 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба Росарио 1:4 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 2:2 Атлетико Тукуман - Унион Санта-Фе 1:1 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Арсенал Саранди 1:0 Росарио Сентраль - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Атлетико Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0
Бельграно
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Бельграно - Сармиенто 0:0 Годой Крус - Бельграно 3:1 Бельграно - Ланус 0:0 Арсенал Саранди - Бельграно 0:1
Бельграно - Тигре 0:2 Аргентинос Хуниорс - Бельграно 3:0 Сентраль Кордоба Росарио - Бельграно 0:1 Бельграно - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Бельграно 0:0 Тальерес Кордоба - Бельграно 3:0 Унион Санта-Фе - Бельграно 0:2 Гильермо Браун - Бельграно 0:1 Бельграно - Чакарита Хуниорс 3:0 Браун Адроге - Бельграно 2:3 Бельграно - Дефенсорес де Бельграно 3:0 Сан-Мартин Тукуман - Бельграно 1:0 Бельграно - Тристан Суарес 4:1 Годой Крус - Бельграно 0:0 Агропекуарио - Бельграно 0:1 Кильмес - Бельграно 0:0
Результаты матчей
Унион Санта-Фе
Бельграно
Точный счет
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
0:0
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Унион Санта-Фе
Бельграно
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
13
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
55
19
28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|0
|2
|15 - 5
|21
|2.
|2:1
|10
|6
|2
|2
|12 - 5
|20
|3.
|10
|6
|1
|3
|18 - 8
|19
|4.
|9
|5
|2
|2
|13 - 12
|17
|5.
|10
|5
|2
|3
|14 - 8
|17
|6.
|10
|5
|2
|3
|14 - 11
|17
|7.
|10
|4
|4
|2
|14 - 13
|16
|8.
|0:1
|10
|4
|3
|3
|11 - 7
|15
|9.
|10
|4
|3
|3
|8 - 9
|15
|10.
|9
|4
|2
|3
|12 - 8
|14
|11.
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|12.
|10
|4
|2
|4
|10 - 7
|14
|13.
|1:0
|10
|4
|2
|4
|6 - 10
|14
|14.
|10
|3
|5
|2
|15 - 10
|14
|15.
|10
|3
|4
|3
|11 - 12
|13
|16.
|9
|4
|0
|5
|7 - 10
|12
|17.
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|18.
|10
|3
|3
|4
|12 - 11
|12
|19.
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|20.
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|21.
|10
|3
|2
|5
|9 - 15
|11
|22.
|10
|2
|4
|4
|7 - 11
|10
|23.
|9
|1
|6
|2
|7 - 9
|9
|24.
|10
|2
|3
|5
|9 - 16
|9
|25.
|10
|2
|2
|6
|7 - 14
|8
|26.
|1:2
|10
|1
|5
|4
|6 - 12
|8
|27.
|10
|1
|4
|5
|6 - 13
|7
|28.
|9
|0
|6
|3
|6 - 10
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|5
|4
|1
|0
|7 - 0
|13
|2.
|5
|4
|1
|0
|8 - 3
|13
|3.
|4
|4
|0
|0
|5 - 0
|12
|4.
|5
|3
|2
|0
|7 - 4
|11
|5.
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|6.
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|7.
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|8.
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|9.
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|10.
|1:0
|5
|3
|0
|2
|4 - 3
|9
|11.
|6
|3
|0
|3
|8 - 5
|9
|12.
|6
|2
|3
|1
|12 - 7
|9
|13.
|6
|2
|3
|1
|8 - 8
|9
|14.
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|15.
|0:1
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|16.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|17.
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|18.
|5
|2
|0
|3
|9 - 9
|6
|19.
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|20.
|5
|1
|3
|1
|1 - 2
|6
|21.
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|22.
|1:2
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|23.
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|24.
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|25.
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|26.
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|27.
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|28.
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|8 - 2
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|3.
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|4.
|0:1
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|7.
|2:1
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|10.
|5
|1
|4
|0
|2 - 1
|7
|11.
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|12.
|5
|2
|0
|3
|7 - 7
|6
|13.
|5
|1
|3
|1
|3 - 2
|6
|14.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|15.
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|16.
|1:0
|5
|1
|2
|2
|2 - 7
|5
|17.
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|18.
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|19.
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|20.
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|21.
|6
|1
|1
|4
|2 - 6
|4
|22.
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|23.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|24.
|5
|1
|0
|4
|1 - 8
|3
|25.
|5
|0
|3
|2
|2 - 4
|3
|26.
|1:2
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|27.
|5
|0
|2
|3
|4 - 10
|2
|28.
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
- — Выход в Кубок Либертадорес
|Тигре
|Ретеги Матео
|7
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|6 (3)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|5 (1)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|5 (1)
|Расинг Авельянеда
|Matias Rojas II
|5
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 3
|Дефенса и Хустисия
|Кардона Томас
|6
|Сармиенто
|Инсаурральде Хуан
|1 4
|Унион Санта-Фе
|Yeison Gordillo
|1 4
|Химнасия Ла-Плата
|Ignacio Miramon
|1 4