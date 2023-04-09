Тур: 10.
0:1
Первый тайм: 34'
Ход матча
3'
0:1
32'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Унсаин
Луис
11
Gaston
Togni
17
Brian
Blasi
14
Gonzalo
Goni
28
Mauro
Pitton
12
Ciro
Rius
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Gaston TogniПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Julio Vaccari
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Brian BlasiЗащитник
- Защитник
-
14 Gonzalo GoniЗащитник
- Защитник
-
28 Mauro PittonПолузащитник
-
12 Ciro RiusПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
31 Gino Olguin
-
-
36 Jose Amado
-
-
-
Главный тренер: Leonardo Madelon
История личных встреч
Дефенса и Хустисия
Сентраль Кордоба Росарио
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1.5
1.33
Среднее время на гол
60
67
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
2
Среднее время на гол
67
45
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1.4
1.6
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
64
56
Бомбардиры внутри турнира
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Fernandez I
|5 (3)
|0.5
|Солари Сантьяго
|3
|0.3
|David Barbona
|2
|0.2
|Facundo Gutierrez
|1
|0.1
|Сото Алексис
|0
|0
|Agustin Sant'Anna
|0
|0
|Gaston Togni
|0
|0
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Масиэль Леандро
|2
|0.2
|Ciro Rius
|1
|0.1
|Brian Farioli
|1
|0.1
|Lucas Emanuel Gamba
|1
|0.1
|Jesus Soraire
|1
|0.1
|Lucas Besozzi
|0
|0
|Facundo Castelli
|0
|0
Карточки
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кардона Томас
|6
|0
|Сото Алексис
|4
|0
|Agustin Sant'Anna
|4
|0
|Lautaro Tomas Escalante
|3
|0
|Nicolas Fernandez I
|2
|0
|Angel Benitez
|2
|0
|Nazareno Colombo
|2
|0
|Минго Сантьяго Рамос
|0
|1
|Солари Сантьяго
|1
|0
|David Barbona
|1
|0
|Rodrigo Bogarin
|1
|0
|Facundo Gutierrez
|1
|0
|Julian Alejo Lopez
|1
|0
|Juan Bautista Miritello
|1
|0
|Edwin Mosquera
|1
|0
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ciro Rius
|2
|0
|Fabio Pereyra
|2
|0
|Brian Farioli
|2
|0
|Торрес Кристиан
|1
|0
|Калински Энсо
|1
|0
|Gustavo Canto
|1
|0
|Facundo Castelli
|1
|0
|Julian Navas
|1
|0
|Lucas Besozzi
|1
|0
Результаты матчей
Дефенса и Хустисия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Сентраль Кордоба Росарио
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
1
Дефенса и Хустисия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сентраль Кордоба Росарио
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
4
4
Дефенса и Хустисия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)
Сентраль Кордоба Росарио
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
7
5
Голы по времени матча
Забито
7
1
6 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
2
40%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
40%
1
14%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
11
5
8 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 5
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
5
45%
2
40%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
6
10
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
2
33%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
33%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
33%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Мильонариос - Дефенса и Хустисия 3:0 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 0:0 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 1:1
Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Итусаиндо 3:2 Дефенса и Хустисия - Уракан 2:4 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 3:1 Колон - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 1:0 Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 3:3 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Патронато Парана 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Аргентинос Хуниорс 2:1
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Феррокарриль Мидланд 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 1:0 Claypole - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Депортиво Эспаньол 0:2
Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 4:0 Спортиво Итальяно - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Берасатеги 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Тигре 2:0 Лухан - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Реал Пилар 2:1 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентинос Хуниорс 1:0 Депортиво Линьерс - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Хусто Хосе де Уркиса 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Бельграно 0:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Хенераль Ламадрид - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Сан-Мартин Бурсако 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Ривер Плейт 0:2
Результаты матчей
Дефенса и Хустисия
Сентраль Кордоба Росарио
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Дефенса и Хустисия
Сентраль Кордоба Росарио
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
45
45
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|0
|2
|15 - 5
|21
|2.
|2:1
|10
|6
|2
|2
|12 - 5
|20
|3.
|10
|6
|1
|3
|18 - 8
|19
|4.
|9
|5
|2
|2
|13 - 12
|17
|5.
|10
|5
|2
|3
|14 - 8
|17
|6.
|10
|5
|2
|3
|14 - 11
|17
|7.
|10
|4
|4
|2
|14 - 13
|16
|8.
|0:1
|10
|4
|3
|3
|11 - 7
|15
|9.
|10
|4
|3
|3
|8 - 9
|15
|10.
|9
|4
|2
|3
|12 - 8
|14
|11.
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|12.
|10
|4
|2
|4
|10 - 7
|14
|13.
|1:0
|10
|4
|2
|4
|6 - 10
|14
|14.
|10
|3
|5
|2
|15 - 10
|14
|15.
|10
|3
|4
|3
|11 - 12
|13
|16.
|9
|4
|0
|5
|7 - 10
|12
|17.
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|18.
|10
|3
|3
|4
|12 - 11
|12
|19.
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|20.
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|21.
|10
|3
|2
|5
|9 - 15
|11
|22.
|10
|2
|4
|4
|7 - 11
|10
|23.
|9
|1
|6
|2
|7 - 9
|9
|24.
|10
|2
|3
|5
|9 - 16
|9
|25.
|10
|2
|2
|6
|7 - 14
|8
|26.
|1:2
|10
|1
|5
|4
|6 - 12
|8
|27.
|10
|1
|4
|5
|6 - 13
|7
|28.
|9
|0
|6
|3
|6 - 10
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|5
|4
|1
|0
|7 - 0
|13
|2.
|5
|4
|1
|0
|8 - 3
|13
|3.
|4
|4
|0
|0
|5 - 0
|12
|4.
|5
|3
|2
|0
|7 - 4
|11
|5.
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|6.
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|7.
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|8.
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|9.
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|10.
|1:0
|5
|3
|0
|2
|4 - 3
|9
|11.
|6
|3
|0
|3
|8 - 5
|9
|12.
|6
|2
|3
|1
|12 - 7
|9
|13.
|6
|2
|3
|1
|8 - 8
|9
|14.
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|15.
|0:1
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|16.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|17.
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|18.
|5
|2
|0
|3
|9 - 9
|6
|19.
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|20.
|5
|1
|3
|1
|1 - 2
|6
|21.
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|22.
|1:2
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|23.
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|24.
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|25.
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|26.
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|27.
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|28.
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|8 - 2
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|3.
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|4.
|0:1
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|7.
|2:1
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|10.
|5
|1
|4
|0
|2 - 1
|7
|11.
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|12.
|5
|2
|0
|3
|7 - 7
|6
|13.
|5
|1
|3
|1
|3 - 2
|6
|14.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|15.
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|16.
|1:0
|5
|1
|2
|2
|2 - 7
|5
|17.
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|18.
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|19.
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|20.
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|21.
|6
|1
|1
|4
|2 - 6
|4
|22.
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|23.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|24.
|5
|1
|0
|4
|1 - 8
|3
|25.
|5
|0
|3
|2
|2 - 4
|3
|26.
|1:2
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|27.
|5
|0
|2
|3
|4 - 10
|2
|28.
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
- — Выход в Кубок Либертадорес
|Тигре
|Ретеги Матео
|7
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|6 (3)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|5 (1)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|5 (1)
|Расинг Авельянеда
|Matias Rojas II
|5
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 3
|Дефенса и Хустисия
|Кардона Томас
|6
|Сармиенто
|Инсаурральде Хуан
|1 4
|Унион Санта-Фе
|Yeison Gordillo
|1 4
|Химнасия Ла-Плата
|Ignacio Miramon
|1 4