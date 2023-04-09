Тур: 10.
1:2
Конец матча
0'
0:1
3' ГолМасиэль Леандро
32' Желтая карточкаCiro Rius
48' Желтая карточкаМалатини Хулиан
1:1
76' ГолNicolas Fernandez I
83' Желтая карточкаBrian Blasi
83' Красная карточкаFacundo Gutierrez
1:2
85' ГолMarcelo Benitez II
90'+7
Ход матча
3'
0:1
32'
48'
76'
83'
85'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Унсаин
Луис
11
Gaston
Togni
17
Brian
Blasi
14
Gonzalo
Goni
28
Mauro
Pitton
12
Ciro
Rius
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Gaston TogniПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Julio Vaccari
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Brian BlasiЗащитник
- Защитник
-
14 Gonzalo GoniЗащитник
- Защитник
-
28 Mauro PittonПолузащитник
-
12 Ciro RiusПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
31 Gino Olguin
-
-
36 Jose Amado
-
-
-
Главный тренер: Leonardo Madelon
История личных встреч
Дефенса и Хустисия
Сентраль Кордоба Росарио
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1.5
1.33
Среднее время на гол
60
67
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
2
Среднее время на гол
67
45
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1.4
1.6
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
64
56
Бомбардиры внутри турнира
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Fernandez I
|6 (3)
|0.6
|Солари Сантьяго
|3
|0.3
|David Barbona
|2
|0.2
|Facundo Gutierrez
|1
|0.1
|Сото Алексис
|0
|0
|Agustin Sant'Anna
|0
|0
|Gaston Togni
|0
|0
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Масиэль Леандро
|2
|0.2
|Ciro Rius
|1
|0.1
|Brian Farioli
|1
|0.1
|Lucas Emanuel Gamba
|1
|0.1
|Marcelo Benitez II
|1
|0.1
|Jesus Soraire
|1
|0.1
|Lucas Besozzi
|0
|0
|Facundo Castelli
|0
|0
Карточки
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кардона Томас
|6
|0
|Сото Алексис
|4
|0
|Agustin Sant'Anna
|4
|0
|Lautaro Tomas Escalante
|3
|0
|Facundo Gutierrez
|1
|1
|Nicolas Fernandez I
|2
|0
|Angel Benitez
|2
|0
|Nazareno Colombo
|2
|0
|Минго Сантьяго Рамос
|0
|1
|Солари Сантьяго
|1
|0
|David Barbona
|1
|0
|Rodrigo Bogarin
|1
|0
|Julian Alejo Lopez
|1
|0
|Juan Bautista Miritello
|1
|0
|Edwin Mosquera
|1
|0
|Малатини Хулиан
|1
|0
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ciro Rius
|2
|0
|Fabio Pereyra
|2
|0
|Brian Farioli
|2
|0
|Торрес Кристиан
|1
|0
|Калински Энсо
|1
|0
|Gustavo Canto
|1
|0
|Brian Blasi
|1
|0
|Facundo Castelli
|1
|0
|Julian Navas
|1
|0
|Lucas Besozzi
|1
|0
Результаты матчей
Дефенса и Хустисия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Сентраль Кордоба Росарио
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
4
1
Дефенса и Хустисия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сентраль Кордоба Росарио
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
4
4
Дефенса и Хустисия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (8)
20% (2)
Сентраль Кордоба Росарио
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
8
5
Голы по времени матча
Забито
8
3
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
1
13%
1
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
2
67%
76-90
Пропущено
7
8
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
3
43%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
43%
2
25%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
12
7
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
2
17%
1
14%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
5
42%
2
29%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
1
8%
3
43%
76-90
Пропущено
8
11
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
3
38%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
25%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
3
38%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Мильонариос - Дефенса и Хустисия 3:0 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 0:0 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 1:1
Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Итусаиндо 3:2 Дефенса и Хустисия - Уракан 2:4 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 3:1 Колон - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 1:0 Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 3:3 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Патронато Парана 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Аргентинос Хуниорс 2:1
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Феррокарриль Мидланд 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 1:0 Claypole - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Депортиво Эспаньол 0:2
Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 4:0 Спортиво Итальяно - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Берасатеги 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Тигре 2:0 Лухан - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Реал Пилар 2:1 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентинос Хуниорс 1:0 Депортиво Линьерс - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Хусто Хосе де Уркиса 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Бельграно 0:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Хенераль Ламадрид - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Сан-Мартин Бурсако 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Ривер Плейт 0:2
Результаты матчей
Дефенса и Хустисия
Сентраль Кордоба Росарио
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
2:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Дефенса и Хустисия
Сентраль Кордоба Росарио
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
32
24
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
23
22
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
55
46
28
19
- — Выход в Кубок Либертадорес
|Тигре
|Ретеги Матео
|7
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|6 (3)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|6 (1)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|5 (1)
|Расинг Авельянеда
|Matias Rojas II
|5
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 5
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 3
|Дефенса и Хустисия
|Кардона Томас
|6
|Сармиенто
|Инсаурральде Хуан
|1 4
|Унион Санта-Фе
|Yeison Gordillo
|1 4