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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 10.
Дефенса и Хустисия
1:2
Конец матча
Сентраль Кордоба Росарио
0'
0:1
3' Гол
Масиэль Леандро
32' Желтая карточка
Ciro Rius
48' Желтая карточка
Малатини Хулиан
1:1
76' Гол
Nicolas Fernandez I
83' Желтая карточка
Brian Blasi
83' Красная карточка
Facundo Gutierrez
1:2
85' Гол
Marcelo Benitez II
90'+7
22
Унсаин
Луис
4
Nicolas
Tripicchio
2
Малатини
Хулиан
25
Кардона
Томас
3
Сото
Алексис
15
Lautaro
Tomas
Escalante
5
Facundo
Gutierrez
17
Gabriel
Alanis
30
Кастеллани
Гонсало
11
Gaston
Togni
29
Nicolas
Fernandez
I
1
Marcos
Ledesma
17
Brian
Blasi
2
Fabio
Pereyra
14
Gonzalo
Goni
29
Gustavo
Canto
28
Mauro
Pitton
12
Ciro
Rius
25
Масиэль
Леандро
77
Lucas
Besozzi
44
Brian
Farioli
20
Facundo
Castelli
Дефенса и Хустисия
4-2-3-1
Сентраль Кордоба Росарио
4-1-3-2

История личных встреч

Дефенса и Хустисия
Сентраль Кордоба Росарио

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
1:1
КДМЗ2
2:3
КДМЗ2
2:2
С
1:2

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Среднее время на гол

60
67

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
2

Среднее время на гол

67
45

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1.4
1.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

64
56

Бомбардиры внутри турнира

Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Fernandez I 6 (3) 0.6
Солари Сантьяго 3 0.3
David Barbona 2 0.2
Facundo Gutierrez 1 0.1
Сото Алексис 0 0
Agustin Sant'Anna 0 0
Gaston Togni 0 0
Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Масиэль Леандро 2 0.2
Ciro Rius 1 0.1
Brian Farioli 1 0.1
Lucas Emanuel Gamba 1 0.1
Marcelo Benitez II 1 0.1
Jesus Soraire 1 0.1
Lucas Besozzi 0 0
Facundo Castelli 0 0

Карточки

Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кардона Томас 6 0
Сото Алексис 4 0
Agustin Sant'Anna 4 0
Lautaro Tomas Escalante 3 0
Facundo Gutierrez 1 1
Nicolas Fernandez I 2 0
Angel Benitez 2 0
Nazareno Colombo 2 0
Минго Сантьяго Рамос 0 1
Солари Сантьяго 1 0
David Barbona 1 0
Rodrigo Bogarin 1 0
Julian Alejo Lopez 1 0
Juan Bautista Miritello 1 0
Edwin Mosquera 1 0
Малатини Хулиан 1 0
Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ciro Rius 2 0
Fabio Pereyra 2 0
Brian Farioli 2 0
Торрес Кристиан 1 0
Калински Энсо 1 0
Gustavo Canto 1 0
Brian Blasi 1 0
Facundo Castelli 1 0
Julian Navas 1 0
Lucas Besozzi 1 0

Результаты матчей

Дефенса и Хустисия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Сентраль Кордоба Росарио
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

4
1
Дефенса и Хустисия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сентраль Кордоба Росарио
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

4
4
Дефенса и Хустисия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (8)
20% (2)
Сентраль Кордоба Росарио
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

8
5

Голы по времени матча

Забито

8
3
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
1
13%
1
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
2
67%
76-90

Пропущено

7
8
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
3
43%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
43%
2
25%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

12
7
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
2
17%
1
14%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
5
42%
2
29%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
1
8%
3
43%
76-90

Пропущено

8
11
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
3
38%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
25%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
3
38%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Мильонариос - Дефенса и Хустисия 3:0 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 0:0 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 1:1
Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Итусаиндо 3:2 Дефенса и Хустисия - Уракан 2:4 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 3:1 Колон - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 1:0 Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 3:3 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Патронато Парана 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Аргентинос Хуниорс 2:1
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Феррокарриль Мидланд 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 1:0 Claypole - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Депортиво Эспаньол 0:2
Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 4:0 Спортиво Итальяно - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Берасатеги 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Тигре 2:0 Лухан - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Реал Пилар 2:1 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентинос Хуниорс 1:0 Депортиво Линьерс - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Хусто Хосе де Уркиса 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Бельграно 0:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Хенераль Ламадрид - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Сан-Мартин Бурсако 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Ривер Плейт 0:2

Результаты матчей

Дефенса и Хустисия
Сентраль Кордоба Росарио

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
2:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Дефенса и Хустисия
Сентраль Кордоба Росарио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
4
1.5
1
4
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
3
2
2
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
5
5
4
6
1.5
2
8
1
9
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 9 7 0 2 15 - 5 21
2.
Сан-Лоренсо
 10 6 2 2 13 - 5 20
3.
Тальерес Кордоба
 10 6 1 3 18 - 8 19
4.
Росарио Сентраль
 9 5 2 2 13 - 12 17
5.
Ланус
 10 5 2 3 14 - 8 17
6.
Расинг Авельянеда
 10 5 2 3 14 - 11 17
7.
Атлетико Платенсе
 10 4 4 2 14 - 13 16
8.
Дефенса и Хустисия
 10 4 3 3 12 - 8 15
9.
Бельграно
 10 4 3 3 8 - 9 15
10.
Бока Хуниорс
 9 4 2 3 12 - 8 14
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 4 2 3 9 - 10 14
12.
Аргентинос Хуниорс
 10 4 2 4 10 - 7 14
13.
Сентраль Кордоба Росарио
 10 4 2 4 7 - 11 14
14.
Велес Сарсфилд
 10 3 5 2 15 - 10 14
15.
Институто
 10 3 4 3 11 - 12 13
16.
Годой Крус
 9 4 0 5 7 - 10 12
17.
Уракан
 9 3 3 3 13 - 12 12
18.
Сармиенто
 10 3 3 4 12 - 11 12
19.
Эстудиантес Ла Плата
 9 3 2 4 10 - 11 11
20.
Тигре
 9 3 2 4 10 - 12 11
21.
Химнасия Ла-Плата
 10 3 2 5 9 - 15 11
22.
Банфилд
 10 2 4 4 7 - 11 10
23.
Индепендьенте Авельянеда
 9 1 6 2 7 - 9 9
24.
Барракас Централь
 10 2 3 5 9 - 16 9
25.
Арсенал Саранди
 10 2 2 6 7 - 14 8
26.
Атлетико Тукуман
 10 1 5 4 6 - 13 8
27.
Унион Санта-Фе
 10 1 4 5 6 - 13 7
28.
Колон
 9 0 6 3 6 - 10 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 5 4 1 0 7 - 0 13
2.
Росарио Сентраль
 5 4 1 0 8 - 3 13
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 4 0 0 5 - 0 12
4.
Расинг Авельянеда
 5 3 2 0 7 - 4 11
5.
Аргентинос Хуниорс
 4 3 1 0 8 - 1 10
6.
Ланус
 5 3 1 1 8 - 3 10
7.
Химнасия Ла-Плата
 5 3 1 1 7 - 4 10
8.
Годой Крус
 4 3 0 1 6 - 2 9
9.
Ривер Плейт
 4 3 0 1 7 - 3 9
10.
Сентраль Кордоба Росарио
 5 3 0 2 4 - 3 9
11.
Тальерес Кордоба
 6 3 0 3 8 - 5 9
12.
Велес Сарсфилд
 6 2 3 1 12 - 7 9
13.
Атлетико Платенсе
 6 2 3 1 8 - 8 9
14.
Бока Хуниорс
 5 2 2 1 6 - 4 8
15.
Дефенса и Хустисия
 6 2 2 2 8 - 7 8
16.
Уракан
 4 2 1 1 6 - 5 7
17.
Эстудиантес Ла Плата
 5 2 1 2 7 - 6 7
18.
Сармиенто
 5 2 0 3 9 - 9 6
19.
Институто
 5 1 3 1 4 - 5 6
20.
Банфилд
 5 1 3 1 1 - 2 6
21.
Бельграно
 4 1 2 1 2 - 3 5
22.
Барракас Централь
 5 1 2 2 3 - 6 5
23.
Атлетико Тукуман
 5 1 2 2 4 - 7 5
24.
Тигре
 4 1 1 2 4 - 5 4
25.
Арсенал Саранди
 4 1 1 2 3 - 5 4
26.
Унион Санта-Фе
 5 1 1 3 4 - 9 4
27.
Колон
 5 0 3 2 3 - 6 3
28.
Индепендьенте Авельянеда
 4 0 2 2 5 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 5 4 0 1 8 - 2 12
2.
Тальерес Кордоба
 4 3 1 0 10 - 3 10
3.
Бельграно
 6 3 1 2 6 - 6 10
4.
Дефенса и Хустисия
 4 2 1 1 4 - 1 7
5.
Атлетико Платенсе
 4 2 1 1 6 - 5 7
6.
Ланус
 5 2 1 2 6 - 5 7
7.
Сан-Лоренсо
 5 2 1 2 6 - 5 7
8.
Институто
 5 2 1 2 7 - 7 7
9.
Тигре
 5 2 1 2 6 - 7 7
10.
Индепендьенте Авельянеда
 5 1 4 0 2 - 1 7
11.
Бока Хуниорс
 4 2 0 2 6 - 4 6
12.
Расинг Авельянеда
 5 2 0 3 7 - 7 6
13.
Сармиенто
 5 1 3 1 3 - 2 6
14.
Велес Сарсфилд
 4 1 2 1 3 - 3 5
15.
Уракан
 5 1 2 2 7 - 7 5
16.
Сентраль Кордоба Росарио
 5 1 2 2 3 - 8 5
17.
Эстудиантес Ла Плата
 4 1 1 2 3 - 5 4
18.
Росарио Сентраль
 4 1 1 2 5 - 9 4
19.
Банфилд
 5 1 1 3 6 - 9 4
20.
Барракас Централь
 5 1 1 3 6 - 10 4
21.
Аргентинос Хуниорс
 6 1 1 4 2 - 6 4
22.
Арсенал Саранди
 6 1 1 4 4 - 9 4
23.
Колон
 4 0 3 1 3 - 4 3
24.
Годой Крус
 5 1 0 4 1 - 8 3
25.
Унион Санта-Фе
 5 0 3 2 2 - 4 3
26.
Атлетико Тукуман
 5 0 3 2 2 - 6 3
27.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 0 2 3 4 - 10 2
28.
Химнасия Ла-Плата
 5 0 1 4 2 - 11 1
  • — Выход в Кубок Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Ретеги Матео 7
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 6 (3)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 6 (1)
Бельграно Pablo Vegetti 5 (1)
Расинг Авельянеда Matias Rojas II 5
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 1 5
Ланус Лема Кристиан 2 3
Дефенса и Хустисия Кардона Томас 6
Сармиенто Инсаурральде Хуан 1 4
Унион Санта-Фе Yeison Gordillo 1 4
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      44'
      Г О О О О Л - Facundo Castelli бьет в цель!
    • Желтая карточка
      32'
      Сиро Риус получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      3'
      Г О О О О Л - Масиэль Леандро бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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