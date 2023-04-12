Тур: 11.
0:3
Конец матча
0'
10' Желтая карточкаDavid Barbona
0:1
12' ГолСолари Сантьяго
30' Желтая карточкаAlan Di Pippa
0:2
54' ГолКардона Томас
58' Желтая карточкаМалатини Хулиан
0:3
76' ГолJuan Bautista Miritello
77' Желтая карточкаJuan Bautista Miritello
83' Желтая карточкаРемеди Эрик
90' Желтая карточкаAngel Benitez
90'+3
Ход матча
10'
12'
0:1
30'
54'
0:2
58'
76'
83'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
10
Алеман
Брайн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Алеман БрайнПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Lautaro Rios
-
17 Juan Bisanz
-
-
27 Pedro Souto
-
-
37 Mateo Perez
-
-
Главный тренер: Javier Sanguinetti
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Gaston TogniПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Julio Vaccari
История личных встреч
Банфилд
Дефенса и Хустисия
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 4 победы
15 матчей
13.3%
26.7%
60%
2 победы 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
6.7%
53.3%
40%
1 победа 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
20%
53.3%
26.7%
3 победы 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1.43
1.13
Среднее время на гол
63
80
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
1.5
1.86
Среднее время на гол
60
48
Всего голов
22
22
Голов в среднем за матч
1.47
1.47
Тотал матчей
2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
61
61
Бомбардиры внутри турнира
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алеман Брайн
|1 (1)
|0.09
|Чавес Андрес
|1
|0.09
|Sebastian Sosa II
|1
|0.09
|Milton Gimenez
|1
|0.09
|Aaron Quiroz
|1
|0.09
|Emanuel Olivera
|0
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Fernandez I
|6 (3)
|0.55
|Солари Сантьяго
|4
|0.36
|David Barbona
|2
|0.18
|Facundo Gutierrez
|1
|0.09
|Кардона Томас
|1
|0.09
|Juan Bautista Miritello
|1
|0.09
|Agustin Sant'Anna
|0
|0
|Gaston Togni
|0
|0
|Сото Алексис
|0
|0
Карточки
Банфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alejandro Cabrera
|3
|1
|Emanuel Coronel
|2
|1
|Чавес Андрес
|3
|0
|Emanuel Olivera
|3
|0
|Алеман Брайн
|3
|0
|Sebastian Sosa II
|1
|1
|Бертоло Николас
|2
|0
|Инсуа Эмануэль
|2
|0
|Alejandro Maciel
|2
|0
|Ремеди Эрик
|2
|0
|Nicolas Sosa
|1
|0
|Facundo Cambeses
|1
|0
|Milton Gimenez
|1
|0
|Pedro Souto
|1
|0
|Juan Bisanz
|1
|0
|Alan Di Pippa
|1
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кардона Томас
|6
|0
|Сото Алексис
|4
|0
|Agustin Sant'Anna
|4
|0
|Angel Benitez
|3
|0
|Lautaro Tomas Escalante
|3
|0
|Facundo Gutierrez
|1
|1
|David Barbona
|2
|0
|Nicolas Fernandez I
|2
|0
|Nazareno Colombo
|2
|0
|Juan Bautista Miritello
|2
|0
|Малатини Хулиан
|2
|0
|Минго Сантьяго Рамос
|0
|1
|Солари Сантьяго
|1
|0
|Rodrigo Bogarin
|1
|0
|Julian Alejo Lopez
|1
|0
|Edwin Mosquera
|1
|0
Результаты матчей
Банфилд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Дефенса и Хустисия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Банфилд
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Дефенса и Хустисия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
6
Волевые поражения
3
5
Банфилд
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Дефенса и Хустисия
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
73% (8)
0% (0)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
7
6
Волевые поражения
3
5
Голы по времени матча
Забито
1
7
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
0
0%
2
29%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
4
8
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
1
25%
1
13%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
13%
76-90
Пропущено
11
7
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
9%
3
43%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
5
45%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
3
43%
76-90
Забито
5
15
3 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 3
1
20%
3
20%
1-15
2
40%
1
7%
16-30
0
0%
5
33%
31-45
1
20%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
20%
2
13%
76-90
Пропущено
16
8
10 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
2
13%
3
38%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
5
31%
2
25%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
25%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Банфилд
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Велес Сарсфилд - Банфилд 3:3 Банфилд - Атлетико Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:1 Банфилд - Бока Хуниорс 1:0
Атлетико Тукуман - Банфилд 1:0 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 2:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 0:0 Уракан - Банфилд 3:2 Банфилд - Унион Санта-Фе 0:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:1 Банфилд - Сармиенто 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 1:0 Альдосиви - Банфилд 0:1 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 0:2 Велес Сарсфилд - Банфилд 1:0 Банфилд - Годой Крус 1:1 Банфилд - Годой Крус 1:1 Уракан - Банфилд 3:1 Банфилд - Ланус 1:2
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Мильонариос - Дефенса и Хустисия 3:0 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 0:0 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 1:0
Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Итусаиндо 3:2 Дефенса и Хустисия - Уракан 2:4 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 3:1 Колон - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 1:0 Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 3:3 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Патронато Парана 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 1:2
Результаты матчей
Банфилд
Дефенса и Хустисия
Точный счет
0:0
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
5 раз 83%
1
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Банфилд
Дефенса и Хустисия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
15
Больше Меньше
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
23
32
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
47
Больше Меньше
83
29
56
110
29
- — Выход в Кубок Либертадорес
|Тигре
|Ретеги Матео
|8
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|7 (1)
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|6 (3)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|6 (1)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|5 (1)
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 5
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 5
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 3
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 3
|Дефенса и Хустисия
|Кардона Томас
|6