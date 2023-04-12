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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 11.
Банфилд
0:3
Конец матча
Дефенса и Хустисия
0'
10' Желтая карточка
David Barbona
0:1
12' Гол
Солари Сантьяго
30' Желтая карточка
Alan Di Pippa
0:2
54' Гол
Кардона Томас
58' Желтая карточка
Малатини Хулиан
0:3
76' Гол
Juan Bautista Miritello
77' Желтая карточка
Juan Bautista Miritello
83' Желтая карточка
Ремеди Эрик
90' Желтая карточка
Angel Benitez
90'+3
21
Facundo
Cambeses
4
Matias
Romero1
6
Alejandro
Maciel
3
Aaron
Quiroz
33
Инсуа
Эмануэль
19
Alejandro
Piedrahita
25
Alan
Di
Pippa
5
Ремеди
Эрик
10
Алеман
Брайн
7
Sebastian
Sosa
II
45
Milton
Gimenez
22
Унсаин
Луис
32
Agustin
Sant'Anna
2
Малатини
Хулиан
25
Кардона
Томас
3
Сото
Алексис
8
Julian
Alejo
Lopez
27
Солари
Сантьяго
19
David
Barbona
4
Nicolas
Tripicchio
11
Gaston
Togni
29
Nicolas
Fernandez
I
Банфилд
4-4-2
Дефенса и Хустисия
4-1-4-1

История личных встреч

Банфилд
Дефенса и Хустисия

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 4 победы

15 матчей

13.3%
26.7%
60%
2 победы 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

6.7%
53.3%
40%
1 победа 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

20%
53.3%
26.7%
3 победы 8 ничьих 4 победы

История матчей

ЛП
1:2
ЛП
2:3
ЛП
0:0
С
0:0
С
3:2
КС
0:2
КС
0:0
С
0:1
П
1:0
П
1:0
П
2:3
ПБ
5:3
ПБ
3:0
ПБ
2:4
ПБ
2:2

Голы

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.43
1.13

Среднее время на гол

63
80

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

1.5
1.86

Среднее время на гол

60
48

Всего голов

22
22

Голов в среднем за матч

1.47
1.47

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

61
61

Бомбардиры внутри турнира

Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алеман Брайн 1 (1) 0.09
Чавес Андрес 1 0.09
Sebastian Sosa II 1 0.09
Milton Gimenez 1 0.09
Aaron Quiroz 1 0.09
Emanuel Olivera 0 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Fernandez I 6 (3) 0.55
Солари Сантьяго 4 0.36
David Barbona 2 0.18
Facundo Gutierrez 1 0.09
Кардона Томас 1 0.09
Juan Bautista Miritello 1 0.09
Agustin Sant'Anna 0 0
Gaston Togni 0 0
Сото Алексис 0 0

Карточки

Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alejandro Cabrera 3 1
Emanuel Coronel 2 1
Чавес Андрес 3 0
Emanuel Olivera 3 0
Алеман Брайн 3 0
Sebastian Sosa II 1 1
Бертоло Николас 2 0
Инсуа Эмануэль 2 0
Alejandro Maciel 2 0
Ремеди Эрик 2 0
Nicolas Sosa 1 0
Facundo Cambeses 1 0
Milton Gimenez 1 0
Pedro Souto 1 0
Juan Bisanz 1 0
Alan Di Pippa 1 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кардона Томас 6 0
Сото Алексис 4 0
Agustin Sant'Anna 4 0
Angel Benitez 3 0
Lautaro Tomas Escalante 3 0
Facundo Gutierrez 1 1
David Barbona 2 0
Nicolas Fernandez I 2 0
Nazareno Colombo 2 0
Juan Bautista Miritello 2 0
Малатини Хулиан 2 0
Минго Сантьяго Рамос 0 1
Солари Сантьяго 1 0
Rodrigo Bogarin 1 0
Julian Alejo Lopez 1 0
Edwin Mosquera 1 0

Результаты матчей

Банфилд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Дефенса и Хустисия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Банфилд
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Дефенса и Хустисия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
6

Волевые поражения

3
5
Банфилд
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Дефенса и Хустисия
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
73% (8)
0% (0)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

7
6

Волевые поражения

3
5

Голы по времени матча

Забито

1
7
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
0
0%
2
29%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
1
25%
1
13%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
13%
76-90

Пропущено

11
7
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
9%
3
43%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
5
45%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
3
43%
76-90

Забито

5
15
3 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 3
1
20%
3
20%
1-15
2
40%
1
7%
16-30
0
0%
5
33%
31-45
1
20%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
20%
2
13%
76-90

Пропущено

16
8
10 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
2
13%
3
38%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
5
31%
2
25%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
25%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Банфилд
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Велес Сарсфилд - Банфилд 3:3 Банфилд - Атлетико Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:1 Банфилд - Бока Хуниорс 1:0
Атлетико Тукуман - Банфилд 1:0 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 2:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 0:0 Уракан - Банфилд 3:2 Банфилд - Унион Санта-Фе 0:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:1 Банфилд - Сармиенто 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 1:0 Альдосиви - Банфилд 0:1 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 0:2 Велес Сарсфилд - Банфилд 1:0 Банфилд - Годой Крус 1:1 Банфилд - Годой Крус 1:1 Уракан - Банфилд 3:1 Банфилд - Ланус 1:2
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Мильонариос - Дефенса и Хустисия 3:0 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 0:0 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 1:0
Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Итусаиндо 3:2 Дефенса и Хустисия - Уракан 2:4 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 3:1 Колон - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 1:0 Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 3:3 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Патронато Парана 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 1:2

Результаты матчей

Банфилд
Дефенса и Хустисия

Точный счет

0:0
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
5 раз 83%
1
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Банфилд
Дефенса и Хустисия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
5
0.5
Больше Меньше
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
3
2
1
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
7
0.5
Больше Меньше
8
3
2
9
1.5
5
6
1
10
2.5
2
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 10 8 0 2 18 - 5 24
2.
Сан-Лоренсо
 10 6 2 2 13 - 5 20
3.
Тальерес Кордоба
 10 6 1 3 18 - 8 19
4.
Росарио Сентраль
 10 5 3 2 13 - 12 18
5.
Дефенса и Хустисия
 11 5 3 3 15 - 8 18
6.
Ланус
 11 5 3 3 15 - 9 18
7.
Расинг Авельянеда
 10 5 2 3 14 - 11 17
8.
Аргентинос Хуниорс
 11 5 2 4 15 - 8 17
9.
Институто
 11 4 4 3 12 - 12 16
10.
Атлетико Платенсе
 11 4 4 3 14 - 14 16
11.
Бельграно
 10 4 3 3 8 - 9 15
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 4 3 3 9 - 10 15
13.
Сентраль Кордоба Росарио
 11 4 3 4 8 - 12 15
14.
Бока Хуниорс
 10 4 2 4 13 - 10 14
15.
Эстудиантес Ла Плата
 10 4 2 4 12 - 12 14
16.
Велес Сарсфилд
 11 3 5 3 15 - 11 14
17.
Годой Крус
 10 4 1 5 8 - 11 13
18.
Сармиенто
 10 3 3 4 12 - 11 12
19.
Тигре
 10 3 3 4 11 - 13 12
20.
Уракан
 10 3 3 4 13 - 15 12
21.
Барракас Централь
 11 3 3 5 10 - 16 12
22.
Химнасия Ла-Плата
 10 3 2 5 9 - 15 11
23.
Банфилд
 11 2 4 5 7 - 14 10
24.
Колон
 10 1 6 3 8 - 11 9
25.
Индепендьенте Авельянеда
 10 1 6 3 8 - 11 9
26.
Арсенал Саранди
 10 2 2 6 7 - 14 8
27.
Атлетико Тукуман
 10 1 5 4 6 - 13 8
28.
Унион Санта-Фе
 11 1 4 6 7 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентинос Хуниорс
 5 4 1 0 13 - 2 13
2.
Сан-Лоренсо
 5 4 1 0 7 - 0 13
3.
Росарио Сентраль
 5 4 1 0 8 - 3 13
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 4 1 0 5 - 0 13
5.
Расинг Авельянеда
 5 3 2 0 7 - 4 11
6.
Ланус
 5 3 1 1 8 - 3 10
7.
Годой Крус
 5 3 1 1 7 - 3 10
8.
Химнасия Ла-Плата
 5 3 1 1 7 - 4 10
9.
Сентраль Кордоба Росарио
 6 3 1 2 5 - 4 10
10.
Ривер Плейт
 4 3 0 1 7 - 3 9
11.
Тальерес Кордоба
 6 3 0 3 8 - 5 9
12.
Велес Сарсфилд
 6 2 3 1 12 - 7 9
13.
Институто
 6 2 3 1 5 - 5 9
14.
Атлетико Платенсе
 6 2 3 1 8 - 8 9
15.
Бока Хуниорс
 6 2 2 2 7 - 6 8
16.
Дефенса и Хустисия
 6 2 2 2 8 - 7 8
17.
Барракас Централь
 6 2 2 2 4 - 6 8
18.
Эстудиантес Ла Плата
 5 2 1 2 7 - 6 7
19.
Уракан
 5 2 1 2 6 - 8 7
20.
Сармиенто
 5 2 0 3 9 - 9 6
21.
Банфилд
 6 1 3 2 1 - 5 6
22.
Бельграно
 4 1 2 1 2 - 3 5
23.
Атлетико Тукуман
 5 1 2 2 4 - 7 5
24.
Тигре
 4 1 1 2 4 - 5 4
25.
Арсенал Саранди
 4 1 1 2 3 - 5 4
26.
Унион Санта-Фе
 5 1 1 3 4 - 9 4
27.
Колон
 5 0 3 2 3 - 6 3
28.
Индепендьенте Авельянеда
 5 0 2 3 6 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 6 5 0 1 11 - 2 15
2.
Тальерес Кордоба
 4 3 1 0 10 - 3 10
3.
Дефенса и Хустисия
 5 3 1 1 7 - 1 10
4.
Бельграно
 6 3 1 2 6 - 6 10
5.
Ланус
 6 2 2 2 7 - 6 8
6.
Тигре
 6 2 2 2 7 - 8 8
7.
Сан-Лоренсо
 5 2 1 2 6 - 5 7
8.
Институто
 5 2 1 2 7 - 7 7
9.
Атлетико Платенсе
 5 2 1 2 6 - 6 7
10.
Эстудиантес Ла Плата
 5 2 1 2 5 - 6 7
11.
Индепендьенте Авельянеда
 5 1 4 0 2 - 1 7
12.
Бока Хуниорс
 4 2 0 2 6 - 4 6
13.
Расинг Авельянеда
 5 2 0 3 7 - 7 6
14.
Сармиенто
 5 1 3 1 3 - 2 6
15.
Колон
 5 1 3 1 5 - 5 6
16.
Уракан
 5 1 2 2 7 - 7 5
17.
Велес Сарсфилд
 5 1 2 2 3 - 4 5
18.
Росарио Сентраль
 5 1 2 2 5 - 9 5
19.
Сентраль Кордоба Росарио
 5 1 2 2 3 - 8 5
20.
Банфилд
 5 1 1 3 6 - 9 4
21.
Барракас Централь
 5 1 1 3 6 - 10 4
22.
Аргентинос Хуниорс
 6 1 1 4 2 - 6 4
23.
Арсенал Саранди
 6 1 1 4 4 - 9 4
24.
Годой Крус
 5 1 0 4 1 - 8 3
25.
Атлетико Тукуман
 5 0 3 2 2 - 6 3
26.
Унион Санта-Фе
 6 0 3 3 3 - 9 3
27.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 0 2 3 4 - 10 2
28.
Химнасия Ла-Плата
 5 0 1 4 2 - 11 1
  • — Выход в Кубок Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Ретеги Матео 8
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 7 (1)
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 6 (3)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 6 (1)
Бельграно Pablo Vegetti 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 1 5
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 5
Ланус Лема Кристиан 2 3
Уракан Patricio Pizarro 2 3
Дефенса и Хустисия Кардона Томас 6
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    93'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    93'
    Angel Benitez получил желтую карточку от судьи
  • 87'
    David Barbona уходит с поля. Минго Сантьяго Рамос выходит вместо него
  • 86'
    Santiago Solari уходит с поля. Лаутаро Эскаланте выходит вместо него
  • Желтая карточка
    83'
    Ремеди Эрик получил желтую карточку от судьи
  • 78'
    Agustin Sant'Anna уходит с поля. Angel Benitez выходит вместо него
  • Желтая карточка
    77'
    Juan Miritello получил желтую карточку от судьи
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    • 54'
      Гастон Тоньи сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      54'
      Г О О О О Л - Кардона Томас бьет в цель!
    • 46'
      Alan Di Pippa уходит с поля. Лаутаро Риос выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      30'
      Alan Di Pippa получил желтую карточку от судьи
    • 12'
      David Barbona сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      12'
      Г О О О О Л - Santiago Solari бьет в цель!
    • Желтая карточка
      10'
      David Barbona получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Банфилд 0:3 Дефенса и Хустисия онлайн

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