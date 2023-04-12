Тур: 11.
1:1
Конец матча
0'
1:0
24' ГолТоррес Кристиан
29' Желтая карточкаДе Ла Вега Педро
1:1
58' ГолLeandro Diaz III
67' Желтая карточкаFabio Pereyra
90'+6
Ход матча
24'
29'
58'
67'
Прогноз на матч от Liveresult
17
Brian
Blasi
28
Mauro
Pitton
12
Ciro
Rius
24
Juan
Caceres
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Brian BlasiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Mauro PittonПолузащитник
-
12 Ciro RiusПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
14 Gonzalo Goni
-
-
31 Gino Olguin
-
-
-
-
Главный тренер: Leonardo Madelon
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Juan CaceresЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Pablo ArandaЗащитник
- Нападающий
-
-
22 Julio Soler
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Frank Kudelka
История личных встреч
Сентраль Кордоба Росарио
Ланус
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1.5
1.67
Среднее время на гол
60
54
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.8
1.2
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
50
75
Бомбардиры внутри турнира
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Масиэль Леандро
|2
|0.18
|Ciro Rius
|1
|0.09
|Lucas Emanuel Gamba
|1
|0.09
|Brian Farioli
|1
|0.09
|Торрес Кристиан
|1
|0.09
|Marcelo Benitez II
|1
|0.09
|Jesus Soraire
|1
|0.09
|Lucas Besozzi
|0
|0
|Facundo Castelli
|0
|0
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Leandro Diaz III
|4 (2)
|0.36
|Franco Troyansky
|2
|0.18
|Де Ла Вега Педро
|2
|0.18
|Franco Orozco
|2
|0.18
|Jose Maria Canale
|1
|0.09
|Брагьери Диего
|1
|0.09
|Raul Loaiza
|1
|0.09
|Matias Esquivel
|1
|0.09
|Жозе Густаво Санд
|1 (1)
|0.09
|Luciano Boggio
|0
|0
|Лема Кристиан
|0
|0
Карточки
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Fabio Pereyra
|3
|0
|Ciro Rius
|2
|0
|Brian Farioli
|2
|0
|Торрес Кристиан
|1
|0
|Калински Энсо
|1
|0
|Gustavo Canto
|1
|0
|Brian Blasi
|1
|0
|Facundo Castelli
|1
|0
|Julian Navas
|1
|0
|Lucas Besozzi
|1
|0
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лема Кристиан
|3
|2
|Tomas Belmonte
|5
|0
|Leandro Diaz III
|3
|1
|Luciano Boggio
|2
|1
|Де Ла Вега Педро
|3
|0
|Санчес-Миньо Хуан
|2
|0
|Jose Maria Canale
|2
|0
|Braian Aguirre
|2
|0
|Моралес Лаутаро
|0
|1
|Акоста Лаутаро
|1
|0
|Julian Fernandez II
|1
|0
|Raul Loaiza
|1
|0
|Juan Caceres
|1
|0
Результаты матчей
Сентраль Кордоба Росарио
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Ланус
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
3
Сентраль Кордоба Росарио
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Ланус
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
3
8
Сентраль Кордоба Росарио
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Ланус
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
3
Волевые поражения
4
11
Голы по времени матча
Забито
5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
1
20%
1
14%
76-90
Пропущено
4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Забито
3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
1
33%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
67%
1
13%
76-90
Пропущено
8
3
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
2
67%
76-90
Забито
8
15
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
1
13%
2
13%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
2
25%
3
20%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
13%
3
20%
61-75
3
38%
2
13%
76-90
Пропущено
12
9
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
3
33%
16-30
1
8%
1
11%
31-45
2
17%
1
11%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
3
25%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Феррокарриль Мидланд 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 1:0 Claypole - Сентраль Кордоба Росарио 0:0
Сентраль Кордоба Росарио - Депортиво Эспаньол 0:2 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 4:0 Спортиво Итальяно - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Берасатеги 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Тигре 2:0 Лухан - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Реал Пилар 2:1 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентинос Хуниорс 1:0 Депортиво Линьерс - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Хусто Хосе де Уркиса 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Бельграно 0:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Хенераль Ламадрид - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Сан-Мартин Бурсако 1:2
Ланус
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Ланус - Арсенал Саранди 3:0 Тигре - Ланус 2:1 Ланус - Аргентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Ланус 0:0
Ланус - Ривер Плейт 0:2 Расинг Авельянеда - Ланус 2:1 Ланус - Росарио Сентраль 3:0 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 0:2 Ланус - Сан-Лоренсо 2:1 Колон - Ланус 1:2 Атлетико Платенсе - Ланус 1:1 Ланус - Расинг Авельянеда 0:1 Ланус - Патронато Парана 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 3:1 Ланус - Аргентинос Хуниорс 0:4 Тальерес Кордоба - Ланус 0:1 Ланус - Сан-Лоренсо 2:0 Банфилд - Ланус 1:2 Ланус - Бока Хуниорс 0:1 Барракас Централь - Ланус 2:0
Результаты матчей
Сентраль Кордоба Росарио
Ланус
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Сентраль Кордоба Росарио
Ланус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
32
15
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
51
14
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
83
29
56
- — Выход в Кубок Либертадорес
|Тигре
|Ретеги Матео
|8
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|7 (1)
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|6 (3)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|6 (1)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|5 (1)
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 5
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 5
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 3
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 3
|Дефенса и Хустисия
|Кардона Томас
|6