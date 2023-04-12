  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 11.
Сентраль Кордоба Росарио
1:1
Конец матча
Ланус
0'
1:0
24' Гол
Торрес Кристиан
29' Желтая карточка
Де Ла Вега Педро
1:1
58' Гол
Leandro Diaz III
67' Желтая карточка
Fabio Pereyra
90'+6
1
Marcos
Ledesma
17
Brian
Blasi
2
Fabio
Pereyra
29
Gustavo
Canto
16
Marcelo
Benitez
II
28
Mauro
Pitton
12
Ciro
Rius
25
Масиэль
Леандро
44
Brian
Farioli
18
Lucas
Emanuel
Gamba
11
Торрес
Кристиан
42
Lucas
Acosta
II
24
Juan
Caceres
2
Лема
Кристиан
13
Jose
Maria
Canale
35
Braian
Aguirre
34
Facundo
Perez
8
Luciano
Boggio
10
Де
Ла
Вега
Педро
7
Акоста
Лаутаро
20
Franco
Troyansky
18
Leandro
Diaz
III
Сентраль Кордоба Росарио
4-1-3-2
Ланус
4-2-3-1

История личных встреч

Сентраль Кордоба Росарио
Ланус

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛП
2:2
ЛП
3:3
ЛП
2:1
К
1:0
С
1:0

Голы

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.67

Среднее время на гол

60
54

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.8
1.2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

50
75

Бомбардиры внутри турнира

Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Масиэль Леандро 2 0.18
Ciro Rius 1 0.09
Lucas Emanuel Gamba 1 0.09
Brian Farioli 1 0.09
Торрес Кристиан 1 0.09
Marcelo Benitez II 1 0.09
Jesus Soraire 1 0.09
Lucas Besozzi 0 0
Facundo Castelli 0 0
Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Leandro Diaz III 4 (2) 0.36
Franco Troyansky 2 0.18
Де Ла Вега Педро 2 0.18
Franco Orozco 2 0.18
Jose Maria Canale 1 0.09
Брагьери Диего 1 0.09
Raul Loaiza 1 0.09
Matias Esquivel 1 0.09
Жозе Густаво Санд 1 (1) 0.09
Luciano Boggio 0 0
Лема Кристиан 0 0

Карточки

Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fabio Pereyra 3 0
Ciro Rius 2 0
Brian Farioli 2 0
Торрес Кристиан 1 0
Калински Энсо 1 0
Gustavo Canto 1 0
Brian Blasi 1 0
Facundo Castelli 1 0
Julian Navas 1 0
Lucas Besozzi 1 0
Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лема Кристиан 3 2
Tomas Belmonte 5 0
Leandro Diaz III 3 1
Luciano Boggio 2 1
Де Ла Вега Педро 3 0
Санчес-Миньо Хуан 2 0
Jose Maria Canale 2 0
Braian Aguirre 2 0
Моралес Лаутаро 0 1
Акоста Лаутаро 1 0
Julian Fernandez II 1 0
Raul Loaiza 1 0
Juan Caceres 1 0

Результаты матчей

Сентраль Кордоба Росарио
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Ланус
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
3
Сентраль Кордоба Росарио
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Ланус
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

3
8
Сентраль Кордоба Росарио
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Ланус
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
3

Волевые поражения

4
11

Голы по времени матча

Забито

5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
1
33%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
67%
1
13%
76-90

Пропущено

8
3
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
2
67%
76-90

Забито

8
15
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
1
13%
2
13%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
2
25%
3
20%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
13%
3
20%
61-75
3
38%
2
13%
76-90

Пропущено

12
9
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
3
33%
16-30
1
8%
1
11%
31-45
2
17%
1
11%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
3
25%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Феррокарриль Мидланд 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 1:0 Claypole - Сентраль Кордоба Росарио 0:0
Сентраль Кордоба Росарио - Депортиво Эспаньол 0:2 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 4:0 Спортиво Итальяно - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Берасатеги 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Тигре 2:0 Лухан - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Реал Пилар 2:1 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентинос Хуниорс 1:0 Депортиво Линьерс - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Хусто Хосе де Уркиса 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Бельграно 0:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Хенераль Ламадрид - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Сан-Мартин Бурсако 1:2
Ланус
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Ланус - Арсенал Саранди 3:0 Тигре - Ланус 2:1 Ланус - Аргентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Ланус 0:0
Ланус - Ривер Плейт 0:2 Расинг Авельянеда - Ланус 2:1 Ланус - Росарио Сентраль 3:0 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 0:2 Ланус - Сан-Лоренсо 2:1 Колон - Ланус 1:2 Атлетико Платенсе - Ланус 1:1 Ланус - Расинг Авельянеда 0:1 Ланус - Патронато Парана 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 3:1 Ланус - Аргентинос Хуниорс 0:4 Тальерес Кордоба - Ланус 0:1 Ланус - Сан-Лоренсо 2:0 Банфилд - Ланус 1:2 Ланус - Бока Хуниорс 0:1 Барракас Централь - Ланус 2:0

Результаты матчей

Сентраль Кордоба Росарио
Ланус

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Сентраль Кордоба Росарио
Ланус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1
5
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
5
1
1
4
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
8
3
2
9
1.5
5
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 10 8 0 2 18 - 5 24
2.
Сан-Лоренсо
 10 6 2 2 13 - 5 20
3.
Тальерес Кордоба
 10 6 1 3 18 - 8 19
4.
Росарио Сентраль
 10 5 3 2 13 - 12 18
5.
Дефенса и Хустисия
 11 5 3 3 15 - 8 18
6.
Ланус
 11 5 3 3 15 - 9 18
7.
Расинг Авельянеда
 10 5 2 3 14 - 11 17
8.
Аргентинос Хуниорс
 11 5 2 4 15 - 8 17
9.
Институто
 11 4 4 3 12 - 12 16
10.
Атлетико Платенсе
 11 4 4 3 14 - 14 16
11.
Бельграно
 10 4 3 3 8 - 9 15
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 4 3 3 9 - 10 15
13.
Сентраль Кордоба Росарио
 11 4 3 4 8 - 12 15
14.
Бока Хуниорс
 10 4 2 4 13 - 10 14
15.
Эстудиантес Ла Плата
 10 4 2 4 12 - 12 14
16.
Велес Сарсфилд
 11 3 5 3 15 - 11 14
17.
Годой Крус
 10 4 1 5 8 - 11 13
18.
Сармиенто
 10 3 3 4 12 - 11 12
19.
Тигре
 10 3 3 4 11 - 13 12
20.
Уракан
 10 3 3 4 13 - 15 12
21.
Барракас Централь
 11 3 3 5 10 - 16 12
22.
Химнасия Ла-Плата
 10 3 2 5 9 - 15 11
23.
Банфилд
 11 2 4 5 7 - 14 10
24.
Колон
 10 1 6 3 8 - 11 9
25.
Индепендьенте Авельянеда
 10 1 6 3 8 - 11 9
26.
Арсенал Саранди
 10 2 2 6 7 - 14 8
27.
Атлетико Тукуман
 10 1 5 4 6 - 13 8
28.
Унион Санта-Фе
 11 1 4 6 7 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентинос Хуниорс
 5 4 1 0 13 - 2 13
2.
Сан-Лоренсо
 5 4 1 0 7 - 0 13
3.
Росарио Сентраль
 5 4 1 0 8 - 3 13
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 4 1 0 5 - 0 13
5.
Расинг Авельянеда
 5 3 2 0 7 - 4 11
6.
Ланус
 5 3 1 1 8 - 3 10
7.
Годой Крус
 5 3 1 1 7 - 3 10
8.
Химнасия Ла-Плата
 5 3 1 1 7 - 4 10
9.
Сентраль Кордоба Росарио
 6 3 1 2 5 - 4 10
10.
Ривер Плейт
 4 3 0 1 7 - 3 9
11.
Тальерес Кордоба
 6 3 0 3 8 - 5 9
12.
Велес Сарсфилд
 6 2 3 1 12 - 7 9
13.
Институто
 6 2 3 1 5 - 5 9
14.
Атлетико Платенсе
 6 2 3 1 8 - 8 9
15.
Бока Хуниорс
 6 2 2 2 7 - 6 8
16.
Дефенса и Хустисия
 6 2 2 2 8 - 7 8
17.
Барракас Централь
 6 2 2 2 4 - 6 8
18.
Эстудиантес Ла Плата
 5 2 1 2 7 - 6 7
19.
Уракан
 5 2 1 2 6 - 8 7
20.
Сармиенто
 5 2 0 3 9 - 9 6
21.
Банфилд
 6 1 3 2 1 - 5 6
22.
Бельграно
 4 1 2 1 2 - 3 5
23.
Атлетико Тукуман
 5 1 2 2 4 - 7 5
24.
Тигре
 4 1 1 2 4 - 5 4
25.
Арсенал Саранди
 4 1 1 2 3 - 5 4
26.
Унион Санта-Фе
 5 1 1 3 4 - 9 4
27.
Колон
 5 0 3 2 3 - 6 3
28.
Индепендьенте Авельянеда
 5 0 2 3 6 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 6 5 0 1 11 - 2 15
2.
Тальерес Кордоба
 4 3 1 0 10 - 3 10
3.
Дефенса и Хустисия
 5 3 1 1 7 - 1 10
4.
Бельграно
 6 3 1 2 6 - 6 10
5.
Ланус
 6 2 2 2 7 - 6 8
6.
Тигре
 6 2 2 2 7 - 8 8
7.
Сан-Лоренсо
 5 2 1 2 6 - 5 7
8.
Институто
 5 2 1 2 7 - 7 7
9.
Атлетико Платенсе
 5 2 1 2 6 - 6 7
10.
Эстудиантес Ла Плата
 5 2 1 2 5 - 6 7
11.
Индепендьенте Авельянеда
 5 1 4 0 2 - 1 7
12.
Бока Хуниорс
 4 2 0 2 6 - 4 6
13.
Расинг Авельянеда
 5 2 0 3 7 - 7 6
14.
Сармиенто
 5 1 3 1 3 - 2 6
15.
Колон
 5 1 3 1 5 - 5 6
16.
Уракан
 5 1 2 2 7 - 7 5
17.
Велес Сарсфилд
 5 1 2 2 3 - 4 5
18.
Росарио Сентраль
 5 1 2 2 5 - 9 5
19.
Сентраль Кордоба Росарио
 5 1 2 2 3 - 8 5
20.
Банфилд
 5 1 1 3 6 - 9 4
21.
Барракас Централь
 5 1 1 3 6 - 10 4
22.
Аргентинос Хуниорс
 6 1 1 4 2 - 6 4
23.
Арсенал Саранди
 6 1 1 4 4 - 9 4
24.
Годой Крус
 5 1 0 4 1 - 8 3
25.
Атлетико Тукуман
 5 0 3 2 2 - 6 3
26.
Унион Санта-Фе
 6 0 3 3 3 - 9 3
27.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 0 2 3 4 - 10 2
28.
Химнасия Ла-Плата
 5 0 1 4 2 - 11 1
  • — Выход в Кубок Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Ретеги Матео 8
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 7 (1)
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 6 (3)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 6 (1)
Бельграно Pablo Vegetti 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 1 5
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 5
Ланус Лема Кристиан 2 3
Уракан Patricio Pizarro 2 3
Дефенса и Хустисия Кардона Томас 6
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 79'
    Брайан Фариоли уходит с поля. Луис Мигел Родригес выходит вместо него
  • 76'
    Акоста Лаутаро уходит с поля. Матиас Эскивель выходит вместо него
  • 73'
    Cristian Torres уходит с поля. Хесус Сорайре выходит вместо него
  • Желтая карточка
    67'
    Fabio Pereyra получил желтую карточку от судьи
  • 58'
    Франко Ороско сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    58'
    Г О О О О Л - Леандро Диас бьет в цель!
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    29'
    Де Ла Вега Педро получил желтую карточку от судьи
  • 24'
    Лукас Эмануэль Гамба сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Cristian Torres бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Ланус онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     