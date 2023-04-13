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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 11.
Расинг Авельянеда
0:1
Второй тайм: 69'
Ньюэллс Олд Бойз
0'
60' Желтая карточка
Guillermo Luis Ortiz
62' Желтая карточка
Gabriel Rojas1
0:1
66' Гол
Веласкес Виктор
21
Ариас
Габриэль
4
Пильюд
Иван
30
Сигали
Леонардо
48
Инсуа
Эмилиано
34
Мура
Факундо
7
Ауче
Габриэль
5
Juan
Ignacio
Nardoni
11
Jonathan
David
Gomez
10
Gabriel
Rojas1
22
Герреро
Паоло
9
Nicolas
Reniero
1
Lucas
Hoyos
25
Веласкес
Виктор
4
Дитта
Вильер
42
Guillermo
Luis
Ortiz
14
Armando
Mendez
43
Lisandro
Sebastian
Montenegro
13
Сфорца
Хуан
23
Мартино
Анджело
16
Реаско
Джоркаефф
27
Jeremias
Perez
22
Портилльо
Маркос
Расинг Авельянеда
4-3-3
Ньюэллс Олд Бойз
3-4-3

История личных встреч

Расинг Авельянеда
Ньюэллс Олд Бойз

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

25 матчей

40%
24%
36%
10 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

28%
52%
20%
7 побед 13 ничьих 5 побед

Второй тайм

28%
36%
36%
7 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

ЛП
0:0
ЛП
0:0
ЛП
2:0
КДМЭП
3:1
С
1:1
С
1:0
С
2:2
П
2:1
П
5:0
П
3:0
П
1:1
П
2:0
ТМ(
1:0
П
0:1
П
4:3
П
0:0
ПА
2:0
ПА
1:0
ПА
3:0
ПА
0:2
ПА
1:0
ПА
1:0
ПА
2:1
ПА
3:0
ПАК
1:0

Голы

Всего голов

18
7

Голов в среднем за матч

1.29
0.64

Среднее время на гол

70
141

Всего голов

23
6

Голов в среднем за матч

2.09
0.43

Среднее время на гол

43
210

Всего голов

41
13

Голов в среднем за матч

1.64
0.52

Тотал матчей

2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

54
173

Бомбардиры внутри турнира

Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matias Rojas II 5 (1) 0.45
Ауче Габриэль 2 0.18
Ромеро Максимильяно 2 0.18
Gonzalo Piovi 2 0.18
Герреро Паоло 1 0.09
Jonathan David Gomez 1 0.09
Мура Факундо 1 0.09
Инсуа Эмилиано 0 0
Jonathan Galvan 0 0
Nicolas Reniero 0 0
Морено Анибал 0 0
Juan Ignacio Nardoni 0 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jorge Recalde 2 0.18
Bruno Pitton 1 0.09
Франциско Гонсалес I 1 0.09
Сордо Рамиро 1 0.09
Веласкес Виктор 1 0.09
Сфорца Хуан 1 0.09
Захир Факундо Мансиллья 1 0.09
Jherson Mosquera 1 0.09
Агирре Брайан 0 0
Jeremias Perez 0 0

Карточки

Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gabriel Rojas1 2 1
Карбонеро Йохан 3 0
Герреро Паоло 2 0
Инсуа Эмилиано 2 0
Моралес Максимильяно 2 0
Сигали Леонардо 2 0
Jonathan David Gomez 2 0
Опасо Оскар 2 0
Ауче Габриэль 2 0
Juan Caceres 0 1
Jonathan Galvan 1 0
Пильюд Иван 1 0
Gonzalo Piovi 1 0
Кардона Эдвин 1 0
Matias Rojas II 1 0
Nicolas Reniero 1 0
Морено Анибал 1 0
Мура Факундо 1 0
Juan Ignacio Nardoni 1 0
Tomas Aviles 1 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сфорца Хуан 3 0
Jherson Mosquera 3 0
Дитта Вильер 1 1
Перес Пабло II 2 0
Феррейра Кристиан I 2 0
Сордо Рамиро 2 0
Агирре Брайан 2 0
Ivan Gomez 1 0
Jorge Recalde 1 0
Bruno Pitton 1 0

Результаты матчей

Расинг Авельянеда
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Ньюэллс Олд Бойз
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
4
Расинг Авельянеда
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Ньюэллс Олд Бойз
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

6
5
Расинг Авельянеда
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Ньюэллс Олд Бойз
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

8
9

Голы по времени матча

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
14%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
4
57%
0
0%
46-60
0
0%
3
75%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
10
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
5
50%
16-30
1
25%
2
20%
31-45
1
25%
2
20%
46-60
1
25%
1
10%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
1
14%
3
60%
76-90

Пропущено

7
0
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

14
9
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
1
7%
1
11%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
3
21%
1
11%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
2
14%
4
44%
61-75
1
7%
3
33%
76-90

Пропущено

11
10
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
5
50%
16-30
1
9%
2
20%
31-45
3
27%
2
20%
46-60
3
27%
1
10%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Расинг Авельянеда
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Ньюбленсе - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Уракан 2:1 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:3
Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Ланус 2:1 Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Формоса 3:1 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3 Расинг Авельянеда - Тигре 2:2 Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Бельграно 0:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 1:2 Расинг Авельянеда - Ривер Плейт 1:2 Ланус - Расинг Авельянеда 0:1 Колон - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Атлетико Тукуман 2:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 3:3 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 4:3 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:0 Аудакс Итальяно - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:0
Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Барракас Централь 1:0 Институто - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Claypole 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 2:0 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 0:1 Барракас Централь - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Ньюэллс Олд Бойз 0:3 Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 0:0 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 1:0

Результаты матчей

Расинг Авельянеда
Ньюэллс Олд Бойз

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:0
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:0
4 раза 40%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Расинг Авельянеда
Ньюэллс Олд Бойз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
2
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
1
4
2
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
3
5
5
1.5
2
8
2
8
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 10 8 0 2 18 - 5 24
2.
Сан-Лоренсо
 11 7 2 2 14 - 5 23
3.
Тальерес Кордоба
 10 6 1 3 18 - 8 19
4.
Росарио Сентраль
 10 5 3 2 13 - 12 18
5.
Дефенса и Хустисия
 11 5 3 3 15 - 8 18
6.
Ланус
 11 5 3 3 15 - 9 18
7.
Бельграно
 11 5 3 3 10 - 9 18
8.
Ньюэллс Олд Бойз
 1:0 11 5 3 3 10 - 10 18
9.
Аргентинос Хуниорс
 11 5 2 4 15 - 8 17
10.
Расинг Авельянеда
 0:1 11 5 2 4 14 - 12 17
11.
Институто
 11 4 4 3 12 - 12 16
12.
Атлетико Платенсе
 11 4 4 3 14 - 14 16
13.
Сентраль Кордоба Росарио
 11 4 3 4 8 - 12 15
14.
Эстудиантес Ла Плата
 10 4 2 4 12 - 12 14
15.
Бока Хуниорс
 11 4 2 5 13 - 11 14
16.
Велес Сарсфилд
 11 3 5 3 15 - 11 14
17.
Годой Крус
 10 4 1 5 8 - 11 13
18.
Сармиенто
 10 3 3 4 12 - 11 12
19.
Тигре
 10 3 3 4 11 - 13 12
20.
Уракан
 11 3 3 5 13 - 17 12
21.
Барракас Централь
 11 3 3 5 10 - 16 12
22.
Химнасия Ла-Плата
 10 3 2 5 9 - 15 11
23.
Банфилд
 11 2 4 5 7 - 14 10
24.
Колон
 10 1 6 3 8 - 11 9
25.
Индепендьенте Авельянеда
 10 1 6 3 8 - 11 9
26.
Арсенал Саранди
 10 2 2 6 7 - 14 8
27.
Атлетико Тукуман
 10 1 5 4 6 - 13 8
28.
Унион Санта-Фе
 11 1 4 6 7 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 6 5 1 0 8 - 0 16
2.
Аргентинос Хуниорс
 5 4 1 0 13 - 2 13
3.
Росарио Сентраль
 5 4 1 0 8 - 3 13
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 1:0 5 4 1 0 5 - 0 13
5.
Расинг Авельянеда
 0:1 6 3 2 1 7 - 5 11
6.
Ланус
 5 3 1 1 8 - 3 10
7.
Годой Крус
 5 3 1 1 7 - 3 10
8.
Химнасия Ла-Плата
 5 3 1 1 7 - 4 10
9.
Сентраль Кордоба Росарио
 6 3 1 2 5 - 4 10
10.
Ривер Плейт
 4 3 0 1 7 - 3 9
11.
Тальерес Кордоба
 6 3 0 3 8 - 5 9
12.
Велес Сарсфилд
 6 2 3 1 12 - 7 9
13.
Институто
 6 2 3 1 5 - 5 9
14.
Атлетико Платенсе
 6 2 3 1 8 - 8 9
15.
Бельграно
 5 2 2 1 4 - 3 8
16.
Дефенса и Хустисия
 6 2 2 2 8 - 7 8
17.
Бока Хуниорс
 6 2 2 2 7 - 6 8
18.
Барракас Централь
 6 2 2 2 4 - 6 8
19.
Эстудиантес Ла Плата
 5 2 1 2 7 - 6 7
20.
Уракан
 5 2 1 2 6 - 8 7
21.
Сармиенто
 5 2 0 3 9 - 9 6
22.
Банфилд
 6 1 3 2 1 - 5 6
23.
Атлетико Тукуман
 5 1 2 2 4 - 7 5
24.
Тигре
 4 1 1 2 4 - 5 4
25.
Арсенал Саранди
 4 1 1 2 3 - 5 4
26.
Унион Санта-Фе
 5 1 1 3 4 - 9 4
27.
Колон
 5 0 3 2 3 - 6 3
28.
Индепендьенте Авельянеда
 5 0 2 3 6 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 6 5 0 1 11 - 2 15
2.
Тальерес Кордоба
 4 3 1 0 10 - 3 10
3.
Дефенса и Хустисия
 5 3 1 1 7 - 1 10
4.
Бельграно
 6 3 1 2 6 - 6 10
5.
Ланус
 6 2 2 2 7 - 6 8
6.
Тигре
 6 2 2 2 7 - 8 8
7.
Сан-Лоренсо
 5 2 1 2 6 - 5 7
8.
Институто
 5 2 1 2 7 - 7 7
9.
Атлетико Платенсе
 5 2 1 2 6 - 6 7
10.
Эстудиантес Ла Плата
 5 2 1 2 5 - 6 7
11.
Индепендьенте Авельянеда
 5 1 4 0 2 - 1 7
12.
Бока Хуниорс
 5 2 0 3 6 - 5 6
13.
Расинг Авельянеда
 0:1 5 2 0 3 7 - 7 6
14.
Сармиенто
 5 1 3 1 3 - 2 6
15.
Колон
 5 1 3 1 5 - 5 6
16.
Велес Сарсфилд
 5 1 2 2 3 - 4 5
17.
Росарио Сентраль
 5 1 2 2 5 - 9 5
18.
Сентраль Кордоба Росарио
 5 1 2 2 3 - 8 5
19.
Уракан
 6 1 2 3 7 - 9 5
20.
Ньюэллс Олд Бойз
 1:0 6 1 2 3 5 - 10 5
21.
Банфилд
 5 1 1 3 6 - 9 4
22.
Барракас Централь
 5 1 1 3 6 - 10 4
23.
Аргентинос Хуниорс
 6 1 1 4 2 - 6 4
24.
Арсенал Саранди
 6 1 1 4 4 - 9 4
25.
Годой Крус
 5 1 0 4 1 - 8 3
26.
Атлетико Тукуман
 5 0 3 2 2 - 6 3
27.
Унион Санта-Фе
 6 0 3 3 3 - 9 3
28.
Химнасия Ла-Плата
 5 0 1 4 2 - 11 1
  • — Выход в Кубок Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Ретеги Матео 8
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 7 (1)
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 6 (3)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 6 (1)
Бельграно Pablo Vegetti 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 1 5
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 5
Ланус Лема Кристиан 2 3
Уракан Patricio Pizarro 2 3
Дефенса и Хустисия Кардона Томас 6
Весь список
  • 59'
    УДАЛЕНИЕ! - Габриэль Рохас увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Расинг Авельянеда
Ничья
Ньюэллс Олд Бойз
2.60
3.50
4.90
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Где смотреть матч Расинг Авельянеда 0:1 Ньюэллс Олд Бойз онлайн

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