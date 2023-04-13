Тур: 11.
0:1
Второй тайм: 69'
0'
60' Желтая карточкаGuillermo Luis Ortiz
62' Желтая карточкаGabriel Rojas1
0:1
66' ГолВеласкес Виктор
Ход матча
62'
66'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
34
Мура
Факундо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Опасо ОскарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Nicolas OrozПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Fernando Gago
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Сфорца ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Bruno PittonЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Сордо РамироНападающий
- Нападающий
-
-
17 Justo Giani
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Heinze
История личных встреч
Расинг Авельянеда
Ньюэллс Олд Бойз
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
25 матчей
40%
24%
36%
10 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
28%
52%
20%
7 побед 13 ничьих 5 побед
Второй тайм
28%
36%
36%
7 побед 9 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
7
Голов в среднем за матч
1.29
0.64
Среднее время на гол
70
141
Всего голов
23
6
Голов в среднем за матч
2.09
0.43
Среднее время на гол
43
210
Всего голов
41
13
Голов в среднем за матч
1.64
0.52
Тотал матчей
2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
54
173
Бомбардиры внутри турнира
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matias Rojas II
|5 (1)
|0.45
|Ауче Габриэль
|2
|0.18
|Ромеро Максимильяно
|2
|0.18
|Gonzalo Piovi
|2
|0.18
|Герреро Паоло
|1
|0.09
|Jonathan David Gomez
|1
|0.09
|Мура Факундо
|1
|0.09
|Инсуа Эмилиано
|0
|0
|Jonathan Galvan
|0
|0
|Nicolas Reniero
|0
|0
|Морено Анибал
|0
|0
|Juan Ignacio Nardoni
|0
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jorge Recalde
|2
|0.18
|Bruno Pitton
|1
|0.09
|Франциско Гонсалес I
|1
|0.09
|Сордо Рамиро
|1
|0.09
|Веласкес Виктор
|1
|0.09
|Сфорца Хуан
|1
|0.09
|Захир Факундо Мансиллья
|1
|0.09
|Jherson Mosquera
|1
|0.09
|Агирре Брайан
|0
|0
|Jeremias Perez
|0
|0
Карточки
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gabriel Rojas1
|2
|1
|Карбонеро Йохан
|3
|0
|Герреро Паоло
|2
|0
|Инсуа Эмилиано
|2
|0
|Моралес Максимильяно
|2
|0
|Сигали Леонардо
|2
|0
|Jonathan David Gomez
|2
|0
|Опасо Оскар
|2
|0
|Ауче Габриэль
|2
|0
|Juan Caceres
|0
|1
|Jonathan Galvan
|1
|0
|Пильюд Иван
|1
|0
|Gonzalo Piovi
|1
|0
|Кардона Эдвин
|1
|0
|Matias Rojas II
|1
|0
|Nicolas Reniero
|1
|0
|Морено Анибал
|1
|0
|Мура Факундо
|1
|0
|Juan Ignacio Nardoni
|1
|0
|Tomas Aviles
|1
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сфорца Хуан
|3
|0
|Jherson Mosquera
|3
|0
|Дитта Вильер
|1
|1
|Перес Пабло II
|2
|0
|Феррейра Кристиан I
|2
|0
|Сордо Рамиро
|2
|0
|Агирре Брайан
|2
|0
|Ivan Gomez
|1
|0
|Jorge Recalde
|1
|0
|Bruno Pitton
|1
|0
Результаты матчей
Расинг Авельянеда
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Ньюэллс Олд Бойз
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
2
4
Расинг Авельянеда
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Ньюэллс Олд Бойз
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
6
5
Расинг Авельянеда
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Ньюэллс Олд Бойз
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
8
0
Волевые поражения
8
9
Голы по времени матча
Забито
7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
14%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
4
57%
0
0%
46-60
0
0%
3
75%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
10
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
5
50%
16-30
1
25%
2
20%
31-45
1
25%
2
20%
46-60
1
25%
1
10%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
5
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
1
14%
3
60%
76-90
Пропущено
7
0
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
14
9
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
1
7%
1
11%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
3
21%
1
11%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
2
14%
4
44%
61-75
1
7%
3
33%
76-90
Пропущено
11
10
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
5
50%
16-30
1
9%
2
20%
31-45
3
27%
2
20%
46-60
3
27%
1
10%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Ньюбленсе - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Уракан 2:1 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:3
Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Ланус 2:1 Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Формоса 3:1 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3 Расинг Авельянеда - Тигре 2:2 Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Бельграно 0:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 1:2 Расинг Авельянеда - Ривер Плейт 1:2 Ланус - Расинг Авельянеда 0:1 Колон - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Атлетико Тукуман 2:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 3:3 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 4:3 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:0 Аудакс Итальяно - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:0
Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Барракас Централь 1:0 Институто - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Claypole 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 2:0 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 0:1 Барракас Централь - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Ньюэллс Олд Бойз 0:3 Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 0:0 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 1:0
Результаты матчей
Расинг Авельянеда
Ньюэллс Олд Бойз
Точный счет
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:0
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:0
4 раза 40%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Расинг Авельянеда
Ньюэллс Олд Бойз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
32
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
23
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
73
55
28
28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|0
|2
|18 - 5
|24
|2.
|11
|7
|2
|2
|14 - 5
|23
|3.
|10
|6
|1
|3
|18 - 8
|19
|4.
|10
|5
|3
|2
|13 - 12
|18
|5.
|11
|5
|3
|3
|15 - 8
|18
|6.
|11
|5
|3
|3
|15 - 9
|18
|7.
|11
|5
|3
|3
|10 - 9
|18
|8.
|1:0
|11
|5
|3
|3
|10 - 10
|18
|9.
|11
|5
|2
|4
|15 - 8
|17
|10.
|0:1
|11
|5
|2
|4
|14 - 12
|17
|11.
|11
|4
|4
|3
|12 - 12
|16
|12.
|11
|4
|4
|3
|14 - 14
|16
|13.
|11
|4
|3
|4
|8 - 12
|15
|14.
|10
|4
|2
|4
|12 - 12
|14
|15.
|11
|4
|2
|5
|13 - 11
|14
|16.
|11
|3
|5
|3
|15 - 11
|14
|17.
|10
|4
|1
|5
|8 - 11
|13
|18.
|10
|3
|3
|4
|12 - 11
|12
|19.
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|20.
|11
|3
|3
|5
|13 - 17
|12
|21.
|11
|3
|3
|5
|10 - 16
|12
|22.
|10
|3
|2
|5
|9 - 15
|11
|23.
|11
|2
|4
|5
|7 - 14
|10
|24.
|10
|1
|6
|3
|8 - 11
|9
|25.
|10
|1
|6
|3
|8 - 11
|9
|26.
|10
|2
|2
|6
|7 - 14
|8
|27.
|10
|1
|5
|4
|6 - 13
|8
|28.
|11
|1
|4
|6
|7 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|8 - 0
|16
|2.
|5
|4
|1
|0
|13 - 2
|13
|3.
|5
|4
|1
|0
|8 - 3
|13
|4.
|1:0
|5
|4
|1
|0
|5 - 0
|13
|5.
|0:1
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|6.
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|7.
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|8.
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|9.
|6
|3
|1
|2
|5 - 4
|10
|10.
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|11.
|6
|3
|0
|3
|8 - 5
|9
|12.
|6
|2
|3
|1
|12 - 7
|9
|13.
|6
|2
|3
|1
|5 - 5
|9
|14.
|6
|2
|3
|1
|8 - 8
|9
|15.
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|16.
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|17.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|18.
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|19.
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|20.
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|21.
|5
|2
|0
|3
|9 - 9
|6
|22.
|6
|1
|3
|2
|1 - 5
|6
|23.
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|24.
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|25.
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|26.
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|27.
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|28.
|5
|0
|2
|3
|6 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|11 - 2
|15
|2.
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|3.
|5
|3
|1
|1
|7 - 1
|10
|4.
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|5.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|6.
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|7.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|10.
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|11.
|5
|1
|4
|0
|2 - 1
|7
|12.
|5
|2
|0
|3
|6 - 5
|6
|13.
|0:1
|5
|2
|0
|3
|7 - 7
|6
|14.
|5
|1
|3
|1
|3 - 2
|6
|15.
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|16.
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|17.
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|18.
|5
|1
|2
|2
|3 - 8
|5
|19.
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|20.
|1:0
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|21.
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|22.
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|23.
|6
|1
|1
|4
|2 - 6
|4
|24.
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|25.
|5
|1
|0
|4
|1 - 8
|3
|26.
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|27.
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|28.
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
- — Выход в Кубок Либертадорес
|Тигре
|Ретеги Матео
|8
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|7 (1)
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|6 (3)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|6 (1)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|5 (1)
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 5
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 5
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 3
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 3
|Дефенса и Хустисия
|Кардона Томас
|6