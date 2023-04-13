Тур: 11.
0:1
Конец матча
0'
61' Желтая карточкаGuillermo Luis Ortiz
62' Желтая карточкаGabriel Rojas1
0:1
66' ГолВеласкес Виктор
85' Желтая карточкаBruno Pitton
90' Желтая карточкаNicolas Reniero
90' Желтая карточкаLucas Hoyos
90'+7
Ход матча
62'
66'
0:1
85'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
34
Мура
Факундо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Опасо ОскарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Nicolas OrozПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Fernando Gago
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Сфорца ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Bruno PittonЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Сордо РамироНападающий
- Нападающий
-
-
17 Justo Giani
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Heinze
История личных встреч
Расинг Авельянеда
Ньюэллс Олд Бойз
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
25 матчей
40%
24%
36%
10 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
28%
52%
20%
7 побед 13 ничьих 5 побед
Второй тайм
28%
36%
36%
7 побед 9 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
7
Голов в среднем за матч
1.29
0.64
Среднее время на гол
70
141
Всего голов
23
6
Голов в среднем за матч
2.09
0.43
Среднее время на гол
43
210
Всего голов
41
13
Голов в среднем за матч
1.64
0.52
Тотал матчей
2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
54
173
Бомбардиры внутри турнира
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matias Rojas II
|5 (1)
|0.45
|Ауче Габриэль
|2
|0.18
|Ромеро Максимильяно
|2
|0.18
|Gonzalo Piovi
|2
|0.18
|Герреро Паоло
|1
|0.09
|Jonathan David Gomez
|1
|0.09
|Мура Факундо
|1
|0.09
|Инсуа Эмилиано
|0
|0
|Jonathan Galvan
|0
|0
|Nicolas Reniero
|0
|0
|Морено Анибал
|0
|0
|Juan Ignacio Nardoni
|0
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jorge Recalde
|2
|0.18
|Веласкес Виктор
|2
|0.18
|Сордо Рамиро
|1
|0.09
|Bruno Pitton
|1
|0.09
|Франциско Гонсалес I
|1
|0.09
|Сфорца Хуан
|1
|0.09
|Захир Факундо Мансиллья
|1
|0.09
|Jherson Mosquera
|1
|0.09
|Агирре Брайан
|0
|0
|Jeremias Perez
|0
|0
Карточки
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gabriel Rojas1
|3
|1
|Карбонеро Йохан
|3
|0
|Герреро Паоло
|2
|0
|Инсуа Эмилиано
|2
|0
|Моралес Максимильяно
|2
|0
|Сигали Леонардо
|2
|0
|Jonathan David Gomez
|2
|0
|Опасо Оскар
|2
|0
|Ауче Габриэль
|2
|0
|Nicolas Reniero
|2
|0
|Juan Caceres
|0
|1
|Jonathan Galvan
|1
|0
|Пильюд Иван
|1
|0
|Gonzalo Piovi
|1
|0
|Кардона Эдвин
|1
|0
|Matias Rojas II
|1
|0
|Морено Анибал
|1
|0
|Мура Факундо
|1
|0
|Juan Ignacio Nardoni
|1
|0
|Tomas Aviles
|1
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сфорца Хуан
|3
|0
|Jherson Mosquera
|3
|0
|Дитта Вильер
|1
|1
|Перес Пабло II
|2
|0
|Bruno Pitton
|2
|0
|Феррейра Кристиан I
|2
|0
|Сордо Рамиро
|2
|0
|Агирре Брайан
|2
|0
|Ivan Gomez
|1
|0
|Guillermo Luis Ortiz
|1
|0
|Jorge Recalde
|1
|0
|Lucas Hoyos
|1
|0
Результаты матчей
Расинг Авельянеда
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Ньюэллс Олд Бойз
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
2
4
Расинг Авельянеда
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Ньюэллс Олд Бойз
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
6
5
Расинг Авельянеда
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Ньюэллс Олд Бойз
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
8
0
Волевые поражения
8
9
Голы по времени матча
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
4
57%
0
0%
46-60
0
0%
4
80%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
10
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
5
50%
16-30
1
20%
2
20%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
2
40%
1
10%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
5
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
1
14%
3
60%
76-90
Пропущено
7
0
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
14
10
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
1
7%
1
10%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
3
21%
1
10%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
2
14%
5
50%
61-75
1
7%
3
30%
76-90
Пропущено
12
10
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
5
50%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
3
25%
2
20%
46-60
4
33%
1
10%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Ньюбленсе - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Уракан 2:1 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:3
Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Ланус 2:1 Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Формоса 3:1 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3 Расинг Авельянеда - Тигре 2:2 Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Бельграно 0:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 1:2 Расинг Авельянеда - Ривер Плейт 1:2 Ланус - Расинг Авельянеда 0:1 Колон - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Атлетико Тукуман 2:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 3:3 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 4:3 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:0 Аудакс Итальяно - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:0
Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Барракас Централь 1:0 Институто - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Claypole 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 2:0 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 0:1 Барракас Централь - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Ньюэллс Олд Бойз 0:3 Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 0:0 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 1:0
Результаты матчей
Расинг Авельянеда
Ньюэллс Олд Бойз
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:0
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
2:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:0
4 раза 36%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Расинг Авельянеда
Ньюэллс Олд Бойз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
41
33
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
42
23
15
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
83
56
29
29
- — Выход в Кубок Либертадорес
|Тигре
|Ретеги Матео
|8
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|7 (1)
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|6 (3)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|6 (1)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|5 (1)
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 5
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 5
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 3
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 3
|Дефенса и Хустисия
|Кардона Томас
|6