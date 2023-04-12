Тур: 11.
1:0
Первый тайм: 39'
0'
1:0
9' Гол в свои воротаФернандес Пол
30' Желтая карточкаАдвинкула Луис
33' Желтая карточкаFederico Gattoni
39' Желтая карточкаMalcom Braida
Ход матча
9'
1:0
30'
33'
39'
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.70 Победа «Сан-Лоренсо»
-
2
Рафа
II
47
Agustin
Giay
11
Барейро
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 Рафа IIЗащитник
-
47 Agustin GiayПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Барейро АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Кампи ГастонЗащитник
-
46 Силва ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
49 Diego Perea
-
-
58 Elian Irala
-
-
-
-
Главный тренер: Ruben Dario Insua
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Luca LangoniНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Ромеро ОскарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
38 Васкес ЛуисНападающий
-
-
Главный тренер: Мариано Андрес Эррон
История личных встреч
Сан-Лоренсо
Бока Хуниорс
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
50%
7.1%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.6%
28.6%
11 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед
27 матчей
40.7%
25.9%
33.4%
11 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
6 побед 12 ничьих 9 побед
Второй тайм
40.7%
29.6%
29.7%
11 побед 8 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
14
Голов в среднем за матч
1.21
1.08
Среднее время на гол
74
83
Всего голов
16
12
Голов в среднем за матч
1.23
0.86
Среднее время на гол
73
105
Всего голов
33
26
Голов в среднем за матч
1.22
0.96
Тотал матчей
2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
Среднее время на гол
73
93
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Лоренсо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вомбергар Андрес
|3
|0.27
|Барейро Адам
|3 (2)
|0.27
|Ivan Leguizamon
|2
|0.18
|Jalil Elias
|1
|0.09
|Cristian Nahuel Barrios
|1
|0.09
|Бланди Николас
|1
|0.09
|Federico Gattoni
|1
|0.09
|Gaston Hernandez
|1
|0.09
|Malcom Braida
|0
|0
|Agustin Martegani
|0
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luca Langoni
|3
|0.27
|Ромеро Оскар
|2
|0.18
|Miguel Merentiel
|2
|0.18
|Фигаль Хорхе
|2
|0.18
|Фернандес Пол
|1
|0.09
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0.09
|Пайеро Мартин
|1
|0.09
|Вилья Себастьян
|0
|0
|Бенедетто Дарио
|0
|0
Карточки
Сан-Лоренсо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рафа II
|3
|0
|Cristian Nahuel Barrios
|1
|1
|Agustin Giay
|1
|1
|Баталья Аугусто
|2
|0
|Вомбергар Андрес
|2
|0
|Барейро Адам
|2
|0
|Malcom Braida
|2
|0
|Gaston Hernandez
|0
|1
|Бланди Николас
|1
|0
|Ezequiel Cerutti
|1
|0
|Карлос Санчес
|1
|0
|Jalil Elias
|1
|0
|Federico Gattoni
|1
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вальдес Бруно
|3
|0
|Фигаль Хорхе
|3
|0
|Фернандес Пол
|3
|0
|Alan Varela
|3
|0
|Фабра Франк
|2
|0
|Ромеро Оскар
|2
|0
|Фернандес Игнасио
|0
|1
|Вилья Себастьян
|0
|1
|Ромеро Серхио
|1
|0
|Ронкалья Факундо
|1
|0
|Адвинкула Луис
|1
|0
|Miguel Merentiel
|1
|0
|Пайеро Мартин
|1
|0
|Вейгандт Марсело
|1
|0
|Сандез Агустин
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Лоренсо
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Бока Хуниорс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
0
2
Сан-Лоренсо
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Бока Хуниорс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
5
Волевые поражения
5
4
Сан-Лоренсо
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Бока Хуниорс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (8)
20% (2)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
7
Волевые поражения
5
6
Голы по времени матча
Забито
7
6
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
3
50%
31-45
4
57%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
33%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
75%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
17%
1
14%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
17%
2
29%
76-90
Пропущено
5
6
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
3
50%
1-15
4
80%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Забито
13
13
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
1
8%
1
8%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
5
38%
31-45
6
46%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
3
23%
4
31%
76-90
Пропущено
5
10
4 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
3
30%
1-15
4
80%
4
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
20%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Лоренсо
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Атлетико Тукуман - Сан-Лоренсо 1:3 Эстудиантес Мерида - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:0
Сан-Лоренсо - Сармиенто Ресистенсия 3:0 Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 4:0 Уракан - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Унион Санта-Фе 1:0 Сармиенто - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0 Ланус - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Арсенал Саранди 1:0 Сан-Лоренсо - Данубио 0:1 Пеньяроль - Сан-Лоренсо 1:0 Сан-Лоренсо - Альдосиви 3:0 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:4 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Велес Сарсфилд 1:0 Годой Крус - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Уракан 1:0
Бока Хуниорс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Бока Хуниорс - Колон 1:2 Монагас - Бока Хуниорс 0:0 Барракас Централь - Бока Хуниорс 0:3 Бока Хуниорс - Олимпо 2:1
Бока Хуниорс - Институто 2:3 Банфилд - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Бока Хуниорс - Патронато Парана 3:0 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 3:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Бока Хуниорс - Атлетико Тукуман 1:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 1:2 Патронато Парана - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Химнасия Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 2:0 Сармиенто - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Альдосиви 2:1
Результаты матчей
Сан-Лоренсо
Бока Хуниорс
Точный счет
1:0
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:0
4 раза 40%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Сан-Лоренсо
Бока Хуниорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
42
14
24
14
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
14
22
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
73
28
46
28
28
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|0
|2
|18 - 5
|24
|2.
|1:0
|11
|7
|2
|2
|14 - 5
|23
|3.
|10
|6
|1
|3
|18 - 8
|19
|4.
|10
|5
|3
|2
|13 - 12
|18
|5.
|11
|5
|3
|3
|15 - 8
|18
|6.
|11
|5
|3
|3
|15 - 9
|18
|7.
|10
|5
|2
|3
|14 - 11
|17
|8.
|11
|5
|2
|4
|15 - 8
|17
|9.
|11
|4
|4
|3
|12 - 12
|16
|10.
|11
|4
|4
|3
|14 - 14
|16
|11.
|10
|4
|3
|3
|8 - 9
|15
|12.
|10
|4
|3
|3
|9 - 10
|15
|13.
|11
|4
|3
|4
|8 - 12
|15
|14.
|10
|4
|2
|4
|12 - 12
|14
|15.
|0:1
|11
|4
|2
|5
|13 - 11
|14
|16.
|11
|3
|5
|3
|15 - 11
|14
|17.
|10
|4
|1
|5
|8 - 11
|13
|18.
|10
|3
|3
|4
|12 - 11
|12
|19.
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|20.
|10
|3
|3
|4
|13 - 15
|12
|21.
|11
|3
|3
|5
|10 - 16
|12
|22.
|10
|3
|2
|5
|9 - 15
|11
|23.
|11
|2
|4
|5
|7 - 14
|10
|24.
|10
|1
|6
|3
|8 - 11
|9
|25.
|10
|1
|6
|3
|8 - 11
|9
|26.
|10
|2
|2
|6
|7 - 14
|8
|27.
|10
|1
|5
|4
|6 - 13
|8
|28.
|11
|1
|4
|6
|7 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|5
|1
|0
|8 - 0
|16
|2.
|5
|4
|1
|0
|13 - 2
|13
|3.
|5
|4
|1
|0
|8 - 3
|13
|4.
|5
|4
|1
|0
|5 - 0
|13
|5.
|5
|3
|2
|0
|7 - 4
|11
|6.
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|7.
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|8.
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|9.
|6
|3
|1
|2
|5 - 4
|10
|10.
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|11.
|6
|3
|0
|3
|8 - 5
|9
|12.
|6
|2
|3
|1
|12 - 7
|9
|13.
|6
|2
|3
|1
|8 - 8
|9
|14.
|6
|2
|3
|1
|5 - 5
|9
|15.
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|16.
|0:1
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|17.
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|18.
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|19.
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|20.
|5
|2
|0
|3
|9 - 9
|6
|21.
|6
|1
|3
|2
|1 - 5
|6
|22.
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|23.
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|24.
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|25.
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|26.
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|27.
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|28.
|5
|0
|2
|3
|6 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|11 - 2
|15
|2.
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|3.
|5
|3
|1
|1
|7 - 1
|10
|4.
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|5.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|6.
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|7.
|1:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|10.
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|11.
|5
|1
|4
|0
|2 - 1
|7
|12.
|0:1
|5
|2
|0
|3
|6 - 5
|6
|13.
|5
|2
|0
|3
|7 - 7
|6
|14.
|5
|1
|3
|1
|3 - 2
|6
|15.
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|16.
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|17.
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|18.
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|19.
|5
|1
|2
|2
|3 - 8
|5
|20.
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|21.
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|22.
|6
|1
|1
|4
|2 - 6
|4
|23.
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|24.
|5
|1
|0
|4
|1 - 8
|3
|25.
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|26.
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|27.
|5
|0
|2
|3
|4 - 10
|2
|28.
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
- — Выход в Кубок Либертадорес
|Тигре
|Ретеги Матео
|8
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|7 (1)
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|6 (3)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|6 (1)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|5 (1)
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 5
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 5
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 3
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 3
|Дефенса и Хустисия
|Кардона Томас
|6
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.70 Победа «Сан-Лоренсо»
-