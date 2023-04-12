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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 11.
Сан-Лоренсо
1:0
Первый тайм: 39'
Бока Хуниорс
0'
1:0
9' Гол в свои ворота
Фернандес Пол
30' Желтая карточка
Адвинкула Луис
33' Желтая карточка
Federico Gattoni
39' Желтая карточка
Malcom Braida

Ход матча

9'
Фернандес Пол
1:0
12'
 
Ронкалья Факундо
Вальдес Бруно
30'
 
Адвинкула Луис
33'
Federico Gattoni
 
39'
Malcom Braida
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сан-Лоренсо
Ничья
Бока Хуниорс
2.75
3.60
9.50
Все Коэффициенты
13
Баталья
Аугусто
6
Federico
Gattoni
3
Карлос
Санчес
2
Рафа
II
47
Agustin
Giay
5
Jalil
Elias
10
Cristian
Nahuel
Barrios
21
Malcom
Braida
18
Вомбергар
Андрес
11
Барейро
Адам
41
Ivan
Leguizamon
1
Ромеро
Серхио
25
Вальдес
Бруно
4
Фигаль
Хорхе
15
Валентини
Николас
17
Адвинкула
Луис
8
Фернандес
Пол
5
Alan
Varela
3
Сандез
Агустин
41
Luca
Langoni
9
Бенедетто
Дарио
22
Вилья
Себастьян
Сан-Лоренсо
3-4-3
Бока Хуниорс
3-4-3

История личных встреч

Сан-Лоренсо
Бока Хуниорс

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
50%
7.1%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.6%
28.6%
11 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед

27 матчей

40.7%
25.9%
33.4%
11 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
6 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

40.7%
29.6%
29.7%
11 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

ЛП
2:1
ЛП
0:2
С
0:2
С
3:0
С
1:1
ТМК
2:2
П
1:2
ТМК
2:0
С
0:4
П
0:1
П
2:0
П
0:0
П
1:0
П
3:0
П
3:1
ПА
0:2
ПА
1:1
ПА
1:0
ПА
1:2
ПА
2:0
ПА
3:0
ПА
1:1
TPDV
0:0
ПА
1:3
ПА
1:0
ПА
1:0
TPDV
1:1

Голы

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.21
1.08

Среднее время на гол

74
83

Всего голов

16
12

Голов в среднем за матч

1.23
0.86

Среднее время на гол

73
105

Всего голов

33
26

Голов в среднем за матч

1.22
0.96

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
4
Больше 15%
Меньше 85%
23

Среднее время на гол

73
93

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Лоренсо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вомбергар Андрес 3 0.27
Барейро Адам 3 (2) 0.27
Ivan Leguizamon 2 0.18
Jalil Elias 1 0.09
Cristian Nahuel Barrios 1 0.09
Бланди Николас 1 0.09
Federico Gattoni 1 0.09
Gaston Hernandez 1 0.09
Malcom Braida 0 0
Agustin Martegani 0 0
Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luca Langoni 3 0.27
Ромеро Оскар 2 0.18
Miguel Merentiel 2 0.18
Фигаль Хорхе 2 0.18
Фернандес Пол 1 0.09
Бриаско-Балекян Норберто 1 0.09
Пайеро Мартин 1 0.09
Вилья Себастьян 0 0
Бенедетто Дарио 0 0

Карточки

Сан-Лоренсо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рафа II 3 0
Cristian Nahuel Barrios 1 1
Agustin Giay 1 1
Баталья Аугусто 2 0
Вомбергар Андрес 2 0
Барейро Адам 2 0
Malcom Braida 2 0
Gaston Hernandez 0 1
Бланди Николас 1 0
Ezequiel Cerutti 1 0
Карлос Санчес 1 0
Jalil Elias 1 0
Federico Gattoni 1 0
Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вальдес Бруно 3 0
Фигаль Хорхе 3 0
Фернандес Пол 3 0
Alan Varela 3 0
Фабра Франк 2 0
Ромеро Оскар 2 0
Фернандес Игнасио 0 1
Вилья Себастьян 0 1
Ромеро Серхио 1 0
Ронкалья Факундо 1 0
Адвинкула Луис 1 0
Miguel Merentiel 1 0
Пайеро Мартин 1 0
Вейгандт Марсело 1 0
Сандез Агустин 1 0

Результаты матчей

Сан-Лоренсо
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Бока Хуниорс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

0
2
Сан-Лоренсо
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Бока Хуниорс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
5

Волевые поражения

5
4
Сан-Лоренсо
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Бока Хуниорс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (8)
20% (2)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
7

Волевые поражения

5
6

Голы по времени матча

Забито

7
6
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
3
50%
31-45
4
57%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
33%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
75%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
17%
1
14%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Пропущено

5
6
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
3
50%
1-15
4
80%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Забито

13
13
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
1
8%
1
8%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
5
38%
31-45
6
46%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
3
23%
4
31%
76-90

Пропущено

5
10
4 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
3
30%
1-15
4
80%
4
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
20%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Лоренсо
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Атлетико Тукуман - Сан-Лоренсо 1:3 Эстудиантес Мерида - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:0
Сан-Лоренсо - Сармиенто Ресистенсия 3:0 Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 4:0 Уракан - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Унион Санта-Фе 1:0 Сармиенто - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0 Ланус - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Арсенал Саранди 1:0 Сан-Лоренсо - Данубио 0:1 Пеньяроль - Сан-Лоренсо 1:0 Сан-Лоренсо - Альдосиви 3:0 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:4 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Велес Сарсфилд 1:0 Годой Крус - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Уракан 1:0
Бока Хуниорс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Бока Хуниорс - Колон 1:2 Монагас - Бока Хуниорс 0:0 Барракас Централь - Бока Хуниорс 0:3 Бока Хуниорс - Олимпо 2:1
Бока Хуниорс - Институто 2:3 Банфилд - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Бока Хуниорс - Патронато Парана 3:0 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 3:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Бока Хуниорс - Атлетико Тукуман 1:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 1:2 Патронато Парана - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Химнасия Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 2:0 Сармиенто - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Альдосиви 2:1

Результаты матчей

Сан-Лоренсо
Бока Хуниорс

Точный счет

1:0
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
4 раза 40%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Сан-Лоренсо
Бока Хуниорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1
4
1.5
2
4
1
4
2.5
1
5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
4
1.5
2
2
1
4
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
3
2
8
1.5
4
6
2
8
2.5
2
8
1
9
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 10 8 0 2 18 - 5 24
2.
Сан-Лоренсо
 1:0 11 7 2 2 14 - 5 23
3.
Тальерес Кордоба
 10 6 1 3 18 - 8 19
4.
Росарио Сентраль
 10 5 3 2 13 - 12 18
5.
Дефенса и Хустисия
 11 5 3 3 15 - 8 18
6.
Ланус
 11 5 3 3 15 - 9 18
7.
Расинг Авельянеда
 10 5 2 3 14 - 11 17
8.
Аргентинос Хуниорс
 11 5 2 4 15 - 8 17
9.
Институто
 11 4 4 3 12 - 12 16
10.
Атлетико Платенсе
 11 4 4 3 14 - 14 16
11.
Бельграно
 10 4 3 3 8 - 9 15
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 4 3 3 9 - 10 15
13.
Сентраль Кордоба Росарио
 11 4 3 4 8 - 12 15
14.
Эстудиантес Ла Плата
 10 4 2 4 12 - 12 14
15.
Бока Хуниорс
 0:1 11 4 2 5 13 - 11 14
16.
Велес Сарсфилд
 11 3 5 3 15 - 11 14
17.
Годой Крус
 10 4 1 5 8 - 11 13
18.
Сармиенто
 10 3 3 4 12 - 11 12
19.
Тигре
 10 3 3 4 11 - 13 12
20.
Уракан
 10 3 3 4 13 - 15 12
21.
Барракас Централь
 11 3 3 5 10 - 16 12
22.
Химнасия Ла-Плата
 10 3 2 5 9 - 15 11
23.
Банфилд
 11 2 4 5 7 - 14 10
24.
Колон
 10 1 6 3 8 - 11 9
25.
Индепендьенте Авельянеда
 10 1 6 3 8 - 11 9
26.
Арсенал Саранди
 10 2 2 6 7 - 14 8
27.
Атлетико Тукуман
 10 1 5 4 6 - 13 8
28.
Унион Санта-Фе
 11 1 4 6 7 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 1:0 6 5 1 0 8 - 0 16
2.
Аргентинос Хуниорс
 5 4 1 0 13 - 2 13
3.
Росарио Сентраль
 5 4 1 0 8 - 3 13
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 4 1 0 5 - 0 13
5.
Расинг Авельянеда
 5 3 2 0 7 - 4 11
6.
Ланус
 5 3 1 1 8 - 3 10
7.
Годой Крус
 5 3 1 1 7 - 3 10
8.
Химнасия Ла-Плата
 5 3 1 1 7 - 4 10
9.
Сентраль Кордоба Росарио
 6 3 1 2 5 - 4 10
10.
Ривер Плейт
 4 3 0 1 7 - 3 9
11.
Тальерес Кордоба
 6 3 0 3 8 - 5 9
12.
Велес Сарсфилд
 6 2 3 1 12 - 7 9
13.
Атлетико Платенсе
 6 2 3 1 8 - 8 9
14.
Институто
 6 2 3 1 5 - 5 9
15.
Дефенса и Хустисия
 6 2 2 2 8 - 7 8
16.
Бока Хуниорс
 0:1 6 2 2 2 7 - 6 8
17.
Барракас Централь
 6 2 2 2 4 - 6 8
18.
Эстудиантес Ла Плата
 5 2 1 2 7 - 6 7
19.
Уракан
 5 2 1 2 6 - 8 7
20.
Сармиенто
 5 2 0 3 9 - 9 6
21.
Банфилд
 6 1 3 2 1 - 5 6
22.
Бельграно
 4 1 2 1 2 - 3 5
23.
Атлетико Тукуман
 5 1 2 2 4 - 7 5
24.
Тигре
 4 1 1 2 4 - 5 4
25.
Арсенал Саранди
 4 1 1 2 3 - 5 4
26.
Унион Санта-Фе
 5 1 1 3 4 - 9 4
27.
Колон
 5 0 3 2 3 - 6 3
28.
Индепендьенте Авельянеда
 5 0 2 3 6 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 6 5 0 1 11 - 2 15
2.
Тальерес Кордоба
 4 3 1 0 10 - 3 10
3.
Дефенса и Хустисия
 5 3 1 1 7 - 1 10
4.
Бельграно
 6 3 1 2 6 - 6 10
5.
Ланус
 6 2 2 2 7 - 6 8
6.
Тигре
 6 2 2 2 7 - 8 8
7.
Сан-Лоренсо
 1:0 5 2 1 2 6 - 5 7
8.
Институто
 5 2 1 2 7 - 7 7
9.
Атлетико Платенсе
 5 2 1 2 6 - 6 7
10.
Эстудиантес Ла Плата
 5 2 1 2 5 - 6 7
11.
Индепендьенте Авельянеда
 5 1 4 0 2 - 1 7
12.
Бока Хуниорс
 0:1 5 2 0 3 6 - 5 6
13.
Расинг Авельянеда
 5 2 0 3 7 - 7 6
14.
Сармиенто
 5 1 3 1 3 - 2 6
15.
Колон
 5 1 3 1 5 - 5 6
16.
Уракан
 5 1 2 2 7 - 7 5
17.
Велес Сарсфилд
 5 1 2 2 3 - 4 5
18.
Росарио Сентраль
 5 1 2 2 5 - 9 5
19.
Сентраль Кордоба Росарио
 5 1 2 2 3 - 8 5
20.
Банфилд
 5 1 1 3 6 - 9 4
21.
Барракас Централь
 5 1 1 3 6 - 10 4
22.
Аргентинос Хуниорс
 6 1 1 4 2 - 6 4
23.
Арсенал Саранди
 6 1 1 4 4 - 9 4
24.
Годой Крус
 5 1 0 4 1 - 8 3
25.
Атлетико Тукуман
 5 0 3 2 2 - 6 3
26.
Унион Санта-Фе
 6 0 3 3 3 - 9 3
27.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 0 2 3 4 - 10 2
28.
Химнасия Ла-Плата
 5 0 1 4 2 - 11 1
  • — Выход в Кубок Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Ретеги Матео 8
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 7 (1)
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 6 (3)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 6 (1)
Бельграно Pablo Vegetti 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 1 5
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 5
Ланус Лема Кристиан 2 3
Уракан Patricio Pizarro 2 3
Дефенса и Хустисия Кардона Томас 6
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сан-Лоренсо
Ничья
Бока Хуниорс
2.75
3.60
9.50
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