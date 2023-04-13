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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 11.
Сан-Лоренсо
1:0
Конец матча
Бока Хуниорс
0'
1:0
9' Гол в свои ворота
Фернандес Пол
31' Желтая карточка
Адвинкула Луис
33' Желтая карточка
Federico Gattoni
39' Желтая карточка
Malcom Braida
45' Желтая карточка
Вилья Себастьян
45' Желтая карточка
Фигаль Хорхе
45' Желтая карточка
Сандез Агустин
59' Желтая карточка
Валентини Николас
60' Вторая желтая карточка
Фигаль Хорхе
77' Желтая карточка
Agustin Giay
85' Желтая карточка
Cristian Nahuel Barrios
90' Желтая карточка
Бланди Николас
90'+8
13
Баталья
Аугусто
6
Federico
Gattoni
3
Карлос
Санчес
2
Рафа
II
47
Agustin
Giay
5
Jalil
Elias
10
Cristian
Nahuel
Barrios
21
Malcom
Braida
18
Вомбергар
Андрес
11
Барейро
Адам
41
Ivan
Leguizamon
1
Ромеро
Серхио
25
Вальдес
Бруно
4
Фигаль
Хорхе
15
Валентини
Николас
17
Адвинкула
Луис
8
Фернандес
Пол
5
Alan
Varela
3
Сандез
Агустин
41
Luca
Langoni
9
Бенедетто
Дарио
22
Вилья
Себастьян
Сан-Лоренсо
3-4-3
Бока Хуниорс
3-4-3

История личных встреч

Сан-Лоренсо
Бока Хуниорс

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
50%
7.1%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.6%
28.6%
11 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед

27 матчей

40.7%
25.9%
33.4%
11 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
6 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

40.7%
29.6%
29.7%
11 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

ЛП
2:1
ЛП
0:2
С
0:2
С
3:0
С
1:1
ТМК
2:2
П
1:2
ТМК
2:0
С
0:4
П
0:1
П
2:0
П
0:0
П
1:0
П
3:0
П
3:1
ПА
0:2
ПА
1:1
ПА
1:0
ПА
1:2
ПА
2:0
ПА
3:0
ПА
1:1
TPDV
0:0
ПА
1:3
ПА
1:0
ПА
1:0
TPDV
1:1

Голы

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.21
1.08

Среднее время на гол

74
83

Всего голов

16
12

Голов в среднем за матч

1.23
0.86

Среднее время на гол

73
105

Всего голов

33
26

Голов в среднем за матч

1.22
0.96

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
4
Больше 15%
Меньше 85%
23

Среднее время на гол

73
93

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Лоренсо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вомбергар Андрес 3 0.27
Барейро Адам 3 (2) 0.27
Ivan Leguizamon 2 0.18
Jalil Elias 1 0.09
Cristian Nahuel Barrios 1 0.09
Бланди Николас 1 0.09
Federico Gattoni 1 0.09
Gaston Hernandez 1 0.09
Malcom Braida 0 0
Agustin Martegani 0 0
Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luca Langoni 3 0.27
Ромеро Оскар 2 0.18
Miguel Merentiel 2 0.18
Фигаль Хорхе 2 0.18
Фернандес Пол 1 0.09
Бриаско-Балекян Норберто 1 0.09
Пайеро Мартин 1 0.09
Вилья Себастьян 0 0
Бенедетто Дарио 0 0

Карточки

Сан-Лоренсо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Cristian Nahuel Barrios 2 1
Agustin Giay 2 1
Рафа II 3 0
Malcom Braida 3 0
Бланди Николас 2 0
Баталья Аугусто 2 0
Вомбергар Андрес 2 0
Барейро Адам 2 0
Federico Gattoni 2 0
Gaston Hernandez 0 1
Ezequiel Cerutti 1 0
Карлос Санчес 1 0
Jalil Elias 1 0
Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фигаль Хорхе 4 1
Вальдес Бруно 3 0
Фернандес Пол 3 0
Alan Varela 3 0
Вилья Себастьян 1 1
Адвинкула Луис 2 0
Фабра Франк 2 0
Ромеро Оскар 2 0
Сандез Агустин 2 0
Фернандес Игнасио 0 1
Ромеро Серхио 1 0
Ронкалья Факундо 1 0
Miguel Merentiel 1 0
Пайеро Мартин 1 0
Вейгандт Марсело 1 0
Валентини Николас 1 0

Результаты матчей

Сан-Лоренсо
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Бока Хуниорс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

0
3
Сан-Лоренсо
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Бока Хуниорс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
5

Волевые поражения

5
4
Сан-Лоренсо
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Бока Хуниорс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
82% (9)
18% (2)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
7

Волевые поражения

5
7

Голы по времени матча

Забито

7
7
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
3
43%
31-45
4
57%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
29%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
3
75%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
17%
1
14%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Пропущено

5
6
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
3
50%
1-15
4
80%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Забито

13
14
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
1
8%
2
14%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
5
36%
31-45
6
46%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
3
23%
4
29%
76-90

Пропущено

6
10
5 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
17%
3
30%
1-15
4
67%
4
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
17%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Лоренсо
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Атлетико Тукуман - Сан-Лоренсо 1:3 Эстудиантес Мерида - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:0
Сан-Лоренсо - Сармиенто Ресистенсия 3:0 Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 4:0 Уракан - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Унион Санта-Фе 1:0 Сармиенто - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0 Ланус - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Арсенал Саранди 1:0 Сан-Лоренсо - Данубио 0:1 Пеньяроль - Сан-Лоренсо 1:0 Сан-Лоренсо - Альдосиви 3:0 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:4 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Велес Сарсфилд 1:0 Годой Крус - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Уракан 1:0
Бока Хуниорс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Бока Хуниорс - Колон 1:2 Монагас - Бока Хуниорс 0:0 Барракас Централь - Бока Хуниорс 0:3 Бока Хуниорс - Олимпо 2:1
Бока Хуниорс - Институто 2:3 Банфилд - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Бока Хуниорс - Патронато Парана 3:0 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 3:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Бока Хуниорс - Атлетико Тукуман 1:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 1:2 Патронато Парана - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Химнасия Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 2:0 Сармиенто - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Альдосиви 2:1

Результаты матчей

Сан-Лоренсо
Бока Хуниорс

Точный счет

1:0
4 раза 67%
0:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:0
5 раз 45%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Сан-Лоренсо
Бока Хуниорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
2
4
1
5
2.5
1
5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
2
3
1
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
7
4
2
9
1.5
4
7
2
9
2.5
2
9
1
10
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 10 8 0 2 18 - 5 24
2.
Сан-Лоренсо
 11 7 2 2 14 - 5 23
3.
Тальерес Кордоба
 10 6 1 3 18 - 8 19
4.
Росарио Сентраль
 10 5 3 2 13 - 12 18
5.
Дефенса и Хустисия
 11 5 3 3 15 - 8 18
6.
Ланус
 11 5 3 3 15 - 9 18
7.
Бельграно
 11 5 3 3 10 - 9 18
8.
Ньюэллс Олд Бойз
 1:0 11 5 3 3 10 - 10 18
9.
Аргентинос Хуниорс
 11 5 2 4 15 - 8 17
10.
Расинг Авельянеда
 0:1 11 5 2 4 14 - 12 17
11.
Институто
 11 4 4 3 12 - 12 16
12.
Атлетико Платенсе
 11 4 4 3 14 - 14 16
13.
Сентраль Кордоба Росарио
 11 4 3 4 8 - 12 15
14.
Эстудиантес Ла Плата
 10 4 2 4 12 - 12 14
15.
Бока Хуниорс
 11 4 2 5 13 - 11 14
16.
Велес Сарсфилд
 11 3 5 3 15 - 11 14
17.
Годой Крус
 10 4 1 5 8 - 11 13
18.
Сармиенто
 10 3 3 4 12 - 11 12
19.
Тигре
 10 3 3 4 11 - 13 12
20.
Уракан
 11 3 3 5 13 - 17 12
21.
Барракас Централь
 11 3 3 5 10 - 16 12
22.
Химнасия Ла-Плата
 10 3 2 5 9 - 15 11
23.
Банфилд
 11 2 4 5 7 - 14 10
24.
Колон
 10 1 6 3 8 - 11 9
25.
Индепендьенте Авельянеда
 10 1 6 3 8 - 11 9
26.
Арсенал Саранди
 10 2 2 6 7 - 14 8
27.
Атлетико Тукуман
 10 1 5 4 6 - 13 8
28.
Унион Санта-Фе
 11 1 4 6 7 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 6 5 1 0 8 - 0 16
2.
Аргентинос Хуниорс
 5 4 1 0 13 - 2 13
3.
Росарио Сентраль
 5 4 1 0 8 - 3 13
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 1:0 5 4 1 0 5 - 0 13
5.
Расинг Авельянеда
 0:1 6 3 2 1 7 - 5 11
6.
Ланус
 5 3 1 1 8 - 3 10
7.
Годой Крус
 5 3 1 1 7 - 3 10
8.
Химнасия Ла-Плата
 5 3 1 1 7 - 4 10
9.
Сентраль Кордоба Росарио
 6 3 1 2 5 - 4 10
10.
Ривер Плейт
 4 3 0 1 7 - 3 9
11.
Тальерес Кордоба
 6 3 0 3 8 - 5 9
12.
Велес Сарсфилд
 6 2 3 1 12 - 7 9
13.
Институто
 6 2 3 1 5 - 5 9
14.
Атлетико Платенсе
 6 2 3 1 8 - 8 9
15.
Бельграно
 5 2 2 1 4 - 3 8
16.
Дефенса и Хустисия
 6 2 2 2 8 - 7 8
17.
Бока Хуниорс
 6 2 2 2 7 - 6 8
18.
Барракас Централь
 6 2 2 2 4 - 6 8
19.
Эстудиантес Ла Плата
 5 2 1 2 7 - 6 7
20.
Уракан
 5 2 1 2 6 - 8 7
21.
Сармиенто
 5 2 0 3 9 - 9 6
22.
Банфилд
 6 1 3 2 1 - 5 6
23.
Атлетико Тукуман
 5 1 2 2 4 - 7 5
24.
Тигре
 4 1 1 2 4 - 5 4
25.
Арсенал Саранди
 4 1 1 2 3 - 5 4
26.
Унион Санта-Фе
 5 1 1 3 4 - 9 4
27.
Колон
 5 0 3 2 3 - 6 3
28.
Индепендьенте Авельянеда
 5 0 2 3 6 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 6 5 0 1 11 - 2 15
2.
Тальерес Кордоба
 4 3 1 0 10 - 3 10
3.
Дефенса и Хустисия
 5 3 1 1 7 - 1 10
4.
Бельграно
 6 3 1 2 6 - 6 10
5.
Ланус
 6 2 2 2 7 - 6 8
6.
Тигре
 6 2 2 2 7 - 8 8
7.
Сан-Лоренсо
 5 2 1 2 6 - 5 7
8.
Институто
 5 2 1 2 7 - 7 7
9.
Атлетико Платенсе
 5 2 1 2 6 - 6 7
10.
Эстудиантес Ла Плата
 5 2 1 2 5 - 6 7
11.
Индепендьенте Авельянеда
 5 1 4 0 2 - 1 7
12.
Бока Хуниорс
 5 2 0 3 6 - 5 6
13.
Расинг Авельянеда
 0:1 5 2 0 3 7 - 7 6
14.
Сармиенто
 5 1 3 1 3 - 2 6
15.
Колон
 5 1 3 1 5 - 5 6
16.
Велес Сарсфилд
 5 1 2 2 3 - 4 5
17.
Росарио Сентраль
 5 1 2 2 5 - 9 5
18.
Сентраль Кордоба Росарио
 5 1 2 2 3 - 8 5
19.
Уракан
 6 1 2 3 7 - 9 5
20.
Ньюэллс Олд Бойз
 1:0 6 1 2 3 5 - 10 5
21.
Банфилд
 5 1 1 3 6 - 9 4
22.
Барракас Централь
 5 1 1 3 6 - 10 4
23.
Аргентинос Хуниорс
 6 1 1 4 2 - 6 4
24.
Арсенал Саранди
 6 1 1 4 4 - 9 4
25.
Годой Крус
 5 1 0 4 1 - 8 3
26.
Атлетико Тукуман
 5 0 3 2 2 - 6 3
27.
Унион Санта-Фе
 6 0 3 3 3 - 9 3
28.
Химнасия Ла-Плата
 5 0 1 4 2 - 11 1
  • — Выход в Кубок Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Ретеги Матео 8
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 7 (1)
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 6 (3)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 6 (1)
Бельграно Pablo Vegetti 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 1 5
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 5
Ланус Лема Кристиан 2 3
Уракан Patricio Pizarro 2 3
Дефенса и Хустисия Кардона Томас 6
Весь список
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