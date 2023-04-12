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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 11.
Институто
1:0
Конец матча
Велес Сарсфилд
0'
5' Желтая карточка
Пратто Лукас
1:0
33' Гол
Roberto Agustin Bochi
44' Желтая карточка
Axel Rodriguez
90'+5
1
Jorge
Carlos
Carranza
2
Juan
Franco
26
Мосевич
Леонель
6
Fernando
Alarcon
12
Jonathan
Bay
5
Roberto
Agustin
Bochi
14
Nicolas
Linares
19
Gaston
Lodico
20
Brahian
Cuello
11
Santiago
Rodriguez
III
29
Axel
Rodriguez
22
Леонардо
Буриан
24
Tomas
Ezequiel
Guidara
2
Годин
Диего
28
Miguel
Brizuela
5
Ортега
Франсиско
33
Elias
Cabrera
7
Jose
Florentin
42
Gianluca
Prestianni
12
Пратто
Лукас
11
Дженсон
Лукас
19
Abiel
Osorio
Институто
4-4-2
Велес Сарсфилд
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Институто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Adrian Martinez 4 0.36
Santiago Rodriguez III 2 0.18
Gabriel Maximiliano Graciani I 2 0.18
Gaston Lodico 1 (1) 0.09
Roberto Agustin Bochi 1 0.09
Nicolas Linares 1 0.09
Joaquin Varela 1 0.09
Brahian Cuello 0 0
Sebastian Corda 0 0
Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дженсон Лукас 4 (1) 0.36
Walter Bou 2 0.18
Abiel Osorio 2 0.18
Пратто Лукас 2 (1) 0.18
Julian Fernandez 2 0.18
Jose Florentin 1 0.09
Gianluca Prestianni 1 0.09
Elias Cabrera 0 0
Хара Леонардо 0 0
Хианетти Лаутаро 0 0
Lenny Lobato 0 0

Карточки

Институто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Adrian Martinez 5 0
Мосевич Леонель 3 0
Roberto Agustin Bochi 3 0
Sebastian Corda 3 0
Giuliano Cerato 3 0
Exequiel Parmisari 1 1
Axel Rodriguez 2 0
Nicolas Linares 2 0
Jorge Carlos Carranza 1 0
Fernando Alarcon 1 0
Lucas Albertengo 1 0
Jonathan Bay 1 0
Nicolas Watson 1 0
Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jose Florentin 3 1
Пратто Лукас 3 0
Ортега Франсиско 1 1
Хианетти Лаутаро 2 0
Miguel Brizuela 2 0
Nicolas Garayalde 2 0
Valentin Gomez 2 0
Abiel Osorio 2 0
Gianluca Prestianni 2 0
Годин Диего 1 0
Мендез Начо 1 0
Tomas Ezequiel Guidara 1 0
Christian Ordonez 1 0

Результаты матчей

Институто
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Велес Сарсфилд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

1
1
Институто
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Велес Сарсфилд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

7
12
Институто
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Велес Сарсфилд
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

8
13

Голы по времени матча

Забито

5
2
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
1
20%
61-75
1
20%
2
40%
76-90

Забито

7
13
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
3
23%
16-30
3
43%
3
23%
31-45
1
14%
3
23%
46-60
1
14%
2
15%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
29%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
29%
2
33%
76-90

Забито

12
15
9 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
3
20%
16-30
5
42%
4
27%
31-45
2
17%
4
27%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Пропущено

12
11
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
3
25%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
17%
2
18%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
3
27%
61-75
3
25%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Институто
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Атлетико Платенсе - Институто 1:0 Институто - Тальерес Кордоба 0:3 Бока Хуниорс - Институто 2:3 Институто - Атлетико Тукуман 1:1
Индепендьенте Авельянеда - Институто 2:2 Институто - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Химнасия Ла-Плата - Институто 2:0 Институто - Уракан 0:0 Унион Санта-Фе - Институто 0:2 Институто - Сармиенто 0:0 Институто - Колон 0:3 Институто - Эстудиантес Касерос 1:1 Эстудиантес Касерос - Институто 0:0 Институто - Дефенсорес де Бельграно 2:0 Дефенсорес де Бельграно - Институто 0:0 Институто - Депортиво Мадрин 3:1 Депортиво Морон - Институто 1:0 Институто - Темперлей 1:0 Фландрия - Институто 0:4 Институто - Химнасия Хухуй 4:0
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Велес Сарсфилд - Банфилд 3:3 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 4:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 1:1
Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 1:2 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Дефенсор Спортинг - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Колон 1:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 3:1 Аргентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 4:0 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 2:1 Сан-Лоренсо - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Банфилд 1:0 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0

Результаты матчей

Институто
Велес Сарсфилд

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
3
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Институто
Велес Сарсфилд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
3
3
1
5
2.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
3
2
1.5
1
4
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
7
4
4
7
1.5
4
7
2
9
2.5
3
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 10 8 0 2 18 - 5 24
2.
Сан-Лоренсо
 10 6 2 2 13 - 5 20
3.
Тальерес Кордоба
 10 6 1 3 18 - 8 19
4.
Росарио Сентраль
 10 5 3 2 13 - 12 18
5.
Дефенса и Хустисия
 11 5 3 3 15 - 8 18
6.
Ланус
 11 5 3 3 15 - 9 18
7.
Расинг Авельянеда
 10 5 2 3 14 - 11 17
8.
Аргентинос Хуниорс
 11 5 2 4 15 - 8 17
9.
Институто
 11 4 4 3 12 - 12 16
10.
Атлетико Платенсе
 11 4 4 3 14 - 14 16
11.
Бельграно
 10 4 3 3 8 - 9 15
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 4 3 3 9 - 10 15
13.
Сентраль Кордоба Росарио
 11 4 3 4 8 - 12 15
14.
Бока Хуниорс
 10 4 2 4 13 - 10 14
15.
Эстудиантес Ла Плата
 10 4 2 4 12 - 12 14
16.
Велес Сарсфилд
 11 3 5 3 15 - 11 14
17.
Годой Крус
 10 4 1 5 8 - 11 13
18.
Сармиенто
 10 3 3 4 12 - 11 12
19.
Тигре
 10 3 3 4 11 - 13 12
20.
Уракан
 10 3 3 4 13 - 15 12
21.
Барракас Централь
 11 3 3 5 10 - 16 12
22.
Химнасия Ла-Плата
 10 3 2 5 9 - 15 11
23.
Банфилд
 11 2 4 5 7 - 14 10
24.
Колон
 10 1 6 3 8 - 11 9
25.
Индепендьенте Авельянеда
 10 1 6 3 8 - 11 9
26.
Арсенал Саранди
 10 2 2 6 7 - 14 8
27.
Атлетико Тукуман
 10 1 5 4 6 - 13 8
28.
Унион Санта-Фе
 11 1 4 6 7 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентинос Хуниорс
 5 4 1 0 13 - 2 13
2.
Сан-Лоренсо
 5 4 1 0 7 - 0 13
3.
Росарио Сентраль
 5 4 1 0 8 - 3 13
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 4 1 0 5 - 0 13
5.
Расинг Авельянеда
 5 3 2 0 7 - 4 11
6.
Ланус
 5 3 1 1 8 - 3 10
7.
Годой Крус
 5 3 1 1 7 - 3 10
8.
Химнасия Ла-Плата
 5 3 1 1 7 - 4 10
9.
Сентраль Кордоба Росарио
 6 3 1 2 5 - 4 10
10.
Ривер Плейт
 4 3 0 1 7 - 3 9
11.
Тальерес Кордоба
 6 3 0 3 8 - 5 9
12.
Велес Сарсфилд
 6 2 3 1 12 - 7 9
13.
Институто
 6 2 3 1 5 - 5 9
14.
Атлетико Платенсе
 6 2 3 1 8 - 8 9
15.
Бока Хуниорс
 6 2 2 2 7 - 6 8
16.
Дефенса и Хустисия
 6 2 2 2 8 - 7 8
17.
Барракас Централь
 6 2 2 2 4 - 6 8
18.
Эстудиантес Ла Плата
 5 2 1 2 7 - 6 7
19.
Уракан
 5 2 1 2 6 - 8 7
20.
Сармиенто
 5 2 0 3 9 - 9 6
21.
Банфилд
 6 1 3 2 1 - 5 6
22.
Бельграно
 4 1 2 1 2 - 3 5
23.
Атлетико Тукуман
 5 1 2 2 4 - 7 5
24.
Тигре
 4 1 1 2 4 - 5 4
25.
Арсенал Саранди
 4 1 1 2 3 - 5 4
26.
Унион Санта-Фе
 5 1 1 3 4 - 9 4
27.
Колон
 5 0 3 2 3 - 6 3
28.
Индепендьенте Авельянеда
 5 0 2 3 6 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 6 5 0 1 11 - 2 15
2.
Тальерес Кордоба
 4 3 1 0 10 - 3 10
3.
Дефенса и Хустисия
 5 3 1 1 7 - 1 10
4.
Бельграно
 6 3 1 2 6 - 6 10
5.
Ланус
 6 2 2 2 7 - 6 8
6.
Тигре
 6 2 2 2 7 - 8 8
7.
Сан-Лоренсо
 5 2 1 2 6 - 5 7
8.
Институто
 5 2 1 2 7 - 7 7
9.
Атлетико Платенсе
 5 2 1 2 6 - 6 7
10.
Эстудиантес Ла Плата
 5 2 1 2 5 - 6 7
11.
Индепендьенте Авельянеда
 5 1 4 0 2 - 1 7
12.
Бока Хуниорс
 4 2 0 2 6 - 4 6
13.
Расинг Авельянеда
 5 2 0 3 7 - 7 6
14.
Сармиенто
 5 1 3 1 3 - 2 6
15.
Колон
 5 1 3 1 5 - 5 6
16.
Уракан
 5 1 2 2 7 - 7 5
17.
Велес Сарсфилд
 5 1 2 2 3 - 4 5
18.
Росарио Сентраль
 5 1 2 2 5 - 9 5
19.
Сентраль Кордоба Росарио
 5 1 2 2 3 - 8 5
20.
Банфилд
 5 1 1 3 6 - 9 4
21.
Барракас Централь
 5 1 1 3 6 - 10 4
22.
Аргентинос Хуниорс
 6 1 1 4 2 - 6 4
23.
Арсенал Саранди
 6 1 1 4 4 - 9 4
24.
Годой Крус
 5 1 0 4 1 - 8 3
25.
Атлетико Тукуман
 5 0 3 2 2 - 6 3
26.
Унион Санта-Фе
 6 0 3 3 3 - 9 3
27.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 0 2 3 4 - 10 2
28.
Химнасия Ла-Плата
 5 0 1 4 2 - 11 1
  • — Выход в Кубок Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Ретеги Матео 8
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 7 (1)
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 6 (3)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 6 (1)
Бельграно Pablo Vegetti 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 1 5
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 5
Ланус Лема Кристиан 2 3
Уракан Patricio Pizarro 2 3
Дефенса и Хустисия Кардона Томас 6
Весь список
  • 81'
    Jose Florentin уходит с поля. Christian Ordonez выходит вместо него
  • 73'
    Juan Franco уходит с поля. Giuliano Cerato выходит вместо него
  • 63'
    Abiel Osorio уходит с поля. Ленни Лобато выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    44'
    Axel Rodriguez получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Роберто Бочи бьет в цель!
  • Желтая карточка
    5'
    Пратто Лукас получил желтую карточку от судьи
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