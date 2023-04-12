Тур: 11.
1:0
Конец матча
0'
5' Желтая карточкаПратто Лукас
1:0
33' ГолRoberto Agustin Bochi
44' Желтая карточкаAxel Rodriguez
90'+5
Ход матча
5'
33'
44'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Jonathan
Bay
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Lucas Bovaglio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Пратто ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Abiel OsorioНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
14 Lenny Lobato
-
-
26 Mateo Seoane
-
-
-
-
Главный тренер: Гарека Рикардо
Бомбардиры внутри турнира
Институто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Adrian Martinez
|4
|0.36
|Santiago Rodriguez III
|2
|0.18
|Gabriel Maximiliano Graciani I
|2
|0.18
|Gaston Lodico
|1 (1)
|0.09
|Roberto Agustin Bochi
|1
|0.09
|Nicolas Linares
|1
|0.09
|Joaquin Varela
|1
|0.09
|Brahian Cuello
|0
|0
|Sebastian Corda
|0
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дженсон Лукас
|4 (1)
|0.36
|Walter Bou
|2
|0.18
|Abiel Osorio
|2
|0.18
|Пратто Лукас
|2 (1)
|0.18
|Julian Fernandez
|2
|0.18
|Jose Florentin
|1
|0.09
|Gianluca Prestianni
|1
|0.09
|Elias Cabrera
|0
|0
|Хара Леонардо
|0
|0
|Хианетти Лаутаро
|0
|0
|Lenny Lobato
|0
|0
Карточки
Институто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Adrian Martinez
|5
|0
|Мосевич Леонель
|3
|0
|Roberto Agustin Bochi
|3
|0
|Sebastian Corda
|3
|0
|Giuliano Cerato
|3
|0
|Exequiel Parmisari
|1
|1
|Axel Rodriguez
|2
|0
|Nicolas Linares
|2
|0
|Jorge Carlos Carranza
|1
|0
|Fernando Alarcon
|1
|0
|Lucas Albertengo
|1
|0
|Jonathan Bay
|1
|0
|Nicolas Watson
|1
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jose Florentin
|3
|1
|Пратто Лукас
|3
|0
|Ортега Франсиско
|1
|1
|Хианетти Лаутаро
|2
|0
|Miguel Brizuela
|2
|0
|Nicolas Garayalde
|2
|0
|Valentin Gomez
|2
|0
|Abiel Osorio
|2
|0
|Gianluca Prestianni
|2
|0
|Годин Диего
|1
|0
|Мендез Начо
|1
|0
|Tomas Ezequiel Guidara
|1
|0
|Christian Ordonez
|1
|0
Результаты матчей
Институто
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Велес Сарсфилд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
1
1
Институто
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Велес Сарсфилд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
7
12
Институто
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Велес Сарсфилд
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
4
Волевые поражения
8
13
Голы по времени матча
Забито
5
2
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
1
20%
61-75
1
20%
2
40%
76-90
Забито
7
13
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
3
23%
16-30
3
43%
3
23%
31-45
1
14%
3
23%
46-60
1
14%
2
15%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Пропущено
7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
29%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
29%
2
33%
76-90
Забито
12
15
9 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
3
20%
16-30
5
42%
4
27%
31-45
2
17%
4
27%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Пропущено
12
11
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
3
25%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
17%
2
18%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
3
27%
61-75
3
25%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Институто
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Атлетико Платенсе - Институто 1:0 Институто - Тальерес Кордоба 0:3 Бока Хуниорс - Институто 2:3 Институто - Атлетико Тукуман 1:1
Индепендьенте Авельянеда - Институто 2:2 Институто - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Химнасия Ла-Плата - Институто 2:0 Институто - Уракан 0:0 Унион Санта-Фе - Институто 0:2 Институто - Сармиенто 0:0 Институто - Колон 0:3 Институто - Эстудиантес Касерос 1:1 Эстудиантес Касерос - Институто 0:0 Институто - Дефенсорес де Бельграно 2:0 Дефенсорес де Бельграно - Институто 0:0 Институто - Депортиво Мадрин 3:1 Депортиво Морон - Институто 1:0 Институто - Темперлей 1:0 Фландрия - Институто 0:4 Институто - Химнасия Хухуй 4:0
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Велес Сарсфилд - Банфилд 3:3 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 4:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 1:1
Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 1:2 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Дефенсор Спортинг - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Колон 1:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 3:1 Аргентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 4:0 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 2:1 Сан-Лоренсо - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Банфилд 1:0 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0
Результаты матчей
Институто
Велес Сарсфилд
Точный счет
0:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
3
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Институто
Велес Сарсфилд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
51
15
33
15
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
32
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
74
47
47
29
38
- — Выход в Кубок Либертадорес
|Тигре
|Ретеги Матео
|8
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|7 (1)
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|6 (3)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|6 (1)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|5 (1)
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 5
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 5
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 3
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 3
|Дефенса и Хустисия
|Кардона Томас
|6