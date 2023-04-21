Тур: 29. Стадион: Казимеж Гурски.
2:4
Конец матча
0'
1:0
3' ГолBartosz Spiaczka
2:0
10' ГолСекульски Лукаш
2:1
35' ГолГуаль Марк
2:2
47' ГолГуаль Марк
55' Желтая карточкаНастич Боян
2:3
58' ГолГуаль Марк
2:4
70' ГолИмас Хесус
74' Желтая карточкаПуэрто Исраэль
79' Желтая карточкаФурман Доминик
82' Желтая карточкаВольски Рафал
86' Желтая карточкаПаздан Михал
88' Желтая карточкаСкшипчак Матеуш
90' Желтая карточкаЖезничак Якуб
90'+6
Ход матча
3'
10'
2:0
35'
2:1
47'
2:2
55'
58'
2:3
70'
2:4
74'
79'
82'
86'
88'
90'
77
Томасик
Пётр
14
Швох
Матеуш
23
Лесняк
Филип
16
Сачек
Михал
10
Camilo
Mena
8
Нене
III
28
Гуаль
Марк
11
Имас
Хесус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Томасик ПётрЗащитник
-
14 Швох МатеушПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Колар МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Гашек МартинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Стано Павол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Сачек МихалПолузащитник
-
10 Camilo MenaПолузащитник
-
8 Нене IIIПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Гуаль МаркНападающий
-
11 Имас ХесусНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Купиш ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Adrian Siemieniec
История личных встреч
Висла Плоцк
Ягеллония
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
25%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 8 побед
15 матчей
40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
26.7%
20%
53.3%
4 победы 3 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
1.71
1.5
Среднее время на гол
52
60
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
1.63
1.14
Среднее время на гол
55
78
Всего голов
25
20
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Тотал матчей
2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
54
67
Бомбардиры внутри турнира
Висла Плоцк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альварес Давид
|9 (1)
|0.31
|Вольски Рафал
|7 (1)
|0.24
|Секульски Лукаш
|5
|0.17
|Колар Марко
|4
|0.14
|Damian Warchol
|3
|0.1
|Валло Кристиан
|2
|0.07
|Швох Матеуш
|2
|0.07
|Коцыля Давид
|2
|0.07
|Левандовски Матеуш II
|2
|0.07
|Расак Дамиан
|1
|0.03
|Кривоцюк Антон
|1
|0.03
|Павляк Александр
|1
|0.03
|Фурман Доминик
|0
|0
|Томасик Пётр
|0
|0
|Лесняк Филип
|0
|0
Ягеллония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуаль Марк
|13 (2)
|0.45
|Имас Хесус
|13
|0.45
|Нене III
|4
|0.14
|Mateusz Kowalski
|2
|0.07
|Пржикрыл Томаш
|1
|0.03
|Черных Фёдор
|1 (1)
|0.03
|Купиш Томаш
|1
|0.03
|Jakub Lewicki
|1
|0.03
|Паздан Михал
|1
|0.03
|Романчук Тарас
|1
|0.03
|Скшипчак Матеуш
|1
|0.03
|Бортничук Мачей
|1
|0.03
|Wojciech Laski
|1
|0.03
|Вдовик Бартломей
|0
|0
|Сачек Михал
|0
|0
|Настич Боян
|0
|0
|Пуэрто Исраэль
|0
|0
|Andrzej Trubeha
|0
|0
|Бида Бартош
|0
|0
|Войцеховский Оливье
|0
|0
|Milosz Matysik
|0
|0
Карточки
Висла Плоцк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томасик Пётр
|6
|0
|Швох Матеуш
|6
|0
|Вольски Рафал
|4
|1
|Фурман Доминик
|5
|0
|Жезничак Якуб
|3
|1
|Капюади Стив
|3
|1
|Хжановски Адам
|3
|0
|Расак Дамиан
|3
|0
|Градецки Бартломей
|3
|0
|Секульски Лукаш
|2
|0
|Лесняк Филип
|2
|0
|Кривоцюк Антон
|2
|0
|Павляк Александр
|2
|0
|Bartosz Spiaczka
|1
|0
|Шулек Мартин
|1
|0
|Альварес Давид
|1
|0
|Валло Кристиан
|1
|0
|Michal Mokrzycki
|1
|0
|Михальски Дамян
|1
|0
|Коцыля Давид
|1
|0
|Левандовски Матеуш II
|1
|0
|Jakub Szymanski
|1
|0
|Igor Drapinski
|1
|0
Ягеллония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нене III
|8
|1
|Романчук Тарас
|9
|0
|Пуэрто Исраэль
|8
|0
|Цэру Богдан
|8
|0
|Скшипчак Матеуш
|4
|1
|Гуаль Марк
|5
|0
|Имас Хесус
|4
|0
|Milosz Matysik
|4
|0
|Паздан Михал
|3
|0
|Пржикрыл Томаш
|3
|0
|Настич Боян
|3
|0
|Mateusz Kowalski
|1
|1
|Черных Фёдор
|2
|0
|Аломерович Златан
|2
|0
|Поспишил Мартин
|2
|0
|Сачек Михал
|2
|0
|Стойинович Душан
|2
|0
|Нгиамба Орельен
|2
|0
|Andrzej Trubeha
|0
|1
|Купиш Томаш
|1
|0
|Ольшевски Павел
|1
|0
|Бортничук Мачей
|1
|0
|Войцеховский Оливье
|1
|0
|Wojciech Laski
|1
|0
Результаты матчей
Висла Плоцк
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Ягеллония
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
7% (1)
57% (8)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
4
13
Висла Плоцк
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
Ягеллония
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
20
13
Волевые поражения
11
20
Висла Плоцк
77.3%
22.7%
17 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (11)
43% (12)
18% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (15)
18% (5)
29% (8)
Ягеллония
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (8)
50% (14)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
29% (8)
50% (14)
Сухие победы
9
1
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
23
13
Волевые поражения
15
33
Голы по времени матча
Забито
20
13
6 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 7
16 Не забивали 19
0
0%
3
23%
1-15
2
10%
2
15%
16-30
4
20%
2
15%
31-45
4
20%
1
8%
46-60
4
20%
3
23%
61-75
6
30%
2
15%
76-90
Пропущено
10
18
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 13
0
0%
2
11%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
1
10%
1
6%
31-45
1
10%
4
22%
46-60
3
30%
3
17%
61-75
4
40%
7
39%
76-90
Забито
18
25
11 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 9
17 Не забивали 15
2
11%
2
8%
1-15
4
22%
3
12%
16-30
5
28%
6
24%
31-45
3
17%
3
12%
46-60
0
0%
5
20%
61-75
4
22%
6
24%
76-90
Пропущено
25
19
10 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
3
12%
1
5%
1-15
4
16%
3
16%
16-30
3
12%
6
32%
31-45
5
20%
1
5%
46-60
7
28%
5
26%
61-75
3
12%
3
16%
76-90
Забито
38
38
17 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 20
17 Забивали первыми 16
5 Не забивали 6
2
5%
5
13%
1-15
6
16%
5
13%
16-30
9
24%
8
21%
31-45
7
18%
4
11%
46-60
4
11%
8
21%
61-75
10
26%
8
21%
76-90
Пропущено
35
37
12 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 23
11 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 23
3
9%
3
8%
1-15
5
14%
4
11%
16-30
4
11%
7
19%
31-45
6
17%
5
14%
46-60
10
29%
8
22%
61-75
7
20%
10
27%
76-90
Результаты последних матчей
Висла Плоцк
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Пяст - Висла Плоцк 1:0 Висла Плоцк - Заглембе Любин 2:0 Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:1 Висла Плоцк - Погонь Седльце 2:1
Гурник Забже - Висла Плоцк 3:2 Висла Плоцк - Видзев Лодзь 1:1 Висла Плоцк - Варта Познань 1:0 Корона Кельце - Висла Плоцк 1:0 Висла Плоцк - Погонь Щецин 0:1 Медзь - Висла Плоцк 2:1 Висла Плоцк - Лех 0:1 Лехия Гданьск - Висла Плоцк 1:0 Штурм - Висла Плоцк 1:1 Висла Плоцк - Михаловце 0:2 Вождовац - Висла Плоцк 3:3 Висла Плоцк - Висла Краков 1:5 Висла Плоцк - Ягилония 3:1 Гарбарния Краков - Висла Плоцк 2:1 Подбрезова - Висла Плоцк 1:3 Татран Липтовски-Микулаш - Висла Плоцк 4:4
Ягеллония
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Корона Кельце - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Лехия Гданьск 1:0 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Заглембе Любин 2:2
Ягеллония - Гурник Забже 2:1 Медзь - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Ракув 1:2 Радомьяк Радом - Ягеллония 0:0 Ягеллония - Погонь Щецин 2:0 Видзев Лодзь - Ягеллония 1:1 Пяст - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Лех 1:2 Краковия - Ягеллония 1:0 Ягеллония - Легия 2:5 Шлёнск - Ягеллония 2:2 Варта Познань - Ягеллония 2:0 Лехия Зелена-Гура - Ягеллония 3:1 Ягеллония - Висла Плоцк 1:1 Ягеллония - Корона Кельце 4:1 Лехия Гданьск - Ягеллония 2:2
Результаты матчей
Висла Плоцк
Ягеллония
Точный счет
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
1:1
6 раз 43%
2:2
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
Точный счет
1:0
6 раз 21%
1:1
5 раз 18%
2:1
5 раз 18%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
1:1
7 раз 25%
2:2
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 46%
0
6 раз 21%
2
5 раз 18%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
1
12 раз 43%
2
9 раз 32%
0
5 раз 18%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Висла Плоцк
Ягеллония
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
131
59
86
212
212
113
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
104
410
311
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
226
Больше Меньше
235
919
1117
424
226
226
226
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|13 (4)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|13 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|11 (4)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|10 (5)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|10 (4)
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 10
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|11
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|11
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 9
|Радомьяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 9