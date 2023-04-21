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  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 29. Стадион: .
Висла Плоцк
2:4
Конец матча
Ягеллония
0'
1:0
3' Гол
Bartosz Spiaczka
2:0
10' Гол
Секульски Лукаш
2:1
35' Гол
Гуаль Марк
2:2
47' Гол
Гуаль Марк
55' Желтая карточка
Настич Боян
2:3
58' Гол
Гуаль Марк
2:4
70' Гол
Имас Хесус
74' Желтая карточка
Пуэрто Исраэль
79' Желтая карточка
Фурман Доминик
82' Желтая карточка
Вольски Рафал
86' Желтая карточка
Паздан Михал
88' Желтая карточка
Скшипчак Матеуш
90' Желтая карточка
Жезничак Якуб
90'+6
69
Градецки
Бартломей
71
Jakub
Szymanski
25
Жезничак
Якуб
3
Капюади
Стив
77
Томасик
Пётр
14
Швох
Матеуш
8
Фурман
Доминик
23
Лесняк
Филип
10
Вольски
Рафал
20
Секульски
Лукаш
18
Bartosz
Spiaczka
1
Аломерович
Златан
4
Пуэрто
Исраэль
72
Скшипчак
Матеуш
2
Паздан
Михал
14
Пржикрыл
Томаш
16
Сачек
Михал
10
Camilo
Mena
8
Нене
III
5
Настич
Боян
28
Гуаль
Марк
11
Имас
Хесус
Висла Плоцк
4-4-2
Ягеллония
3-5-2

История личных встреч

Висла Плоцк
Ягеллония

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
25%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 8 побед

15 матчей

40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

26.7%
20%
53.3%
4 победы 3 ничьи 8 побед

История матчей

Э
1:1
Э
0:1
Э
3:0
Э
2:2
Э
5:2
Э
2:2
Э
3:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
1:3
Э
1:2
Э
1:2
Э
1:0
ТМС
1:2

Голы

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

1.71
1.5

Среднее время на гол

52
60

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.63
1.14

Среднее время на гол

55
78

Всего голов

25
20

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

54
67

Бомбардиры внутри турнира

Висла Плоцк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альварес Давид 9 (1) 0.31
Вольски Рафал 7 (1) 0.24
Секульски Лукаш 5 0.17
Колар Марко 4 0.14
Damian Warchol 3 0.1
Валло Кристиан 2 0.07
Швох Матеуш 2 0.07
Коцыля Давид 2 0.07
Левандовски Матеуш II 2 0.07
Расак Дамиан 1 0.03
Кривоцюк Антон 1 0.03
Павляк Александр 1 0.03
Фурман Доминик 0 0
Томасик Пётр 0 0
Лесняк Филип 0 0
Ягеллония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуаль Марк 13 (2) 0.45
Имас Хесус 13 0.45
Нене III 4 0.14
Mateusz Kowalski 2 0.07
Пржикрыл Томаш 1 0.03
Черных Фёдор 1 (1) 0.03
Купиш Томаш 1 0.03
Jakub Lewicki 1 0.03
Паздан Михал 1 0.03
Романчук Тарас 1 0.03
Скшипчак Матеуш 1 0.03
Бортничук Мачей 1 0.03
Wojciech Laski 1 0.03
Вдовик Бартломей 0 0
Сачек Михал 0 0
Настич Боян 0 0
Пуэрто Исраэль 0 0
Andrzej Trubeha 0 0
Бида Бартош 0 0
Войцеховский Оливье 0 0
Milosz Matysik 0 0

Карточки

Висла Плоцк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томасик Пётр 6 0
Швох Матеуш 6 0
Вольски Рафал 4 1
Фурман Доминик 5 0
Жезничак Якуб 3 1
Капюади Стив 3 1
Хжановски Адам 3 0
Расак Дамиан 3 0
Градецки Бартломей 3 0
Секульски Лукаш 2 0
Лесняк Филип 2 0
Кривоцюк Антон 2 0
Павляк Александр 2 0
Bartosz Spiaczka 1 0
Шулек Мартин 1 0
Альварес Давид 1 0
Валло Кристиан 1 0
Michal Mokrzycki 1 0
Михальски Дамян 1 0
Коцыля Давид 1 0
Левандовски Матеуш II 1 0
Jakub Szymanski 1 0
Igor Drapinski 1 0
Ягеллония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нене III 8 1
Романчук Тарас 9 0
Пуэрто Исраэль 8 0
Цэру Богдан 8 0
Скшипчак Матеуш 4 1
Гуаль Марк 5 0
Имас Хесус 4 0
Milosz Matysik 4 0
Паздан Михал 3 0
Пржикрыл Томаш 3 0
Настич Боян 3 0
Mateusz Kowalski 1 1
Черных Фёдор 2 0
Аломерович Златан 2 0
Поспишил Мартин 2 0
Сачек Михал 2 0
Стойинович Душан 2 0
Нгиамба Орельен 2 0
Andrzej Trubeha 0 1
Купиш Томаш 1 0
Ольшевски Павел 1 0
Бортничук Мачей 1 0
Войцеховский Оливье 1 0
Wojciech Laski 1 0

Результаты матчей

Висла Плоцк
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Ягеллония
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
7% (1)
57% (8)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

4
13
Висла Плоцк
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
Ягеллония
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

20
13

Волевые поражения

11
20
Висла Плоцк
77.3%
22.7%
17 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (11)
43% (12)
18% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (15)
18% (5)
29% (8)
Ягеллония
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (8)
50% (14)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
29% (8)
50% (14)

Сухие победы

9
1

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

23
13

Волевые поражения

15
33

Голы по времени матча

Забито

20
13
6 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 7
16 Не забивали 19
0
0%
3
23%
1-15
2
10%
2
15%
16-30
4
20%
2
15%
31-45
4
20%
1
8%
46-60
4
20%
3
23%
61-75
6
30%
2
15%
76-90

Пропущено

10
18
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 13
0
0%
2
11%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
1
10%
1
6%
31-45
1
10%
4
22%
46-60
3
30%
3
17%
61-75
4
40%
7
39%
76-90

Забито

18
25
11 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 9
17 Не забивали 15
2
11%
2
8%
1-15
4
22%
3
12%
16-30
5
28%
6
24%
31-45
3
17%
3
12%
46-60
0
0%
5
20%
61-75
4
22%
6
24%
76-90

Пропущено

25
19
10 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
3
12%
1
5%
1-15
4
16%
3
16%
16-30
3
12%
6
32%
31-45
5
20%
1
5%
46-60
7
28%
5
26%
61-75
3
12%
3
16%
76-90

Забито

38
38
17 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 20
17 Забивали первыми 16
5 Не забивали 6
2
5%
5
13%
1-15
6
16%
5
13%
16-30
9
24%
8
21%
31-45
7
18%
4
11%
46-60
4
11%
8
21%
61-75
10
26%
8
21%
76-90

Пропущено

35
37
12 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 23
11 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 23
3
9%
3
8%
1-15
5
14%
4
11%
16-30
4
11%
7
19%
31-45
6
17%
5
14%
46-60
10
29%
8
22%
61-75
7
20%
10
27%
76-90

Результаты последних матчей

Висла Плоцк
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Пяст - Висла Плоцк 1:0 Висла Плоцк - Заглембе Любин 2:0 Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:1 Висла Плоцк - Погонь Седльце 2:1
Гурник Забже - Висла Плоцк 3:2 Висла Плоцк - Видзев Лодзь 1:1 Висла Плоцк - Варта Познань 1:0 Корона Кельце - Висла Плоцк 1:0 Висла Плоцк - Погонь Щецин 0:1 Медзь - Висла Плоцк 2:1 Висла Плоцк - Лех 0:1 Лехия Гданьск - Висла Плоцк 1:0 Штурм - Висла Плоцк 1:1 Висла Плоцк - Михаловце 0:2 Вождовац - Висла Плоцк 3:3 Висла Плоцк - Висла Краков 1:5 Висла Плоцк - Ягилония 3:1 Гарбарния Краков - Висла Плоцк 2:1 Подбрезова - Висла Плоцк 1:3 Татран Липтовски-Микулаш - Висла Плоцк 4:4
Ягеллония
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Корона Кельце - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Лехия Гданьск 1:0 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Заглембе Любин 2:2
Ягеллония - Гурник Забже 2:1 Медзь - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Ракув 1:2 Радомьяк Радом - Ягеллония 0:0 Ягеллония - Погонь Щецин 2:0 Видзев Лодзь - Ягеллония 1:1 Пяст - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Лех 1:2 Краковия - Ягеллония 1:0 Ягеллония - Легия 2:5 Шлёнск - Ягеллония 2:2 Варта Познань - Ягеллония 2:0 Лехия Зелена-Гура - Ягеллония 3:1 Ягеллония - Висла Плоцк 1:1 Ягеллония - Корона Кельце 4:1 Лехия Гданьск - Ягеллония 2:2

Результаты матчей

Висла Плоцк
Ягеллония

Точный счет

1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
1:1
6 раз 43%
2:2
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%

Точный счет

1:0
6 раз 21%
1:1
5 раз 18%
2:1
5 раз 18%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
1:1
7 раз 25%
2:2
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 46%
0
6 раз 21%
2
5 раз 18%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
1
12 раз 43%
2
9 раз 32%
0
5 раз 18%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Висла Плоцк
Ягеллония

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
13
1
5
9
1.5
8
6
2
12
2.5
2
12
1
13
3.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
10
4
4
10
1.5
3
11
2
12
2.5
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
6
0.5
Больше Меньше
23
5
9
19
1.5
11
17
4
24
2.5
2
26
2
26
3.5
2
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 28 20 5 3 54 - 19 65
2.
Легия
 28 16 9 3 46 - 31 57
3.
Лех
 28 13 9 6 40 - 27 48
4.
Погонь Щецин
 28 13 8 7 43 - 39 47
5.
Варта Познань
 28 11 8 9 33 - 26 41
6.
Пяст
 28 11 6 11 30 - 27 39
7.
Краковия
 28 10 8 10 34 - 28 38
8.
Видзев Лодзь
 28 10 8 10 32 - 33 38
9.
Висла Плоцк
 29 10 6 13 39 - 40 36
10.
Ягеллония
 29 8 12 9 42 - 39 36
11.
Сталь Мелец
 28 9 8 11 31 - 33 35
12.
Радомьяк Радом
 28 9 7 12 27 - 33 34
13.
Корона Кельце
 28 9 7 12 31 - 39 34
14.
Гурник Забже
 28 8 8 12 35 - 40 32
15.
Заглембе Любин
 28 8 7 13 24 - 40 31
16.
Шлёнск
 28 7 10 11 26 - 38 31
17.
Лехия Гданьск
 28 7 5 16 25 - 44 26
18.
Медзь
 28 4 9 15 28 - 44 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 14 13 1 0 36 - 7 40
2.
Легия
 14 9 5 0 28 - 15 32
3.
Висла Плоцк
 15 8 3 4 22 - 14 27
4.
Краковия
 14 7 4 3 19 - 8 25
5.
Лех
 14 7 2 5 20 - 14 23
6.
Ягеллония
 14 7 2 5 25 - 19 23
7.
Корона Кельце
 14 7 2 5 16 - 14 23
8.
Погонь Щецин
 13 6 4 3 20 - 18 22
9.
Пяст
 14 5 3 6 15 - 14 18
10.
Видзев Лодзь
 14 5 3 6 18 - 19 18
11.
Варта Познань
 14 4 6 4 18 - 15 18
12.
Сталь Мелец
 14 4 6 4 15 - 13 18
13.
Шлёнск
 14 4 6 4 16 - 19 18
14.
Лехия Гданьск
 14 4 4 6 12 - 17 16
15.
Радомьяк Радом
 14 4 3 7 13 - 17 15
16.
Медзь
 14 3 6 5 16 - 20 15
17.
Гурник Забже
 14 3 5 6 17 - 22 14
18.
Заглембе Любин
 15 2 5 8 9 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 14 7 4 3 18 - 12 25
2.
Легия
 14 7 4 3 18 - 16 25
3.
Лех
 14 6 7 1 20 - 13 25
4.
Погонь Щецин
 15 7 4 4 23 - 21 25
5.
Варта Познань
 14 7 2 5 15 - 11 23
6.
Пяст
 14 6 3 5 15 - 13 21
7.
Заглембе Любин
 13 6 2 5 15 - 20 20
8.
Видзев Лодзь
 14 5 5 4 14 - 14 20
9.
Радомьяк Радом
 14 5 4 5 14 - 16 19
10.
Гурник Забже
 14 5 3 6 18 - 18 18
11.
Сталь Мелец
 14 5 2 7 16 - 20 17
12.
Краковия
 14 3 4 7 15 - 20 13
13.
Шлёнск
 14 3 4 7 10 - 19 13
14.
Ягеллония
 15 1 10 4 17 - 20 13
15.
Корона Кельце
 14 2 5 7 15 - 25 11
16.
Лехия Гданьск
 14 3 1 10 13 - 27 10
17.
Висла Плоцк
 14 2 3 9 17 - 26 9
18.
Медзь
 14 1 3 10 12 - 24 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Ягеллония Гуаль Марк 13 (4)
Ягеллония Имас Хесус 13 (3)
Лех Исхак Микаэль 11 (4)
Легия Жозуэ Филипе 10 (5)
Гурник Забже Новак Бартош 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Шлёнск Вердаска Диогу 1 10
Шлёнск Ольсен Патрик 11
Радомьяк Радом Машаду Луиш 11
Легия Енджейчик Артур 1 9
Радомьяк Радом Бранко Рафаэл 1 9
Весь список
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    • 57'
      Camilo Mena уходит с поля. Нгиамба Орельен выходит вместо него
    • Желтая карточка
      55'
      Настич Боян получил желтую карточку от судьи
    • 47'
      Томаш Прикрил сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      47'
      Г О О О О Л - Гуаль Марк бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 45'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Нене III сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      35'
      Г О О О О Л - Гуаль Марк бьет в цель!
    • Описание гола
      10'
      Г О О О О Л - Секульски Лукаш бьет в цель!
    • 3'
      Вольски Рафал сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      3'
      Г О О О О Л - Bartosz Spiaczka бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Висла Плоцк 2:4 Ягеллония онлайн

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