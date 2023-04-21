Тур: 29. Стадион: Stadion Dyskobolii.
1:0
Второй тайм: 81'
Ход матча
62'
64'
68'
1:0
24
Шмыт
Каетан
99
Зреляк
Адам
13
Вшолек
Павел
99
Слиш
Бартош
27
Жозуэ
Филипе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Шмыт КаетанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Зреляк АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Савич СтефанПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Луиш МигелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
94 Дестан ЭнисНападающий
-
Главный тренер: Dawid Szulczek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вшолек ПавелЗащитник
- Защитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Роуз ЛиндсиЗащитник
-
28 Баку МаканаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пих РобертНападающий
-
-
-
Главный тренер: Руньяич Коста
История личных встреч
Варта Познань
Легия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
5 матчей
20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1.33
2.5
Среднее время на гол
67
36
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
0.8
1.6
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
112
56
Бомбардиры внутри турнира
Варта Познань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зреляк Адам
|8
|0.28
|Щепаньски Милош
|4
|0.14
|Журавски Мачей
|4
|0.14
|Гжесик Ян
|4
|0.14
|Шмыт Каетан
|2
|0.07
|Луиш Мигел
|2
|0.07
|Ставропулос Димитрис
|2
|0.07
|Шимонович Давид
|1
|0.03
|Савич Стефан V
|1
|0.03
|Иванов Роберт
|1
|0.03
|Коррин Милан
|1
|0.03
|Дестан Энис
|1
|0.03
|Копчински Михал
|1 (1)
|0.03
|Konrad Matuszewski
|0
|0
|Мяйнпя Нило
|0
|0
|Купчак Матеуш
|0
|0
|Кьельб Якуб
|0
|0
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жозуэ Филипе
|10 (6)
|0.34
|Вшолек Павел
|7 (1)
|0.24
|Младенович Филип
|6
|0.21
|Пекхарт Томаш
|5
|0.17
|Мучи Эрнест
|3
|0.1
|Навроцкий Майк
|3
|0.1
|Капустка Бартош
|2
|0.07
|Росолек Мацей
|2
|0.07
|Августиняк Рафал
|2
|0.07
|Карлитос Карлос
|1
|0.03
|Йоханссон Маттиас
|1
|0.03
|Роуз Линдси
|1
|0.03
|Рибейру Юри
|1
|0.03
|Пих Роберт
|0
|0
|Слиш Бартош
|0
|0
|Баку Макана
|0
|0
|Igor Strzalek
|0
|0
Карточки
Варта Познань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ставропулос Димитрис
|7
|0
|Мяйнпя Нило
|4
|1
|Дестан Энис
|5
|0
|Зреляк Адам
|4
|0
|Гжесик Ян
|4
|0
|Плеснерович Виктор
|4
|0
|Шмыт Каетан
|4
|0
|Копчински Михал
|3
|0
|Шимонович Давид
|3
|0
|Журавски Мачей
|2
|0
|Купчак Матеуш
|2
|0
|Косцельны Камиль
|2
|0
|Щепаньски Милош
|2
|0
|Иванов Роберт
|2
|0
|Коррин Милан
|2
|0
|Луиш Мигел
|2
|0
|Konrad Matuszewski
|2
|0
|Лис Адриан
|1
|0
|Кьельб Якуб
|1
|0
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Енджейчик Артур
|9
|1
|Жозуэ Филипе
|9
|1
|Младенович Филип
|9
|0
|Капустка Бартош
|6
|0
|Слиш Бартош
|4
|1
|Навроцкий Майк
|4
|0
|Ветеска Матеуш
|2
|1
|Роуз Линдси
|3
|0
|Вшолек Павел
|3
|0
|Рибейру Юри
|3
|0
|Августиняк Рафал
|3
|0
|Росолек Мацей
|3
|0
|Пекхарт Томаш
|2
|0
|Карлитос Карлос
|2
|0
|Баку Макана
|2
|0
|Мучи Эрнест
|2
|0
|Йоханссон Маттиас
|1
|0
|Хладун Доминик
|1
|0
|Харатин Игорь
|1
|0
|Соколовски Патрик
|1
|0
|Кастрати Лирим
|1
|0
|Тобиаш Кацпер
|1
|0
Результаты матчей
Варта Познань
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Легия
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
7% (1)
64% (9)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
7
4
Варта Познань
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Легия
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
8
0
Волевые поражения
13
26
Варта Познань
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (6)
54% (15)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
32% (9)
32% (9)
Легия
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
25% (7)
43% (12)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
25% (7)
46% (13)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
8
7
Волевые победы
10
4
Волевые поражения
20
30
Голы по времени матча
Забито
19
18
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
19 Не забивали 18
2
11%
0
0%
1-15
5
26%
3
17%
16-30
2
11%
6
33%
31-45
2
11%
2
11%
46-60
5
26%
5
28%
61-75
3
16%
2
11%
76-90
Пропущено
14
16
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
3
19%
16-30
2
14%
1
6%
31-45
3
21%
3
19%
46-60
3
21%
2
13%
61-75
2
14%
7
44%
76-90
Забито
14
26
7 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 10
20 Не забивали 14
2
14%
2
8%
1-15
1
7%
6
23%
16-30
4
29%
3
12%
31-45
1
7%
5
19%
46-60
2
14%
1
4%
61-75
4
29%
9
35%
76-90
Пропущено
12
17
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
1
8%
3
18%
1-15
3
25%
1
6%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
4
33%
4
24%
46-60
1
8%
4
24%
61-75
2
17%
4
24%
76-90
Забито
33
44
16 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 24
11 Забивали первыми 17
11 Не забивали 4
4
12%
2
5%
1-15
6
18%
9
20%
16-30
6
18%
9
20%
31-45
3
9%
7
16%
46-60
7
21%
6
14%
61-75
7
21%
11
25%
76-90
Пропущено
26
33
11 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 24
13 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 17
3
12%
3
9%
1-15
5
19%
4
12%
16-30
3
12%
2
6%
31-45
7
27%
7
21%
46-60
4
15%
6
18%
61-75
4
15%
11
33%
76-90
Результаты последних матчей
Варта Познань
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Варта Познань - Шлёнск 3:1 Лех - Варта Познань 2:0 Заглембе Любин - Варта Познань 0:0 Варта Познань - Лехия Гданьск 2:0
Варта Познань - Краковия 0:0 Висла Плоцк - Варта Познань 1:0 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:2 Варта Познань - Корона Кельце 5:1 Варта Познань - Олимпия Эльблонг 1:4 Погонь Щецин - Варта Познань 3:1 Варта Познань - Медзь 1:1 Варта Познань - ККС 1925 Калиш 1:0 Варта Познань - Юниа Сважендз 3:2 Варта Познань - Ракув 1:1 Варта Познань - Дукаджини 1:0 Варта Познань - Сабах Баку 1:1 Сьрода - Варта Познань 3:4 Варта Познань - Сталь Мелец 1:1 Пяст - Варта Познань 0:2 Радомьяк Радом - Варта Познань 2:3
Легия
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 поражений
Легия - Лех 2:2 Медзь - Легия 2:2 ККС 1925 Калиш - Легия 0:1 Легия - Ракув 3:1
Легия - ГКС Катовице 3:0 Радомьяк Радом - Легия 0:2 Легия - Сталь Мелец 2:0 Гурник Забже - Легия 0:1 Лехия Зелена-Гура - Легия 0:3 Легия - Видзев Лодзь 2:2 Пяст - Легия 0:1 Легия - Краковия 2:2 Заглембе Любин - Легия 1:2 Легия - Корона Кельце 3:2 Легия - Магдебург 2:2 Легия - Чукарички 3:2 Легия - Хемниц 3:2 Мезёкёвешд - Легия 0:0 Легия - Сабаил 2:2 Легия - Рух Хожув 2:1
Результаты матчей
Варта Познань
Легия
Точный счет
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:2
4 раза 29%
2:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
8 раз 57%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
Точный счет
0:2
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
2
5 раз 36%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:0
4 раза 14%
0:2
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:2
5 раз 18%
2:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 39%
2
8 раз 29%
1
6 раз 21%
3
2 раза 7%
5
1 раз 4%
2
12 раз 43%
1
8 раз 29%
0
4 раза 14%
3
3 раза 11%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Варта Познань
Легия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
59
113
212
311
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
104
68
59
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1711
Больше Меньше
244
1117
1612
325
424
127
127
127
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|20
|5
|3
|54 - 19
|65
|2.
|0:1
|29
|16
|9
|4
|46 - 32
|57
|3.
|28
|13
|9
|6
|40 - 27
|48
|4.
|28
|13
|8
|7
|43 - 39
|47
|5.
|1:0
|29
|12
|8
|9
|34 - 26
|44
|6.
|28
|11
|6
|11
|30 - 27
|39
|7.
|28
|10
|8
|10
|34 - 28
|38
|8.
|28
|10
|8
|10
|32 - 33
|38
|9.
|29
|10
|6
|13
|39 - 40
|36
|10.
|29
|8
|12
|9
|42 - 39
|36
|11.
|28
|9
|8
|11
|31 - 33
|35
|12.
|28
|9
|7
|12
|27 - 33
|34
|13.
|28
|9
|7
|12
|31 - 39
|34
|14.
|28
|8
|8
|12
|35 - 40
|32
|15.
|28
|8
|7
|13
|24 - 40
|31
|16.
|28
|7
|10
|11
|26 - 38
|31
|17.
|28
|7
|5
|16
|25 - 44
|26
|18.
|28
|4
|9
|15
|28 - 44
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|13
|1
|0
|36 - 7
|40
|2.
|0:1
|14
|9
|5
|0
|28 - 15
|32
|3.
|15
|8
|3
|4
|22 - 14
|27
|4.
|14
|7
|4
|3
|19 - 8
|25
|5.
|14
|7
|2
|5
|20 - 14
|23
|6.
|14
|7
|2
|5
|25 - 19
|23
|7.
|14
|7
|2
|5
|16 - 14
|23
|8.
|13
|6
|4
|3
|20 - 18
|22
|9.
|1:0
|15
|5
|6
|4
|19 - 15
|21
|10.
|14
|5
|3
|6
|15 - 14
|18
|11.
|14
|5
|3
|6
|18 - 19
|18
|12.
|14
|4
|6
|4
|15 - 13
|18
|13.
|14
|4
|6
|4
|16 - 19
|18
|14.
|14
|4
|4
|6
|12 - 17
|16
|15.
|14
|4
|3
|7
|13 - 17
|15
|16.
|14
|3
|6
|5
|16 - 20
|15
|17.
|14
|3
|5
|6
|17 - 22
|14
|18.
|15
|2
|5
|8
|9 - 20
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|7
|4
|3
|18 - 12
|25
|2.
|14
|6
|7
|1
|20 - 13
|25
|3.
|15
|7
|4
|4
|23 - 21
|25
|4.
|0:1
|15
|7
|4
|4
|18 - 17
|25
|5.
|1:0
|14
|7
|2
|5
|15 - 11
|23
|6.
|14
|6
|3
|5
|15 - 13
|21
|7.
|13
|6
|2
|5
|15 - 20
|20
|8.
|14
|5
|5
|4
|14 - 14
|20
|9.
|14
|5
|4
|5
|14 - 16
|19
|10.
|14
|5
|3
|6
|18 - 18
|18
|11.
|14
|5
|2
|7
|16 - 20
|17
|12.
|14
|3
|4
|7
|15 - 20
|13
|13.
|14
|3
|4
|7
|10 - 19
|13
|14.
|15
|1
|10
|4
|17 - 20
|13
|15.
|14
|2
|5
|7
|15 - 25
|11
|16.
|14
|3
|1
|10
|13 - 27
|10
|17.
|14
|2
|3
|9
|17 - 26
|9
|18.
|14
|1
|3
|10
|12 - 24
|6
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|13 (5)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|13 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|11 (4)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|10 (5)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|10 (4)
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 10
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|11
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|11
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 9
|Радомьяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 9