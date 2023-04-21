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  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 29. Стадион: .
Варта Познань
1:0
Конец матча
Легия
0'
62' Желтая карточка
Мяйнпя Нило
64' Желтая карточка
Жозуэ Филипе
1:0
67' Гол
Зреляк Адам
90' Желтая карточка
Лис Адриан
90' Желтая карточка
Челхака Юрген
90'+9
1
Лис
Адриан
54
Ставропулос
Димитрис
44
Шимонович
Давид
4
Иванов
Роберт
3
Кьельб
Якуб
22
Konrad
Matuszewski
24
Шмыт
Каетан
8
Мяйнпя
Нило
6
Журавски
Мачей
30
Щепаньски
Милош
99
Зреляк
Адам
1
Тобиаш
Кацпер
17
Навроцкий
Майк
8
Августиняк
Рафал
5
Рибейру
Юри
13
Вшолек
Павел
25
Младенович
Филип
99
Слиш
Бартош
67
Капустка
Бартош
27
Жозуэ
Филипе
39
Росолек
Мацей
19
Карлитос
Карлос
Варта Познань
5-4-1
Легия
3-4-1-2

История личных встреч

Варта Познань
Легия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

5 матчей

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

Э
1:0
Э
0:1
Э
0:2
Э
3:2
Э
0:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1.33
2.5

Среднее время на гол

67
36

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

0.8
1.6

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

112
56

Бомбардиры внутри турнира

Варта Познань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зреляк Адам 8 0.28
Щепаньски Милош 4 0.14
Журавски Мачей 4 0.14
Гжесик Ян 4 0.14
Шмыт Каетан 2 0.07
Луиш Мигел 2 0.07
Ставропулос Димитрис 2 0.07
Шимонович Давид 1 0.03
Савич Стефан V 1 0.03
Иванов Роберт 1 0.03
Коррин Милан 1 0.03
Дестан Энис 1 0.03
Копчински Михал 1 (1) 0.03
Konrad Matuszewski 0 0
Мяйнпя Нило 0 0
Купчак Матеуш 0 0
Кьельб Якуб 0 0
Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жозуэ Филипе 10 (6) 0.34
Вшолек Павел 7 (1) 0.24
Младенович Филип 6 0.21
Пекхарт Томаш 5 0.17
Мучи Эрнест 3 0.1
Навроцкий Майк 3 0.1
Капустка Бартош 2 0.07
Росолек Мацей 2 0.07
Августиняк Рафал 2 0.07
Карлитос Карлос 1 0.03
Йоханссон Маттиас 1 0.03
Роуз Линдси 1 0.03
Рибейру Юри 1 0.03
Пих Роберт 0 0
Слиш Бартош 0 0
Баку Макана 0 0
Igor Strzalek 0 0

Карточки

Варта Познань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ставропулос Димитрис 7 0
Мяйнпя Нило 4 1
Дестан Энис 5 0
Зреляк Адам 4 0
Гжесик Ян 4 0
Плеснерович Виктор 4 0
Шмыт Каетан 4 0
Копчински Михал 3 0
Шимонович Давид 3 0
Журавски Мачей 2 0
Лис Адриан 2 0
Купчак Матеуш 2 0
Косцельны Камиль 2 0
Щепаньски Милош 2 0
Иванов Роберт 2 0
Коррин Милан 2 0
Луиш Мигел 2 0
Konrad Matuszewski 2 0
Кьельб Якуб 1 0
Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Енджейчик Артур 9 1
Жозуэ Филипе 9 1
Младенович Филип 9 0
Капустка Бартош 6 0
Слиш Бартош 4 1
Навроцкий Майк 4 0
Ветеска Матеуш 2 1
Роуз Линдси 3 0
Вшолек Павел 3 0
Рибейру Юри 3 0
Августиняк Рафал 3 0
Росолек Мацей 3 0
Пекхарт Томаш 2 0
Карлитос Карлос 2 0
Баку Макана 2 0
Мучи Эрнест 2 0
Йоханссон Маттиас 1 0
Хладун Доминик 1 0
Харатин Игорь 1 0
Соколовски Патрик 1 0
Кастрати Лирим 1 0
Челхака Юрген 1 0
Тобиаш Кацпер 1 0

Результаты матчей

Варта Познань
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Легия
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
7% (1)
64% (9)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

7
4
Варта Познань
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Легия
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

13
26
Варта Познань
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (6)
55% (16)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
31% (9)
31% (9)
Легия
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (7)
45% (13)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
24% (7)
48% (14)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

8
8

Волевые победы

10
4

Волевые поражения

20
30

Голы по времени матча

Забито

20
18
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
19 Не забивали 19
2
10%
0
0%
1-15
5
25%
3
17%
16-30
2
10%
6
33%
31-45
2
10%
2
11%
46-60
6
30%
5
28%
61-75
3
15%
2
11%
76-90

Пропущено

14
17
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
3
18%
16-30
2
14%
1
6%
31-45
3
21%
3
18%
46-60
3
21%
3
18%
61-75
2
14%
7
41%
76-90

Забито

14
26
7 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 10
21 Не забивали 15
2
14%
2
8%
1-15
1
7%
6
23%
16-30
4
29%
3
12%
31-45
1
7%
5
19%
46-60
2
14%
1
4%
61-75
4
29%
9
35%
76-90

Пропущено

12
17
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
1
8%
3
18%
1-15
3
25%
1
6%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
4
33%
4
24%
46-60
1
8%
4
24%
61-75
2
17%
4
24%
76-90

Забито

34
44
16 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 17
11 Не забивали 5
4
12%
2
5%
1-15
6
18%
9
20%
16-30
6
18%
9
20%
31-45
3
9%
7
16%
46-60
8
24%
6
14%
61-75
7
21%
11
25%
76-90

Пропущено

26
34
11 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 25
13 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 18
3
12%
3
9%
1-15
5
19%
4
12%
16-30
3
12%
2
6%
31-45
7
27%
7
21%
46-60
4
15%
7
21%
61-75
4
15%
11
32%
76-90

Результаты последних матчей

Варта Познань
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Варта Познань - Шлёнск 3:1 Лех - Варта Познань 2:0 Заглембе Любин - Варта Познань 0:0 Варта Познань - Лехия Гданьск 2:0
Варта Познань - Краковия 0:0 Висла Плоцк - Варта Познань 1:0 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:2 Варта Познань - Корона Кельце 5:1 Варта Познань - Олимпия Эльблонг 1:4 Погонь Щецин - Варта Познань 3:1 Варта Познань - Медзь 1:1 Варта Познань - ККС 1925 Калиш 1:0 Варта Познань - Юниа Сважендз 3:2 Варта Познань - Ракув 1:1 Варта Познань - Дукаджини 1:0 Варта Познань - Сабах Баку 1:1 Сьрода - Варта Познань 3:4 Варта Познань - Сталь Мелец 1:1 Пяст - Варта Познань 0:2 Радомьяк Радом - Варта Познань 2:3
Легия
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 поражений
Легия - Лех 2:2 Медзь - Легия 2:2 ККС 1925 Калиш - Легия 0:1 Легия - Ракув 3:1
Легия - ГКС Катовице 3:0 Радомьяк Радом - Легия 0:2 Легия - Сталь Мелец 2:0 Гурник Забже - Легия 0:1 Лехия Зелена-Гура - Легия 0:3 Легия - Видзев Лодзь 2:2 Пяст - Легия 0:1 Легия - Краковия 2:2 Заглембе Любин - Легия 1:2 Легия - Корона Кельце 3:2 Легия - Магдебург 2:2 Легия - Чукарички 3:2 Легия - Хемниц 3:2 Мезёкёвешд - Легия 0:0 Легия - Сабаил 2:2 Легия - Рух Хожув 2:1

Результаты матчей

Варта Познань
Легия

Точный счет

1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:2
4 раза 29%
2:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
8 раз 57%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%

Точный счет

0:2
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
2
5 раз 36%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:0
4 раза 14%
0:2
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:2
5 раз 17%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 38%
2
8 раз 28%
1
7 раз 24%
3
2 раза 7%
5
1 раз 3%
2
12 раз 41%
1
8 раз 28%
0
5 раз 17%
3
3 раза 10%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Варта Познань
Легия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
5
10
1.5
11
3
2
13
2.5
3
11
1
14
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
10
5
6
8
1.5
5
10
1
13
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
11
0.5
Больше Меньше
24
5
11
18
1.5
16
13
3
26
2.5
4
25
1
28
3.5
1
28
1
28
4.5
1
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 28 20 5 3 54 - 19 65
2.
Легия
 29 16 9 4 46 - 32 57
3.
Лех
 28 13 9 6 40 - 27 48
4.
Погонь Щецин
 28 13 8 7 43 - 39 47
5.
Варта Познань
 29 12 8 9 34 - 26 44
6.
Пяст
 28 11 6 11 30 - 27 39
7.
Краковия
 28 10 8 10 34 - 28 38
8.
Видзев Лодзь
 28 10 8 10 32 - 33 38
9.
Висла Плоцк
 29 10 6 13 39 - 40 36
10.
Ягеллония
 29 8 12 9 42 - 39 36
11.
Сталь Мелец
 28 9 8 11 31 - 33 35
12.
Радомьяк Радом
 28 9 7 12 27 - 33 34
13.
Корона Кельце
 28 9 7 12 31 - 39 34
14.
Гурник Забже
 28 8 8 12 35 - 40 32
15.
Заглембе Любин
 28 8 7 13 24 - 40 31
16.
Шлёнск
 28 7 10 11 26 - 38 31
17.
Лехия Гданьск
 28 7 5 16 25 - 44 26
18.
Медзь
 28 4 9 15 28 - 44 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 14 13 1 0 36 - 7 40
2.
Легия
 14 9 5 0 28 - 15 32
3.
Висла Плоцк
 15 8 3 4 22 - 14 27
4.
Краковия
 14 7 4 3 19 - 8 25
5.
Лех
 14 7 2 5 20 - 14 23
6.
Ягеллония
 14 7 2 5 25 - 19 23
7.
Корона Кельце
 14 7 2 5 16 - 14 23
8.
Погонь Щецин
 13 6 4 3 20 - 18 22
9.
Варта Познань
 15 5 6 4 19 - 15 21
10.
Пяст
 14 5 3 6 15 - 14 18
11.
Видзев Лодзь
 14 5 3 6 18 - 19 18
12.
Сталь Мелец
 14 4 6 4 15 - 13 18
13.
Шлёнск
 14 4 6 4 16 - 19 18
14.
Лехия Гданьск
 14 4 4 6 12 - 17 16
15.
Радомьяк Радом
 14 4 3 7 13 - 17 15
16.
Медзь
 14 3 6 5 16 - 20 15
17.
Гурник Забже
 14 3 5 6 17 - 22 14
18.
Заглембе Любин
 15 2 5 8 9 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 14 7 4 3 18 - 12 25
2.
Лех
 14 6 7 1 20 - 13 25
3.
Погонь Щецин
 15 7 4 4 23 - 21 25
4.
Легия
 15 7 4 4 18 - 17 25
5.
Варта Познань
 14 7 2 5 15 - 11 23
6.
Пяст
 14 6 3 5 15 - 13 21
7.
Заглембе Любин
 13 6 2 5 15 - 20 20
8.
Видзев Лодзь
 14 5 5 4 14 - 14 20
9.
Радомьяк Радом
 14 5 4 5 14 - 16 19
10.
Гурник Забже
 14 5 3 6 18 - 18 18
11.
Сталь Мелец
 14 5 2 7 16 - 20 17
12.
Краковия
 14 3 4 7 15 - 20 13
13.
Шлёнск
 14 3 4 7 10 - 19 13
14.
Ягеллония
 15 1 10 4 17 - 20 13
15.
Корона Кельце
 14 2 5 7 15 - 25 11
16.
Лехия Гданьск
 14 3 1 10 13 - 27 10
17.
Висла Плоцк
 14 2 3 9 17 - 26 9
18.
Медзь
 14 1 3 10 12 - 24 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Ягеллония Гуаль Марк 13 (5)
Ягеллония Имас Хесус 13 (3)
Лех Исхак Микаэль 11 (4)
Легия Жозуэ Филипе 10 (5)
Гурник Забже Новак Бартош 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Шлёнск Вердаска Диогу 1 10
Шлёнск Ольсен Патрик 11
Радомьяк Радом Машаду Луиш 11
Легия Енджейчик Артур 1 9
Радомьяк Радом Бранко Рафаэл 1 9
Весь список
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    • Желтая карточка
      62'
      Мяйнпя Нило получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 25'
      Иванов Роберт уходит с поля. Плеснерович Виктор выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Варта Познань 1:0 Легия онлайн

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