Тур: 29. Стадион: Stadion Dyskobolii.
1:0
Конец матча
0'
62' Желтая карточкаМяйнпя Нило
64' Желтая карточкаЖозуэ Филипе
1:0
67' ГолЗреляк Адам
90' Желтая карточкаЛис Адриан
90' Желтая карточкаЧелхака Юрген
90'+9
Ход матча
62'
64'
67'
1:0
82'
90'
90'
24
Шмыт
Каетан
99
Зреляк
Адам
13
Вшолек
Павел
99
Слиш
Бартош
27
Жозуэ
Филипе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Шмыт КаетанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Зреляк АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Савич СтефанПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Луиш МигелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
94 Дестан ЭнисНападающий
-
Главный тренер: Dawid Szulczek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вшолек ПавелЗащитник
- Защитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Роуз ЛиндсиЗащитник
-
28 Баку МаканаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пих РобертНападающий
-
-
-
Главный тренер: Руньяич Коста
История личных встреч
Варта Познань
Легия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
5 матчей
20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1.33
2.5
Среднее время на гол
67
36
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
0.8
1.6
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
112
56
Бомбардиры внутри турнира
Варта Познань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зреляк Адам
|8
|0.28
|Щепаньски Милош
|4
|0.14
|Журавски Мачей
|4
|0.14
|Гжесик Ян
|4
|0.14
|Шмыт Каетан
|2
|0.07
|Луиш Мигел
|2
|0.07
|Ставропулос Димитрис
|2
|0.07
|Шимонович Давид
|1
|0.03
|Савич Стефан V
|1
|0.03
|Иванов Роберт
|1
|0.03
|Коррин Милан
|1
|0.03
|Дестан Энис
|1
|0.03
|Копчински Михал
|1 (1)
|0.03
|Konrad Matuszewski
|0
|0
|Мяйнпя Нило
|0
|0
|Купчак Матеуш
|0
|0
|Кьельб Якуб
|0
|0
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жозуэ Филипе
|10 (6)
|0.34
|Вшолек Павел
|7 (1)
|0.24
|Младенович Филип
|6
|0.21
|Пекхарт Томаш
|5
|0.17
|Мучи Эрнест
|3
|0.1
|Навроцкий Майк
|3
|0.1
|Капустка Бартош
|2
|0.07
|Росолек Мацей
|2
|0.07
|Августиняк Рафал
|2
|0.07
|Карлитос Карлос
|1
|0.03
|Йоханссон Маттиас
|1
|0.03
|Роуз Линдси
|1
|0.03
|Рибейру Юри
|1
|0.03
|Пих Роберт
|0
|0
|Слиш Бартош
|0
|0
|Баку Макана
|0
|0
|Igor Strzalek
|0
|0
Карточки
Варта Познань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ставропулос Димитрис
|7
|0
|Мяйнпя Нило
|4
|1
|Дестан Энис
|5
|0
|Зреляк Адам
|4
|0
|Гжесик Ян
|4
|0
|Плеснерович Виктор
|4
|0
|Шмыт Каетан
|4
|0
|Копчински Михал
|3
|0
|Шимонович Давид
|3
|0
|Журавски Мачей
|2
|0
|Лис Адриан
|2
|0
|Купчак Матеуш
|2
|0
|Косцельны Камиль
|2
|0
|Щепаньски Милош
|2
|0
|Иванов Роберт
|2
|0
|Коррин Милан
|2
|0
|Луиш Мигел
|2
|0
|Konrad Matuszewski
|2
|0
|Кьельб Якуб
|1
|0
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Енджейчик Артур
|9
|1
|Жозуэ Филипе
|9
|1
|Младенович Филип
|9
|0
|Капустка Бартош
|6
|0
|Слиш Бартош
|4
|1
|Навроцкий Майк
|4
|0
|Ветеска Матеуш
|2
|1
|Роуз Линдси
|3
|0
|Вшолек Павел
|3
|0
|Рибейру Юри
|3
|0
|Августиняк Рафал
|3
|0
|Росолек Мацей
|3
|0
|Пекхарт Томаш
|2
|0
|Карлитос Карлос
|2
|0
|Баку Макана
|2
|0
|Мучи Эрнест
|2
|0
|Йоханссон Маттиас
|1
|0
|Хладун Доминик
|1
|0
|Харатин Игорь
|1
|0
|Соколовски Патрик
|1
|0
|Кастрати Лирим
|1
|0
|Челхака Юрген
|1
|0
|Тобиаш Кацпер
|1
|0
Результаты матчей
Варта Познань
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Легия
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
7% (1)
64% (9)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
7
4
Варта Познань
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Легия
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
8
0
Волевые поражения
13
26
Варта Познань
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (6)
55% (16)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
31% (9)
31% (9)
Легия
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (7)
45% (13)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
24% (7)
48% (14)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
8
8
Волевые победы
10
4
Волевые поражения
20
30
Голы по времени матча
Забито
20
18
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
19 Не забивали 19
2
10%
0
0%
1-15
5
25%
3
17%
16-30
2
10%
6
33%
31-45
2
10%
2
11%
46-60
6
30%
5
28%
61-75
3
15%
2
11%
76-90
Пропущено
14
17
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
3
18%
16-30
2
14%
1
6%
31-45
3
21%
3
18%
46-60
3
21%
3
18%
61-75
2
14%
7
41%
76-90
Забито
14
26
7 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 10
21 Не забивали 15
2
14%
2
8%
1-15
1
7%
6
23%
16-30
4
29%
3
12%
31-45
1
7%
5
19%
46-60
2
14%
1
4%
61-75
4
29%
9
35%
76-90
Пропущено
12
17
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
1
8%
3
18%
1-15
3
25%
1
6%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
4
33%
4
24%
46-60
1
8%
4
24%
61-75
2
17%
4
24%
76-90
Забито
34
44
16 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 17
11 Не забивали 5
4
12%
2
5%
1-15
6
18%
9
20%
16-30
6
18%
9
20%
31-45
3
9%
7
16%
46-60
8
24%
6
14%
61-75
7
21%
11
25%
76-90
Пропущено
26
34
11 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 25
13 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 18
3
12%
3
9%
1-15
5
19%
4
12%
16-30
3
12%
2
6%
31-45
7
27%
7
21%
46-60
4
15%
7
21%
61-75
4
15%
11
32%
76-90
Результаты последних матчей
Варта Познань
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Варта Познань - Шлёнск 3:1 Лех - Варта Познань 2:0 Заглембе Любин - Варта Познань 0:0 Варта Познань - Лехия Гданьск 2:0
Варта Познань - Краковия 0:0 Висла Плоцк - Варта Познань 1:0 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:2 Варта Познань - Корона Кельце 5:1 Варта Познань - Олимпия Эльблонг 1:4 Погонь Щецин - Варта Познань 3:1 Варта Познань - Медзь 1:1 Варта Познань - ККС 1925 Калиш 1:0 Варта Познань - Юниа Сважендз 3:2 Варта Познань - Ракув 1:1 Варта Познань - Дукаджини 1:0 Варта Познань - Сабах Баку 1:1 Сьрода - Варта Познань 3:4 Варта Познань - Сталь Мелец 1:1 Пяст - Варта Познань 0:2 Радомьяк Радом - Варта Познань 2:3
Легия
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 поражений
Легия - Лех 2:2 Медзь - Легия 2:2 ККС 1925 Калиш - Легия 0:1 Легия - Ракув 3:1
Легия - ГКС Катовице 3:0 Радомьяк Радом - Легия 0:2 Легия - Сталь Мелец 2:0 Гурник Забже - Легия 0:1 Лехия Зелена-Гура - Легия 0:3 Легия - Видзев Лодзь 2:2 Пяст - Легия 0:1 Легия - Краковия 2:2 Заглембе Любин - Легия 1:2 Легия - Корона Кельце 3:2 Легия - Магдебург 2:2 Легия - Чукарички 3:2 Легия - Хемниц 3:2 Мезёкёвешд - Легия 0:0 Легия - Сабаил 2:2 Легия - Рух Хожув 2:1
Результаты матчей
Варта Познань
Легия
Точный счет
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:2
4 раза 29%
2:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
8 раз 57%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
Точный счет
0:2
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
2
5 раз 36%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:0
4 раза 14%
0:2
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:2
5 раз 17%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 38%
2
8 раз 28%
1
7 раз 24%
3
2 раза 7%
5
1 раз 3%
2
12 раз 41%
1
8 раз 28%
0
5 раз 17%
3
3 раза 10%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Варта Познань
Легия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
510
113
213
311
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
105
68
510
113
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1811
Больше Меньше
245
1118
1613
326
425
128
128
128
128
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|13 (5)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|13 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|11 (4)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|10 (5)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|10 (4)
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 10
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|11
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|11
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 9
|Радомьяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 9