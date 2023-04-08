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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Маккили Дэнни
АЗ Алкмаар
0:1
Второй тайм: 60'
Спарта Роттердам
0'
23' Желтая карточка
Леуритсен Тобиас
0:1
45' Гол
Леуритсен Тобиас
45' Желтая карточка
Мердинк Мекс

Ход матча

23'
 
Леуритсен Тобиас
45'
0:1
Леуритсен Тобиас
(Саито Коки)
45'
Мердинк Мекс
 
46'
 
Абелс Дирк
Вриндс Барт
58'
Павлидис Вангелис
Мердинк Мекс
 
58'
Лахдо Майкель
Михайлович Джордже
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
АЗ Алкмаар
Ничья
Спарта Роттердам
6.60
4.53
6.57
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Райан
Мэттью
2
Сугавара
Юкинари
3
Хацидиакос
Пантелис
31
Бёкема
Сэм
5
Керкез
Милош
6
Рейндерс
Тиджани
8
Класи
Йорди
7
Одгор
Йенс
16
Мейнанс
Свен
14
Михайлович
Джордже
35
Мердинк
Мекс
1
Олай
Ник
2
Самбо
Шуранди
3
Вриндс
Барт
4
Эрдхёйзен
Майк
5
Пинту
Мика
10
Версейрен
Арно
6
Китолано
Джошуа
8
Намли
Юнес
7
Ван
Крой
Вито
9
Леуритсен
Тобиас
11
Саито
Коки
АЗ Алкмаар
4-2-3-1
Спарта Роттердам
4-3-3

История личных встреч

АЗ Алкмаар
Спарта Роттердам

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

17 матчей

70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

52.9%
41.2%
5.9%
9 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

58.8%
29.4%
11.8%
10 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

Э
2:3
Э
1:1
Э
3:1
Э
2:0
Э
4:4
Э
3:0
Э
5:1
Э
2:1
Э
0:2
Э
1:1
Э
1:1
К
4:1
Э
0:1
Э
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
6:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

26
14

Голов в среднем за матч

2.89
1.75

Среднее время на гол

31
51

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

1.38
0.56

Среднее время на гол

65
162

Всего голов

37
19

Голов в среднем за матч

2.18
1.12

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

41
80

Бомбардиры внутри турнира

АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павлидис Вангелис 11 (1) 0.39
Одгор Йенс 8 0.29
Карлссон Йеспер III 6 0.21
Де Вит Дани 5 0.18
Сугавара Юкинари 3 0.11
Рейндерс Тиджани 3 0.11
Де Вит Меес 2 0.07
Керкез Милош 2 0.07
Ван Бредероде Мирон 2 0.07
Класи Йорди 1 0.04
Михайлович Джордже 1 0.04
Лахдо Майкель 1 0.04
Бюрместер Зико 1 0.04
Деккер Максим 1 0.04
Гус Ваутер 1 0.04
Хацидиакос Пантелис 0 0
Витри Аслак Фонн 0 0
Эвьен Хэкон 0 0
Копмейнерс Пер 0 0
Бараси Юсуф 0 0
Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Крой Вито 9 (3) 0.32
Леуритсен Тобиас 9 0.32
Версейрен Арно 8 0.29
Мейнанс Свен 5 0.18
Саито Коки 4 0.14
Китолано Джошуа 3 0.11
Вриндс Барт 2 0.07
Пинту Мика 1 0.04
Де Гузман Джонатан 1 0.04
Энгельс Марио 1 0.04
Абелс Дирк 1 0.04
Намли Юнес 0 0
Олай Ник 0 0
Эрдхёйзен Майк 0 0

Карточки

АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Класи Йорди 6 0
Сугавара Юкинари 5 0
Де Вит Дани 3 1
Хацидиакос Пантелис 4 0
Рейндерс Тиджани 4 0
Карлссон Йеспер III 4 0
Керкез Милош 4 0
Павлидис Вангелис 2 0
Бёкема Сэм 2 0
Де Вит Меес 2 0
Инди Мартинс 1 0
Базур Рихедли 1 0
Одгор Йенс 1 0
Эвьен Хэкон 1 0
Михайлович Джордже 1 0
Ванхесден Зиньо 1 0
Мейнанс Свен 1 0
Ван Бредероде Мирон 1 0
Гус Ваутер 1 0
Мердинк Мекс 1 0
Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Версейрен Арно 6 0
Ван Крой Вито 4 0
Де Гузман Джонатан 3 0
Леуритсен Тобиас 3 0
Эрдхёйзен Майк 3 0
Самбо Шуранди 1 1
Вриндс Барт 2 0
Китолано Джошуа 2 0
Jeremy van Mullem 2 0
Maurice Steijn 2 0
Оассар Адиль 0 1
Намли Юнес 1 0
Пинту Мика 1 0
Энгельс Марио 1 0
Абелс Дирк 1 0
Rayvien Rosario 1 0

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Спарта Роттердам
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

9
4
АЗ Алкмаар
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Спарта Роттердам
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

10
10

Волевые поражения

22
21
АЗ Алкмаар
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (8)
41% (11)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
48% (13)
33% (9)
Спарта Роттердам
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
15% (4)
56% (15)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
41% (11)
33% (9)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

15
12

Волевые поражения

31
25

Голы по времени матча

Забито

25
17
16 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 5
15 Не забивали 19
2
8%
1
6%
1-15
6
24%
2
12%
16-30
8
32%
2
12%
31-45
3
12%
5
29%
29%
46-60
3
12%
3
18%
61-75
3
12%
4
24%
76-90

Пропущено

18
15
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 6
4
22%
4
27%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
3
17%
2
13%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
5
28%
3
20%
76-90

Забито

25
24
12 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 6
14 Не забивали 16
2
8%
6
25%
1-15
5
20%
2
8%
16-30
5
20%
2
8%
31-45
4
16%
3
13%
46-60
4
16%
4
17%
61-75
5
20%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

16
16
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
4
25%
2
13%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
4
25%
2
13%
31-45
1
6%
3
19%
46-60
1
6%
5
31%
61-75
5
31%
3
19%
76-90

Забито

50
41
28 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 26
18 Забивали первыми 11
2 Не забивали 8
4
8%
7
17%
1-15
11
22%
4
10%
16-30
13
26%
4
10%
31-45
7
14%
8
20%
46-60
7
14%
7
17%
61-75
8
16%
11
27%
76-90

Пропущено

34
31
17 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 16
8
24%
6
19%
1-15
3
9%
3
10%
16-30
6
18%
4
13%
31-45
4
12%
5
16%
46-60
3
9%
7
23%
61-75
10
29%
29%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

АЗ Алкмаар
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
АЗ Алкмаар - Херенвен 1:1 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Лацио 2:1 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0
Лацио - АЗ Алкмаар 1:2 Витесс - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Камбюр 2:1 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 5:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 Волендам - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:5 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 3:1 Херенвен - АЗ Алкмаар 0:2 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:4 АЗ Алкмаар - Витесс 1:1 Аталанта - АЗ Алкмаар 0:1 Валенсия - АЗ Алкмаар 1:3 ПСВ - АЗ Алкмаар 0:1
Спарта Роттердам
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ТЕК - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:3 Спарта Роттердам - Эйсселмервогелс 1:3 Де Трефферс - Спарта Роттердам 1:3
Эммен - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - Витесс 3:1 Спарта Роттердам - Амстердамсхе 2:3 ОФК Остзаан - Спарта Роттердам 0:6 Эксельсиор - Спарта Роттердам 1:4 Спарта Роттердам - Квик Бойс 1:0 Спарта Роттердам - Утрехт 0:3 Аякс - Спарта Роттердам 4:0 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 2:1 Схевенинген - Спарта Роттердам 0:0 Спарта Роттердам - Ноордвейк 0:3 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 0:0 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 1:1 Волендам-2 - Спарта Роттердам 2:1 Спарта Роттердам - Валвейк 0:0 Камбюр - Спарта Роттердам 0:3

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
Спарта Роттердам

Точный счет

1:1
4 раза 31%
2:1
3 раза 23%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:5
1 раз 8%
3:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
5
2 раза 15%
3
1 раз 8%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
3 раза 21%
0:1
3 раза 21%
1:4
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 57%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
6 раз 22%
1:1
5 раз 19%
0:1
3 раза 11%
1:4
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:5
1 раз 4%
3:1
4 раза 15%
0:0
4 раза 15%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
14 раз 52%
2
6 раз 22%
3
3 раза 11%
4
2 раза 7%
5
2 раза 7%
0
8 раз 30%
1
6 раз 22%
2
6 раз 22%
3
4 раза 15%
4
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

АЗ Алкмаар
Спарта Роттердам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
1.5
Больше Меньше
8
6
3
10
2.5
4
10
2
11
3.5
1
13
2
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
8
1.5
Больше Меньше
5
8
4
10
2.5
3
10
2
12
3.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
14
1.5
Больше Меньше
13
14
7
20
2.5
7
20
4
23
3.5
3
24
2
25
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 27 19 7 1 62 - 26 64
2.
ПСВ
 1:0 28 18 5 5 72 - 33 59
3.
Аякс
 27 16 8 3 72 - 28 56
4.
АЗ Алкмаар
 0:1 28 16 6 6 53 - 32 54
5.
Спарта Роттердам
 1:0 28 14 7 7 43 - 30 49
6.
Твенте
 27 13 9 5 44 - 22 48
7.
Утрехт
 28 11 9 8 44 - 42 42
8.
Херенвен
 1:1 28 9 9 10 33 - 38 36
9.
Валвейк
 26 9 8 9 41 - 40 35
10.
НЕК Неймеген
 27 7 13 7 37 - 30 34
11.
Фортуна Ситтард
 27 9 5 13 35 - 47 32
12.
Гоу Эхед Иглс
 27 7 9 11 36 - 46 30
13.
Волендам
 1:1 28 7 7 14 32 - 57 28
14.
Витесс
 28 6 9 13 32 - 47 27
15.
Эксельсиор
 0:1 28 7 3 18 25 - 62 24
16.
Эммен
 27 5 9 13 25 - 46 24
17.
Гронинген
 28 4 5 19 27 - 57 17
18.
Камбюр
 27 4 4 19 21 - 51 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 1:0 14 12 1 1 43 - 10 37
2.
Твенте
 13 10 3 0 32 - 7 33
3.
Фейеноорд
 13 9 4 0 26 - 7 31
4.
Спарта Роттердам
 1:0 14 8 2 4 24 - 16 26
5.
АЗ Алкмаар
 0:1 14 7 5 2 27 - 17 26
6.
Аякс
 13 7 4 2 37 - 12 25
7.
Валвейк
 14 7 3 4 28 - 19 24
8.
Утрехт
 14 5 5 4 14 - 13 20
9.
Эксельсиор
 0:1 14 6 2 6 17 - 23 20
10.
Волендам
 1:1 13 6 1 6 20 - 26 19
11.
НЕК Неймеген
 14 3 9 2 25 - 18 18
12.
Гоу Эхед Иглс
 13 4 5 4 19 - 20 17
13.
Эммен
 14 3 8 3 15 - 17 17
14.
Фортуна Ситтард
 14 4 3 7 18 - 24 15
15.
Херенвен
 1:1 14 4 3 7 16 - 23 15
16.
Витесс
 14 3 5 6 16 - 25 14
17.
Гронинген
 14 3 3 8 18 - 25 12
18.
Камбюр
 14 2 0 12 10 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 14 10 3 1 36 - 19 33
2.
Аякс
 14 9 4 1 35 - 16 31
3.
АЗ Алкмаар
 0:1 14 9 1 4 26 - 15 28
4.
Спарта Роттердам
 1:0 14 6 5 3 19 - 14 23
5.
ПСВ
 1:0 14 6 4 4 29 - 23 22
6.
Утрехт
 14 6 4 4 30 - 29 22
7.
Херенвен
 1:1 14 5 6 3 17 - 15 21
8.
Фортуна Ситтард
 13 5 2 6 17 - 23 17
9.
НЕК Неймеген
 13 4 4 5 12 - 12 16
10.
Твенте
 14 3 6 5 12 - 15 15
11.
Витесс
 14 3 4 7 16 - 22 13
12.
Гоу Эхед Иглс
 14 3 4 7 17 - 26 13
13.
Валвейк
 12 2 5 5 13 - 21 11
14.
Камбюр
 13 2 4 7 11 - 24 10
15.
Волендам
 1:1 15 1 6 8 12 - 31 9
16.
Эммен
 13 2 1 10 10 - 29 7
17.
Гронинген
 14 1 2 11 9 - 32 5
18.
Эксельсиор
 0:1 14 1 1 12 8 - 39 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Утрехт Дувикас Анастасиос 14 (4)
ПСВ Симонс Хави 13 (6)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 11 (4)
Аякс Кудус Мохаммед 11 (2)
Аякс Бробби Брайан 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Витесс Виттек Максимилиан 1 8
Аякс Альварес Эдсон 9
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 8
Гронинген Те Вирик Мик 1 6
НЕК Неймеген Таннан Уссама 1 6
Весь список
  • Травма, повреждение
    57'
    Класи Йорди возвращается на поле.
  • 57'
    Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
  • 57'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    56'
    Ох, нехорошо это выглядит. Класи Йорди получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    56'
    Класи Йорди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 55'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 55'
    Рейндерс Тиджани не смог попасть в створ ударом издали
  • 54'
    Абелс Дирк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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    Лучшие коэффициенты
    АЗ Алкмаар
    Ничья
    Спарта Роттердам
    6.60
    4.53
    6.57
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