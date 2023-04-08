Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Milos Kerkez нанес удар, но тот был заблокирован.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

51' Команда Спарта Роттердам играла лучше в этом тайме.

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Мердинк Мекс получил желтую карточку от судьи

48' Отличный командный гол!

48' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

44' Одгор Йенс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

44' Рейндерс Тиджани создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Одгор Йенс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Китолано Джошуа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Шуранди Самбо нанес удар, но тот был заблокирован.

43' Ван Крой Вито навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Ван Крой Вито навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Пинту Мика выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Шанс! Milos Kerkez из команды АЗ Алкмаар пробил головой, но мимо

40' Мердинк Мекс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Milos Kerkez выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

37' Китолано Джошуа не смог попасть в створ ударом издали

36' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Матч возобновлен

33' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

33' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Одгор Йенс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Намли Юнес решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

31' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

28' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Матч возобновлен

23' Хацидиакос Пантелис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Матч возобновится спорным мячом

21' Ох, нехорошо это выглядит. Китолано Джошуа получил травму и медбригада забирает его с поля.

21' Ох, нехорошо это выглядит. Одгор Йенс получил травму и медбригада забирает его с поля.

20' Китолано Джошуа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Одгор Йенс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

18' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

16' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

16' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Мейнанс Свен пробует нанести удар издали, но Nick Olij держит все под контролем

13' Шуранди Самбо из команды Спарта Роттердам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

12' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

12' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

11' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Рейндерс Тиджани выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Шуранди Самбо из команды Спарта Роттердам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

8' Мердинк Мекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Китолано Джошуа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Михайлович Джордже наказан за толчок Шуранди Самбо

4' Хорошую попытку сделал Мердинк Мекс . Удар в створ, но вратарь начеку

4' Рейндерс Тиджани создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Эрдхёйзен Майк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Мердинк Мекс выиграл воздушное противоборство у Шуранди Самбо.

1' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру