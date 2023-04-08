Тур: 28. Стадион: АФАС. Главный судья: Маккили Дэнни
0:1
Второй тайм: 60'
0'
23' Желтая карточкаЛеуритсен Тобиас
0:1
45' ГолЛеуритсен Тобиас
45' Желтая карточкаМердинк Мекс
Ход матча
23'
45'
0:1
45'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 1
-
0 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
31
Бёкема
Сэм
16
Мейнанс
Свен
35
Мердинк
Мекс
1
Олай
Ник
11
Саито
Коки
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Бёкема СэмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Мейнанс СвенПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Мердинк МексНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Де Вит МеесЗащитник
-
46 Гус ВаутерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Янсен Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
1 Олай НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Саито КокиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Кореманс ТимВратарь
-
12 Абелс ДиркЗащитник
-
13 Мейссен РикЗащитник
-
14 Оассар АдильЗащитник
-
15 Мейерс АронЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Стейен Морис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
АЗ Алкмаар
Спарта Роттердам
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
17 матчей
70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
52.9%
41.2%
5.9%
9 побед 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
58.8%
29.4%
11.8%
10 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
26
14
Голов в среднем за матч
2.89
1.75
Среднее время на гол
31
51
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
1.38
0.56
Среднее время на гол
65
162
Всего голов
37
19
Голов в среднем за матч
2.18
1.12
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
41
80
Бомбардиры внутри турнира
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павлидис Вангелис
|11 (1)
|0.39
|Одгор Йенс
|8
|0.29
|Карлссон Йеспер III
|6
|0.21
|Де Вит Дани
|5
|0.18
|Сугавара Юкинари
|3
|0.11
|Рейндерс Тиджани
|3
|0.11
|Де Вит Меес
|2
|0.07
|Керкез Милош
|2
|0.07
|Ван Бредероде Мирон
|2
|0.07
|Класи Йорди
|1
|0.04
|Михайлович Джордже
|1
|0.04
|Лахдо Майкель
|1
|0.04
|Бюрместер Зико
|1
|0.04
|Деккер Максим
|1
|0.04
|Гус Ваутер
|1
|0.04
|Хацидиакос Пантелис
|0
|0
|Витри Аслак Фонн
|0
|0
|Эвьен Хэкон
|0
|0
|Копмейнерс Пер
|0
|0
|Бараси Юсуф
|0
|0
Спарта Роттердам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Крой Вито
|9 (3)
|0.32
|Леуритсен Тобиас
|9
|0.32
|Версейрен Арно
|8
|0.29
|Мейнанс Свен
|5
|0.18
|Саито Коки
|4
|0.14
|Китолано Джошуа
|3
|0.11
|Вриндс Барт
|2
|0.07
|Пинту Мика
|1
|0.04
|Де Гузман Джонатан
|1
|0.04
|Энгельс Марио
|1
|0.04
|Абелс Дирк
|1
|0.04
|Намли Юнес
|0
|0
|Олай Ник
|0
|0
|Эрдхёйзен Майк
|0
|0
Карточки
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Класи Йорди
|6
|0
|Сугавара Юкинари
|5
|0
|Де Вит Дани
|3
|1
|Хацидиакос Пантелис
|4
|0
|Рейндерс Тиджани
|4
|0
|Карлссон Йеспер III
|4
|0
|Керкез Милош
|4
|0
|Павлидис Вангелис
|2
|0
|Бёкема Сэм
|2
|0
|Де Вит Меес
|2
|0
|Инди Мартинс
|1
|0
|Базур Рихедли
|1
|0
|Одгор Йенс
|1
|0
|Эвьен Хэкон
|1
|0
|Михайлович Джордже
|1
|0
|Ванхесден Зиньо
|1
|0
|Мейнанс Свен
|1
|0
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0
|Гус Ваутер
|1
|0
|Мердинк Мекс
|1
|0
Спарта Роттердам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Версейрен Арно
|6
|0
|Ван Крой Вито
|4
|0
|Де Гузман Джонатан
|3
|0
|Леуритсен Тобиас
|3
|0
|Эрдхёйзен Майк
|3
|0
|Самбо Шуранди
|1
|1
|Вриндс Барт
|2
|0
|Китолано Джошуа
|2
|0
|Jeremy van Mullem
|2
|0
|Maurice Steijn
|2
|0
|Оассар Адиль
|0
|1
|Намли Юнес
|1
|0
|Пинту Мика
|1
|0
|Энгельс Марио
|1
|0
|Абелс Дирк
|1
|0
|Rayvien Rosario
|1
|0
Результаты матчей
АЗ Алкмаар
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Спарта Роттердам
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
9
4
АЗ Алкмаар
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Спарта Роттердам
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
10
10
Волевые поражения
22
21
АЗ Алкмаар
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (8)
41% (11)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
48% (13)
33% (9)
Спарта Роттердам
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
15% (4)
56% (15)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
41% (11)
33% (9)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
15
12
Волевые поражения
31
25
Голы по времени матча
Забито
25
17
16 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 5
15 Не забивали 19
2
8%
1
6%
1-15
6
24%
2
12%
16-30
8
32%
2
12%
31-45
3
12%
5
29%
29%
46-60
3
12%
3
18%
61-75
3
12%
4
24%
76-90
Пропущено
18
15
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 6
4
22%
4
27%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
3
17%
2
13%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
5
28%
3
20%
76-90
Забито
25
24
12 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 6
14 Не забивали 16
2
8%
6
25%
1-15
5
20%
2
8%
16-30
5
20%
2
8%
31-45
4
16%
3
13%
46-60
4
16%
4
17%
61-75
5
20%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
16
16
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
4
25%
2
13%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
4
25%
2
13%
31-45
1
6%
3
19%
46-60
1
6%
5
31%
61-75
5
31%
3
19%
76-90
Забито
50
41
28 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 26
18 Забивали первыми 11
2 Не забивали 8
4
8%
7
17%
1-15
11
22%
4
10%
16-30
13
26%
4
10%
31-45
7
14%
8
20%
46-60
7
14%
7
17%
61-75
8
16%
11
27%
76-90
Пропущено
34
31
17 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 16
8
24%
6
19%
1-15
3
9%
3
10%
16-30
6
18%
4
13%
31-45
4
12%
5
16%
46-60
3
9%
7
23%
61-75
10
29%
29%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
АЗ Алкмаар - Херенвен 1:1 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Лацио 2:1 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0
Лацио - АЗ Алкмаар 1:2 Витесс - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Камбюр 2:1 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 5:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 Волендам - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:5 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 3:1 Херенвен - АЗ Алкмаар 0:2 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:4 АЗ Алкмаар - Витесс 1:1 Аталанта - АЗ Алкмаар 0:1 Валенсия - АЗ Алкмаар 1:3 ПСВ - АЗ Алкмаар 0:1
Спарта Роттердам
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ТЕК - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:3 Спарта Роттердам - Эйсселмервогелс 1:3 Де Трефферс - Спарта Роттердам 1:3
Эммен - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - Витесс 3:1 Спарта Роттердам - Амстердамсхе 2:3 ОФК Остзаан - Спарта Роттердам 0:6 Эксельсиор - Спарта Роттердам 1:4 Спарта Роттердам - Квик Бойс 1:0 Спарта Роттердам - Утрехт 0:3 Аякс - Спарта Роттердам 4:0 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 2:1 Схевенинген - Спарта Роттердам 0:0 Спарта Роттердам - Ноордвейк 0:3 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 0:0 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 1:1 Волендам-2 - Спарта Роттердам 2:1 Спарта Роттердам - Валвейк 0:0 Камбюр - Спарта Роттердам 0:3
Результаты матчей
АЗ Алкмаар
Спарта Роттердам
Точный счет
1:1
4 раза 31%
2:1
3 раза 23%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:5
1 раз 8%
3:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
5
2 раза 15%
3
1 раз 8%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:1
3 раза 21%
0:1
3 раза 21%
1:4
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 57%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
6 раз 22%
1:1
5 раз 19%
0:1
3 раза 11%
1:4
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:5
1 раз 4%
3:1
4 раза 15%
0:0
4 раза 15%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
14 раз 52%
2
6 раз 22%
3
3 раза 11%
4
2 раза 7%
5
2 раза 7%
0
8 раз 30%
1
6 раз 22%
2
6 раз 22%
3
4 раза 15%
4
3 раза 11%
Тоталы голов в матче
АЗ Алкмаар
Спарта Роттердам
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
86
310
410
211
113
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
68
Больше Меньше
58
410
310
212
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1314
Больше Меньше
1314
720
720
423
324
225
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|19
|7
|1
|62 - 26
|64
|2.
|1:0
|28
|18
|5
|5
|72 - 33
|59
|3.
|27
|16
|8
|3
|72 - 28
|56
|4.
|0:1
|28
|16
|6
|6
|53 - 32
|54
|5.
|1:0
|28
|14
|7
|7
|43 - 30
|49
|6.
|27
|13
|9
|5
|44 - 22
|48
|7.
|28
|11
|9
|8
|44 - 42
|42
|8.
|1:1
|28
|9
|9
|10
|33 - 38
|36
|9.
|26
|9
|8
|9
|41 - 40
|35
|10.
|27
|7
|13
|7
|37 - 30
|34
|11.
|27
|9
|5
|13
|35 - 47
|32
|12.
|27
|7
|9
|11
|36 - 46
|30
|13.
|1:1
|28
|7
|7
|14
|32 - 57
|28
|14.
|28
|6
|9
|13
|32 - 47
|27
|15.
|0:1
|28
|7
|3
|18
|25 - 62
|24
|16.
|27
|5
|9
|13
|25 - 46
|24
|17.
|28
|4
|5
|19
|27 - 57
|17
|18.
|27
|4
|4
|19
|21 - 51
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|14
|12
|1
|1
|43 - 10
|37
|2.
|13
|10
|3
|0
|32 - 7
|33
|3.
|13
|9
|4
|0
|26 - 7
|31
|4.
|1:0
|14
|8
|2
|4
|24 - 16
|26
|5.
|0:1
|14
|7
|5
|2
|27 - 17
|26
|6.
|13
|7
|4
|2
|37 - 12
|25
|7.
|14
|7
|3
|4
|28 - 19
|24
|8.
|14
|5
|5
|4
|14 - 13
|20
|9.
|0:1
|14
|6
|2
|6
|17 - 23
|20
|10.
|1:1
|13
|6
|1
|6
|20 - 26
|19
|11.
|14
|3
|9
|2
|25 - 18
|18
|12.
|13
|4
|5
|4
|19 - 20
|17
|13.
|14
|3
|8
|3
|15 - 17
|17
|14.
|14
|4
|3
|7
|18 - 24
|15
|15.
|1:1
|14
|4
|3
|7
|16 - 23
|15
|16.
|14
|3
|5
|6
|16 - 25
|14
|17.
|14
|3
|3
|8
|18 - 25
|12
|18.
|14
|2
|0
|12
|10 - 27
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|3
|1
|36 - 19
|33
|2.
|14
|9
|4
|1
|35 - 16
|31
|3.
|0:1
|14
|9
|1
|4
|26 - 15
|28
|4.
|1:0
|14
|6
|5
|3
|19 - 14
|23
|5.
|1:0
|14
|6
|4
|4
|29 - 23
|22
|6.
|14
|6
|4
|4
|30 - 29
|22
|7.
|1:1
|14
|5
|6
|3
|17 - 15
|21
|8.
|13
|5
|2
|6
|17 - 23
|17
|9.
|13
|4
|4
|5
|12 - 12
|16
|10.
|14
|3
|6
|5
|12 - 15
|15
|11.
|14
|3
|4
|7
|16 - 22
|13
|12.
|14
|3
|4
|7
|17 - 26
|13
|13.
|12
|2
|5
|5
|13 - 21
|11
|14.
|13
|2
|4
|7
|11 - 24
|10
|15.
|1:1
|15
|1
|6
|8
|12 - 31
|9
|16.
|13
|2
|1
|10
|10 - 29
|7
|17.
|14
|1
|2
|11
|9 - 32
|5
|18.
|0:1
|14
|1
|1
|12
|8 - 39
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|14 (4)
|ПСВ
|Симонс Хави
|13 (6)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|11 (4)
|Аякс
|Кудус Мохаммед
|11 (2)
|Аякс
|Бробби Брайан
|11 (2)
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|1 8
|Аякс
|Альварес Эдсон
|9
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|8
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1 6
|НЕК Неймеген
|Таннан Уссама
|1 6