Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Milos Kerkez нанес удар, но тот был заблокирован.

90' Мейнанс Свен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

90' ШТАНГА! Так было близко к голу - Сугавара Юкинари нанес удар в каркас ворот!

90' Мейнанс Свен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

89' Матч возобновится спорным мячом

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Одгор Йенс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Лахдо Майкель получил желтую карточку от судьи

86' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

86' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Одгор Йенс и попал в каркас ворот!

86' Павлидис Вангелис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

83' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Матч возобновлен

82' Судье надоело, что Абелс Дирк тянет время и он наказал его горчичником

82' Ох, нехорошо это выглядит. Мейссен Рик получил травму и медбригада забирает его с поля.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Мейнанс Свен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Саито Коки не смог попасть в створ ударом издали

79' Одгор Йенс нанес удар головой, но Nick Olij спокойно отбил мяч.

79' Milos Kerkez создает голевую возможность для своего партнера по команде.

77' Ван Крой Вито навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

77' Хорошую попытку сделал Саито Коки . Удар в створ, но вратарь начеку

77' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Мейнанс Свен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Леуритсен Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Абелс Дирк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

71' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Тактическая замена. Шуранди Самбо уходит с поля и его заменяет Мейссен Рик

69' Рейндерс Тиджани не смог попасть в створ ударом издали

68' Павлидис Вангелис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

68' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Рейндерс Тиджани навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Шуранди Самбо ослабляет давление, выбив мяч.

67' Рейндерс Тиджани выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Мейнанс Свен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Эрдхёйзен Майк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Шуранди Самбо ослабляет давление, выбив мяч.

64' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Леуритсен Тобиас и попал в перекладину!

64' Намли Юнес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

63' Мейнанс Свен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Хорошую попытку сделал Леуритсен Тобиас . Удар в створ, но вратарь начеку

61' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Саито Коки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Намли Юнес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Класи Йорди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Матч возобновлен

56' Ох, нехорошо это выглядит. Класи Йорди получил травму и медбригада забирает его с поля.

56' Класи Йорди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Рейндерс Тиджани не смог попасть в створ ударом издали

54' Абелс Дирк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Milos Kerkez нанес удар, но тот был заблокирован.

51' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Ван Крой Вито навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Китолано Джошуа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

46' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

46' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля