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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Орландо Сити
1:1
Первый тайм: 40'
Ди Си Юнайтед
0'
12' Желтая карточка
Тейшейра Руан
0:1
15' Гол
Фунтас Таксиархис
1:1
23' Гол
_Duncan McGuire
30' Желтая карточка
Ангуло Иван

Ход матча

12'
 
Тейшейра Руан
15'
0:1
Фунтас Таксиархис
23'
_Duncan McGuire
1:1
30'
Ангуло Иван
 
Лучшие коэффициенты
Орландо Сити
Ничья
Ди Си Юнайтед
2.30
3.79
4.03
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Гальесе
Педро
25
Карлос
Антонио
6
Янссон
Робин
15
Шлегель
Родриго
22
Gaston
Gonzalez2
77
Ангуло
Иван
5
Cesar
Araujo
10
Перейра
Маурисио
11
Martin
Ojeda
17
Торрес
Факундо
13
_Duncan
McGuire
1
Миллер
Тайлер
44
Палссон
Виктор
15
Бирнбом
Стив
23
Пинс
Донован
2
Тейшейра
Руан
7
Сантуш
Педру
6
Каноуз
Расселл
17
О'Брайен
Льюис
43
Клих
Матеуш
11
Фунтас
Таксиархис
20
Бентеке
Кристиан
Орландо Сити
3-4-2-1
Ди Си Юнайтед
4-4-2

История личных встреч

Орландо Сити
Ди Си Юнайтед

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

18 матчей

38.9%
11.1%
50%
7 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
6 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

М
1:1
М
2:1
М
3:5
М
2:1
М
0:1
М
1:0
М
1:2
М
3:2
ОК
1:1
М
1:1
М
1:2
М
2:0
М
4:2
М
4:1
М
1:0
М
2:1
М
0:1
М
0:1

Голы

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

1.56
1.11

Среднее время на гол

57
81

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

1.67
1.44

Среднее время на гол

54
62

Всего голов

29
23

Голов в среднем за матч

1.61
1.28

Тотал матчей

2.5
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

55
70

Бомбардиры внутри турнира

Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Martin Ojeda 2 0.25
_Duncan McGuire 2 0.25
Ангуло Иван 2 0.25
Торрес Факундо 1 (1) 0.13
Перейра Маурисио 0 0
Тоурхалльссон Дагюр Дан 0 0
Gaston Gonzalez2 0 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бентеке Кристиан 3 0.33
Клих Матеуш 1 0.11
Theodore Ku-DiPietro 1 0.11
Фунтас Таксиархис 1 0.11
Бирнбом Стив 1 0.11
Дуркин Кристофер 1 0.11
О'Брайен Льюис 1 0.11
Сантуш Педру 0 0
Тейшейра Руан 0 0
Каноуз Расселл 0 0
Джазе Моханад 0 0

Карточки

Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смит Кайл 2 0
Ангуло Иван 2 0
Перейра Маурисио 1 0
Вильдер Картахена 1 0
Шлегель Родриго 1 0
Янссон Робин 1 0
Cesar Araujo 1 0
Фелипе 1 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клих Матеуш 3 0
Каноуз Расселл 3 0
Бентеке Кристиан 2 0
Палссон Виктор 2 0
Тейшейра Руан 2 0
Найяр Энди 1 0
Уильямс Дэррик 1 0
Фунтас Таксиархис 1 0
Асад Ямиль 1 0
Джазе Моханад 1 0
О'Брайен Льюис 1 0

Результаты матчей

Орландо Сити
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Ди Си Юнайтед
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
2
Орландо Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Ди Си Юнайтед
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

5
4
Орландо Сити
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Ди Си Юнайтед
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

6
6

Голы по времени матча

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
2
50%
1
20%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
2
40%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
3
60%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
33%
2
29%
76-90

Забито

7
8
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
2
29%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
43%
2
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
4
50%
76-90

Пропущено

7
12
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
3
43%
1
8%
16-30
1
14%
3
25%
31-45
1
14%
2
17%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
1
14%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Орландо Сити
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Миннесота Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Орландо Сити - Нэшвилл 0:2 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 1:2 Орландо Сити - Шарлотт 1:2
Орландо Сити - Тигрес 1:1 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Тигрес - Орландо Сити 0:0 Орландо Сити - Цинциннати 0:0 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:2 Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 2:0 Орландо Сити - Коламбус Кру 2:1 Интер Майами - Орландо Сити 4:1 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 2:1 Орландо Сити - Торонто 4:0 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 0:1 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 5:1 Орландо Сити - Сакраменто Репаблик 3:0
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 0:2 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:2
Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 3:2 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед - Торонто 3:2 Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Ди Си Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 2:3 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 2:5 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Ди Си Юнайтед 3:0 Реал Солт-Лейк - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Колорадо Рэпидс 0:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 1:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2

Результаты матчей

Орландо Сити
Ди Си Юнайтед

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:2
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:2
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Орландо Сити
Ди Си Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
3
2
5
1.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 9 6 2 1 14 - 7 20
2.
Сент-Луис Сити
 8 6 0 2 20 - 9 18
3.
Цинциннати
 0:0 9 5 3 1 10 - 9 18
4.
Лос-Анджелес
 7 5 2 0 15 - 5 17
5.
Сиэтл Саундерс
 8 5 1 2 16 - 7 16
6.
Атланта Юнайтед
 8 4 3 1 16 - 12 15
7.
Коламбус Кру
 0:0 9 4 3 2 18 - 9 15
8.
Даллас
 0:0 9 4 3 2 11 - 8 15
9.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 8 4 2 2 10 - 8 14
10.
Нью-Йорк Сити
 0:0 9 3 4 2 9 - 9 13
11.
Орландо Сити
 1:1 8 3 3 2 8 - 8 12
12.
Миннесота Юнайтед
 7 3 2 2 8 - 7 11
13.
Нэшвилл
 8 3 2 3 7 - 4 11
14.
Филадельфия Юнион
 2:0 9 3 2 4 12 - 11 11
15.
Хьюстон Динамо
 7 3 1 3 9 - 8 10
16.
Чикаго Файр
 7 2 4 1 11 - 10 10
17.
Ванкувер Уайткэпс
 8 2 4 2 11 - 7 10
18.
Портленд Тимберс
 0:0 9 2 3 4 10 - 13 9
19.
Ди Си Юнайтед
 1:1 9 2 3 4 9 - 13 9
20.
Торонто
 0:2 9 1 6 2 10 - 11 9
21.
Остин
 7 2 2 3 6 - 10 8
22.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 9 1 5 3 6 - 8 8
23.
Колорадо Рэпидс
 8 1 4 3 5 - 10 7
24.
Шарлотт
 0:0 9 1 4 4 9 - 16 7
25.
Интер Майами
 7 2 0 5 6 - 8 6
26.
Реал Солт-Лейк
 7 2 0 5 7 - 16 6
27.
Клёб де Фут Монреаль
 1:0 8 2 0 6 4 - 17 6
28.
Лос-Анджелес Гэлакси
 7 0 3 4 5 - 12 3
29.
Спортинг Канзас-Сити
 0:1 9 0 3 6 2 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 5 4 1 0 10 - 1 13
2.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 5 4 1 0 8 - 2 13
3.
Цинциннати
 0:0 5 4 1 0 5 - 1 13
4.
Лос-Анджелес
 4 4 0 0 12 - 3 12
5.
Нью-Йорк Сити
 0:0 5 3 2 0 7 - 4 11
6.
Коламбус Кру
 0:0 4 3 1 0 13 - 2 10
7.
Сиэтл Саундерс
 4 3 1 0 9 - 0 10
8.
Атланта Юнайтед
 4 3 1 0 9 - 3 10
9.
Филадельфия Юнион
 2:0 5 3 1 1 8 - 3 10
10.
Даллас
 0:0 5 3 1 1 8 - 5 10
11.
Хьюстон Динамо
 3 3 0 0 6 - 0 9
12.
Сент-Луис Сити
 4 3 0 1 11 - 3 9
13.
Ванкувер Уайткэпс
 4 2 1 1 8 - 3 7
14.
Портленд Тимберс
 0:0 4 2 1 1 6 - 3 7
15.
Нэшвилл
 4 2 1 1 4 - 1 7
16.
Чикаго Файр
 5 1 4 0 8 - 7 7
17.
Клёб де Фут Монреаль
 1:0 3 2 0 1 4 - 3 6
18.
Интер Майами
 4 2 0 2 6 - 4 6
19.
Торонто
 0:2 4 1 3 0 7 - 5 6
20.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 4 1 3 0 4 - 3 6
21.
Остин
 4 1 2 1 4 - 4 5
22.
Орландо Сити
 1:1 5 1 2 2 3 - 5 5
23.
Ди Си Юнайтед
 1:1 4 1 1 2 5 - 7 4
24.
Реал Солт-Лейк
 3 1 0 2 4 - 7 3
25.
Шарлотт
 0:0 5 0 3 2 3 - 7 3
26.
Колорадо Рэпидс
 3 0 2 1 1 - 2 2
27.
Миннесота Юнайтед
 3 0 2 1 3 - 4 2
28.
Лос-Анджелес Гэлакси
 3 0 1 2 4 - 6 1
29.
Спортинг Канзас-Сити
 0:1 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 4 3 0 1 9 - 6 9
2.
Миннесота Юнайтед
 4 3 0 1 5 - 3 9
3.
Орландо Сити
 1:1 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 4 2 1 1 4 - 6 7
5.
Сиэтл Саундерс
 4 2 0 2 7 - 7 6
6.
Лос-Анджелес
 3 1 2 0 3 - 2 5
7.
Даллас
 0:0 4 1 2 1 3 - 3 5
8.
Атланта Юнайтед
 4 1 2 1 7 - 9 5
9.
Цинциннати
 0:0 4 1 2 1 5 - 8 5
10.
Ди Си Юнайтед
 1:1 5 1 2 2 4 - 6 5
11.
Коламбус Кру
 0:0 5 1 2 2 5 - 7 5
12.
Колорадо Рэпидс
 5 1 2 2 4 - 8 5
13.
Нэшвилл
 4 1 1 2 3 - 3 4
14.
Шарлотт
 0:0 4 1 1 2 6 - 9 4
15.
Чикаго Файр
 2 1 0 1 3 - 3 3
16.
Остин
 3 1 0 2 2 - 6 3
17.
Реал Солт-Лейк
 4 1 0 3 3 - 9 3
18.
Ванкувер Уайткэпс
 4 0 3 1 3 - 4 3
19.
Торонто
 0:2 5 0 3 2 3 - 6 3
20.
Нью-Йорк Сити
 0:0 4 0 2 2 2 - 5 2
21.
Лос-Анджелес Гэлакси
 4 0 2 2 1 - 6 2
22.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 5 0 2 3 2 - 5 2
23.
Портленд Тимберс
 0:0 5 0 2 3 4 - 10 2
24.
Спортинг Канзас-Сити
 0:1 6 0 2 4 1 - 7 2
25.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 3 0 1 2 2 - 6 1
26.
Филадельфия Юнион
 2:0 4 0 1 3 4 - 8 1
27.
Хьюстон Динамо
 4 0 1 3 3 - 8 1
28.
Интер Майами
 3 0 0 3 0 - 4 0
29.
Клёб де Фут Монреаль
 1:0 5 0 0 5 0 - 14 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Лос-Анджелес Буанга Денис 6 (1)
Сент-Луис Сити Клаусс Жоао 5 (2)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 5 (2)
Даллас Феррейра Хесус 5
Весь список

Топ нарушителей
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 3
Торонто Бернардески Федерико 4
Колорадо Рэпидс Акоста Бриан 4
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 4
Шарлотт Enzo Copetti 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    42'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Ангуло Иван получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Duncan McGuire бьет в цель!
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Фунтас Таксиархис бьет в цель!
  • Желтая карточка
    12'
    Тейшейра Руан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Орландо Сити
Ничья
Ди Си Юнайтед
2.30
3.79
4.03
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