Тур: 1. Стадион: Exploria Stadium.
1:3
Конец матча
0'
11' Желтая карточкаТейшейра Руан
0:1
15' ГолФунтас Таксиархис
1:1
23' Гол_Duncan McGuire
27' Желтая карточкаАнгуло Иван
42' Желтая карточкаКлих Матеуш
1:2
52' ГолПинс Донован
56' Желтая карточкаКарлос Антонио
1:3
62' ГолБентеке Кристиан
74' Желтая карточкаКаноуз Расселл
85' Желтая карточкаПинс Донован
90' Желтая карточкаCesar Araujo
90'+6
Ход матча
11'
15'
23'
1:1
27'
42'
52'
1:2
56'
62'
74'
85'
90'
77
Ангуло
Иван
11
Martin
Ojeda
15
Бирнбом
Стив
23
Пинс
Донован
43
Клих
Матеуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Ангуло ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Martin OjedaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Смит КайлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ФелипеНападающий
- Нападающий
-
-
28 _Abdi Salim
-
-
Главный тренер: Oscar Pareja
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Бирнбом СтивЗащитник
-
23 Пинс ДонованЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Клих МатеушПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Найяр ЭндиЗащитник
-
33 Грин ДжейкобЗащитник
-
22 Асад ЯмильПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Руни Уэйн
История личных встреч
Орландо Сити
Ди Си Юнайтед
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед
18 матчей
38.9%
11.1%
50%
7 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
6 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
1.56
1.11
Среднее время на гол
57
81
Всего голов
15
13
Голов в среднем за матч
1.67
1.44
Среднее время на гол
54
62
Всего голов
29
23
Голов в среднем за матч
1.61
1.28
Тотал матчей
2.5
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
55
70
Бомбардиры внутри турнира
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|_Duncan McGuire
|3
|0.38
|Martin Ojeda
|2
|0.25
|Ангуло Иван
|2
|0.25
|Торрес Факундо
|1 (1)
|0.13
|Перейра Маурисио
|0
|0
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|0
|0
|Gaston Gonzalez2
|0
|0
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бентеке Кристиан
|4
|0.44
|Клих Матеуш
|1
|0.11
|Theodore Ku-DiPietro
|1
|0.11
|Фунтас Таксиархис
|1
|0.11
|Бирнбом Стив
|1
|0.11
|Дуркин Кристофер
|1
|0.11
|О'Брайен Льюис
|1
|0.11
|Пинс Донован
|1
|0.11
|Тейшейра Руан
|0
|0
|Сантуш Педру
|0
|0
|Палссон Виктор
|0
|0
|Каноуз Расселл
|0
|0
|Джазе Моханад
|0
|0
Карточки
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ангуло Иван
|3
|0
|Смит Кайл
|2
|0
|Cesar Araujo
|2
|0
|Карлос Антонио
|1
|0
|Перейра Маурисио
|1
|0
|Вильдер Картахена
|1
|0
|Шлегель Родриго
|1
|0
|Янссон Робин
|1
|0
|Фелипе
|1
|0
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клих Матеуш
|4
|0
|Каноуз Расселл
|4
|0
|Бентеке Кристиан
|2
|0
|Палссон Виктор
|2
|0
|Тейшейра Руан
|2
|0
|Найяр Энди
|1
|0
|Уильямс Дэррик
|1
|0
|Фунтас Таксиархис
|1
|0
|Асад Ямиль
|1
|0
|Джазе Моханад
|1
|0
|О'Брайен Льюис
|1
|0
|Пинс Донован
|1
|0
Результаты матчей
Орландо Сити
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Ди Си Юнайтед
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
2
2
Орландо Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Ди Си Юнайтед
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
4
Волевые поражения
5
4
Орландо Сити
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Ди Си Юнайтед
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
5
Волевые поражения
7
6
Голы по времени матча
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
7
6
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
14%
1
17%
1-15
2
29%
2
33%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
2
40%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
3
60%
76-90
Пропущено
3
7
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
33%
2
29%
76-90
Забито
8
11
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
2
25%
2
18%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
3
38%
3
27%
46-60
1
13%
1
9%
61-75
1
13%
4
36%
76-90
Пропущено
10
13
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
10%
1
8%
1-15
3
30%
2
15%
16-30
1
10%
3
23%
31-45
2
20%
2
15%
46-60
2
20%
2
15%
61-75
1
10%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Орландо Сити
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Миннесота Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Орландо Сити - Нэшвилл 0:2 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 1:2 Орландо Сити - Шарлотт 1:2
Орландо Сити - Тигрес 1:1 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Тигрес - Орландо Сити 0:0 Орландо Сити - Цинциннати 0:0 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:2 Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 2:0 Орландо Сити - Коламбус Кру 2:1 Интер Майами - Орландо Сити 4:1 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 2:1 Орландо Сити - Торонто 4:0 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 0:1 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 5:1 Орландо Сити - Сакраменто Репаблик 3:0
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 0:2 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:2
Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 3:2 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед - Торонто 3:2 Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Ди Си Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 2:3 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 2:5 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Ди Си Юнайтед 3:0 Реал Солт-Лейк - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Колорадо Рэпидс 0:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 1:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2
Результаты матчей
Орландо Сити
Ди Си Юнайтед
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:2
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:2
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Орландо Сити
Ди Си Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
63
26
36
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|15 - 8
|20
|2.
|9
|6
|2
|1
|12 - 10
|20
|3.
|0:0
|9
|6
|1
|2
|20 - 9
|19
|4.
|1:1
|8
|5
|3
|0
|16 - 6
|18
|5.
|8
|5
|1
|2
|16 - 7
|16
|6.
|8
|4
|3
|1
|16 - 12
|15
|7.
|0:0
|9
|4
|3
|2
|10 - 8
|15
|8.
|9
|4
|3
|2
|12 - 10
|15
|9.
|9
|4
|2
|3
|18 - 10
|14
|10.
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|11.
|1:1
|9
|3
|3
|3
|8 - 5
|12
|12.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|13.
|0:0
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|14.
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|15.
|9
|3
|2
|4
|14 - 13
|11
|16.
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|17.
|7
|2
|4
|1
|11 - 10
|10
|18.
|8
|2
|4
|2
|11 - 7
|10
|19.
|9
|2
|3
|4
|10 - 16
|9
|20.
|9
|1
|6
|2
|12 - 13
|9
|21.
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|22.
|9
|2
|2
|5
|11 - 15
|8
|23.
|9
|1
|5
|3
|6 - 9
|8
|24.
|0:0
|9
|1
|5
|3
|5 - 10
|8
|25.
|0:0
|8
|2
|1
|5
|6 - 8
|7
|26.
|0:0
|8
|2
|1
|5
|7 - 16
|7
|27.
|8
|2
|0
|6
|5 - 17
|6
|28.
|7
|0
|3
|4
|5 - 12
|3
|29.
|9
|0
|3
|6
|3 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|7 - 2
|15
|2.
|5
|4
|1
|0
|11 - 2
|13
|3.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|4.
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|5.
|1:1
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|6.
|4
|3
|1
|0
|13 - 2
|10
|7.
|4
|3
|1
|0
|9 - 0
|10
|8.
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|9.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|6 - 0
|10
|10.
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|11.
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|12.
|0:0
|4
|3
|0
|1
|11 - 3
|9
|13.
|1:1
|5
|2
|2
|1
|5 - 2
|8
|14.
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|15.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|16.
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|17.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|18.
|0:0
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|19.
|4
|1
|3
|0
|7 - 5
|6
|20.
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|21.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|22.
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|23.
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|24.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|25.
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|26.
|0:0
|4
|0
|3
|1
|1 - 2
|3
|27.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|28.
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|29.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|2.
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|4 - 6
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|6.
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|7.
|1:1
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|8.
|4
|1
|2
|1
|7 - 9
|5
|9.
|4
|1
|2
|1
|5 - 8
|5
|10.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|11.
|1:1
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|15.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|16.
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|17.
|0:0
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|18.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|19.
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|20.
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|21.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|22.
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|23.
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
|24.
|6
|0
|2
|4
|2 - 8
|2
|25.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|0 - 4
|1
|26.
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|27.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|28.
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|29.
|5
|0
|0
|5
|0 - 14
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|7 (1)
|Сент-Луис Сити
|Клаусс Жоао
|5 (2)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|5 (2)
|Филадельфия Юнион
|Уре Микаэль
|5
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Данкан Кайл
|5
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 3
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|4
|Торонто
|Бернардески Федерико
|4
|Колорадо Рэпидс
|Акоста Бриан
|4