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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Орландо Сити
1:3
Конец матча
Ди Си Юнайтед
0'
11' Желтая карточка
Тейшейра Руан
0:1
15' Гол
Фунтас Таксиархис
1:1
23' Гол
_Duncan McGuire
27' Желтая карточка
Ангуло Иван
42' Желтая карточка
Клих Матеуш
1:2
52' Гол
Пинс Донован
56' Желтая карточка
Карлос Антонио
1:3
62' Гол
Бентеке Кристиан
74' Желтая карточка
Каноуз Расселл
85' Желтая карточка
Пинс Донован
90' Желтая карточка
Cesar Araujo
90'+6
1
Гальесе
Педро
25
Карлос
Антонио
6
Янссон
Робин
15
Шлегель
Родриго
22
Gaston
Gonzalez2
77
Ангуло
Иван
5
Cesar
Araujo
10
Перейра
Маурисио
11
Martin
Ojeda
17
Торрес
Факундо
13
_Duncan
McGuire
1
Миллер
Тайлер
44
Палссон
Виктор
15
Бирнбом
Стив
23
Пинс
Донован
2
Тейшейра
Руан
7
Сантуш
Педру
6
Каноуз
Расселл
17
О'Брайен
Льюис
43
Клих
Матеуш
11
Фунтас
Таксиархис
20
Бентеке
Кристиан
Орландо Сити
3-4-2-1
Ди Си Юнайтед
4-4-2

История личных встреч

Орландо Сити
Ди Си Юнайтед

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

18 матчей

38.9%
11.1%
50%
7 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
6 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

М
1:1
М
2:1
М
3:5
М
2:1
М
0:1
М
1:0
М
1:2
М
3:2
ОК
1:1
М
1:1
М
1:2
М
2:0
М
4:2
М
4:1
М
1:0
М
2:1
М
0:1
М
0:1

Голы

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

1.56
1.11

Среднее время на гол

57
81

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

1.67
1.44

Среднее время на гол

54
62

Всего голов

29
23

Голов в среднем за матч

1.61
1.28

Тотал матчей

2.5
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

55
70

Бомбардиры внутри турнира

Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
_Duncan McGuire 3 0.38
Martin Ojeda 2 0.25
Ангуло Иван 2 0.25
Торрес Факундо 1 (1) 0.13
Перейра Маурисио 0 0
Тоурхалльссон Дагюр Дан 0 0
Gaston Gonzalez2 0 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бентеке Кристиан 4 0.44
Клих Матеуш 1 0.11
Theodore Ku-DiPietro 1 0.11
Фунтас Таксиархис 1 0.11
Бирнбом Стив 1 0.11
Дуркин Кристофер 1 0.11
О'Брайен Льюис 1 0.11
Пинс Донован 1 0.11
Тейшейра Руан 0 0
Сантуш Педру 0 0
Палссон Виктор 0 0
Каноуз Расселл 0 0
Джазе Моханад 0 0

Карточки

Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ангуло Иван 3 0
Смит Кайл 2 0
Cesar Araujo 2 0
Карлос Антонио 1 0
Перейра Маурисио 1 0
Вильдер Картахена 1 0
Шлегель Родриго 1 0
Янссон Робин 1 0
Фелипе 1 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клих Матеуш 4 0
Каноуз Расселл 4 0
Бентеке Кристиан 2 0
Палссон Виктор 2 0
Тейшейра Руан 2 0
Найяр Энди 1 0
Уильямс Дэррик 1 0
Фунтас Таксиархис 1 0
Асад Ямиль 1 0
Джазе Моханад 1 0
О'Брайен Льюис 1 0
Пинс Донован 1 0

Результаты матчей

Орландо Сити
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Ди Си Юнайтед
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

2
2
Орландо Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Ди Си Юнайтед
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

5
4
Орландо Сити
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Ди Си Юнайтед
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
5

Волевые поражения

7
6

Голы по времени матча

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
14%
1
17%
1-15
2
29%
2
33%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
2
40%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
3
60%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
33%
2
29%
76-90

Забито

8
11
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
2
25%
2
18%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
3
38%
3
27%
46-60
1
13%
1
9%
61-75
1
13%
4
36%
76-90

Пропущено

10
13
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
10%
1
8%
1-15
3
30%
2
15%
16-30
1
10%
3
23%
31-45
2
20%
2
15%
46-60
2
20%
2
15%
61-75
1
10%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Орландо Сити
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Миннесота Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Орландо Сити - Нэшвилл 0:2 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 1:2 Орландо Сити - Шарлотт 1:2
Орландо Сити - Тигрес 1:1 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Тигрес - Орландо Сити 0:0 Орландо Сити - Цинциннати 0:0 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:2 Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 2:0 Орландо Сити - Коламбус Кру 2:1 Интер Майами - Орландо Сити 4:1 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 2:1 Орландо Сити - Торонто 4:0 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 0:1 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 5:1 Орландо Сити - Сакраменто Репаблик 3:0
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 0:2 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:2
Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 3:2 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед - Торонто 3:2 Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Ди Си Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 2:3 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 2:5 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Ди Си Юнайтед 3:0 Реал Солт-Лейк - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Колорадо Рэпидс 0:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 1:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2

Результаты матчей

Орландо Сити
Ди Си Юнайтед

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:2
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:2
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Орландо Сити
Ди Си Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
3
2
6
1.5
3
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Инглэнд Революшн
 9 6 2 1 15 - 8 20
2.
Цинциннати
 9 6 2 1 12 - 10 20
3.
Сент-Луис Сити
 0:0 9 6 1 2 20 - 9 19
4.
Лос-Анджелес
 1:1 8 5 3 0 16 - 6 18
5.
Сиэтл Саундерс
 8 5 1 2 16 - 7 16
6.
Атланта Юнайтед
 8 4 3 1 16 - 12 15
7.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 9 4 3 2 10 - 8 15
8.
Нью-Йорк Сити
 9 4 3 2 12 - 10 15
9.
Коламбус Кру
 9 4 2 3 18 - 10 14
10.
Даллас
 9 4 2 3 12 - 11 14
11.
Нэшвилл
 1:1 9 3 3 3 8 - 5 12
12.
Миннесота Юнайтед
 7 3 2 2 8 - 7 11
13.
Хьюстон Динамо
 0:0 8 3 2 3 9 - 8 11
14.
Орландо Сити
 8 3 2 3 8 - 10 11
15.
Филадельфия Юнион
 9 3 2 4 14 - 13 11
16.
Ди Си Юнайтед
 9 3 2 4 11 - 13 11
17.
Чикаго Файр
 7 2 4 1 11 - 10 10
18.
Ванкувер Уайткэпс
 8 2 4 2 11 - 7 10
19.
Шарлотт
 9 2 3 4 10 - 16 9
20.
Торонто
 9 1 6 2 12 - 13 9
21.
Остин
 7 2 2 3 6 - 10 8
22.
Портленд Тимберс
 9 2 2 5 11 - 15 8
23.
Нью-Йорк Ред Буллз
 9 1 5 3 6 - 9 8
24.
Колорадо Рэпидс
 0:0 9 1 5 3 5 - 10 8
25.
Интер Майами
 0:0 8 2 1 5 6 - 8 7
26.
Реал Солт-Лейк
 0:0 8 2 1 5 7 - 16 7
27.
Клёб де Фут Монреаль
 8 2 0 6 5 - 17 6
28.
Лос-Анджелес Гэлакси
 7 0 3 4 5 - 12 3
29.
Спортинг Канзас-Сити
 9 0 3 6 3 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 5 5 0 0 7 - 2 15
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 5 4 1 0 11 - 2 13
3.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 5 4 1 0 8 - 2 13
4.
Нью-Йорк Сити
 5 4 1 0 10 - 5 13
5.
Лос-Анджелес
 1:1 4 4 0 0 12 - 3 12
6.
Коламбус Кру
 4 3 1 0 13 - 2 10
7.
Сиэтл Саундерс
 4 3 1 0 9 - 0 10
8.
Атланта Юнайтед
 4 3 1 0 9 - 3 10
9.
Хьюстон Динамо
 0:0 4 3 1 0 6 - 0 10
10.
Филадельфия Юнион
 5 3 1 1 10 - 5 10
11.
Даллас
 5 3 1 1 8 - 5 10
12.
Сент-Луис Сити
 0:0 4 3 0 1 11 - 3 9
13.
Нэшвилл
 1:1 5 2 2 1 5 - 2 8
14.
Ванкувер Уайткэпс
 4 2 1 1 8 - 3 7
15.
Портленд Тимберс
 4 2 1 1 6 - 3 7
16.
Чикаго Файр
 5 1 4 0 8 - 7 7
17.
Клёб де Фут Монреаль
 3 2 0 1 5 - 3 6
18.
Интер Майами
 0:0 4 2 0 2 6 - 4 6
19.
Торонто
 4 1 3 0 7 - 5 6
20.
Нью-Йорк Ред Буллз
 4 1 3 0 4 - 3 6
21.
Остин
 4 1 2 1 4 - 4 5
22.
Шарлотт
 5 1 2 2 4 - 7 5
23.
Ди Си Юнайтед
 4 1 1 2 5 - 7 4
24.
Реал Солт-Лейк
 0:0 4 1 1 2 4 - 7 4
25.
Орландо Сити
 5 1 1 3 3 - 7 4
26.
Колорадо Рэпидс
 0:0 4 0 3 1 1 - 2 3
27.
Миннесота Юнайтед
 3 0 2 1 3 - 4 2
28.
Лос-Анджелес Гэлакси
 3 0 1 2 4 - 6 1
29.
Спортинг Канзас-Сити
 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 0:0 5 3 1 1 9 - 6 10
2.
Миннесота Юнайтед
 4 3 0 1 5 - 3 9
3.
Орландо Сити
 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 4 2 1 1 4 - 6 7
5.
Ди Си Юнайтед
 5 2 1 2 6 - 6 7
6.
Сиэтл Саундерс
 4 2 0 2 7 - 7 6
7.
Лос-Анджелес
 1:1 4 1 3 0 4 - 3 6
8.
Атланта Юнайтед
 4 1 2 1 7 - 9 5
9.
Цинциннати
 4 1 2 1 5 - 8 5
10.
Колорадо Рэпидс
 0:0 5 1 2 2 4 - 8 5
11.
Нэшвилл
 1:1 4 1 1 2 3 - 3 4
12.
Даллас
 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
Шарлотт
 4 1 1 2 6 - 9 4
14.
Коламбус Кру
 5 1 1 3 5 - 8 4
15.
Чикаго Файр
 2 1 0 1 3 - 3 3
16.
Остин
 3 1 0 2 2 - 6 3
17.
Реал Солт-Лейк
 0:0 4 1 0 3 3 - 9 3
18.
Ванкувер Уайткэпс
 4 0 3 1 3 - 4 3
19.
Торонто
 5 0 3 2 5 - 8 3
20.
Нью-Йорк Сити
 4 0 2 2 2 - 5 2
21.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 4 0 2 2 2 - 6 2
22.
Лос-Анджелес Гэлакси
 4 0 2 2 1 - 6 2
23.
Нью-Йорк Ред Буллз
 5 0 2 3 2 - 6 2
24.
Спортинг Канзас-Сити
 6 0 2 4 2 - 8 2
25.
Интер Майами
 0:0 4 0 1 3 0 - 4 1
26.
Филадельфия Юнион
 4 0 1 3 4 - 8 1
27.
Хьюстон Динамо
 0:0 4 0 1 3 3 - 8 1
28.
Портленд Тимберс
 5 0 1 4 5 - 12 1
29.
Клёб де Фут Монреаль
 5 0 0 5 0 - 14 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Лос-Анджелес Буанга Денис 7 (1)
Сент-Луис Сити Клаусс Жоао 5 (2)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 5 (2)
Филадельфия Юнион Уре Микаэль 5
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Данкан Кайл 5
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 3
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 4
Торонто Бернардески Федерико 4
Колорадо Рэпидс Акоста Бриан 4
Весь список
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    • 52'
      Duncan McGuire уходит с поля. Рамиро Энрике выходит вместо него
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      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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