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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Шарлотт
1:0
Первый тайм: 40'
Коламбус Кру

Ход матча

11'
 
Йебоа Яв
Will Sands
37'
Свидерски Кароль
(Юзвяк Камиль)
1:0
Лучшие коэффициенты
Шарлотт
Ничья
Коламбус Кру
2.47
3.62
3.70
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
George
Marks
14
Бёрн
Натан
29
Маланда
Адилсон
6
Туилома
Билл
25
Аффул
Харрисон
20
Джонс
Деррик
13
Бронико
Брандт
7
Юзвяк
Камиль
11
Свидерски
Кароль
18
Kerwin
Vargas
9
Enzo
Copetti
28
Patrick
Schulte
31
Морейра
Стивен
5
Дегенек
Милош
12
Вальесилья
Эксон
23
Mohamed
Farsi
30
Will
Sands
8
Моррис
Эйдан
25
Sean
Zawadzki
20
Мэцан
Александру
10
Селараян
Лукас
17
Кристиан
Рамирез
Шарлотт
4-2-3-1
Коламбус Кру
3-4-2-1

История личных встреч

Шарлотт
Коламбус Кру

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

М
2:2
М
1:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Шарлотт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Свидерски Кароль 2 0.22
Юзвяк Камиль 2 0.22
Kerwin Vargas 2 0.22
Enzo Copetti 2 0.22
Ben Bender 1 0.11
Аффул Харрисон 0 0
Линдси Джейлин 0 0
Коламбус Кру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селараян Лукас 4 (2) 0.44
Моррис Эйдан 3 0.33
Кристиан Рамирез 3 0.33
Мэцан Александру 1 0.11
Jacen Russell-Rowe 1 0.11
Max Arfsten 1 0.11
Медранда Джимми 1 0.11
Йебоа Яв 1 0.11
Sean Zawadzki 1 0.11
Philip Quinton 1 0.11
Mohamed Farsi 0 0
Эрнандес Хуан 0 0
Морейра Стивен 0 0
Will Sands 0 0

Карточки

Шарлотт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Enzo Copetti 4 0
Аффул Харрисон 2 0
Бёрн Натан 2 0
Юзвяк Камиль 2 0
Джонс Деррик 2 0
Вествуд Эшли 1 0
Свидерски Кароль 1 0
Бронико Брандт 1 0
Сантуш Нуну III 1 0
Линдси Джейлин 1 0
Шиньяшики Андре 1 0
Маланда Адилсон 1 0
Chris Hegardt 1 0
Ben Bender 1 0
George Marks 1 0
Коламбус Кру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Селараян Лукас 2 0
Дегенек Милош 2 0
Мэцан Александру 2 0
Моррис Эйдан 2 0
Нэйджби Дарлингтон 1 0
Эрнандес Хуан 1 0
Морейра Стивен 1 0
Медранда Джимми 1 0
Йебоа Яв 1 0
Вальесилья Эксон 1 0
Jacen Russell-Rowe 1 0
Will Sands 1 0
Philip Quinton 1 0

Результаты матчей

Шарлотт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Коламбус Кру
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2
Шарлотт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Коламбус Кру
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

4
14
Шарлотт
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Коламбус Кру
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

6
16

Голы по времени матча

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
100%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
8
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
2
25%
2
25%
76-90

Забито

7
14
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
0
0%
3
21%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
2
29%
2
14%
31-45
1
14%
4
29%
46-60
1
14%
2
14%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Пропущено

8
1
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
2
25%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
18
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
0
0%
3
17%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
2
22%
4
22%
31-45
1
11%
5
28%
46-60
3
33%
3
17%
61-75
0
0%
3
17%
76-90

Пропущено

16
9
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
3
19%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
4
25%
1
11%
31-45
4
25%
2
22%
46-60
3
19%
2
22%
61-75
2
13%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Шарлотт
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Шарлотт - Колорадо Рэпидс 2:2 Реал Солт-Лейк - Шарлотт 3:1 Торонто - Шарлотт 2:2 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1
Орландо Сити - Шарлотт 1:2 Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:3 Сент-Луис Сити - Шарлотт 3:1 Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Charleston - Шарлотт 0:3 Ванкувер Уайткэпс - Шарлотт 1:1 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 2:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 2:0 Шарлотт - Коламбус Кру 2:2 Шарлотт - Филадельфия Юнион 4:0 Чикаго Файр - Шарлотт 2:3 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 1:0 Цинциннати - Шарлотт 2:0 Шарлотт - Торонто 0:2 Шарлотт - Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 1:3
Коламбус Кру
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 0:2 Коламбус Кру - Реал Солт-Лейк 4:0 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 6:1
Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 2:1 Торонто - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 2:0 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 4:1 Хартфорд Атлетик - Коламбус Кру 1:2 Коламбус Кру - Хьюстон Динамо 1:1 Орландо Сити - Коламбус Кру 2:1 Шарлотт - Коламбус Кру 2:2 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Коламбус Кру - Портленд Тимберс 1:1 Интер Майами - Коламбус Кру 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Коламбус Кру 2:2 Коламбус Кру - Чикаго Файр 0:0 Коламбус Кру - Интер Майами 1:0 Цинциннати - Коламбус Кру 2:2 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 2:2

Результаты матчей

Шарлотт
Коламбус Кру

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
6
1 раз 25%

Точный счет

3:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:2
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
6
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Шарлотт
Коламбус Кру

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
3
5
1.5
4
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 9 6 2 1 14 - 7 20
2.
Сент-Луис Сити
 8 6 0 2 20 - 9 18
3.
Цинциннати
 0:0 9 5 3 1 10 - 9 18
4.
Лос-Анджелес
 7 5 2 0 15 - 5 17
5.
Сиэтл Саундерс
 8 5 1 2 16 - 7 16
6.
Атланта Юнайтед
 8 4 3 1 16 - 12 15
7.
Коламбус Кру
 0:0 9 4 3 2 18 - 9 15
8.
Даллас
 0:0 9 4 3 2 11 - 8 15
9.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 8 4 2 2 10 - 8 14
10.
Нью-Йорк Сити
 0:0 9 3 4 2 9 - 9 13
11.
Орландо Сити
 1:1 8 3 3 2 8 - 8 12
12.
Миннесота Юнайтед
 7 3 2 2 8 - 7 11
13.
Нэшвилл
 8 3 2 3 7 - 4 11
14.
Филадельфия Юнион
 2:0 9 3 2 4 12 - 11 11
15.
Хьюстон Динамо
 7 3 1 3 9 - 8 10
16.
Чикаго Файр
 7 2 4 1 11 - 10 10
17.
Ванкувер Уайткэпс
 8 2 4 2 11 - 7 10
18.
Портленд Тимберс
 0:0 9 2 3 4 10 - 13 9
19.
Ди Си Юнайтед
 1:1 9 2 3 4 9 - 13 9
20.
Торонто
 0:2 9 1 6 2 10 - 11 9
21.
Остин
 7 2 2 3 6 - 10 8
22.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 9 1 5 3 6 - 8 8
23.
Колорадо Рэпидс
 8 1 4 3 5 - 10 7
24.
Шарлотт
 0:0 9 1 4 4 9 - 16 7
25.
Интер Майами
 7 2 0 5 6 - 8 6
26.
Реал Солт-Лейк
 7 2 0 5 7 - 16 6
27.
Клёб де Фут Монреаль
 1:0 8 2 0 6 4 - 17 6
28.
Лос-Анджелес Гэлакси
 7 0 3 4 5 - 12 3
29.
Спортинг Канзас-Сити
 0:1 9 0 3 6 2 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 5 4 1 0 10 - 1 13
2.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 5 4 1 0 8 - 2 13
3.
Цинциннати
 0:0 5 4 1 0 5 - 1 13
4.
Лос-Анджелес
 4 4 0 0 12 - 3 12
5.
Нью-Йорк Сити
 0:0 5 3 2 0 7 - 4 11
6.
Коламбус Кру
 0:0 4 3 1 0 13 - 2 10
7.
Сиэтл Саундерс
 4 3 1 0 9 - 0 10
8.
Атланта Юнайтед
 4 3 1 0 9 - 3 10
9.
Филадельфия Юнион
 2:0 5 3 1 1 8 - 3 10
10.
Даллас
 0:0 5 3 1 1 8 - 5 10
11.
Хьюстон Динамо
 3 3 0 0 6 - 0 9
12.
Сент-Луис Сити
 4 3 0 1 11 - 3 9
13.
Ванкувер Уайткэпс
 4 2 1 1 8 - 3 7
14.
Портленд Тимберс
 0:0 4 2 1 1 6 - 3 7
15.
Нэшвилл
 4 2 1 1 4 - 1 7
16.
Чикаго Файр
 5 1 4 0 8 - 7 7
17.
Клёб де Фут Монреаль
 1:0 3 2 0 1 4 - 3 6
18.
Интер Майами
 4 2 0 2 6 - 4 6
19.
Торонто
 0:2 4 1 3 0 7 - 5 6
20.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 4 1 3 0 4 - 3 6
21.
Остин
 4 1 2 1 4 - 4 5
22.
Орландо Сити
 1:1 5 1 2 2 3 - 5 5
23.
Ди Си Юнайтед
 1:1 4 1 1 2 5 - 7 4
24.
Реал Солт-Лейк
 3 1 0 2 4 - 7 3
25.
Шарлотт
 0:0 5 0 3 2 3 - 7 3
26.
Колорадо Рэпидс
 3 0 2 1 1 - 2 2
27.
Миннесота Юнайтед
 3 0 2 1 3 - 4 2
28.
Лос-Анджелес Гэлакси
 3 0 1 2 4 - 6 1
29.
Спортинг Канзас-Сити
 0:1 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 4 3 0 1 9 - 6 9
2.
Миннесота Юнайтед
 4 3 0 1 5 - 3 9
3.
Орландо Сити
 1:1 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 4 2 1 1 4 - 6 7
5.
Сиэтл Саундерс
 4 2 0 2 7 - 7 6
6.
Лос-Анджелес
 3 1 2 0 3 - 2 5
7.
Даллас
 0:0 4 1 2 1 3 - 3 5
8.
Атланта Юнайтед
 4 1 2 1 7 - 9 5
9.
Цинциннати
 0:0 4 1 2 1 5 - 8 5
10.
Ди Си Юнайтед
 1:1 5 1 2 2 4 - 6 5
11.
Коламбус Кру
 0:0 5 1 2 2 5 - 7 5
12.
Колорадо Рэпидс
 5 1 2 2 4 - 8 5
13.
Нэшвилл
 4 1 1 2 3 - 3 4
14.
Шарлотт
 0:0 4 1 1 2 6 - 9 4
15.
Чикаго Файр
 2 1 0 1 3 - 3 3
16.
Остин
 3 1 0 2 2 - 6 3
17.
Реал Солт-Лейк
 4 1 0 3 3 - 9 3
18.
Ванкувер Уайткэпс
 4 0 3 1 3 - 4 3
19.
Торонто
 0:2 5 0 3 2 3 - 6 3
20.
Нью-Йорк Сити
 0:0 4 0 2 2 2 - 5 2
21.
Лос-Анджелес Гэлакси
 4 0 2 2 1 - 6 2
22.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 5 0 2 3 2 - 5 2
23.
Портленд Тимберс
 0:0 5 0 2 3 4 - 10 2
24.
Спортинг Канзас-Сити
 0:1 6 0 2 4 1 - 7 2
25.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 3 0 1 2 2 - 6 1
26.
Филадельфия Юнион
 2:0 4 0 1 3 4 - 8 1
27.
Хьюстон Динамо
 4 0 1 3 3 - 8 1
28.
Интер Майами
 3 0 0 3 0 - 4 0
29.
Клёб де Фут Монреаль
 1:0 5 0 0 5 0 - 14 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Лос-Анджелес Буанга Денис 6 (1)
Сент-Луис Сити Клаусс Жоао 5 (2)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 5 (2)
Даллас Феррейра Хесус 5
Весь список

Топ нарушителей
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 3
Торонто Бернардески Федерико 4
Колорадо Рэпидс Акоста Бриан 4
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 4
Шарлотт Enzo Copetti 4
Весь список
Лучшие коэффициенты
Шарлотт
Ничья
Коламбус Кру
2.47
3.62
3.70
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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