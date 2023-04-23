Тур: 1. Стадион: Bank of America Stadium.
1:0
Конец матча
Ход матча
11'
37'
1:0
45'
75'
31
George
Marks
14
Бёрн
Натан
20
Джонс
Деррик
30
Will
Sands
- Основной состав
-
31 George MarksВратарь
-
14 Бёрн НатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Джонс ДеррикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
-
-
-
-
15 Ben Bender
-
-
Главный тренер: Christian Lattanzio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Will SandsЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Хьюз КиганВратарь
-
24 Буш ИвенВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Йебоа ЯвПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Max Arfsten
-
-
-
Главный тренер: Wilfried Nancy
История личных встреч
Шарлотт
Коламбус Кру
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
Шарлотт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Свидерски Кароль
|2
|0.22
|Юзвяк Камиль
|2
|0.22
|Kerwin Vargas
|2
|0.22
|Enzo Copetti
|2
|0.22
|Ben Bender
|1
|0.11
|Аффул Харрисон
|0
|0
|Линдси Джейлин
|0
|0
Коламбус Кру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селараян Лукас
|4 (2)
|0.44
|Моррис Эйдан
|3
|0.33
|Кристиан Рамирез
|3
|0.33
|Мэцан Александру
|1
|0.11
|Jacen Russell-Rowe
|1
|0.11
|Max Arfsten
|1
|0.11
|Медранда Джимми
|1
|0.11
|Йебоа Яв
|1
|0.11
|Sean Zawadzki
|1
|0.11
|Philip Quinton
|1
|0.11
|Mohamed Farsi
|0
|0
|Эрнандес Хуан
|0
|0
|Морейра Стивен
|0
|0
|Will Sands
|0
|0
Карточки
Шарлотт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Enzo Copetti
|4
|0
|Джонс Деррик
|3
|0
|Аффул Харрисон
|2
|0
|Бёрн Натан
|2
|0
|Юзвяк Камиль
|2
|0
|Вествуд Эшли
|1
|0
|Свидерски Кароль
|1
|0
|Бронико Брандт
|1
|0
|Сантуш Нуну III
|1
|0
|Линдси Джейлин
|1
|0
|Шиньяшики Андре
|1
|0
|Маланда Адилсон
|1
|0
|Chris Hegardt
|1
|0
|Ben Bender
|1
|0
|George Marks
|1
|0
Коламбус Кру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Селараян Лукас
|2
|0
|Йебоа Яв
|2
|0
|Дегенек Милош
|2
|0
|Мэцан Александру
|2
|0
|Моррис Эйдан
|2
|0
|Нэйджби Дарлингтон
|1
|0
|Эрнандес Хуан
|1
|0
|Морейра Стивен
|1
|0
|Медранда Джимми
|1
|0
|Вальесилья Эксон
|1
|0
|Jacen Russell-Rowe
|1
|0
|Will Sands
|1
|0
|Philip Quinton
|1
|0
Результаты матчей
Шарлотт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Коламбус Кру
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
2
Шарлотт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Коламбус Кру
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
4
14
Шарлотт
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Коламбус Кру
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
6
16
Голы по времени матча
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
67%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
9
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
25%
2
22%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
2
25%
2
22%
76-90
Забито
7
14
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
0
0%
3
21%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
2
29%
2
14%
31-45
1
14%
4
29%
46-60
1
14%
2
14%
61-75
0
0%
3
21%
76-90
Пропущено
8
1
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
2
25%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
18
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
0
0%
3
17%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
3
30%
4
22%
31-45
1
10%
5
28%
46-60
3
30%
3
17%
61-75
0
0%
3
17%
76-90
Пропущено
16
10
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
3
19%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
4
25%
2
20%
31-45
4
25%
2
20%
46-60
3
19%
2
20%
61-75
2
13%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Шарлотт
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Шарлотт - Колорадо Рэпидс 2:2 Реал Солт-Лейк - Шарлотт 3:1 Торонто - Шарлотт 2:2 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1
Орландо Сити - Шарлотт 1:2 Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:3 Сент-Луис Сити - Шарлотт 3:1 Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Charleston - Шарлотт 0:3 Ванкувер Уайткэпс - Шарлотт 1:1 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 2:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 2:0 Шарлотт - Коламбус Кру 2:2 Шарлотт - Филадельфия Юнион 4:0 Чикаго Файр - Шарлотт 2:3 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 1:0 Цинциннати - Шарлотт 2:0 Шарлотт - Торонто 0:2 Шарлотт - Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 1:3
Коламбус Кру
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 0:2 Коламбус Кру - Реал Солт-Лейк 4:0 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 6:1
Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 2:1 Торонто - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 2:0 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 4:1 Хартфорд Атлетик - Коламбус Кру 1:2 Коламбус Кру - Хьюстон Динамо 1:1 Орландо Сити - Коламбус Кру 2:1 Шарлотт - Коламбус Кру 2:2 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Коламбус Кру - Портленд Тимберс 1:1 Интер Майами - Коламбус Кру 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Коламбус Кру 2:2 Коламбус Кру - Чикаго Файр 0:0 Коламбус Кру - Интер Майами 1:0 Цинциннати - Коламбус Кру 2:2 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 2:2
Результаты матчей
Шарлотт
Коламбус Кру
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
6
1 раз 25%
Точный счет
3:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
3:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
6
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Шарлотт
Коламбус Кру
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
81
36
45
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|15 - 8
|20
|2.
|9
|6
|2
|1
|12 - 10
|20
|3.
|0:0
|9
|6
|1
|2
|20 - 9
|19
|4.
|1:1
|8
|5
|3
|0
|16 - 6
|18
|5.
|8
|5
|1
|2
|16 - 7
|16
|6.
|8
|4
|3
|1
|16 - 12
|15
|7.
|0:0
|9
|4
|3
|2
|10 - 8
|15
|8.
|9
|4
|3
|2
|12 - 10
|15
|9.
|9
|4
|2
|3
|18 - 10
|14
|10.
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|11.
|1:1
|9
|3
|3
|3
|8 - 5
|12
|12.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|13.
|0:0
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|14.
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|15.
|9
|3
|2
|4
|14 - 13
|11
|16.
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|17.
|7
|2
|4
|1
|11 - 10
|10
|18.
|8
|2
|4
|2
|11 - 7
|10
|19.
|9
|2
|3
|4
|10 - 16
|9
|20.
|9
|1
|6
|2
|12 - 13
|9
|21.
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|22.
|9
|2
|2
|5
|11 - 15
|8
|23.
|9
|1
|5
|3
|6 - 9
|8
|24.
|0:0
|9
|1
|5
|3
|5 - 10
|8
|25.
|0:0
|8
|2
|1
|5
|6 - 8
|7
|26.
|0:0
|8
|2
|1
|5
|7 - 16
|7
|27.
|8
|2
|0
|6
|5 - 17
|6
|28.
|7
|0
|3
|4
|5 - 12
|3
|29.
|9
|0
|3
|6
|3 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|7 - 2
|15
|2.
|5
|4
|1
|0
|11 - 2
|13
|3.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|4.
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|5.
|1:1
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|6.
|4
|3
|1
|0
|13 - 2
|10
|7.
|4
|3
|1
|0
|9 - 0
|10
|8.
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|9.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|6 - 0
|10
|10.
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|11.
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|12.
|0:0
|4
|3
|0
|1
|11 - 3
|9
|13.
|1:1
|5
|2
|2
|1
|5 - 2
|8
|14.
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|15.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|16.
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|17.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|18.
|0:0
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|19.
|4
|1
|3
|0
|7 - 5
|6
|20.
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|21.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|22.
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|23.
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|24.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|25.
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|26.
|0:0
|4
|0
|3
|1
|1 - 2
|3
|27.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|28.
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|29.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|2.
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|4 - 6
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|6.
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|7.
|1:1
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|8.
|4
|1
|2
|1
|7 - 9
|5
|9.
|4
|1
|2
|1
|5 - 8
|5
|10.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|11.
|1:1
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|15.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|16.
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|17.
|0:0
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|18.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|19.
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|20.
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|21.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|22.
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|23.
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
|24.
|6
|0
|2
|4
|2 - 8
|2
|25.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|0 - 4
|1
|26.
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|27.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|28.
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|29.
|5
|0
|0
|5
|0 - 14
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|7 (1)
|Сент-Луис Сити
|Клаусс Жоао
|5 (2)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|5 (2)
|Филадельфия Юнион
|Уре Микаэль
|5
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Данкан Кайл
|5
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 3
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|4
|Торонто
|Бернардески Федерико
|4
|Колорадо Рэпидс
|Акоста Бриан
|4