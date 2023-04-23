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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Нью-Йорк Сити
0:0
Первый тайм: 39'
Даллас
0'
1:0
16' Гол
Перейра Габриэл

Ход матча

16'
Перейра Габриэл
1:0
Лучшие коэффициенты
Нью-Йорк Сити
Ничья
Даллас
2.08
3.70
4.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Барраса
Луис
35
Иленчич
Митя
13
Мартинс
Тьяго
II
4
Шано
Максим
3
Куфре
Бриан
20
Ледесма
Ричард
6
Сэндс
Джеймс
55
Паркс
Китон
11
Перейра
Габриэл
10
Родригес
Сантьяго
43
Talles
Magno
30
Пас
Мартен
2
Geovane
17
Берджесс
Нкоси
3
Мартинес
Хосе
VI
4
Фарфан
Марко
12
Ллетгет
Себастьян
5
Факундо
Киньон
19
Помикал
Пакстон
7
Арриола
Пол
9
Хименес
Хесус
8
Обриан
Ядер
Нью-Йорк Сити
4-3-3
Даллас
4-3-3

История личных встреч

Нью-Йорк Сити
Даллас

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

7 матчей

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

М
0:1
М
3:3
М
1:1
М
3:1
М
1:1
М
2:2
М
2:1

Голы

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

2.67
1

Среднее время на гол

33
90

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.71
1.43

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

52
63

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Габриэл 3 0.33
Talles Magno 2 0.22
Родригес Сантьяго 1 0.11
Хавьер Тиаго 1 0.11
Шано Максим 1 0.11
Паркс Китон 1 0.11
Иленчич Митя 0 0
Куфре Бриан 0 0
Ледесма Ричард 0 0
Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Хесус 5 0.56
Alan Velasco 2 0.22
Ибеага Себастьен 1 0.11
Берджесс Нкоси 1 0.11
Факундо Киньон 1 0.11
Bernard Kamungo 1 0.11
Geovane 0 0
Арриола Пол 0 0
Ллетгет Себастьян 0 0
Помикал Пакстон 0 0
Фарфан Марко 0 0
Хименес Хесус 0 0

Карточки

Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пеллегрини Матиас 4 0
Иленчич Митя 4 0
Шано Максим 2 0
Куфре Бриан 2 0
Родригес Сантьяго 2 0
Грей Тэйвон 2 0
Жассон Андрес 2 0
Хавьер Тиаго 1 0
Паркс Китон 1 0
Барраса Луис 1 0
Talles Magno 1 0
Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Обриан Ядер 3 0
Серрильо Эдвин 3 0
Alan Velasco 3 0
Берджесс Нкоси 3 0
Твумаси Эма 1 1
Geovane 2 0
Помикал Пакстон 2 0
Фарфан Марко 2 0
Факундо Киньон 1 0
Ибеага Себастьен 1 0
Пас Мартен 1 0
Феррейра Хесус 1 0
Tsiki Ntsabeleng 1 0

Результаты матчей

Нью-Йорк Сити
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Даллас
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

1
3
Нью-Йорк Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Даллас
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

2
8
Нью-Йорк Сити
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Даллас
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
1

Волевые поражения

3
11

Голы по времени матча

Забито

6
4
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
17%
1
25%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
50%
76-90

Забито

2
8
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
50%
2
25%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Забито

8
12
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
1
13%
2
17%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
2
25%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
13%
3
25%
61-75
2
25%
2
17%
76-90

Пропущено

10
7
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
3
30%
1
14%
61-75
3
30%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 2:1 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Сити 1:0
Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 3:2 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 1:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 1:1 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 2:0 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Лос-Анджелес 1:1 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Нью-Йорк Сити - Миннесота Юнайтед 0:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 3:1 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 1:3 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 3:0 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 2:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0
Даллас
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Даллас - Реал Солт-Лейк 2:1 Интер Майами - Даллас 0:1 Даллас - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес - Даллас 2:1
Даллас - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:1 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Даллас - Миннесота Юнайтед 0:1 Хьюстон Динамо - Даллас 2:0 Хаммарбю - Даллас 0:1 Даллас - Чонбук Хендай Моторс 1:1 Мальмё - Даллас 0:0 Барселона Гуаякиль - Даллас 1:0 Остин - Даллас 2:1 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:1 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Колорадо Рэпидс - Даллас 1:0 Даллас - Тигрес 0:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:1

Результаты матчей

Нью-Йорк Сити
Даллас

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
3 раза 100%

Точный счет

1:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:1
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Нью-Йорк Сити
Даллас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
3
2
1
3
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
2
6
1.5
3
5
1
7
2.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:0 9 6 2 1 15 - 7 20
2.
Цинциннати
 1:0 9 6 2 1 11 - 9 20
3.
Сент-Луис Сити
 8 6 0 2 20 - 9 18
4.
Лос-Анджелес
 7 5 2 0 15 - 5 17
5.
Сиэтл Саундерс
 8 5 1 2 16 - 7 16
6.
Атланта Юнайтед
 8 4 3 1 16 - 12 15
7.
Даллас
 0:0 9 4 3 2 11 - 8 15
8.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 8 4 2 2 10 - 8 14
9.
Коламбус Кру
 0:1 9 4 2 3 18 - 10 14
10.
Нью-Йорк Сити
 0:0 9 3 4 2 9 - 9 13
11.
Орландо Сити
 1:1 8 3 3 2 8 - 8 12
12.
Миннесота Юнайтед
 7 3 2 2 8 - 7 11
13.
Нэшвилл
 8 3 2 3 7 - 4 11
14.
Филадельфия Юнион
 2:0 9 3 2 4 12 - 11 11
15.
Хьюстон Динамо
 7 3 1 3 9 - 8 10
16.
Чикаго Файр
 7 2 4 1 11 - 10 10
17.
Ванкувер Уайткэпс
 8 2 4 2 11 - 7 10
18.
Ди Си Юнайтед
 1:1 9 2 3 4 9 - 13 9
19.
Шарлотт
 1:0 9 2 3 4 10 - 16 9
20.
Торонто
 0:2 9 1 6 2 10 - 11 9
21.
Остин
 7 2 2 3 6 - 10 8
22.
Портленд Тимберс
 0:1 9 2 2 5 10 - 14 8
23.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 9 1 5 3 6 - 8 8
24.
Колорадо Рэпидс
 8 1 4 3 5 - 10 7
25.
Интер Майами
 7 2 0 5 6 - 8 6
26.
Реал Солт-Лейк
 7 2 0 5 7 - 16 6
27.
Клёб де Фут Монреаль
 1:0 8 2 0 6 4 - 17 6
28.
Лос-Анджелес Гэлакси
 7 0 3 4 5 - 12 3
29.
Спортинг Канзас-Сити
 0:2 9 0 3 6 2 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 1:0 5 5 0 0 6 - 1 15
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:0 5 4 1 0 11 - 1 13
3.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 5 4 1 0 8 - 2 13
4.
Лос-Анджелес
 4 4 0 0 12 - 3 12
5.
Нью-Йорк Сити
 0:0 5 3 2 0 7 - 4 11
6.
Коламбус Кру
 0:1 4 3 1 0 13 - 2 10
7.
Сиэтл Саундерс
 4 3 1 0 9 - 0 10
8.
Атланта Юнайтед
 4 3 1 0 9 - 3 10
9.
Филадельфия Юнион
 2:0 5 3 1 1 8 - 3 10
10.
Даллас
 0:0 5 3 1 1 8 - 5 10
11.
Хьюстон Динамо
 3 3 0 0 6 - 0 9
12.
Сент-Луис Сити
 4 3 0 1 11 - 3 9
13.
Ванкувер Уайткэпс
 4 2 1 1 8 - 3 7
14.
Портленд Тимберс
 0:1 4 2 1 1 6 - 3 7
15.
Нэшвилл
 4 2 1 1 4 - 1 7
16.
Чикаго Файр
 5 1 4 0 8 - 7 7
17.
Клёб де Фут Монреаль
 1:0 3 2 0 1 4 - 3 6
18.
Интер Майами
 4 2 0 2 6 - 4 6
19.
Торонто
 0:2 4 1 3 0 7 - 5 6
20.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 4 1 3 0 4 - 3 6
21.
Остин
 4 1 2 1 4 - 4 5
22.
Орландо Сити
 1:1 5 1 2 2 3 - 5 5
23.
Шарлотт
 1:0 5 1 2 2 4 - 7 5
24.
Ди Си Юнайтед
 1:1 4 1 1 2 5 - 7 4
25.
Реал Солт-Лейк
 3 1 0 2 4 - 7 3
26.
Колорадо Рэпидс
 3 0 2 1 1 - 2 2
27.
Миннесота Юнайтед
 3 0 2 1 3 - 4 2
28.
Лос-Анджелес Гэлакси
 3 0 1 2 4 - 6 1
29.
Спортинг Канзас-Сити
 0:2 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 4 3 0 1 9 - 6 9
2.
Миннесота Юнайтед
 4 3 0 1 5 - 3 9
3.
Орландо Сити
 1:1 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:0 4 2 1 1 4 - 6 7
5.
Сиэтл Саундерс
 4 2 0 2 7 - 7 6
6.
Лос-Анджелес
 3 1 2 0 3 - 2 5
7.
Даллас
 0:0 4 1 2 1 3 - 3 5
8.
Атланта Юнайтед
 4 1 2 1 7 - 9 5
9.
Цинциннати
 1:0 4 1 2 1 5 - 8 5
10.
Ди Си Юнайтед
 1:1 5 1 2 2 4 - 6 5
11.
Колорадо Рэпидс
 5 1 2 2 4 - 8 5
12.
Нэшвилл
 4 1 1 2 3 - 3 4
13.
Шарлотт
 1:0 4 1 1 2 6 - 9 4
14.
Коламбус Кру
 0:1 5 1 1 3 5 - 8 4
15.
Чикаго Файр
 2 1 0 1 3 - 3 3
16.
Остин
 3 1 0 2 2 - 6 3
17.
Реал Солт-Лейк
 4 1 0 3 3 - 9 3
18.
Ванкувер Уайткэпс
 4 0 3 1 3 - 4 3
19.
Торонто
 0:2 5 0 3 2 3 - 6 3
20.
Нью-Йорк Сити
 0:0 4 0 2 2 2 - 5 2
21.
Лос-Анджелес Гэлакси
 4 0 2 2 1 - 6 2
22.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 5 0 2 3 2 - 5 2
23.
Спортинг Канзас-Сити
 0:2 6 0 2 4 1 - 8 2
24.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 3 0 1 2 2 - 6 1
25.
Филадельфия Юнион
 2:0 4 0 1 3 4 - 8 1
26.
Хьюстон Динамо
 4 0 1 3 3 - 8 1
27.
Портленд Тимберс
 0:1 5 0 1 4 4 - 11 1
28.
Интер Майами
 3 0 0 3 0 - 4 0
29.
Клёб де Фут Монреаль
 1:0 5 0 0 5 0 - 14 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Лос-Анджелес Буанга Денис 6 (1)
Сент-Луис Сити Клаусс Жоао 5 (2)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 5 (2)
Даллас Феррейра Хесус 5
Весь список

Топ нарушителей
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 3
Торонто Бернардески Федерико 4
Колорадо Рэпидс Акоста Бриан 4
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 4
Шарлотт Enzo Copetti 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Габриэль Перейра бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Нью-Йорк Сити
Ничья
Даллас
2.08
3.70
4.60
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