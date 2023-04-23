Тур: 1. Стадион: Сапуто.
1:0
Первый тайм: 40'
0'
2' Желтая карточкаЭдельман Даниэль
1:0
25' Гол в свои воротаРейес Андрес
27' Желтая карточкаКорбо Габриэле
Ход матча
25'
1:0
27'
22
Эррера
Аарон
10
Дюк
Брайс
15
Нилис
Шон
47
Толкин
Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Эррера АаронЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дюк БрайсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Зухир РидаПолузащитник
-
19 Салиба НатанПолузащитник
-
27 Ри ШонНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Hernan Losada
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Нилис ШонЗащитник
-
47 Толкин ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Мира РайанВратарь
-
12 Нилис ДиланЗащитник
-
98 Ндам ХассанЗащитник
-
16 Йервуд ДрюПолузащитник
-
74 Барлоу ТомНападающий
-
-
11 Elias Manoel
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
История личных встреч
Клёб де Фут Монреаль
Нью-Йорк Ред Буллз
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
21.4%
12 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 10 побед
27 матчей
44.4%
11.1%
44.5%
12 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
22.2%
37%
40.8%
6 побед 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
44.4%
18.5%
37.1%
12 побед 5 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
14
Голов в среднем за матч
1.69
1
Среднее время на гол
53
90
Всего голов
32
8
Голов в среднем за матч
2.29
0.62
Среднее время на гол
39
146
Всего голов
54
22
Голов в среднем за матч
2
0.81
Тотал матчей
2.5
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
18
Больше 67%
Меньше 33%
9
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
45
110
Бомбардиры внутри турнира
Клёб де Фут Монреаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Киото Ромель
|2 (1)
|0.25
|Оффор Чинонсо
|1
|0.13
|Шуэньер Матьё
|0
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рейес Андрес
|1
|0.11
|Лима Лукас II
|1
|0.11
|Ванзейр Данте
|1
|0.11
|Барлоу Том
|1
|0.11
|Фернандес Омир
|1
|0.11
|Elias Manoel
|1
|0.11
|Толкин Джон
|0
|0
Карточки
Клёб де Фут Монреаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ваньяма Виктор
|3
|0
|Уотерман Джоэл
|3
|0
|Камашо Руди
|1
|1
|Корбо Габриэле
|2
|0
|Киото Ромель
|1
|0
|Пьетт Самюэль
|1
|0
|Эррера Аарон
|1
|0
|Хафиз Хуссейн Ахмед
|1
|0
|Миллер Камаль
|1
|0
|Оффор Чинонсо
|1
|0
|Салиба Натан
|1
|0
|Зухир Рида
|1
|0
|Ри Шон
|1
|0
|Ilias Iliadis
|1
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данкан Кайл
|4
|0
|Нилис Шон
|3
|0
|Кассерес Кристиан
|3
|0
|Рейес Андрес
|2
|0
|Бёрк Кори
|2
|0
|Толкин Джон
|2
|0
|Барлоу Том
|1
|0
|Харпер Кэмерон
|1
|0
|Фернандес Омир
|1
|0
|Амайя Фрэнки
|1
|0
|Нилис Дилан
|1
|0
|Эдельман Даниэль
|1
|0
|Elias Manoel
|1
|0
Результаты матчей
Клёб де Фут Монреаль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Нью-Йорк Ред Буллз
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
3
Клёб де Фут Монреаль
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Нью-Йорк Ред Буллз
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
14
0
Волевые поражения
0
4
Клёб де Фут Монреаль
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Нью-Йорк Ред Буллз
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
16
0
Волевые поражения
0
7
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
100%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 0
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Пропущено
14
3
7 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
6
43%
1
33%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
4
29%
1
33%
76-90
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
67%
3
43%
76-90
Пропущено
17
6
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
0
0%
1
17%
1-15
1
6%
1
17%
16-30
6
35%
1
17%
31-45
6
35%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
24%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Ванкувер Уайткэпс - Клёб де Фут Монреаль 5:0 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 3:2
Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Остин - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 1:3 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 2:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 1:3 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Коламбус Кру 2:2 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Чикаго Файр - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Хьюстон Динамо - Клёб де Фут Монреаль 2:3 Клёб де Фут Монреаль - Интер Майами 2:2
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Хьюстон Динамо 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1
Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 2:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 2:0 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1
Результаты матчей
Клёб де Фут Монреаль
Нью-Йорк Ред Буллз
Точный счет
0:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 50%
1:1
2 раза 50%
Точное количество голов
0
5 раз 100%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:1
4 раза 50%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
6 раз 86%
3
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Клёб де Фут Монреаль
Нью-Йорк Ред Буллз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
31
11
13
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
16
Больше Меньше
53
16
17
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|9
|6
|2
|1
|15 - 7
|20
|2.
|1:0
|9
|6
|2
|1
|11 - 9
|20
|3.
|8
|6
|0
|2
|20 - 9
|18
|4.
|7
|5
|2
|0
|15 - 5
|17
|5.
|8
|5
|1
|2
|16 - 7
|16
|6.
|8
|4
|3
|1
|16 - 12
|15
|7.
|0:0
|9
|4
|3
|2
|11 - 8
|15
|8.
|8
|4
|2
|2
|10 - 8
|14
|9.
|0:1
|9
|4
|2
|3
|18 - 10
|14
|10.
|0:0
|9
|3
|4
|2
|9 - 9
|13
|11.
|1:1
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|12.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|13.
|8
|3
|2
|3
|7 - 4
|11
|14.
|2:0
|9
|3
|2
|4
|12 - 11
|11
|15.
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|16.
|7
|2
|4
|1
|11 - 10
|10
|17.
|8
|2
|4
|2
|11 - 7
|10
|18.
|1:1
|9
|2
|3
|4
|9 - 13
|9
|19.
|1:0
|9
|2
|3
|4
|10 - 16
|9
|20.
|0:2
|9
|1
|6
|2
|10 - 11
|9
|21.
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|22.
|0:1
|9
|2
|2
|5
|10 - 14
|8
|23.
|0:1
|9
|1
|5
|3
|6 - 8
|8
|24.
|8
|1
|4
|3
|5 - 10
|7
|25.
|7
|2
|0
|5
|6 - 8
|6
|26.
|7
|2
|0
|5
|7 - 16
|6
|27.
|1:0
|8
|2
|0
|6
|4 - 17
|6
|28.
|7
|0
|3
|4
|5 - 12
|3
|29.
|0:2
|9
|0
|3
|6
|2 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|5
|0
|0
|6 - 1
|15
|2.
|2:0
|5
|4
|1
|0
|11 - 1
|13
|3.
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|4.
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|5.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|7 - 4
|11
|6.
|0:1
|4
|3
|1
|0
|13 - 2
|10
|7.
|4
|3
|1
|0
|9 - 0
|10
|8.
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|9.
|2:0
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|10.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|11.
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|12.
|4
|3
|0
|1
|11 - 3
|9
|13.
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|14.
|0:1
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|15.
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|16.
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|17.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|18.
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|19.
|0:2
|4
|1
|3
|0
|7 - 5
|6
|20.
|0:1
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|21.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|22.
|1:1
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|23.
|1:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|24.
|1:1
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|25.
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|26.
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|27.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|28.
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|29.
|0:2
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|2.
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|3.
|1:1
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|2:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 6
|7
|5.
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|6.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|8.
|4
|1
|2
|1
|7 - 9
|5
|9.
|1:0
|4
|1
|2
|1
|5 - 8
|5
|10.
|1:1
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|11.
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|12.
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|13.
|1:0
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|14.
|0:1
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|15.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|16.
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|17.
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|18.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|19.
|0:2
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|20.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|21.
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|22.
|0:1
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
|23.
|0:2
|6
|0
|2
|4
|1 - 8
|2
|24.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|25.
|2:0
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|26.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|27.
|0:1
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
|28.
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|29.
|1:0
|5
|0
|0
|5
|0 - 14
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|6 (1)
|Сент-Луис Сити
|Клаусс Жоао
|5 (2)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|5 (2)
|Даллас
|Феррейра Хесус
|5
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 3
|Торонто
|Бернардески Федерико
|4
|Колорадо Рэпидс
|Акоста Бриан
|4
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|4
|Шарлотт
|Enzo Copetti
|4