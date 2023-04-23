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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Клёб де Фут Монреаль
1:0
Первый тайм: 40'
Нью-Йорк Ред Буллз
0'
2' Желтая карточка
Эдельман Даниэль
1:0
25' Гол в свои ворота
Рейес Андрес
27' Желтая карточка
Корбо Габриэле

Ход матча

2'
 
Эдельман Даниэль
25'
Рейес Андрес
1:0
27'
Корбо Габриэле
 
Лучшие коэффициенты
Клёб де Фут Монреаль
Ничья
Нью-Йорк Ред Буллз
3.30
3.20
2.15
Все Коэффициенты
40
Сируа
Жонатан
25
Корбо
Габриэле
4
Камашо
Руди
16
Уотерман
Джоэл
22
Эррера
Аарон
29
Шуэньер
Матьё
2
Ваньяма
Виктор
5
Ilias
Iliadis
10
Дюк
Брайс
11
Ласситер
Ариэль
9
Оффор
Чинонсо
1
Карлос
Мигел
Коронел
6
Данкан
Кайл
4
Рейес
Андрес
15
Нилис
Шон
47
Толкин
Джон
19
Кармона
Викельман
23
Кассерес
Кристиан
75
Эдельман
Даниэль
21
Фернандес
Омир
17
Харпер
Кэмерон
7
Бёрк
Кори
Клёб де Фут Монреаль
3-4-2-1
Нью-Йорк Ред Буллз
3-4-2-1

История личных встреч

Клёб де Фут Монреаль
Нью-Йорк Ред Буллз

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
21.4%
12 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 10 побед

27 матчей

44.4%
11.1%
44.5%
12 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

22.2%
37%
40.8%
6 побед 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

44.4%
18.5%
37.1%
12 побед 5 ничьих 10 побед

История матчей

М
0:1
М
1:2
М
1:0
М
2:1
М
4:1
М
3:0
М
1:2
М
3:0
М
3:1
М
4:0
М
1:0
М
1:2
М
1:0
М
1:0
М
3:1
М
3:0
М
2:1
М
1:1
ЛЧК
1:1
ЛЧК
1:0
М
4:2
М
2:2
М
4:0
М
2:1
М
1:0
М
3:1
М
1:2

Голы

Всего голов

22
14

Голов в среднем за матч

1.69
1

Среднее время на гол

53
90

Всего голов

32
8

Голов в среднем за матч

2.29
0.62

Среднее время на гол

39
146

Всего голов

54
22

Голов в среднем за матч

2
0.81

Тотал матчей

2.5
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
18
Больше 67%
Меньше 33%
9
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

45
110

Бомбардиры внутри турнира

Клёб де Фут Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Киото Ромель 2 (1) 0.25
Оффор Чинонсо 1 0.13
Шуэньер Матьё 0 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рейес Андрес 1 0.11
Лима Лукас II 1 0.11
Ванзейр Данте 1 0.11
Барлоу Том 1 0.11
Фернандес Омир 1 0.11
Elias Manoel 1 0.11
Толкин Джон 0 0

Карточки

Клёб де Фут Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ваньяма Виктор 3 0
Уотерман Джоэл 3 0
Камашо Руди 1 1
Корбо Габриэле 2 0
Киото Ромель 1 0
Пьетт Самюэль 1 0
Эррера Аарон 1 0
Хафиз Хуссейн Ахмед 1 0
Миллер Камаль 1 0
Оффор Чинонсо 1 0
Салиба Натан 1 0
Зухир Рида 1 0
Ри Шон 1 0
Ilias Iliadis 1 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данкан Кайл 4 0
Нилис Шон 3 0
Кассерес Кристиан 3 0
Рейес Андрес 2 0
Бёрк Кори 2 0
Толкин Джон 2 0
Барлоу Том 1 0
Харпер Кэмерон 1 0
Фернандес Омир 1 0
Амайя Фрэнки 1 0
Нилис Дилан 1 0
Эдельман Даниэль 1 0
Elias Manoel 1 0

Результаты матчей

Клёб де Фут Монреаль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Нью-Йорк Ред Буллз
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
3
Клёб де Фут Монреаль
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Нью-Йорк Ред Буллз
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

14
0

Волевые поражения

0
4
Клёб де Фут Монреаль
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Нью-Йорк Ред Буллз
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

16
0

Волевые поражения

0
7

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
100%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 0
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Пропущено

14
3
7 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
6
43%
1
33%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
4
29%
1
33%
76-90

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
67%
3
43%
76-90

Пропущено

17
6
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
0
0%
1
17%
1-15
1
6%
1
17%
16-30
6
35%
1
17%
31-45
6
35%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
24%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Ванкувер Уайткэпс - Клёб де Фут Монреаль 5:0 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 3:2
Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Остин - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 1:3 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 2:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 1:3 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Коламбус Кру 2:2 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Чикаго Файр - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Хьюстон Динамо - Клёб де Фут Монреаль 2:3 Клёб де Фут Монреаль - Интер Майами 2:2
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Хьюстон Динамо 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1
Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 2:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 2:0 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1

Результаты матчей

Клёб де Фут Монреаль
Нью-Йорк Ред Буллз

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 50%
1:1
2 раза 50%

Точное количество голов

0
5 раз 100%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:1
4 раза 50%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
6 раз 86%
3
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Клёб де Фут Монреаль
Нью-Йорк Ред Буллз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
1
1.5
1
3
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
6
0.5
Больше Меньше
5
3
1
6
1.5
1
7
1
6
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:0 9 6 2 1 15 - 7 20
2.
Цинциннати
 1:0 9 6 2 1 11 - 9 20
3.
Сент-Луис Сити
 8 6 0 2 20 - 9 18
4.
Лос-Анджелес
 7 5 2 0 15 - 5 17
5.
Сиэтл Саундерс
 8 5 1 2 16 - 7 16
6.
Атланта Юнайтед
 8 4 3 1 16 - 12 15
7.
Даллас
 0:0 9 4 3 2 11 - 8 15
8.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 8 4 2 2 10 - 8 14
9.
Коламбус Кру
 0:1 9 4 2 3 18 - 10 14
10.
Нью-Йорк Сити
 0:0 9 3 4 2 9 - 9 13
11.
Орландо Сити
 1:1 8 3 3 2 8 - 8 12
12.
Миннесота Юнайтед
 7 3 2 2 8 - 7 11
13.
Нэшвилл
 8 3 2 3 7 - 4 11
14.
Филадельфия Юнион
 2:0 9 3 2 4 12 - 11 11
15.
Хьюстон Динамо
 7 3 1 3 9 - 8 10
16.
Чикаго Файр
 7 2 4 1 11 - 10 10
17.
Ванкувер Уайткэпс
 8 2 4 2 11 - 7 10
18.
Ди Си Юнайтед
 1:1 9 2 3 4 9 - 13 9
19.
Шарлотт
 1:0 9 2 3 4 10 - 16 9
20.
Торонто
 0:2 9 1 6 2 10 - 11 9
21.
Остин
 7 2 2 3 6 - 10 8
22.
Портленд Тимберс
 0:1 9 2 2 5 10 - 14 8
23.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 9 1 5 3 6 - 8 8
24.
Колорадо Рэпидс
 8 1 4 3 5 - 10 7
25.
Интер Майами
 7 2 0 5 6 - 8 6
26.
Реал Солт-Лейк
 7 2 0 5 7 - 16 6
27.
Клёб де Фут Монреаль
 1:0 8 2 0 6 4 - 17 6
28.
Лос-Анджелес Гэлакси
 7 0 3 4 5 - 12 3
29.
Спортинг Канзас-Сити
 0:2 9 0 3 6 2 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 1:0 5 5 0 0 6 - 1 15
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:0 5 4 1 0 11 - 1 13
3.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 5 4 1 0 8 - 2 13
4.
Лос-Анджелес
 4 4 0 0 12 - 3 12
5.
Нью-Йорк Сити
 0:0 5 3 2 0 7 - 4 11
6.
Коламбус Кру
 0:1 4 3 1 0 13 - 2 10
7.
Сиэтл Саундерс
 4 3 1 0 9 - 0 10
8.
Атланта Юнайтед
 4 3 1 0 9 - 3 10
9.
Филадельфия Юнион
 2:0 5 3 1 1 8 - 3 10
10.
Даллас
 0:0 5 3 1 1 8 - 5 10
11.
Хьюстон Динамо
 3 3 0 0 6 - 0 9
12.
Сент-Луис Сити
 4 3 0 1 11 - 3 9
13.
Ванкувер Уайткэпс
 4 2 1 1 8 - 3 7
14.
Портленд Тимберс
 0:1 4 2 1 1 6 - 3 7
15.
Нэшвилл
 4 2 1 1 4 - 1 7
16.
Чикаго Файр
 5 1 4 0 8 - 7 7
17.
Клёб де Фут Монреаль
 1:0 3 2 0 1 4 - 3 6
18.
Интер Майами
 4 2 0 2 6 - 4 6
19.
Торонто
 0:2 4 1 3 0 7 - 5 6
20.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 4 1 3 0 4 - 3 6
21.
Остин
 4 1 2 1 4 - 4 5
22.
Орландо Сити
 1:1 5 1 2 2 3 - 5 5
23.
Шарлотт
 1:0 5 1 2 2 4 - 7 5
24.
Ди Си Юнайтед
 1:1 4 1 1 2 5 - 7 4
25.
Реал Солт-Лейк
 3 1 0 2 4 - 7 3
26.
Колорадо Рэпидс
 3 0 2 1 1 - 2 2
27.
Миннесота Юнайтед
 3 0 2 1 3 - 4 2
28.
Лос-Анджелес Гэлакси
 3 0 1 2 4 - 6 1
29.
Спортинг Канзас-Сити
 0:2 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 4 3 0 1 9 - 6 9
2.
Миннесота Юнайтед
 4 3 0 1 5 - 3 9
3.
Орландо Сити
 1:1 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:0 4 2 1 1 4 - 6 7
5.
Сиэтл Саундерс
 4 2 0 2 7 - 7 6
6.
Лос-Анджелес
 3 1 2 0 3 - 2 5
7.
Даллас
 0:0 4 1 2 1 3 - 3 5
8.
Атланта Юнайтед
 4 1 2 1 7 - 9 5
9.
Цинциннати
 1:0 4 1 2 1 5 - 8 5
10.
Ди Си Юнайтед
 1:1 5 1 2 2 4 - 6 5
11.
Колорадо Рэпидс
 5 1 2 2 4 - 8 5
12.
Нэшвилл
 4 1 1 2 3 - 3 4
13.
Шарлотт
 1:0 4 1 1 2 6 - 9 4
14.
Коламбус Кру
 0:1 5 1 1 3 5 - 8 4
15.
Чикаго Файр
 2 1 0 1 3 - 3 3
16.
Остин
 3 1 0 2 2 - 6 3
17.
Реал Солт-Лейк
 4 1 0 3 3 - 9 3
18.
Ванкувер Уайткэпс
 4 0 3 1 3 - 4 3
19.
Торонто
 0:2 5 0 3 2 3 - 6 3
20.
Нью-Йорк Сити
 0:0 4 0 2 2 2 - 5 2
21.
Лос-Анджелес Гэлакси
 4 0 2 2 1 - 6 2
22.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 5 0 2 3 2 - 5 2
23.
Спортинг Канзас-Сити
 0:2 6 0 2 4 1 - 8 2
24.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 3 0 1 2 2 - 6 1
25.
Филадельфия Юнион
 2:0 4 0 1 3 4 - 8 1
26.
Хьюстон Динамо
 4 0 1 3 3 - 8 1
27.
Портленд Тимберс
 0:1 5 0 1 4 4 - 11 1
28.
Интер Майами
 3 0 0 3 0 - 4 0
29.
Клёб де Фут Монреаль
 1:0 5 0 0 5 0 - 14 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Лос-Анджелес Буанга Денис 6 (1)
Сент-Луис Сити Клаусс Жоао 5 (2)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 5 (2)
Даллас Феррейра Хесус 5
Весь список

Топ нарушителей
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 3
Торонто Бернардески Федерико 4
Колорадо Рэпидс Акоста Бриан 4
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 4
Шарлотт Enzo Copetti 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    27'
    Корбо Габриэле получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Рейес Андрес уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Желтая карточка
    2'
    Daniel Edelman получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Клёб де Фут Монреаль
Ничья
Нью-Йорк Ред Буллз
3.30
3.20
2.15
Все Коэффициенты
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