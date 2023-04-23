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  4. МЛС 2023

США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Клёб де Фут Монреаль
2:0
Конец матча
Нью-Йорк Ред Буллз
0'
2' Желтая карточка
Эдельман Даниэль
1:0
25' Гол в свои ворота
Рейес Андрес
26' Желтая карточка
Корбо Габриэле
53' Желтая карточка
Ilias Iliadis
59' Желтая карточка
Шуэньер Матьё
62' Желтая карточка
Данкан Кайл
65' Вторая желтая карточка
Ilias Iliadis
71' Желтая карточка
Рейес Андрес
2:0
90' Гол
Шуэньер Матьё
90'+6
40
Сируа
Жонатан
25
Корбо
Габриэле
4
Камашо
Руди
16
Уотерман
Джоэл
22
Эррера
Аарон
29
Шуэньер
Матьё
2
Ваньяма
Виктор
5
Ilias
Iliadis
10
Дюк
Брайс
11
Ласситер
Ариэль
9
Оффор
Чинонсо
1
Карлос
Мигел
Коронел
6
Данкан
Кайл
4
Рейес
Андрес
15
Нилис
Шон
47
Толкин
Джон
19
Кармона
Викельман
23
Кассерес
Кристиан
75
Эдельман
Даниэль
21
Фернандес
Омир
17
Харпер
Кэмерон
7
Бёрк
Кори
Клёб де Фут Монреаль
3-4-2-1
Нью-Йорк Ред Буллз
3-4-2-1

История личных встреч

Клёб де Фут Монреаль
Нью-Йорк Ред Буллз

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
21.4%
12 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 10 побед

27 матчей

44.4%
11.1%
44.5%
12 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

22.2%
37%
40.8%
6 побед 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

44.4%
18.5%
37.1%
12 побед 5 ничьих 10 побед

История матчей

М
0:1
М
1:2
М
1:0
М
2:1
М
4:1
М
3:0
М
1:2
М
3:0
М
3:1
М
4:0
М
1:0
М
1:2
М
1:0
М
1:0
М
3:1
М
3:0
М
2:1
М
1:1
ЛЧК
1:1
ЛЧК
1:0
М
4:2
М
2:2
М
4:0
М
2:1
М
1:0
М
3:1
М
1:2

Голы

Всего голов

22
14

Голов в среднем за матч

1.69
1

Среднее время на гол

53
90

Всего голов

32
8

Голов в среднем за матч

2.29
0.62

Среднее время на гол

39
146

Всего голов

54
22

Голов в среднем за матч

2
0.81

Тотал матчей

2.5
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
18
Больше 67%
Меньше 33%
9
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

45
110

Бомбардиры внутри турнира

Клёб де Фут Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Киото Ромель 2 (1) 0.25
Шуэньер Матьё 1 0.13
Оффор Чинонсо 1 0.13
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рейес Андрес 1 0.11
Лима Лукас II 1 0.11
Ванзейр Данте 1 0.11
Барлоу Том 1 0.11
Фернандес Омир 1 0.11
Elias Manoel 1 0.11
Толкин Джон 0 0

Карточки

Клёб де Фут Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ilias Iliadis 2 1
Ваньяма Виктор 3 0
Уотерман Джоэл 3 0
Камашо Руди 1 1
Корбо Габриэле 2 0
Киото Ромель 1 0
Пьетт Самюэль 1 0
Эррера Аарон 1 0
Шуэньер Матьё 1 0
Хафиз Хуссейн Ахмед 1 0
Миллер Камаль 1 0
Оффор Чинонсо 1 0
Салиба Натан 1 0
Зухир Рида 1 0
Ри Шон 1 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данкан Кайл 5 0
Рейес Андрес 3 0
Нилис Шон 3 0
Кассерес Кристиан 3 0
Бёрк Кори 2 0
Толкин Джон 2 0
Барлоу Том 1 0
Харпер Кэмерон 1 0
Фернандес Омир 1 0
Амайя Фрэнки 1 0
Нилис Дилан 1 0
Эдельман Даниэль 1 0
Elias Manoel 1 0

Результаты матчей

Клёб де Фут Монреаль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Нью-Йорк Ред Буллз
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
4
Клёб де Фут Монреаль
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Нью-Йорк Ред Буллз
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

14
0

Волевые поражения

0
4
Клёб де Фут Монреаль
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Нью-Йорк Ред Буллз
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

17
0

Волевые поражения

0
8

Голы по времени матча

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 0
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Пропущено

14
3
7 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
6
43%
1
33%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
4
29%
1
33%
76-90

Забито

4
8
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
75%
3
38%
76-90

Пропущено

18
7
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
0
0%
1
14%
1-15
2
11%
1
14%
16-30
6
33%
1
14%
31-45
6
33%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
22%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Ванкувер Уайткэпс - Клёб де Фут Монреаль 5:0 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 3:2
Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Остин - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 1:3 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 2:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 1:3 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Коламбус Кру 2:2 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Чикаго Файр - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Хьюстон Динамо - Клёб де Фут Монреаль 2:3 Клёб де Фут Монреаль - Интер Майами 2:2
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Хьюстон Динамо 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1
Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 2:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 2:0 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1

Результаты матчей

Клёб де Фут Монреаль
Нью-Йорк Ред Буллз

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
5 раз 100%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

2:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:1
4 раза 44%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
6 раз 75%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Клёб де Фут Монреаль
Нью-Йорк Ред Буллз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
1
1.5
1
3
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
6
0.5
Больше Меньше
5
4
2
6
1.5
1
8
1
7
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Инглэнд Революшн
 9 6 2 1 15 - 8 20
2.
Цинциннати
 9 6 2 1 12 - 10 20
3.
Сент-Луис Сити
 0:0 9 6 1 2 20 - 9 19
4.
Лос-Анджелес
 1:1 8 5 3 0 16 - 6 18
5.
Сиэтл Саундерс
 8 5 1 2 16 - 7 16
6.
Атланта Юнайтед
 8 4 3 1 16 - 12 15
7.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 9 4 3 2 10 - 8 15
8.
Нью-Йорк Сити
 9 4 3 2 12 - 10 15
9.
Коламбус Кру
 9 4 2 3 18 - 10 14
10.
Даллас
 9 4 2 3 12 - 11 14
11.
Нэшвилл
 1:1 9 3 3 3 8 - 5 12
12.
Миннесота Юнайтед
 7 3 2 2 8 - 7 11
13.
Хьюстон Динамо
 0:0 8 3 2 3 9 - 8 11
14.
Орландо Сити
 8 3 2 3 8 - 10 11
15.
Филадельфия Юнион
 9 3 2 4 14 - 13 11
16.
Ди Си Юнайтед
 9 3 2 4 11 - 13 11
17.
Чикаго Файр
 7 2 4 1 11 - 10 10
18.
Ванкувер Уайткэпс
 8 2 4 2 11 - 7 10
19.
Шарлотт
 9 2 3 4 10 - 16 9
20.
Торонто
 9 1 6 2 12 - 13 9
21.
Остин
 7 2 2 3 6 - 10 8
22.
Портленд Тимберс
 9 2 2 5 11 - 15 8
23.
Нью-Йорк Ред Буллз
 9 1 5 3 6 - 9 8
24.
Колорадо Рэпидс
 0:0 9 1 5 3 5 - 10 8
25.
Интер Майами
 0:0 8 2 1 5 6 - 8 7
26.
Реал Солт-Лейк
 0:0 8 2 1 5 7 - 16 7
27.
Клёб де Фут Монреаль
 8 2 0 6 5 - 17 6
28.
Лос-Анджелес Гэлакси
 7 0 3 4 5 - 12 3
29.
Спортинг Канзас-Сити
 9 0 3 6 3 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 5 5 0 0 7 - 2 15
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 5 4 1 0 11 - 2 13
3.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 5 4 1 0 8 - 2 13
4.
Нью-Йорк Сити
 5 4 1 0 10 - 5 13
5.
Лос-Анджелес
 1:1 4 4 0 0 12 - 3 12
6.
Коламбус Кру
 4 3 1 0 13 - 2 10
7.
Сиэтл Саундерс
 4 3 1 0 9 - 0 10
8.
Атланта Юнайтед
 4 3 1 0 9 - 3 10
9.
Хьюстон Динамо
 0:0 4 3 1 0 6 - 0 10
10.
Филадельфия Юнион
 5 3 1 1 10 - 5 10
11.
Даллас
 5 3 1 1 8 - 5 10
12.
Сент-Луис Сити
 0:0 4 3 0 1 11 - 3 9
13.
Нэшвилл
 1:1 5 2 2 1 5 - 2 8
14.
Ванкувер Уайткэпс
 4 2 1 1 8 - 3 7
15.
Портленд Тимберс
 4 2 1 1 6 - 3 7
16.
Чикаго Файр
 5 1 4 0 8 - 7 7
17.
Клёб де Фут Монреаль
 3 2 0 1 5 - 3 6
18.
Интер Майами
 0:0 4 2 0 2 6 - 4 6
19.
Торонто
 4 1 3 0 7 - 5 6
20.
Нью-Йорк Ред Буллз
 4 1 3 0 4 - 3 6
21.
Остин
 4 1 2 1 4 - 4 5
22.
Шарлотт
 5 1 2 2 4 - 7 5
23.
Ди Си Юнайтед
 4 1 1 2 5 - 7 4
24.
Реал Солт-Лейк
 0:0 4 1 1 2 4 - 7 4
25.
Орландо Сити
 5 1 1 3 3 - 7 4
26.
Колорадо Рэпидс
 0:0 4 0 3 1 1 - 2 3
27.
Миннесота Юнайтед
 3 0 2 1 3 - 4 2
28.
Лос-Анджелес Гэлакси
 3 0 1 2 4 - 6 1
29.
Спортинг Канзас-Сити
 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 0:0 5 3 1 1 9 - 6 10
2.
Миннесота Юнайтед
 4 3 0 1 5 - 3 9
3.
Орландо Сити
 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 4 2 1 1 4 - 6 7
5.
Ди Си Юнайтед
 5 2 1 2 6 - 6 7
6.
Сиэтл Саундерс
 4 2 0 2 7 - 7 6
7.
Лос-Анджелес
 1:1 4 1 3 0 4 - 3 6
8.
Атланта Юнайтед
 4 1 2 1 7 - 9 5
9.
Цинциннати
 4 1 2 1 5 - 8 5
10.
Колорадо Рэпидс
 0:0 5 1 2 2 4 - 8 5
11.
Нэшвилл
 1:1 4 1 1 2 3 - 3 4
12.
Даллас
 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
Шарлотт
 4 1 1 2 6 - 9 4
14.
Коламбус Кру
 5 1 1 3 5 - 8 4
15.
Чикаго Файр
 2 1 0 1 3 - 3 3
16.
Остин
 3 1 0 2 2 - 6 3
17.
Реал Солт-Лейк
 0:0 4 1 0 3 3 - 9 3
18.
Ванкувер Уайткэпс
 4 0 3 1 3 - 4 3
19.
Торонто
 5 0 3 2 5 - 8 3
20.
Нью-Йорк Сити
 4 0 2 2 2 - 5 2
21.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 4 0 2 2 2 - 6 2
22.
Лос-Анджелес Гэлакси
 4 0 2 2 1 - 6 2
23.
Нью-Йорк Ред Буллз
 5 0 2 3 2 - 6 2
24.
Спортинг Канзас-Сити
 6 0 2 4 2 - 8 2
25.
Интер Майами
 0:0 4 0 1 3 0 - 4 1
26.
Филадельфия Юнион
 4 0 1 3 4 - 8 1
27.
Хьюстон Динамо
 0:0 4 0 1 3 3 - 8 1
28.
Портленд Тимберс
 5 0 1 4 5 - 12 1
29.
Клёб де Фут Монреаль
 5 0 0 5 0 - 14 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Лос-Анджелес Буанга Денис 7 (1)
Сент-Луис Сити Клаусс Жоао 5 (2)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 5 (2)
Филадельфия Юнион Уре Микаэль 5
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Данкан Кайл 5
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 3
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 4
Торонто Бернардески Федерико 4
Колорадо Рэпидс Акоста Бриан 4
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Описание гола
    92'
    Г О О О О Л - Матье Чойниер бьет в цель!
  • 89'
    Викелман Кармона уходит с поля. Дилан Нилис выходит вместо него
  • 89'
    Корбо Габриэле уходит с поля. Джордж Кэмпбелл выходит вместо него
  • 85'
    Данкан Кайл уходит с поля. Йервуд Дрю выходит вместо него
  • 80'
    Брюс Дьюк уходит с поля. Ри Шон выходит вместо него
  • Желтая карточка
    71'
    Рейес Андрес получил желтую карточку от судьи
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      26'
      Корбо Габриэле получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      25'
      Г О О О О Л - Рейес Андрес уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Желтая карточка
      2'
      Daniel Edelman получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Клёб де Фут Монреаль 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз онлайн

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