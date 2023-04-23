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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Филадельфия Юнион
2:0
Первый тайм: 37'
Торонто
0'
1:0
16' Гол в свои ворота
Lukas MacNaughton
2:0
20' Гол
Уре Микаэль
36' Желтая карточка
Эллиотт Джек

Ход матча

16'
Lukas MacNaughton
1:0
20'
Уре Микаэль
2:0
36'
Эллиотт Джек
 
Лучшие коэффициенты
Филадельфия Юнион
Ничья
Торонто
5.25
4.21
5.46
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
18
Блэйк
Андре
26
Харриэль
Натан
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
27
Вагнер
Кай
11
Бедойя
Алехандро
8
Мартинес
Хосе
Андрес
16
МакГлинн
Джек
10
Газдаг
Даниэль
9
Карранса
Хулиан
7
Уре
Микаэль
1
Джонсон
Шон
22
Ларьи
Ричи
5
Lukas
MacNaughton
17
Рустед
Сигурд
28
Петретта
Рауль
23
Сервания
Брандон
14
Кэй
Марк-Энтони
21
Осорио
Джонатан
7
Маршалл-Ратти
Джакил
24
Инсинье
Лоренцо
10
Бернардески
Федерико
Филадельфия Юнион
4-3-1-2
Торонто
4-3-3

История личных встреч

Филадельфия Юнион
Торонто

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

78.6%
42.9%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

31 матч

32.3%
25.8%
41.9%
10 побед 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

35.5%
35.5%
29%
11 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

25.8%
32.3%
41.9%
8 побед 10 ничьих 13 побед

История матчей

М
4:0
М
2:1
М
2:2
М
3:0
М
5:0
М
2:1
М
1:2
М
1:3
М
0:2
М
3:0
М
3:0
М
2:2
М
3:1
М
1:1
М
1:3
М
3:1
М
2:1
М
0:1
М
0:2
М
1:0
ТМС
0:0
М
1:0
М
1:1
М
1:1
М
1:1
М
3:0
М
1:0
М
1:1
М
2:6
М
2:1
М
2:1

Голы

Всего голов

25
21

Голов в среднем за матч

1.67
1.31

Среднее время на гол

54
68

Всего голов

29
14

Голов в среднем за матч

1.81
0.93

Среднее время на гол

49
96

Всего голов

54
35

Голов в среднем за матч

1.74
1.13

Тотал матчей

2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
19
Больше 61%
Меньше 39%
12
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

51
79

Бомбардиры внутри турнира

Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Газдаг Даниэль 3 (3) 0.33
Уре Микаэль 3 0.33
Карранса Хулиан 3 0.33
Торрес Хоакин 1 0.11
Перея Андрес 1 0.11
Бедойя Алехандро 0 0
Мартинес Хосе Андрес 0 0
Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бернардески Федерико 3 (1) 0.33
Кэй Марк-Энтони 2 0.22
Брэдли Майкл 1 0.11
Осорио Джонатан 1 0.11
Ларьи Ричи 1 0.11
Сервания Брандон 1 0.11
Deandre Kerr 1 0.11
Маршалл-Ратти Джакил 0 0

Карточки

Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бедойя Алехандро 3 0
Мартинес Хосе Андрес 3 0
Карранса Хулиан 1 1
Газдаг Даниэль 2 0
Торрес Хоакин 2 0
Флэк Леон 2 0
Глеснес Якоб 1 0
Блэйк Андре 1 0
Эллиотт Джек 1 0
Вагнер Кай 1 0
Мбезо Оливье 1 0
Харриэль Натан 1 0
Салливан Куинн 1 0
Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бернардески Федерико 4 0
Хеджес Мэтт 2 0
Ларьи Ричи 2 0
Брэдли Майкл 1 0
Осорио Джонатан 1 0
Кэй Марк-Энтони 1 0
Рустед Сигурд 1 0
Петретта Рауль 1 0

Результаты матчей

Филадельфия Юнион
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Торонто
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
3
Филадельфия Юнион
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Торонто
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

3
7
Филадельфия Юнион
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Торонто
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

4
10

Голы по времени матча

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
2
29%
1
33%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
2
100%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

5
7
0 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
3
60%
1
14%
46-60
2
40%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
3
43%
1
20%
76-90

Забито

12
10
3 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
0
0%
1
10%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
4
33%
2
20%
46-60
3
25%
2
20%
61-75
2
17%
2
20%
76-90

Пропущено

9
9
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
3
33%
2
22%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
3
33%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Филадельфия Юнион
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 2:2 Атлас - Филадельфия Юнион 2:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0 Филадельфия Юнион - Атлас 1:0
Филадельфия Юнион - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 3:2 Филадельфия Юнион - Альянса Сан-Сальвадор 4:0 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 1:0 Альянса Сан-Сальвадор - Филадельфия Юнион 0:0 Интер Майами - Филадельфия Юнион 2:0 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 4:1 Филадельфия Юнион - Колорадо Рэпидс 4:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 2:0 Филадельфия Юнион - Цинциннати 3:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион - Сент-Луис Сити 2:2 Филадельфия Юнион - Остин 3:2 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 3:3
Торонто
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Торонто - Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл - Торонто 0:0 Торонто - Шарлотт 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Торонто 0:0
Торонто - Интер Майами 2:0 Торонто - Коламбус Кру 1:1 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Ди Си Юнайтед - Торонто 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Торонто 2:1 Торонто - Портленд Тимберс 2:2 Торонто - Лос-Анджелес 1:2 Торонто - Ванкувер Уайткэпс 0:3 Филадельфия Юнион - Торонто 4:0 Торонто - Интер Майами 0:1 Орландо Сити - Торонто 4:0 Атланта Юнайтед - Торонто 4:2 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Торонто - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Шарлотт - Торонто 0:2 Интер Майами - Торонто 2:1

Результаты матчей

Филадельфия Юнион
Торонто

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
2:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Филадельфия Юнион
Торонто

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
3
1
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
2
2
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
4
4
1
7
2.5
1
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:0 9 6 2 1 15 - 7 20
2.
Цинциннати
 1:0 9 6 2 1 11 - 9 20
3.
Сент-Луис Сити
 8 6 0 2 20 - 9 18
4.
Лос-Анджелес
 7 5 2 0 15 - 5 17
5.
Сиэтл Саундерс
 8 5 1 2 16 - 7 16
6.
Атланта Юнайтед
 8 4 3 1 16 - 12 15
7.
Даллас
 0:0 9 4 3 2 11 - 8 15
8.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 8 4 2 2 10 - 8 14
9.
Коламбус Кру
 0:1 9 4 2 3 18 - 10 14
10.
Нью-Йорк Сити
 0:0 9 3 4 2 9 - 9 13
11.
Орландо Сити
 1:1 8 3 3 2 8 - 8 12
12.
Миннесота Юнайтед
 7 3 2 2 8 - 7 11
13.
Нэшвилл
 8 3 2 3 7 - 4 11
14.
Филадельфия Юнион
 2:0 9 3 2 4 12 - 11 11
15.
Хьюстон Динамо
 7 3 1 3 9 - 8 10
16.
Чикаго Файр
 7 2 4 1 11 - 10 10
17.
Ванкувер Уайткэпс
 8 2 4 2 11 - 7 10
18.
Ди Си Юнайтед
 1:1 9 2 3 4 9 - 13 9
19.
Шарлотт
 1:0 9 2 3 4 10 - 16 9
20.
Торонто
 0:2 9 1 6 2 10 - 11 9
21.
Остин
 7 2 2 3 6 - 10 8
22.
Портленд Тимберс
 0:1 9 2 2 5 10 - 14 8
23.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 9 1 5 3 6 - 8 8
24.
Колорадо Рэпидс
 8 1 4 3 5 - 10 7
25.
Интер Майами
 7 2 0 5 6 - 8 6
26.
Реал Солт-Лейк
 7 2 0 5 7 - 16 6
27.
Клёб де Фут Монреаль
 1:0 8 2 0 6 4 - 17 6
28.
Лос-Анджелес Гэлакси
 7 0 3 4 5 - 12 3
29.
Спортинг Канзас-Сити
 0:2 9 0 3 6 2 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 1:0 5 5 0 0 6 - 1 15
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:0 5 4 1 0 11 - 1 13
3.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 5 4 1 0 8 - 2 13
4.
Лос-Анджелес
 4 4 0 0 12 - 3 12
5.
Нью-Йорк Сити
 0:0 5 3 2 0 7 - 4 11
6.
Коламбус Кру
 0:1 4 3 1 0 13 - 2 10
7.
Сиэтл Саундерс
 4 3 1 0 9 - 0 10
8.
Атланта Юнайтед
 4 3 1 0 9 - 3 10
9.
Филадельфия Юнион
 2:0 5 3 1 1 8 - 3 10
10.
Даллас
 0:0 5 3 1 1 8 - 5 10
11.
Хьюстон Динамо
 3 3 0 0 6 - 0 9
12.
Сент-Луис Сити
 4 3 0 1 11 - 3 9
13.
Ванкувер Уайткэпс
 4 2 1 1 8 - 3 7
14.
Портленд Тимберс
 0:1 4 2 1 1 6 - 3 7
15.
Нэшвилл
 4 2 1 1 4 - 1 7
16.
Чикаго Файр
 5 1 4 0 8 - 7 7
17.
Клёб де Фут Монреаль
 1:0 3 2 0 1 4 - 3 6
18.
Интер Майами
 4 2 0 2 6 - 4 6
19.
Торонто
 0:2 4 1 3 0 7 - 5 6
20.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 4 1 3 0 4 - 3 6
21.
Остин
 4 1 2 1 4 - 4 5
22.
Орландо Сити
 1:1 5 1 2 2 3 - 5 5
23.
Шарлотт
 1:0 5 1 2 2 4 - 7 5
24.
Ди Си Юнайтед
 1:1 4 1 1 2 5 - 7 4
25.
Реал Солт-Лейк
 3 1 0 2 4 - 7 3
26.
Колорадо Рэпидс
 3 0 2 1 1 - 2 2
27.
Миннесота Юнайтед
 3 0 2 1 3 - 4 2
28.
Лос-Анджелес Гэлакси
 3 0 1 2 4 - 6 1
29.
Спортинг Канзас-Сити
 0:2 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 4 3 0 1 9 - 6 9
2.
Миннесота Юнайтед
 4 3 0 1 5 - 3 9
3.
Орландо Сити
 1:1 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:0 4 2 1 1 4 - 6 7
5.
Сиэтл Саундерс
 4 2 0 2 7 - 7 6
6.
Лос-Анджелес
 3 1 2 0 3 - 2 5
7.
Даллас
 0:0 4 1 2 1 3 - 3 5
8.
Атланта Юнайтед
 4 1 2 1 7 - 9 5
9.
Цинциннати
 1:0 4 1 2 1 5 - 8 5
10.
Ди Си Юнайтед
 1:1 5 1 2 2 4 - 6 5
11.
Колорадо Рэпидс
 5 1 2 2 4 - 8 5
12.
Нэшвилл
 4 1 1 2 3 - 3 4
13.
Шарлотт
 1:0 4 1 1 2 6 - 9 4
14.
Коламбус Кру
 0:1 5 1 1 3 5 - 8 4
15.
Чикаго Файр
 2 1 0 1 3 - 3 3
16.
Остин
 3 1 0 2 2 - 6 3
17.
Реал Солт-Лейк
 4 1 0 3 3 - 9 3
18.
Ванкувер Уайткэпс
 4 0 3 1 3 - 4 3
19.
Торонто
 0:2 5 0 3 2 3 - 6 3
20.
Нью-Йорк Сити
 0:0 4 0 2 2 2 - 5 2
21.
Лос-Анджелес Гэлакси
 4 0 2 2 1 - 6 2
22.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 5 0 2 3 2 - 5 2
23.
Спортинг Канзас-Сити
 0:2 6 0 2 4 1 - 8 2
24.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 3 0 1 2 2 - 6 1
25.
Филадельфия Юнион
 2:0 4 0 1 3 4 - 8 1
26.
Хьюстон Динамо
 4 0 1 3 3 - 8 1
27.
Портленд Тимберс
 0:1 5 0 1 4 4 - 11 1
28.
Интер Майами
 3 0 0 3 0 - 4 0
29.
Клёб де Фут Монреаль
 1:0 5 0 0 5 0 - 14 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Лос-Анджелес Буанга Денис 6 (1)
Сент-Луис Сити Клаусс Жоао 5 (2)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 5 (2)
Даллас Феррейра Хесус 5
Весь список

Топ нарушителей
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 3
Торонто Бернардески Федерико 4
Колорадо Рэпидс Акоста Бриан 4
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 4
Шарлотт Enzo Copetti 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    36'
    Эллиотт Джек получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Уре Микаэль бьет в цель!
  • Описание гола
    16'
    ГОООООЛ Филадельфия Юнион забивает
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Филадельфия Юнион
Ничья
Торонто
5.25
4.21
5.46
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