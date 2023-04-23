Тур: 1. Стадион: Subaru Park.
4:2
Конец матча
0'
1:0
16' Гол в свои воротаLukas MacNaughton
2:0
20' ГолУре Микаэль
36' Желтая карточкаЭллиотт Джек
3:0
43' ГолУре Микаэль
45' Желтая карточкаИнсинье Лоренцо
4:0
56' ГолУре Микаэль
63' Желтая карточкаКарранса Хулиан
4:1
66' ГолИнсинье Лоренцо
4:2
90' ГолЛарьи Ричи
90'+5
Ход матча
16'
20'
2:0
36'
43'
3:0
45'
56'
4:0
63'
66'
90'
4:2
18
Блэйк
Андре
27
Вагнер
Кай
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бендик ДжоВратарь
- Защитник
-
17 Лоу ДэмионЗащитник
-
31 Флэк ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Jesus Bueno
-
-
Главный тренер: Jim Curtin
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Ларьи РичиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Ромеро ТомасВратарь
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
-
20 Акинола АйоНападающий
- Нападающий
-
-
29 Deandre Kerr
-
-
-
83 Hugo Mbongue
-
Главный тренер: Брэдли Боб
История личных встреч
Филадельфия Юнион
Торонто
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
78.6%
42.9%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
31 матч
32.3%
25.8%
41.9%
10 побед 8 ничьих 13 побед
Первый тайм
35.5%
35.5%
29%
11 побед 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
25.8%
32.3%
41.9%
8 побед 10 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
21
Голов в среднем за матч
1.67
1.31
Среднее время на гол
54
68
Всего голов
29
14
Голов в среднем за матч
1.81
0.93
Среднее время на гол
49
96
Всего голов
54
35
Голов в среднем за матч
1.74
1.13
Тотал матчей
2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
19
Больше 61%
Меньше 39%
12
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
51
79
Бомбардиры внутри турнира
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уре Микаэль
|5
|0.56
|Газдаг Даниэль
|3 (3)
|0.33
|Карранса Хулиан
|3
|0.33
|Торрес Хоакин
|1
|0.11
|Перея Андрес
|1
|0.11
|Бедойя Алехандро
|0
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|0
|0
Торонто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бернардески Федерико
|3 (1)
|0.33
|Ларьи Ричи
|2
|0.22
|Кэй Марк-Энтони
|2
|0.22
|Осорио Джонатан
|1
|0.11
|Брэдли Майкл
|1
|0.11
|Сервания Брандон
|1
|0.11
|Инсинье Лоренцо
|1
|0.11
|Deandre Kerr
|1
|0.11
|Маршалл-Ратти Джакил
|0
|0
Карточки
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карранса Хулиан
|2
|1
|Бедойя Алехандро
|3
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|3
|0
|Газдаг Даниэль
|2
|0
|Торрес Хоакин
|2
|0
|Эллиотт Джек
|2
|0
|Флэк Леон
|2
|0
|Глеснес Якоб
|1
|0
|Блэйк Андре
|1
|0
|Вагнер Кай
|1
|0
|Мбезо Оливье
|1
|0
|Харриэль Натан
|1
|0
|Салливан Куинн
|1
|0
Торонто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бернардески Федерико
|4
|0
|Хеджес Мэтт
|2
|0
|Ларьи Ричи
|2
|0
|Брэдли Майкл
|1
|0
|Инсинье Лоренцо
|1
|0
|Осорио Джонатан
|1
|0
|Кэй Марк-Энтони
|1
|0
|Рустед Сигурд
|1
|0
|Петретта Рауль
|1
|0
Результаты матчей
Филадельфия Юнион
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Торонто
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
1
6
Филадельфия Юнион
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Торонто
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
3
7
Филадельфия Юнион
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Торонто
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
0
Волевые поражения
4
13
Голы по времени матча
Забито
10
6
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
1
17%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
1
10%
2
33%
61-75
2
20%
2
33%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
2
40%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
29%
76-90
Забито
5
7
0 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
3
60%
1
14%
46-60
2
40%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
7
5
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
3
43%
1
20%
76-90
Забито
15
13
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
0
0%
1
8%
1-15
3
20%
2
15%
16-30
2
13%
2
15%
31-45
5
33%
2
15%
46-60
3
20%
3
23%
61-75
2
13%
3
23%
76-90
Пропущено
12
12
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
3
25%
2
17%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
2
17%
2
17%
61-75
4
33%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 2:2 Атлас - Филадельфия Юнион 2:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0 Филадельфия Юнион - Атлас 1:0
Филадельфия Юнион - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 3:2 Филадельфия Юнион - Альянса Сан-Сальвадор 4:0 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 1:0 Альянса Сан-Сальвадор - Филадельфия Юнион 0:0 Интер Майами - Филадельфия Юнион 2:0 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 4:1 Филадельфия Юнион - Колорадо Рэпидс 4:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 2:0 Филадельфия Юнион - Цинциннати 3:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион - Сент-Луис Сити 2:2 Филадельфия Юнион - Остин 3:2 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 3:3
Торонто
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Торонто - Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл - Торонто 0:0 Торонто - Шарлотт 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Торонто 0:0
Торонто - Интер Майами 2:0 Торонто - Коламбус Кру 1:1 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Ди Си Юнайтед - Торонто 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Торонто 2:1 Торонто - Портленд Тимберс 2:2 Торонто - Лос-Анджелес 1:2 Торонто - Ванкувер Уайткэпс 0:3 Филадельфия Юнион - Торонто 4:0 Торонто - Интер Майами 0:1 Орландо Сити - Торонто 4:0 Атланта Юнайтед - Торонто 4:2 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Торонто - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Шарлотт - Торонто 0:2 Интер Майами - Торонто 2:1
Результаты матчей
Филадельфия Юнион
Торонто
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
2:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
4
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Филадельфия Юнион
Торонто
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
31
23
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
32
22
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
72
45
54
27
27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|15 - 8
|20
|2.
|9
|6
|2
|1
|12 - 10
|20
|3.
|0:0
|9
|6
|1
|2
|20 - 9
|19
|4.
|1:1
|8
|5
|3
|0
|16 - 6
|18
|5.
|8
|5
|1
|2
|16 - 7
|16
|6.
|8
|4
|3
|1
|16 - 12
|15
|7.
|0:0
|9
|4
|3
|2
|10 - 8
|15
|8.
|9
|4
|3
|2
|12 - 10
|15
|9.
|9
|4
|2
|3
|18 - 10
|14
|10.
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|11.
|1:1
|9
|3
|3
|3
|8 - 5
|12
|12.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|13.
|0:0
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|14.
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|15.
|9
|3
|2
|4
|14 - 13
|11
|16.
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|17.
|7
|2
|4
|1
|11 - 10
|10
|18.
|8
|2
|4
|2
|11 - 7
|10
|19.
|9
|2
|3
|4
|10 - 16
|9
|20.
|9
|1
|6
|2
|12 - 13
|9
|21.
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|22.
|9
|2
|2
|5
|11 - 15
|8
|23.
|9
|1
|5
|3
|6 - 9
|8
|24.
|0:0
|9
|1
|5
|3
|5 - 10
|8
|25.
|0:0
|8
|2
|1
|5
|6 - 8
|7
|26.
|0:0
|8
|2
|1
|5
|7 - 16
|7
|27.
|8
|2
|0
|6
|5 - 17
|6
|28.
|7
|0
|3
|4
|5 - 12
|3
|29.
|9
|0
|3
|6
|3 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|7 - 2
|15
|2.
|5
|4
|1
|0
|11 - 2
|13
|3.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|4.
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|5.
|1:1
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|6.
|4
|3
|1
|0
|13 - 2
|10
|7.
|4
|3
|1
|0
|9 - 0
|10
|8.
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|9.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|6 - 0
|10
|10.
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|11.
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|12.
|0:0
|4
|3
|0
|1
|11 - 3
|9
|13.
|1:1
|5
|2
|2
|1
|5 - 2
|8
|14.
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|15.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|16.
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|17.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|18.
|0:0
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|19.
|4
|1
|3
|0
|7 - 5
|6
|20.
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|21.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|22.
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|23.
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|24.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|25.
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|26.
|0:0
|4
|0
|3
|1
|1 - 2
|3
|27.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|28.
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|29.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|2.
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|4 - 6
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|6.
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|7.
|1:1
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|8.
|4
|1
|2
|1
|7 - 9
|5
|9.
|4
|1
|2
|1
|5 - 8
|5
|10.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|11.
|1:1
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|15.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|16.
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|17.
|0:0
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|18.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|19.
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|20.
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|21.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|22.
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|23.
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
|24.
|6
|0
|2
|4
|2 - 8
|2
|25.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|0 - 4
|1
|26.
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|27.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|28.
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|29.
|5
|0
|0
|5
|0 - 14
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|7 (1)
|Сент-Луис Сити
|Клаусс Жоао
|5 (2)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|5 (2)
|Филадельфия Юнион
|Уре Микаэль
|5
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Данкан Кайл
|5
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 3
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|4
|Торонто
|Бернардески Федерико
|4
|Колорадо Рэпидс
|Акоста Бриан
|4