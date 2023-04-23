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  4. МЛС 2023

США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Филадельфия Юнион
4:2
Конец матча
Торонто
0'
1:0
16' Гол в свои ворота
Lukas MacNaughton
2:0
20' Гол
Уре Микаэль
36' Желтая карточка
Эллиотт Джек
3:0
43' Гол
Уре Микаэль
45' Желтая карточка
Инсинье Лоренцо
4:0
56' Гол
Уре Микаэль
63' Желтая карточка
Карранса Хулиан
4:1
66' Гол
Инсинье Лоренцо
4:2
90' Гол
Ларьи Ричи
90'+5
18
Блэйк
Андре
26
Харриэль
Натан
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
27
Вагнер
Кай
11
Бедойя
Алехандро
8
Мартинес
Хосе
Андрес
16
МакГлинн
Джек
10
Газдаг
Даниэль
9
Карранса
Хулиан
7
Уре
Микаэль
1
Джонсон
Шон
22
Ларьи
Ричи
5
Lukas
MacNaughton
17
Рустед
Сигурд
28
Петретта
Рауль
23
Сервания
Брандон
14
Кэй
Марк-Энтони
21
Осорио
Джонатан
7
Маршалл-Ратти
Джакил
24
Инсинье
Лоренцо
10
Бернардески
Федерико
Филадельфия Юнион
4-3-1-2
Торонто
4-3-3

История личных встреч

Филадельфия Юнион
Торонто

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

78.6%
42.9%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

31 матч

32.3%
25.8%
41.9%
10 побед 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

35.5%
35.5%
29%
11 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

25.8%
32.3%
41.9%
8 побед 10 ничьих 13 побед

История матчей

М
4:0
М
2:1
М
2:2
М
3:0
М
5:0
М
2:1
М
1:2
М
1:3
М
0:2
М
3:0
М
3:0
М
2:2
М
3:1
М
1:1
М
1:3
М
3:1
М
2:1
М
0:1
М
0:2
М
1:0
ТМС
0:0
М
1:0
М
1:1
М
1:1
М
1:1
М
3:0
М
1:0
М
1:1
М
2:6
М
2:1
М
2:1

Голы

Всего голов

25
21

Голов в среднем за матч

1.67
1.31

Среднее время на гол

54
68

Всего голов

29
14

Голов в среднем за матч

1.81
0.93

Среднее время на гол

49
96

Всего голов

54
35

Голов в среднем за матч

1.74
1.13

Тотал матчей

2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
19
Больше 61%
Меньше 39%
12
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

51
79

Бомбардиры внутри турнира

Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уре Микаэль 5 0.56
Газдаг Даниэль 3 (3) 0.33
Карранса Хулиан 3 0.33
Торрес Хоакин 1 0.11
Перея Андрес 1 0.11
Бедойя Алехандро 0 0
Мартинес Хосе Андрес 0 0
Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бернардески Федерико 3 (1) 0.33
Ларьи Ричи 2 0.22
Кэй Марк-Энтони 2 0.22
Осорио Джонатан 1 0.11
Брэдли Майкл 1 0.11
Сервания Брандон 1 0.11
Инсинье Лоренцо 1 0.11
Deandre Kerr 1 0.11
Маршалл-Ратти Джакил 0 0

Карточки

Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карранса Хулиан 2 1
Бедойя Алехандро 3 0
Мартинес Хосе Андрес 3 0
Газдаг Даниэль 2 0
Торрес Хоакин 2 0
Эллиотт Джек 2 0
Флэк Леон 2 0
Глеснес Якоб 1 0
Блэйк Андре 1 0
Вагнер Кай 1 0
Мбезо Оливье 1 0
Харриэль Натан 1 0
Салливан Куинн 1 0
Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бернардески Федерико 4 0
Хеджес Мэтт 2 0
Ларьи Ричи 2 0
Брэдли Майкл 1 0
Инсинье Лоренцо 1 0
Осорио Джонатан 1 0
Кэй Марк-Энтони 1 0
Рустед Сигурд 1 0
Петретта Рауль 1 0

Результаты матчей

Филадельфия Юнион
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Торонто
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

1
6
Филадельфия Юнион
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Торонто
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

3
7
Филадельфия Юнион
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Торонто
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
0

Волевые поражения

4
13

Голы по времени матча

Забито

10
6
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
1
17%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
1
10%
2
33%
61-75
2
20%
2
33%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
2
40%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
29%
76-90

Забито

5
7
0 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
3
60%
1
14%
46-60
2
40%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
3
43%
1
20%
76-90

Забито

15
13
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
0
0%
1
8%
1-15
3
20%
2
15%
16-30
2
13%
2
15%
31-45
5
33%
2
15%
46-60
3
20%
3
23%
61-75
2
13%
3
23%
76-90

Пропущено

12
12
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
3
25%
2
17%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
2
17%
2
17%
61-75
4
33%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Филадельфия Юнион
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 2:2 Атлас - Филадельфия Юнион 2:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0 Филадельфия Юнион - Атлас 1:0
Филадельфия Юнион - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 3:2 Филадельфия Юнион - Альянса Сан-Сальвадор 4:0 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 1:0 Альянса Сан-Сальвадор - Филадельфия Юнион 0:0 Интер Майами - Филадельфия Юнион 2:0 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 4:1 Филадельфия Юнион - Колорадо Рэпидс 4:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 2:0 Филадельфия Юнион - Цинциннати 3:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион - Сент-Луис Сити 2:2 Филадельфия Юнион - Остин 3:2 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 3:3
Торонто
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Торонто - Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл - Торонто 0:0 Торонто - Шарлотт 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Торонто 0:0
Торонто - Интер Майами 2:0 Торонто - Коламбус Кру 1:1 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Ди Си Юнайтед - Торонто 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Торонто 2:1 Торонто - Портленд Тимберс 2:2 Торонто - Лос-Анджелес 1:2 Торонто - Ванкувер Уайткэпс 0:3 Филадельфия Юнион - Торонто 4:0 Торонто - Интер Майами 0:1 Орландо Сити - Торонто 4:0 Атланта Юнайтед - Торонто 4:2 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Торонто - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Шарлотт - Торонто 0:2 Интер Майами - Торонто 2:1

Результаты матчей

Филадельфия Юнион
Торонто

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
2:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

4
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Филадельфия Юнион
Торонто

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
3
1
2
3
2.5
2
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
2
2
2
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
2
4
5
1.5
5
4
2
7
2.5
2
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Инглэнд Революшн
 9 6 2 1 15 - 8 20
2.
Цинциннати
 9 6 2 1 12 - 10 20
3.
Сент-Луис Сити
 0:0 9 6 1 2 20 - 9 19
4.
Лос-Анджелес
 1:1 8 5 3 0 16 - 6 18
5.
Сиэтл Саундерс
 8 5 1 2 16 - 7 16
6.
Атланта Юнайтед
 8 4 3 1 16 - 12 15
7.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 9 4 3 2 10 - 8 15
8.
Нью-Йорк Сити
 9 4 3 2 12 - 10 15
9.
Коламбус Кру
 9 4 2 3 18 - 10 14
10.
Даллас
 9 4 2 3 12 - 11 14
11.
Нэшвилл
 1:1 9 3 3 3 8 - 5 12
12.
Миннесота Юнайтед
 7 3 2 2 8 - 7 11
13.
Хьюстон Динамо
 0:0 8 3 2 3 9 - 8 11
14.
Орландо Сити
 8 3 2 3 8 - 10 11
15.
Филадельфия Юнион
 9 3 2 4 14 - 13 11
16.
Ди Си Юнайтед
 9 3 2 4 11 - 13 11
17.
Чикаго Файр
 7 2 4 1 11 - 10 10
18.
Ванкувер Уайткэпс
 8 2 4 2 11 - 7 10
19.
Шарлотт
 9 2 3 4 10 - 16 9
20.
Торонто
 9 1 6 2 12 - 13 9
21.
Остин
 7 2 2 3 6 - 10 8
22.
Портленд Тимберс
 9 2 2 5 11 - 15 8
23.
Нью-Йорк Ред Буллз
 9 1 5 3 6 - 9 8
24.
Колорадо Рэпидс
 0:0 9 1 5 3 5 - 10 8
25.
Интер Майами
 0:0 8 2 1 5 6 - 8 7
26.
Реал Солт-Лейк
 0:0 8 2 1 5 7 - 16 7
27.
Клёб де Фут Монреаль
 8 2 0 6 5 - 17 6
28.
Лос-Анджелес Гэлакси
 7 0 3 4 5 - 12 3
29.
Спортинг Канзас-Сити
 9 0 3 6 3 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 5 5 0 0 7 - 2 15
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 5 4 1 0 11 - 2 13
3.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 5 4 1 0 8 - 2 13
4.
Нью-Йорк Сити
 5 4 1 0 10 - 5 13
5.
Лос-Анджелес
 1:1 4 4 0 0 12 - 3 12
6.
Коламбус Кру
 4 3 1 0 13 - 2 10
7.
Сиэтл Саундерс
 4 3 1 0 9 - 0 10
8.
Атланта Юнайтед
 4 3 1 0 9 - 3 10
9.
Хьюстон Динамо
 0:0 4 3 1 0 6 - 0 10
10.
Филадельфия Юнион
 5 3 1 1 10 - 5 10
11.
Даллас
 5 3 1 1 8 - 5 10
12.
Сент-Луис Сити
 0:0 4 3 0 1 11 - 3 9
13.
Нэшвилл
 1:1 5 2 2 1 5 - 2 8
14.
Ванкувер Уайткэпс
 4 2 1 1 8 - 3 7
15.
Портленд Тимберс
 4 2 1 1 6 - 3 7
16.
Чикаго Файр
 5 1 4 0 8 - 7 7
17.
Клёб де Фут Монреаль
 3 2 0 1 5 - 3 6
18.
Интер Майами
 0:0 4 2 0 2 6 - 4 6
19.
Торонто
 4 1 3 0 7 - 5 6
20.
Нью-Йорк Ред Буллз
 4 1 3 0 4 - 3 6
21.
Остин
 4 1 2 1 4 - 4 5
22.
Шарлотт
 5 1 2 2 4 - 7 5
23.
Ди Си Юнайтед
 4 1 1 2 5 - 7 4
24.
Реал Солт-Лейк
 0:0 4 1 1 2 4 - 7 4
25.
Орландо Сити
 5 1 1 3 3 - 7 4
26.
Колорадо Рэпидс
 0:0 4 0 3 1 1 - 2 3
27.
Миннесота Юнайтед
 3 0 2 1 3 - 4 2
28.
Лос-Анджелес Гэлакси
 3 0 1 2 4 - 6 1
29.
Спортинг Канзас-Сити
 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 0:0 5 3 1 1 9 - 6 10
2.
Миннесота Юнайтед
 4 3 0 1 5 - 3 9
3.
Орландо Сити
 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 4 2 1 1 4 - 6 7
5.
Ди Си Юнайтед
 5 2 1 2 6 - 6 7
6.
Сиэтл Саундерс
 4 2 0 2 7 - 7 6
7.
Лос-Анджелес
 1:1 4 1 3 0 4 - 3 6
8.
Атланта Юнайтед
 4 1 2 1 7 - 9 5
9.
Цинциннати
 4 1 2 1 5 - 8 5
10.
Колорадо Рэпидс
 0:0 5 1 2 2 4 - 8 5
11.
Нэшвилл
 1:1 4 1 1 2 3 - 3 4
12.
Даллас
 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
Шарлотт
 4 1 1 2 6 - 9 4
14.
Коламбус Кру
 5 1 1 3 5 - 8 4
15.
Чикаго Файр
 2 1 0 1 3 - 3 3
16.
Остин
 3 1 0 2 2 - 6 3
17.
Реал Солт-Лейк
 0:0 4 1 0 3 3 - 9 3
18.
Ванкувер Уайткэпс
 4 0 3 1 3 - 4 3
19.
Торонто
 5 0 3 2 5 - 8 3
20.
Нью-Йорк Сити
 4 0 2 2 2 - 5 2
21.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 4 0 2 2 2 - 6 2
22.
Лос-Анджелес Гэлакси
 4 0 2 2 1 - 6 2
23.
Нью-Йорк Ред Буллз
 5 0 2 3 2 - 6 2
24.
Спортинг Канзас-Сити
 6 0 2 4 2 - 8 2
25.
Интер Майами
 0:0 4 0 1 3 0 - 4 1
26.
Филадельфия Юнион
 4 0 1 3 4 - 8 1
27.
Хьюстон Динамо
 0:0 4 0 1 3 3 - 8 1
28.
Портленд Тимберс
 5 0 1 4 5 - 12 1
29.
Клёб де Фут Монреаль
 5 0 0 5 0 - 14 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Лос-Анджелес Буанга Денис 7 (1)
Сент-Луис Сити Клаусс Жоао 5 (2)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 5 (2)
Филадельфия Юнион Уре Микаэль 5
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Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Данкан Кайл 5
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 3
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 4
Торонто Бернардески Федерико 4
Колорадо Рэпидс Акоста Бриан 4
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