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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Нэшвилл
1:1
Второй тайм: 64'
Лос-Анджелес
0'
8' Желтая карточка
Мальдонадо Дениль
1:0
35' Гол
Мукхтар Хани
1:1
59' Гол
Буанга Денис

Ход матча

8'
 
Мальдонадо Дениль
35'
Мукхтар Хани
(Банбери Тил)
1:0
55'
Вашингтон Тейлор
Циммерман Уокер
 
59'
1:1
Буанга Денис
(Бюк Стипе)
Лучшие коэффициенты
Нэшвилл
Ничья
Лос-Анджелес
2.65
4.30
9.70
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Уиллис
Джо
18
Мур
Шак
25
Циммерман
Уокер
5
Махер
Джек
2
Ловитц
Дэниел
19
Мьюл
Алекс
6
Маккарти
Дакс
20
Годой
Анибал
7
Пико
Фабрис
10
Мукхтар
Хани
12
Банбери
Тил
77
Маккарти
Джон
30
Паленсия
Серги
2
Мальдонадо
Дениль
3
Мурильо
Хесус
12
Паласиос
Диего
20
Сифуэнтес
Хосе
6
Санчес
Илье
18
Дуэньяс
Эрик
19
Богуш
Матеуш
99
Буанга
Денис
7
Бюк
Стипе
Нэшвилл
4-4-2
Лос-Анджелес
4-3-3

История личных встреч

Нэшвилл
Лос-Анджелес

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

М
0:1
М
1:2

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
60

Бомбардиры внутри турнира

Нэшвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мукхтар Хани 3 0.33
Шаффельбург Джейкоб 2 0.22
Пико Фабрис 1 0.11
Циммерман Уокер 1 0.11
Вашингтон Тейлор 1 0.11
Мур Шак 0 0
Банбери Тил 0 0
Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буанга Денис 6 (1) 0.75
Вела Карлос 3 (2) 0.38
Тильман Тимоти 2 0.25
Кьеллини Джорджо 1 0.13
Холлингсхед Райан 1 0.13
Опоку Квадво 1 0.13
Бюк Стипе 1 0.13
Паленсия Серги 0 0
Сифуэнтес Хосе 0 0

Карточки

Нэшвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пико Фабрис 2 0
Вашингтон Тейлор 2 0
Маккарти Дакс 1 0
Банбери Тил 1 0
Годой Анибал 1 0
Ловитц Дэниел 1 0
Циммерман Уокер 1 0
Мур Шак 1 0
Мьюл Алекс 1 0
Анунга Брайан 1 0
Шаффельбург Джейкоб 1 0
Махер Джек 1 0
Хакенсон Люк 1 0
Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акоста Келлин 2 0
Холлингсхед Райан 2 0
Лонг Аарон 2 0
Мурильо Хесус 2 0
Санчес Илье 1 0
Буанга Денис 1 0
Паленсия Серги 1 0
Тильман Тимоти 1 0
Мальдонадо Дениль 1 0
Паласиос Диего 1 0
Сифуэнтес Хосе 1 0

Результаты матчей

Нэшвилл
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Лос-Анджелес
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

0
0
Нэшвилл
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Лос-Анджелес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

2
12
Нэшвилл
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Лос-Анджелес
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

2
12

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

3
12
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 3
0
0%
2
17%
1-15
1
33%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
33%
2
17%
61-75
1
33%
3
25%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

7
15
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
0
0%
2
13%
1-15
1
14%
2
13%
16-30
2
29%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
14%
4
27%
61-75
3
43%
3
20%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Нэшвилл
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 2:1 Нэшвилл - Торонто 0:0 Орландо Сити - Нэшвилл 0:2 Нэшвилл - Цинциннати 0:1
Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 2:0 Нэшвилл - Цинциннати 6:3 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 2:0 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Луисвилл Сити - Нэшвилл 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл 1:0 Лос-Анджелес - Нэшвилл 0:1 Нэшвилл - Хьюстон Динамо 1:2 Остин - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Нэшвилл - Остин 3:0
Лос-Анджелес
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:3 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Лос-Анджелес - Остин 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 0:3
Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Алахуэленсе 1:2 Лос-Анджелес - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Алахуэленсе - Лос-Анджелес 0:3 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2 Лос-Анджелес - Сан-Диего Лойал 3:1 Торонто - Лос-Анджелес 1:2 Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес 2:1 Нью-Йорк Сити - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 0:2 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 3:3 Лос-Анджелес - Остин 3:0 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес - Нэшвилл 0:1

Результаты матчей

Нэшвилл
Лос-Анджелес

Точный счет

2:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 67%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Нэшвилл
Лос-Анджелес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1
3
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
5
2
3
5
1.5
5
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Инглэнд Революшн
 9 6 2 1 15 - 8 20
2.
Цинциннати
 9 6 2 1 12 - 10 20
3.
Сент-Луис Сити
 0:0 9 6 1 2 20 - 9 19
4.
Лос-Анджелес
 1:1 8 5 3 0 16 - 6 18
5.
Сиэтл Саундерс
 8 5 1 2 16 - 7 16
6.
Атланта Юнайтед
 8 4 3 1 16 - 12 15
7.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 9 4 3 2 10 - 8 15
8.
Нью-Йорк Сити
 9 4 3 2 12 - 10 15
9.
Коламбус Кру
 9 4 2 3 18 - 10 14
10.
Даллас
 9 4 2 3 12 - 11 14
11.
Нэшвилл
 1:1 9 3 3 3 8 - 5 12
12.
Миннесота Юнайтед
 7 3 2 2 8 - 7 11
13.
Хьюстон Динамо
 0:0 8 3 2 3 9 - 8 11
14.
Орландо Сити
 8 3 2 3 8 - 10 11
15.
Филадельфия Юнион
 9 3 2 4 14 - 13 11
16.
Ди Си Юнайтед
 9 3 2 4 11 - 13 11
17.
Чикаго Файр
 7 2 4 1 11 - 10 10
18.
Ванкувер Уайткэпс
 8 2 4 2 11 - 7 10
19.
Шарлотт
 9 2 3 4 10 - 16 9
20.
Торонто
 9 1 6 2 12 - 13 9
21.
Остин
 7 2 2 3 6 - 10 8
22.
Портленд Тимберс
 9 2 2 5 11 - 15 8
23.
Нью-Йорк Ред Буллз
 9 1 5 3 6 - 9 8
24.
Колорадо Рэпидс
 0:0 9 1 5 3 5 - 10 8
25.
Интер Майами
 0:0 8 2 1 5 6 - 8 7
26.
Реал Солт-Лейк
 0:0 8 2 1 5 7 - 16 7
27.
Клёб де Фут Монреаль
 8 2 0 6 5 - 17 6
28.
Лос-Анджелес Гэлакси
 7 0 3 4 5 - 12 3
29.
Спортинг Канзас-Сити
 9 0 3 6 3 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 5 5 0 0 7 - 2 15
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 5 4 1 0 11 - 2 13
3.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 5 4 1 0 8 - 2 13
4.
Нью-Йорк Сити
 5 4 1 0 10 - 5 13
5.
Лос-Анджелес
 1:1 4 4 0 0 12 - 3 12
6.
Коламбус Кру
 4 3 1 0 13 - 2 10
7.
Сиэтл Саундерс
 4 3 1 0 9 - 0 10
8.
Атланта Юнайтед
 4 3 1 0 9 - 3 10
9.
Хьюстон Динамо
 0:0 4 3 1 0 6 - 0 10
10.
Филадельфия Юнион
 5 3 1 1 10 - 5 10
11.
Даллас
 5 3 1 1 8 - 5 10
12.
Сент-Луис Сити
 0:0 4 3 0 1 11 - 3 9
13.
Нэшвилл
 1:1 5 2 2 1 5 - 2 8
14.
Ванкувер Уайткэпс
 4 2 1 1 8 - 3 7
15.
Портленд Тимберс
 4 2 1 1 6 - 3 7
16.
Чикаго Файр
 5 1 4 0 8 - 7 7
17.
Клёб де Фут Монреаль
 3 2 0 1 5 - 3 6
18.
Интер Майами
 0:0 4 2 0 2 6 - 4 6
19.
Торонто
 4 1 3 0 7 - 5 6
20.
Нью-Йорк Ред Буллз
 4 1 3 0 4 - 3 6
21.
Остин
 4 1 2 1 4 - 4 5
22.
Шарлотт
 5 1 2 2 4 - 7 5
23.
Ди Си Юнайтед
 4 1 1 2 5 - 7 4
24.
Реал Солт-Лейк
 0:0 4 1 1 2 4 - 7 4
25.
Орландо Сити
 5 1 1 3 3 - 7 4
26.
Колорадо Рэпидс
 0:0 4 0 3 1 1 - 2 3
27.
Миннесота Юнайтед
 3 0 2 1 3 - 4 2
28.
Лос-Анджелес Гэлакси
 3 0 1 2 4 - 6 1
29.
Спортинг Канзас-Сити
 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 0:0 5 3 1 1 9 - 6 10
2.
Миннесота Юнайтед
 4 3 0 1 5 - 3 9
3.
Орландо Сити
 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 4 2 1 1 4 - 6 7
5.
Ди Си Юнайтед
 5 2 1 2 6 - 6 7
6.
Сиэтл Саундерс
 4 2 0 2 7 - 7 6
7.
Лос-Анджелес
 1:1 4 1 3 0 4 - 3 6
8.
Атланта Юнайтед
 4 1 2 1 7 - 9 5
9.
Цинциннати
 4 1 2 1 5 - 8 5
10.
Колорадо Рэпидс
 0:0 5 1 2 2 4 - 8 5
11.
Нэшвилл
 1:1 4 1 1 2 3 - 3 4
12.
Даллас
 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
Шарлотт
 4 1 1 2 6 - 9 4
14.
Коламбус Кру
 5 1 1 3 5 - 8 4
15.
Чикаго Файр
 2 1 0 1 3 - 3 3
16.
Остин
 3 1 0 2 2 - 6 3
17.
Реал Солт-Лейк
 0:0 4 1 0 3 3 - 9 3
18.
Ванкувер Уайткэпс
 4 0 3 1 3 - 4 3
19.
Торонто
 5 0 3 2 5 - 8 3
20.
Нью-Йорк Сити
 4 0 2 2 2 - 5 2
21.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 4 0 2 2 2 - 6 2
22.
Лос-Анджелес Гэлакси
 4 0 2 2 1 - 6 2
23.
Нью-Йорк Ред Буллз
 5 0 2 3 2 - 6 2
24.
Спортинг Канзас-Сити
 6 0 2 4 2 - 8 2
25.
Интер Майами
 0:0 4 0 1 3 0 - 4 1
26.
Филадельфия Юнион
 4 0 1 3 4 - 8 1
27.
Хьюстон Динамо
 0:0 4 0 1 3 3 - 8 1
28.
Портленд Тимберс
 5 0 1 4 5 - 12 1
29.
Клёб де Фут Монреаль
 5 0 0 5 0 - 14 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Лос-Анджелес Буанга Денис 7 (1)
Сент-Луис Сити Клаусс Жоао 5 (2)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 5 (2)
Филадельфия Юнион Уре Микаэль 5
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Данкан Кайл 5
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 3
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 4
Торонто Бернардески Федерико 4
Колорадо Рэпидс Акоста Бриан 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 59'
    Stipe Biuk сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    59'
    Г О О О О Л - Буанга Денис бьет в цель!
  • 55'
    Циммерман Уокер уходит с поля. Вашингтон Тейлор выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 35'
    Банбери Тил сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Мукхтар Хани бьет в цель!
Лучшие коэффициенты
Нэшвилл
Ничья
Лос-Анджелес
2.65
4.30
9.70
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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