Тур: 1. Стадион: Geodis Park.
1:1
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаМальдонадо Дениль
1:0
35' ГолМукхтар Хани
1:1
59' ГолБуанга Денис
69' Желтая карточкаДуэньяс Эрик
88' Желтая карточкаМурильо Хесус
90'+4
Ход матча
35'
1:0
59'
1:1
69'
79'
88'
18
Мур
Шак
19
Мьюл
Алекс
20
Годой
Анибал
10
Мукхтар
Хани
12
Банбери
Тил
18
Дуэньяс
Эрик
19
Богуш
Матеуш
99
Буанга
Денис
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Мур ШакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Мьюл АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Годой АнибалПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мукхтар ХаниНападающий
-
12 Банбери ТилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
24 Грегуш ЯнПолузащитник
-
26 Хакенсон ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Зубак ИтанНападающий
-
22 Josh Bauer
-
Главный тренер: Gary Smith
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Дуэньяс ЭрикПолузащитник
-
19 Богуш МатеушНападающий
-
99 Буанга ДенисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Вела КарлосНападающий
-
22 Опоку КвадвоНападающий
-
-
27 Nathan Ordaz
-
-
Главный тренер: Steven Cherundolo
История личных встреч
Нэшвилл
Лос-Анджелес
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
60
Бомбардиры внутри турнира
Нэшвилл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мукхтар Хани
|3
|0.33
|Шаффельбург Джейкоб
|2
|0.22
|Пико Фабрис
|1
|0.11
|Циммерман Уокер
|1
|0.11
|Вашингтон Тейлор
|1
|0.11
|Мур Шак
|0
|0
|Банбери Тил
|0
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буанга Денис
|7 (1)
|0.88
|Вела Карлос
|3 (2)
|0.38
|Тильман Тимоти
|2
|0.25
|Бюк Стипе
|1
|0.13
|Кьеллини Джорджо
|1
|0.13
|Холлингсхед Райан
|1
|0.13
|Опоку Квадво
|1
|0.13
|Паленсия Серги
|0
|0
|Сифуэнтес Хосе
|0
|0
Карточки
Нэшвилл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пико Фабрис
|2
|0
|Вашингтон Тейлор
|2
|0
|Маккарти Дакс
|1
|0
|Банбери Тил
|1
|0
|Годой Анибал
|1
|0
|Ловитц Дэниел
|1
|0
|Циммерман Уокер
|1
|0
|Мур Шак
|1
|0
|Мьюл Алекс
|1
|0
|Анунга Брайан
|1
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0
|Махер Джек
|1
|0
|Хакенсон Люк
|1
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мурильо Хесус
|3
|0
|Акоста Келлин
|2
|0
|Холлингсхед Райан
|2
|0
|Лонг Аарон
|2
|0
|Санчес Илье
|1
|0
|Буанга Денис
|1
|0
|Паленсия Серги
|1
|0
|Тильман Тимоти
|1
|0
|Мальдонадо Дениль
|1
|0
|Паласиос Диего
|1
|0
|Сифуэнтес Хосе
|1
|0
|Дуэньяс Эрик
|1
|0
Результаты матчей
Нэшвилл
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Лос-Анджелес
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
1
1
Нэшвилл
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Лос-Анджелес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
2
12
Нэшвилл
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Лос-Анджелес
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
3
13
Голы по времени матча
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
3
12
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 4
0
0%
2
17%
1-15
1
33%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
33%
2
17%
61-75
1
33%
3
25%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
8
16
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
0
0%
2
13%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
3
38%
2
13%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
1
13%
4
25%
61-75
3
38%
3
19%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Нэшвилл
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 2:1 Нэшвилл - Торонто 0:0 Орландо Сити - Нэшвилл 0:2 Нэшвилл - Цинциннати 0:1
Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 2:0 Нэшвилл - Цинциннати 6:3 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 2:0 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Луисвилл Сити - Нэшвилл 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл 1:0 Лос-Анджелес - Нэшвилл 0:1 Нэшвилл - Хьюстон Динамо 1:2 Остин - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Нэшвилл - Остин 3:0
Лос-Анджелес
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:3 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Лос-Анджелес - Остин 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 0:3
Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Алахуэленсе 1:2 Лос-Анджелес - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Алахуэленсе - Лос-Анджелес 0:3 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2 Лос-Анджелес - Сан-Диего Лойал 3:1 Торонто - Лос-Анджелес 1:2 Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес 2:1 Нью-Йорк Сити - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 0:2 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 3:3 Лос-Анджелес - Остин 3:0 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес - Нэшвилл 0:1
Результаты матчей
Нэшвилл
Лос-Анджелес
Точный счет
2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Нэшвилл
Лос-Анджелес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
62
36
53
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|9
|7
|0
|2
|21 - 9
|21
|2.
|9
|6
|2
|1
|15 - 8
|20
|3.
|9
|6
|2
|1
|12 - 10
|20
|4.
|8
|5
|3
|0
|16 - 6
|18
|5.
|0:0
|9
|5
|2
|2
|16 - 7
|17
|6.
|8
|4
|3
|1
|16 - 12
|15
|7.
|9
|4
|3
|2
|12 - 10
|15
|8.
|9
|4
|2
|3
|18 - 10
|14
|9.
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|10.
|1:3
|9
|4
|2
|3
|11 - 11
|14
|11.
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|12.
|0:0
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|13.
|9
|3
|3
|3
|8 - 5
|12
|14.
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|15.
|9
|3
|2
|4
|14 - 13
|11
|16.
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|17.
|7
|2
|4
|1
|11 - 10
|10
|18.
|8
|2
|4
|2
|11 - 7
|10
|19.
|3:1
|8
|3
|0
|5
|10 - 17
|9
|20.
|0:0
|8
|2
|3
|3
|6 - 10
|9
|21.
|9
|2
|3
|4
|10 - 16
|9
|22.
|9
|1
|6
|2
|12 - 13
|9
|23.
|9
|2
|2
|5
|11 - 15
|8
|24.
|9
|1
|5
|3
|6 - 9
|8
|25.
|0:1
|9
|1
|4
|4
|5 - 11
|7
|26.
|8
|2
|0
|6
|6 - 9
|6
|27.
|8
|2
|0
|6
|5 - 17
|6
|28.
|0:0
|8
|0
|4
|4
|5 - 12
|4
|29.
|9
|0
|3
|6
|3 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|7 - 2
|15
|2.
|5
|4
|1
|0
|11 - 2
|13
|3.
|1:3
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|4.
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|5.
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|6.
|4
|4
|0
|0
|7 - 0
|12
|7.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|9 - 0
|11
|8.
|4
|3
|1
|0
|13 - 2
|10
|9.
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|10.
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|11.
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|12.
|1:0
|4
|3
|0
|1
|11 - 3
|9
|13.
|5
|2
|2
|1
|5 - 2
|8
|14.
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|15.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|16.
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|17.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|18.
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|19.
|3:1
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|20.
|4
|1
|3
|0
|7 - 5
|6
|21.
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|22.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|23.
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|24.
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|25.
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|26.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|27.
|0:1
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|28.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|29.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|2.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|4 - 6
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|6.
|0:0
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|7.
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|8.
|4
|1
|2
|1
|7 - 9
|5
|9.
|4
|1
|2
|1
|5 - 8
|5
|10.
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|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|11.
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|14.
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|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|15.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|16.
|2
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|0
|1
|3 - 3
|3
|17.
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|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|18.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|19.
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|20.
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|21.
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|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|22.
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|0
|2
|3
|2 - 6
|2
|23.
|6
|0
|2
|4
|2 - 8
|2
|24.
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|25.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
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|0
|1
|3
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|1
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|0
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- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|7 (1)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|6 (2)
|Сент-Луис Сити
|Клаусс Жоао
|5 (2)
|Филадельфия Юнион
|Уре Микаэль
|5
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Данкан Кайл
|5
|Сент-Луис Сити
|Страуд Джаред
|5
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 3
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|4
|Торонто
|Бернардески Федерико
|4