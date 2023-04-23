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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Хьюстон Динамо
0:0
Второй тайм: 65'
Интер Майами
0'
34' Желтая карточка
Franco Negri

Ход матча

34'
 
Franco Negri
62'
Carlos Ferreira III
Ivan Franco
 
Лучшие коэффициенты
Хьюстон Динамо
Ничья
Интер Майами
2.70
4.20
5.10
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Кларк
Стив
5
Стирс
Дэниэл
4
Бартлоу
Итан
17
Хадебе
Тинейдж
2
Эскобар
Франко
20
Карраскилья
Адальберто
6
Artur
Moraes
III
16
Эррера
Эктор
7
Ivan
Franco
11
Бэрд
Кори
8
Басси
Амине
1
Коллендер
Дрейк
2
Йедлин
Деандре
27
Кривцов
Сергей
31
Миллер
Камаль
33
Franco
Negri
3
Арройо
Диксон
7
Jean
Mota
14
Жан
Корентен
20
Писарро
Родольфо
22
Стефанелли
Николас
9
Кампана
Леонардо
Хьюстон Динамо
4-3-3
Интер Майами
4-2-3-1

История личных встреч

Хьюстон Динамо
Интер Майами

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

М
1:3
М
1:0

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
60

Бомбардиры внутри турнира

Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Басси Амине 5 (4) 0.63
Эррера Эктор 2 0.25
Карраскилья Адальберто 1 0.13
Шмитт Тейт 1 0.13
Ivan Franco 0 0
Бэрд Кори 0 0
Дорси Гриффин 0 0
Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Franco Negri 1 0.13
Кривцов Сергей 1 0.13
Жан Корентен 1 0.13
Стефанелли Николас 1 0.13
Тейлор Роберт 1 0.13
Shanyder Borgelin 1 0.13
Jean Mota 0 0
Писарро Родольфо 0 0
Грегоре 0 0

Карточки

Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Artur Moraes III 3 0
Эррера Эктор 1 1
Эскобар Франко 2 0
Карраскилья Адальберто 2 0
Luis Caicedo III 2 0
Дорси Гриффин 2 0
Кларк Стив 1 0
Басси Амине 1 0
Ivan Franco 1 0
Шмитт Тейт 1 0
Бартлоу Итан 1 0
Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йедлин Деандре 3 0
Franco Negri 2 0
Кривцов Сергей 1 0
Жан Корентен 1 0
Jean Mota 1 0
Писарро Родольфо 1 0
Стефанелли Николас 1 0
Тейлор Роберт 1 0
Дюк Брайс 1 0

Результаты матчей

Хьюстон Динамо
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Интер Майами
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Хьюстон Динамо
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Интер Майами
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

7
4

Волевые поражения

1
4
Хьюстон Динамо
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Интер Майами
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

7
4

Волевые поражения

1
5

Голы по времени матча

Забито

6
1
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
100%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

8
4
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
50%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
25%
76-90

Забито

9
7
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
4
57%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
1
11%
3
43%
76-90

Пропущено

8
7
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
1
13%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Хьюстон Динамо
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Сити 1:0
Хьюстон Динамо - Остин 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Хьюстон Динамо 3:0 Цинциннати - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Даллас 2:0 Коламбус Кру - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - КФ Монреаль 2:2 Пумас-УНАМ - Хьюстон Динамо 0:0 Хьюстон Динамо - Америка Мехико 1:6 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Нэшвилл - Хьюстон Динамо 1:2 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 3:1 Хьюстон Динамо - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 2:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:1
Интер Майами
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Интер Майами - Даллас 0:1 Цинциннати - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Чикаго Файр 2:3 Торонто - Интер Майами 2:0
Нью-Йорк Сити - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Филадельфия Юнион 2:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Остин - Интер Майами 2:2 Интер Майами - КФ Монреаль 1:2 Интер Майами - Сент-Луис Сити 0:4 Интер Майами - ФИУ Пантерс 0:0 Интер Майами - Васко 0:3 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 3:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 1:3 Интер Майами - Орландо Сити 4:1 Торонто - Интер Майами 0:1 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:3 Интер Майами - Коламбус Кру 2:1 Чикаго Файр - Интер Майами 3:1 Коламбус Кру - Интер Майами 1:0

Результаты матчей

Хьюстон Динамо
Интер Майами

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
2:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
3 раза 100%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:0
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
4 раза 57%
2
3 раза 43%

Тоталы голов в матче

Хьюстон Динамо
Интер Майами

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
3
1
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
4
2
5
1.5
3
4
1
6
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Инглэнд Революшн
 9 6 2 1 15 - 8 20
2.
Цинциннати
 9 6 2 1 12 - 10 20
3.
Сент-Луис Сити
 0:0 9 6 1 2 20 - 9 19
4.
Лос-Анджелес
 1:1 8 5 3 0 16 - 6 18
5.
Сиэтл Саундерс
 8 5 1 2 16 - 7 16
6.
Атланта Юнайтед
 8 4 3 1 16 - 12 15
7.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 9 4 3 2 10 - 8 15
8.
Нью-Йорк Сити
 9 4 3 2 12 - 10 15
9.
Коламбус Кру
 9 4 2 3 18 - 10 14
10.
Даллас
 9 4 2 3 12 - 11 14
11.
Нэшвилл
 1:1 9 3 3 3 8 - 5 12
12.
Миннесота Юнайтед
 7 3 2 2 8 - 7 11
13.
Хьюстон Динамо
 0:0 8 3 2 3 9 - 8 11
14.
Орландо Сити
 8 3 2 3 8 - 10 11
15.
Филадельфия Юнион
 9 3 2 4 14 - 13 11
16.
Ди Си Юнайтед
 9 3 2 4 11 - 13 11
17.
Чикаго Файр
 7 2 4 1 11 - 10 10
18.
Ванкувер Уайткэпс
 8 2 4 2 11 - 7 10
19.
Шарлотт
 9 2 3 4 10 - 16 9
20.
Торонто
 9 1 6 2 12 - 13 9
21.
Остин
 7 2 2 3 6 - 10 8
22.
Портленд Тимберс
 9 2 2 5 11 - 15 8
23.
Нью-Йорк Ред Буллз
 9 1 5 3 6 - 9 8
24.
Колорадо Рэпидс
 0:0 9 1 5 3 5 - 10 8
25.
Интер Майами
 0:0 8 2 1 5 6 - 8 7
26.
Реал Солт-Лейк
 0:0 8 2 1 5 7 - 16 7
27.
Клёб де Фут Монреаль
 8 2 0 6 5 - 17 6
28.
Лос-Анджелес Гэлакси
 7 0 3 4 5 - 12 3
29.
Спортинг Канзас-Сити
 9 0 3 6 3 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 5 5 0 0 7 - 2 15
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 5 4 1 0 11 - 2 13
3.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 5 4 1 0 8 - 2 13
4.
Нью-Йорк Сити
 5 4 1 0 10 - 5 13
5.
Лос-Анджелес
 1:1 4 4 0 0 12 - 3 12
6.
Коламбус Кру
 4 3 1 0 13 - 2 10
7.
Сиэтл Саундерс
 4 3 1 0 9 - 0 10
8.
Атланта Юнайтед
 4 3 1 0 9 - 3 10
9.
Хьюстон Динамо
 0:0 4 3 1 0 6 - 0 10
10.
Филадельфия Юнион
 5 3 1 1 10 - 5 10
11.
Даллас
 5 3 1 1 8 - 5 10
12.
Сент-Луис Сити
 0:0 4 3 0 1 11 - 3 9
13.
Нэшвилл
 1:1 5 2 2 1 5 - 2 8
14.
Ванкувер Уайткэпс
 4 2 1 1 8 - 3 7
15.
Портленд Тимберс
 4 2 1 1 6 - 3 7
16.
Чикаго Файр
 5 1 4 0 8 - 7 7
17.
Клёб де Фут Монреаль
 3 2 0 1 5 - 3 6
18.
Интер Майами
 0:0 4 2 0 2 6 - 4 6
19.
Торонто
 4 1 3 0 7 - 5 6
20.
Нью-Йорк Ред Буллз
 4 1 3 0 4 - 3 6
21.
Остин
 4 1 2 1 4 - 4 5
22.
Шарлотт
 5 1 2 2 4 - 7 5
23.
Ди Си Юнайтед
 4 1 1 2 5 - 7 4
24.
Реал Солт-Лейк
 0:0 4 1 1 2 4 - 7 4
25.
Орландо Сити
 5 1 1 3 3 - 7 4
26.
Колорадо Рэпидс
 0:0 4 0 3 1 1 - 2 3
27.
Миннесота Юнайтед
 3 0 2 1 3 - 4 2
28.
Лос-Анджелес Гэлакси
 3 0 1 2 4 - 6 1
29.
Спортинг Канзас-Сити
 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 0:0 5 3 1 1 9 - 6 10
2.
Миннесота Юнайтед
 4 3 0 1 5 - 3 9
3.
Орландо Сити
 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 4 2 1 1 4 - 6 7
5.
Ди Си Юнайтед
 5 2 1 2 6 - 6 7
6.
Сиэтл Саундерс
 4 2 0 2 7 - 7 6
7.
Лос-Анджелес
 1:1 4 1 3 0 4 - 3 6
8.
Атланта Юнайтед
 4 1 2 1 7 - 9 5
9.
Цинциннати
 4 1 2 1 5 - 8 5
10.
Колорадо Рэпидс
 0:0 5 1 2 2 4 - 8 5
11.
Нэшвилл
 1:1 4 1 1 2 3 - 3 4
12.
Даллас
 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
Шарлотт
 4 1 1 2 6 - 9 4
14.
Коламбус Кру
 5 1 1 3 5 - 8 4
15.
Чикаго Файр
 2 1 0 1 3 - 3 3
16.
Остин
 3 1 0 2 2 - 6 3
17.
Реал Солт-Лейк
 0:0 4 1 0 3 3 - 9 3
18.
Ванкувер Уайткэпс
 4 0 3 1 3 - 4 3
19.
Торонто
 5 0 3 2 5 - 8 3
20.
Нью-Йорк Сити
 4 0 2 2 2 - 5 2
21.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 4 0 2 2 2 - 6 2
22.
Лос-Анджелес Гэлакси
 4 0 2 2 1 - 6 2
23.
Нью-Йорк Ред Буллз
 5 0 2 3 2 - 6 2
24.
Спортинг Канзас-Сити
 6 0 2 4 2 - 8 2
25.
Интер Майами
 0:0 4 0 1 3 0 - 4 1
26.
Филадельфия Юнион
 4 0 1 3 4 - 8 1
27.
Хьюстон Динамо
 0:0 4 0 1 3 3 - 8 1
28.
Портленд Тимберс
 5 0 1 4 5 - 12 1
29.
Клёб де Фут Монреаль
 5 0 0 5 0 - 14 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Лос-Анджелес Буанга Денис 7 (1)
Сент-Луис Сити Клаусс Жоао 5 (2)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 5 (2)
Филадельфия Юнион Уре Микаэль 5
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Данкан Кайл 5
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 3
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 4
Торонто Бернардески Федерико 4
Колорадо Рэпидс Акоста Бриан 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 62'
    Ivan Franco уходит с поля. Карлос Феррейра выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    34'
    Франко Негри получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 54% завершится победой Хьюстон Динамо.
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Лучшие коэффициенты
Хьюстон Динамо
Ничья
Интер Майами
2.70
4.20
5.10
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