Тур: 1. Стадион: Shell Energy Stadium.
0:0
Второй тайм: 65'
Ход матча
12
Кларк
Стив
16
Эррера
Эктор
11
Бэрд
Кори
33
Franco
Negri
14
Жан
Корентен
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
- Нападающий
-
11 Бэрд КориНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 MicaelЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Гаспер ЧейзЗащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ben Olsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Franco NegriЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Жан КорентенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
13 Ульоа ВикторПолузащитник
- Нападающий
-
41 David Ruiz
-
-
15 Ryan Sailor
-
-
-
Главный тренер: Невилл Фил
История личных встреч
Хьюстон Динамо
Интер Майами
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1.5
Среднее время на гол
0
60
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
60
Бомбардиры внутри турнира
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Басси Амине
|5 (4)
|0.63
|Эррера Эктор
|2
|0.25
|Карраскилья Адальберто
|1
|0.13
|Шмитт Тейт
|1
|0.13
|Ivan Franco
|0
|0
|Бэрд Кори
|0
|0
|Дорси Гриффин
|0
|0
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Franco Negri
|1
|0.13
|Кривцов Сергей
|1
|0.13
|Жан Корентен
|1
|0.13
|Стефанелли Николас
|1
|0.13
|Тейлор Роберт
|1
|0.13
|Shanyder Borgelin
|1
|0.13
|Jean Mota
|0
|0
|Писарро Родольфо
|0
|0
|Грегоре
|0
|0
Карточки
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Artur Moraes III
|3
|0
|Эррера Эктор
|1
|1
|Эскобар Франко
|2
|0
|Карраскилья Адальберто
|2
|0
|Luis Caicedo III
|2
|0
|Дорси Гриффин
|2
|0
|Кларк Стив
|1
|0
|Басси Амине
|1
|0
|Ivan Franco
|1
|0
|Шмитт Тейт
|1
|0
|Бартлоу Итан
|1
|0
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йедлин Деандре
|3
|0
|Franco Negri
|2
|0
|Кривцов Сергей
|1
|0
|Жан Корентен
|1
|0
|Jean Mota
|1
|0
|Писарро Родольфо
|1
|0
|Стефанелли Николас
|1
|0
|Тейлор Роберт
|1
|0
|Дюк Брайс
|1
|0
Результаты матчей
Хьюстон Динамо
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Интер Майами
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
1
Хьюстон Динамо
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Интер Майами
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
7
4
Волевые поражения
1
4
Хьюстон Динамо
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Интер Майами
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
7
4
Волевые поражения
1
5
Голы по времени матча
Забито
6
1
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
100%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
8
4
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
50%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
25%
76-90
Забито
9
7
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
4
57%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
1
11%
3
43%
76-90
Пропущено
8
7
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
1
13%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Сити 1:0
Хьюстон Динамо - Остин 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Хьюстон Динамо 3:0 Цинциннати - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Даллас 2:0 Коламбус Кру - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - КФ Монреаль 2:2 Пумас-УНАМ - Хьюстон Динамо 0:0 Хьюстон Динамо - Америка Мехико 1:6 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Нэшвилл - Хьюстон Динамо 1:2 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 3:1 Хьюстон Динамо - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 2:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:1
Интер Майами
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Интер Майами - Даллас 0:1 Цинциннати - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Чикаго Файр 2:3 Торонто - Интер Майами 2:0
Нью-Йорк Сити - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Филадельфия Юнион 2:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Остин - Интер Майами 2:2 Интер Майами - КФ Монреаль 1:2 Интер Майами - Сент-Луис Сити 0:4 Интер Майами - ФИУ Пантерс 0:0 Интер Майами - Васко 0:3 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 3:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 1:3 Интер Майами - Орландо Сити 4:1 Торонто - Интер Майами 0:1 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:3 Интер Майами - Коламбус Кру 2:1 Чикаго Файр - Интер Майами 3:1 Коламбус Кру - Интер Майами 1:0
Результаты матчей
Хьюстон Динамо
Интер Майами
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
2:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
3 раза 100%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:0
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
4 раза 57%
2
3 раза 43%
Тоталы голов в матче
Хьюстон Динамо
Интер Майами
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
34
25
34
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|15 - 8
|20
|2.
|9
|6
|2
|1
|12 - 10
|20
|3.
|0:0
|9
|6
|1
|2
|20 - 9
|19
|4.
|1:1
|8
|5
|3
|0
|16 - 6
|18
|5.
|8
|5
|1
|2
|16 - 7
|16
|6.
|8
|4
|3
|1
|16 - 12
|15
|7.
|0:0
|9
|4
|3
|2
|10 - 8
|15
|8.
|9
|4
|3
|2
|12 - 10
|15
|9.
|9
|4
|2
|3
|18 - 10
|14
|10.
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|11.
|1:1
|9
|3
|3
|3
|8 - 5
|12
|12.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|13.
|0:0
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|14.
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|15.
|9
|3
|2
|4
|14 - 13
|11
|16.
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|17.
|7
|2
|4
|1
|11 - 10
|10
|18.
|8
|2
|4
|2
|11 - 7
|10
|19.
|9
|2
|3
|4
|10 - 16
|9
|20.
|9
|1
|6
|2
|12 - 13
|9
|21.
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|22.
|9
|2
|2
|5
|11 - 15
|8
|23.
|9
|1
|5
|3
|6 - 9
|8
|24.
|0:0
|9
|1
|5
|3
|5 - 10
|8
|25.
|0:0
|8
|2
|1
|5
|6 - 8
|7
|26.
|0:0
|8
|2
|1
|5
|7 - 16
|7
|27.
|8
|2
|0
|6
|5 - 17
|6
|28.
|7
|0
|3
|4
|5 - 12
|3
|29.
|9
|0
|3
|6
|3 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|7 - 2
|15
|2.
|5
|4
|1
|0
|11 - 2
|13
|3.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|4.
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|5.
|1:1
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|6.
|4
|3
|1
|0
|13 - 2
|10
|7.
|4
|3
|1
|0
|9 - 0
|10
|8.
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|9.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|6 - 0
|10
|10.
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|11.
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|12.
|0:0
|4
|3
|0
|1
|11 - 3
|9
|13.
|1:1
|5
|2
|2
|1
|5 - 2
|8
|14.
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|15.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|16.
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|17.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|18.
|0:0
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|19.
|4
|1
|3
|0
|7 - 5
|6
|20.
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|21.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|22.
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|23.
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|24.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|25.
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|26.
|0:0
|4
|0
|3
|1
|1 - 2
|3
|27.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|28.
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|29.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|2.
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|4 - 6
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|6.
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|7.
|1:1
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|8.
|4
|1
|2
|1
|7 - 9
|5
|9.
|4
|1
|2
|1
|5 - 8
|5
|10.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|11.
|1:1
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|15.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|16.
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|17.
|0:0
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|18.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|19.
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|20.
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|21.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|22.
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|23.
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
|24.
|6
|0
|2
|4
|2 - 8
|2
|25.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|0 - 4
|1
|26.
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|27.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|28.
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|29.
|5
|0
|0
|5
|0 - 14
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|7 (1)
|Сент-Луис Сити
|Клаусс Жоао
|5 (2)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|5 (2)
|Филадельфия Юнион
|Уре Микаэль
|5
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Данкан Кайл
|5
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 3
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|4
|Торонто
|Бернардески Федерико
|4
|Колорадо Рэпидс
|Акоста Бриан
|4