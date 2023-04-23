Тур: 1. Стадион: Дикс Спортинг Гудс Парк.
0:0
Первый тайм: 20'
0'
21
Акоста
Бриан
20
Ронен
Коннор
11
Рубио
Диего
91
Кабрал
Кевин
26
Паркер
Тим
22
Kyle
Hiebert
14
Нельсон
Джон
21
Альм
Расмус
20
Akil
Watts
10
Лёвен
Эдуард
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Акоста БрианПолузащитник
-
20 Ронен КоннорПолузащитник
-
11 Рубио ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
-
91 Кабрал КевинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Япи ДарренНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Robin Fraser
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Паркер ТимЗащитник
-
22 Kyle HiebertЗащитник
-
14 Нельсон ДжонЗащитник
-
21 Альм РасмусПолузащитник
-
20 Akil WattsПолузащитник
-
10 Лёвен ЭдуардПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Joshua YaroЗащитник
-
23 Белл ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Перес МигельПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Йенсен ИсакНападающий
-
12 Celio Pompeu
-
Главный тренер: Bradley Carnell
Бомбардиры внутри турнира
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барриос Майкл
|1
|0.11
|Рубио Диего
|1
|0.11
|Бассетт Коул
|1
|0.11
|Кабрал Кевин
|1
|0.11
|Max Alves
|1
|0.11
|Николсон Сэм
|0
|0
|Япи Даррен
|0
|0
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клаусс Жоао
|5
|0.56
|Страуд Джаред
|3
|0.33
|Джоаккини Николас
|3
|0.33
|Лёвен Эдуард
|2 (1)
|0.22
|Kyle Hiebert
|2
|0.22
|Альм Расмус
|1
|0.11
|Паркер Тим
|1
|0.11
|Острак Томаш
|1
|0.11
|Васильев Индиана
|0
|0
Карточки
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акоста Бриан
|4
|0
|Max Alves
|3
|0
|Уилсон Дэнни
|2
|0
|Абубакар Лалас
|2
|0
|Кабрал Кевин
|2
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|2
|0
|Рубио Диего
|1
|0
|Прайс Джек
|1
|0
|Николсон Сэм
|1
|0
|Барриос Майкл
|1
|0
|Махсо Андреас
|1
|0
|Бассетт Коул
|1
|0
|Япи Даррен
|1
|0
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Страуд Джаред
|4
|0
|Паркер Тим
|3
|0
|Острак Томаш
|2
|0
|Lucas Bartlett
|2
|0
|Kyle Hiebert
|2
|0
|Перес Мигель
|1
|0
|Альм Расмус
|1
|0
|Лёвен Эдуард
|1
|0
Результаты матчей
Колорадо Рэпидс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сент-Луис Сити
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
1
1
Колорадо Рэпидс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сент-Луис Сити
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
4
9
Колорадо Рэпидс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сент-Луис Сити
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
4
Волевые поражения
5
10
Голы по времени матча
Забито
1
10
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
100%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
4
9
0 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
5
56%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
1
25%
2
22%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
2
25%
1
20%
76-90
Забито
5
19
0 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
0
0%
6
32%
31-45
2
40%
2
11%
46-60
1
20%
5
26%
61-75
2
40%
4
21%
76-90
Пропущено
10
10
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
10%
1
10%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
1
10%
2
20%
31-45
2
20%
1
10%
46-60
2
20%
4
40%
61-75
3
30%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Шарлотт - Колорадо Рэпидс 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 0:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 0:0 Остин - Колорадо Рэпидс 1:1
Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 4:0 Филадельфия Юнион - Колорадо Рэпидс 4:1 Майами - Колорадо Рэпидс 1:3 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:2 Zacatecas Mineros - Колорадо Рэпидс 3:5 Селая - Колорадо Рэпидс 0:3 Остин - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Даллас 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 4:1 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Ди Си Юнайтед - Колорадо Рэпидс 0:0 Нэшвилл - Колорадо Рэпидс 4:1
Сент-Луис Сити
(14 матчей)
50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 4 поражения
Сент-Луис Сити - Цинциннати 5:1 Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 3:0 Сент-Луис Сити - Миннесота Юнайтед 0:1 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 0:4
Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Портленд Тимберс - Сент-Луис Сити 1:2 Сент-Луис Сити - Шарлотт 3:1 Остин - Сент-Луис Сити 2:3 Сент-Луис Сити - Атланта Ютд 1:2 Нью-Йорк Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 0:0 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:4 Интер Майами - Сент-Луис Сити 0:4 Филадельфия Юнион - Сент-Луис Сити 2:2
Результаты матчей
Колорадо Рэпидс
Сент-Луис Сити
Точный счет
0:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
3:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Колорадо Рэпидс
Сент-Луис Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
31
14
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
62
17
62
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|15 - 8
|20
|2.
|9
|6
|2
|1
|12 - 10
|20
|3.
|0:0
|9
|6
|1
|2
|20 - 9
|19
|4.
|1:1
|8
|5
|3
|0
|16 - 6
|18
|5.
|8
|5
|1
|2
|16 - 7
|16
|6.
|8
|4
|3
|1
|16 - 12
|15
|7.
|0:0
|9
|4
|3
|2
|10 - 8
|15
|8.
|9
|4
|3
|2
|12 - 10
|15
|9.
|9
|4
|2
|3
|18 - 10
|14
|10.
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|11.
|1:1
|9
|3
|3
|3
|8 - 5
|12
|12.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|13.
|0:0
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|14.
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|15.
|9
|3
|2
|4
|14 - 13
|11
|16.
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|17.
|7
|2
|4
|1
|11 - 10
|10
|18.
|8
|2
|4
|2
|11 - 7
|10
|19.
|9
|2
|3
|4
|10 - 16
|9
|20.
|9
|1
|6
|2
|12 - 13
|9
|21.
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|22.
|9
|2
|2
|5
|11 - 15
|8
|23.
|9
|1
|5
|3
|6 - 9
|8
|24.
|0:0
|9
|1
|5
|3
|5 - 10
|8
|25.
|0:0
|8
|2
|1
|5
|6 - 8
|7
|26.
|0:0
|8
|2
|1
|5
|7 - 16
|7
|27.
|8
|2
|0
|6
|5 - 17
|6
|28.
|7
|0
|3
|4
|5 - 12
|3
|29.
|9
|0
|3
|6
|3 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|7 - 2
|15
|2.
|5
|4
|1
|0
|11 - 2
|13
|3.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|4.
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|5.
|1:1
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|6.
|4
|3
|1
|0
|13 - 2
|10
|7.
|4
|3
|1
|0
|9 - 0
|10
|8.
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|9.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|6 - 0
|10
|10.
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|11.
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|12.
|0:0
|4
|3
|0
|1
|11 - 3
|9
|13.
|1:1
|5
|2
|2
|1
|5 - 2
|8
|14.
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|15.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|16.
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|17.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|18.
|0:0
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|19.
|4
|1
|3
|0
|7 - 5
|6
|20.
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|21.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|22.
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|23.
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|24.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|25.
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|26.
|0:0
|4
|0
|3
|1
|1 - 2
|3
|27.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|28.
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|29.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|2.
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|4 - 6
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|6.
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|7.
|1:1
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|8.
|4
|1
|2
|1
|7 - 9
|5
|9.
|4
|1
|2
|1
|5 - 8
|5
|10.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|11.
|1:1
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|15.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|16.
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|17.
|0:0
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|18.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|19.
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|20.
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|21.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|22.
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|23.
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
|24.
|6
|0
|2
|4
|2 - 8
|2
|25.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|0 - 4
|1
|26.
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|27.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|28.
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|29.
|5
|0
|0
|5
|0 - 14
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|7 (1)
|Сент-Луис Сити
|Клаусс Жоао
|5 (2)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|5 (2)
|Филадельфия Юнион
|Уре Микаэль
|5
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Данкан Кайл
|5
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 3
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|4
|Торонто
|Бернардески Федерико
|4
|Колорадо Рэпидс
|Акоста Бриан
|4