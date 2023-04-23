Тур: 1. Стадион: Дикс Спортинг Гудс Парк.
1:1
Конец матча
0'
47' Желтая карточкаСтрауд Джаред
0:1
57' ГолАльм Расмус
79' Желтая карточкаCelio Pompeu
89' Желтая карточкаАбубакар Лалас
1:1
90' ГолБарриос Майкл
90' Желтая карточкаПаркер Тим
90' Желтая карточкаПрисо-Мбонге Ральф
90'+7
Ход матча
47'
57'
0:1
79'
89'
90'
1:1
90'
21
Акоста
Бриан
20
Ронен
Коннор
11
Рубио
Диего
91
Кабрал
Кевин
26
Паркер
Тим
22
Kyle
Hiebert
14
Нельсон
Джон
21
Альм
Расмус
20
Akil
Watts
10
Лёвен
Эдуард
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Акоста БрианПолузащитник
-
20 Ронен КоннорПолузащитник
-
11 Рубио ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
-
91 Кабрал КевинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Япи ДарренНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Robin Fraser
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Паркер ТимЗащитник
-
22 Kyle HiebertЗащитник
-
14 Нельсон ДжонЗащитник
-
21 Альм РасмусПолузащитник
-
20 Akil WattsПолузащитник
-
10 Лёвен ЭдуардПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Joshua YaroЗащитник
-
23 Белл ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Перес МигельПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Йенсен ИсакНападающий
-
12 Celio Pompeu
-
Главный тренер: Bradley Carnell
Бомбардиры внутри турнира
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барриос Майкл
|2
|0.22
|Рубио Диего
|1
|0.11
|Бассетт Коул
|1
|0.11
|Кабрал Кевин
|1
|0.11
|Max Alves
|1
|0.11
|Николсон Сэм
|0
|0
|Япи Даррен
|0
|0
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клаусс Жоао
|5
|0.56
|Страуд Джаред
|3
|0.33
|Джоаккини Николас
|3
|0.33
|Лёвен Эдуард
|2 (1)
|0.22
|Альм Расмус
|2
|0.22
|Kyle Hiebert
|2
|0.22
|Паркер Тим
|1
|0.11
|Острак Томаш
|1
|0.11
|Васильев Индиана
|0
|0
Карточки
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акоста Бриан
|4
|0
|Абубакар Лалас
|3
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|3
|0
|Max Alves
|3
|0
|Уилсон Дэнни
|2
|0
|Кабрал Кевин
|2
|0
|Рубио Диего
|1
|0
|Прайс Джек
|1
|0
|Николсон Сэм
|1
|0
|Барриос Майкл
|1
|0
|Махсо Андреас
|1
|0
|Бассетт Коул
|1
|0
|Япи Даррен
|1
|0
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Страуд Джаред
|5
|0
|Паркер Тим
|4
|0
|Острак Томаш
|2
|0
|Lucas Bartlett
|2
|0
|Kyle Hiebert
|2
|0
|Перес Мигель
|1
|0
|Альм Расмус
|1
|0
|Лёвен Эдуард
|1
|0
|Celio Pompeu
|1
|0
Результаты матчей
Колорадо Рэпидс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сент-Луис Сити
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
2
2
Колорадо Рэпидс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сент-Луис Сити
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
4
9
Колорадо Рэпидс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сент-Луис Сити
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
4
Волевые поражения
6
11
Голы по времени матча
Забито
2
11
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
50%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
50%
4
36%
76-90
Пропущено
3
6
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
33%
1
17%
76-90
Забито
4
9
0 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
5
56%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
1
25%
2
22%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
2
25%
1
20%
76-90
Забито
6
20
0 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 5
4 Не забивали 1
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
0
0%
6
30%
31-45
2
33%
3
15%
46-60
1
17%
5
25%
61-75
3
50%
4
20%
76-90
Пропущено
11
11
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
9%
1
9%
1-15
1
9%
1
9%
16-30
1
9%
2
18%
31-45
3
27%
1
9%
46-60
2
18%
4
36%
61-75
3
27%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Шарлотт - Колорадо Рэпидс 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 0:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 0:0 Остин - Колорадо Рэпидс 1:1
Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 4:0 Филадельфия Юнион - Колорадо Рэпидс 4:1 Майами - Колорадо Рэпидс 1:3 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:2 Zacatecas Mineros - Колорадо Рэпидс 3:5 Селая - Колорадо Рэпидс 0:3 Остин - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Даллас 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 4:1 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Ди Си Юнайтед - Колорадо Рэпидс 0:0 Нэшвилл - Колорадо Рэпидс 4:1
Сент-Луис Сити
(14 матчей)
50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 4 поражения
Сент-Луис Сити - Цинциннати 5:1 Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 3:0 Сент-Луис Сити - Миннесота Юнайтед 0:1 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 0:4
Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Портленд Тимберс - Сент-Луис Сити 1:2 Сент-Луис Сити - Шарлотт 3:1 Остин - Сент-Луис Сити 2:3 Сент-Луис Сити - Атланта Ютд 1:2 Нью-Йорк Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 0:0 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:4 Интер Майами - Сент-Луис Сити 0:4 Филадельфия Юнион - Сент-Луис Сити 2:2
Результаты матчей
Колорадо Рэпидс
Сент-Луис Сити
Точный счет
0:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Колорадо Рэпидс
Сент-Луис Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
14
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
72
18
63
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|7 (1)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|6 (2)
|Сент-Луис Сити
|Клаусс Жоао
|5 (2)
|Филадельфия Юнион
|Уре Микаэль
|5
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Данкан Кайл
|5
|Сент-Луис Сити
|Страуд Джаред
|5
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 3
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|4
|Торонто
|Бернардески Федерико
|4