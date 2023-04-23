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  4. МЛС 2023

США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Колорадо Рэпидс
1:1
Конец матча
Сент-Луис Сити
0'
47' Желтая карточка
Страуд Джаред
0:1
57' Гол
Альм Расмус
79' Желтая карточка
Celio Pompeu
89' Желтая карточка
Абубакар Лалас
1:1
90' Гол
Барриос Майкл
90' Желтая карточка
Паркер Тим
90' Желтая карточка
Присо-Мбонге Ральф
90'+7
22
Ярброуг
Вильям
6
Абубакар
Лалас
5
Махсо
Андреас
4
Уилсон
Дэнни
2
Розенберри
Киган
33
Бейташур
Стивен
21
Акоста
Бриан
20
Ронен
Коннор
11
Рубио
Диего
8
Max
Alves
91
Кабрал
Кевин
1
Бюрки
Роман
2
Нервински
Джейк
26
Паркер
Тим
22
Kyle
Hiebert
14
Нельсон
Джон
21
Альм
Расмус
20
Akil
Watts
10
Лёвен
Эдуард
8
Страуд
Джаред
9
Клаусс
Жоао
11
Джоаккини
Николас
Колорадо Рэпидс
3-4-2-1
Сент-Луис Сити
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барриос Майкл 2 0.22
Рубио Диего 1 0.11
Бассетт Коул 1 0.11
Кабрал Кевин 1 0.11
Max Alves 1 0.11
Николсон Сэм 0 0
Япи Даррен 0 0
Сент-Луис Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клаусс Жоао 5 0.56
Страуд Джаред 3 0.33
Джоаккини Николас 3 0.33
Лёвен Эдуард 2 (1) 0.22
Альм Расмус 2 0.22
Kyle Hiebert 2 0.22
Паркер Тим 1 0.11
Острак Томаш 1 0.11
Васильев Индиана 0 0

Карточки

Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акоста Бриан 4 0
Абубакар Лалас 3 0
Присо-Мбонге Ральф 3 0
Max Alves 3 0
Уилсон Дэнни 2 0
Кабрал Кевин 2 0
Рубио Диего 1 0
Прайс Джек 1 0
Николсон Сэм 1 0
Барриос Майкл 1 0
Махсо Андреас 1 0
Бассетт Коул 1 0
Япи Даррен 1 0
Сент-Луис Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Страуд Джаред 5 0
Паркер Тим 4 0
Острак Томаш 2 0
Lucas Bartlett 2 0
Kyle Hiebert 2 0
Перес Мигель 1 0
Альм Расмус 1 0
Лёвен Эдуард 1 0
Celio Pompeu 1 0

Результаты матчей

Колорадо Рэпидс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сент-Луис Сити
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

2
2
Колорадо Рэпидс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сент-Луис Сити
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

4
9
Колорадо Рэпидс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сент-Луис Сити
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
4

Волевые поражения

6
11

Голы по времени матча

Забито

2
11
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
50%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
50%
4
36%
76-90

Пропущено

3
6
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Забито

4
9
0 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
5
56%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
1
25%
2
22%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
2
25%
1
20%
76-90

Забито

6
20
0 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 5
4 Не забивали 1
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
0
0%
6
30%
31-45
2
33%
3
15%
46-60
1
17%
5
25%
61-75
3
50%
4
20%
76-90

Пропущено

11
11
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
9%
1
9%
1-15
1
9%
1
9%
16-30
1
9%
2
18%
31-45
3
27%
1
9%
46-60
2
18%
4
36%
61-75
3
27%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Шарлотт - Колорадо Рэпидс 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 0:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 0:0 Остин - Колорадо Рэпидс 1:1
Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 4:0 Филадельфия Юнион - Колорадо Рэпидс 4:1 Майами - Колорадо Рэпидс 1:3 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:2 Zacatecas Mineros - Колорадо Рэпидс 3:5 Селая - Колорадо Рэпидс 0:3 Остин - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Даллас 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 4:1 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Ди Си Юнайтед - Колорадо Рэпидс 0:0 Нэшвилл - Колорадо Рэпидс 4:1
Сент-Луис Сити
(14 матчей)
50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 4 поражения
Сент-Луис Сити - Цинциннати 5:1 Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 3:0 Сент-Луис Сити - Миннесота Юнайтед 0:1 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 0:4
Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Портленд Тимберс - Сент-Луис Сити 1:2 Сент-Луис Сити - Шарлотт 3:1 Остин - Сент-Луис Сити 2:3 Сент-Луис Сити - Атланта Ютд 1:2 Нью-Йорк Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 0:0 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:4 Интер Майами - Сент-Луис Сити 0:4 Филадельфия Юнион - Сент-Луис Сити 2:2

Результаты матчей

Колорадо Рэпидс
Сент-Луис Сити

Точный счет

0:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Колорадо Рэпидс
Сент-Луис Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
7
2
1
8
1.5
6
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Инглэнд Революшн
 9 6 2 1 15 - 8 20
2.
Цинциннати
 9 6 2 1 12 - 10 20
3.
Сент-Луис Сити
 9 6 1 2 21 - 10 19
4.
Сиэтл Саундерс
 9 6 1 2 17 - 7 19
5.
Лос-Анджелес
 8 5 3 0 16 - 6 18
6.
Атланта Юнайтед
 8 4 3 1 16 - 12 15
7.
Нью-Йорк Сити
 9 4 3 2 12 - 10 15
8.
Коламбус Кру
 9 4 2 3 18 - 10 14
9.
Даллас
 9 4 2 3 12 - 11 14
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 9 4 2 3 11 - 11 14
11.
Хьюстон Динамо
 8 4 1 3 10 - 8 13
12.
Нэшвилл
 9 3 3 3 8 - 5 12
13.
Миннесота Юнайтед
 8 3 2 3 8 - 8 11
14.
Орландо Сити
 8 3 2 3 8 - 10 11
15.
Филадельфия Юнион
 9 3 2 4 14 - 13 11
16.
Ди Си Юнайтед
 9 3 2 4 11 - 13 11
17.
Чикаго Файр
 7 2 4 1 11 - 10 10
18.
Ванкувер Уайткэпс
 8 2 4 2 11 - 7 10
19.
Реал Солт-Лейк
 8 3 0 5 10 - 17 9
20.
Шарлотт
 9 2 3 4 10 - 16 9
21.
Торонто
 9 1 6 2 12 - 13 9
22.
Остин
 8 2 2 4 6 - 12 8
23.
Портленд Тимберс
 9 2 2 5 11 - 15 8
24.
Нью-Йорк Ред Буллз
 9 1 5 3 6 - 9 8
25.
Колорадо Рэпидс
 9 1 5 3 6 - 11 8
26.
Интер Майами
 8 2 0 6 6 - 9 6
27.
Клёб де Фут Монреаль
 8 2 0 6 5 - 17 6
28.
Лос-Анджелес Гэлакси
 8 1 3 4 7 - 12 6
29.
Спортинг Канзас-Сити
 9 0 3 6 3 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 5 5 0 0 7 - 2 15
2.
Сиэтл Саундерс
 5 4 1 0 10 - 0 13
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 5 4 1 0 11 - 2 13
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 5 4 1 0 8 - 2 13
5.
Нью-Йорк Сити
 5 4 1 0 10 - 5 13
6.
Лос-Анджелес
 4 4 0 0 12 - 3 12
7.
Хьюстон Динамо
 4 4 0 0 7 - 0 12
8.
Коламбус Кру
 4 3 1 0 13 - 2 10
9.
Атланта Юнайтед
 4 3 1 0 9 - 3 10
10.
Филадельфия Юнион
 5 3 1 1 10 - 5 10
11.
Даллас
 5 3 1 1 8 - 5 10
12.
Сент-Луис Сити
 4 3 0 1 11 - 3 9
13.
Нэшвилл
 5 2 2 1 5 - 2 8
14.
Ванкувер Уайткэпс
 4 2 1 1 8 - 3 7
15.
Портленд Тимберс
 4 2 1 1 6 - 3 7
16.
Чикаго Файр
 5 1 4 0 8 - 7 7
17.
Клёб де Фут Монреаль
 3 2 0 1 5 - 3 6
18.
Интер Майами
 4 2 0 2 6 - 4 6
19.
Реал Солт-Лейк
 4 2 0 2 7 - 8 6
20.
Торонто
 4 1 3 0 7 - 5 6
21.
Нью-Йорк Ред Буллз
 4 1 3 0 4 - 3 6
22.
Остин
 4 1 2 1 4 - 4 5
23.
Шарлотт
 5 1 2 2 4 - 7 5
24.
Лос-Анджелес Гэлакси
 4 1 1 2 6 - 6 4
25.
Ди Си Юнайтед
 4 1 1 2 5 - 7 4
26.
Орландо Сити
 5 1 1 3 3 - 7 4
27.
Колорадо Рэпидс
 4 0 3 1 2 - 3 3
28.
Миннесота Юнайтед
 3 0 2 1 3 - 4 2
29.
Спортинг Канзас-Сити
 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 5 3 1 1 10 - 7 10
2.
Миннесота Юнайтед
 5 3 0 2 5 - 4 9
3.
Орландо Сити
 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 4 2 1 1 4 - 6 7
5.
Ди Си Юнайтед
 5 2 1 2 6 - 6 7
6.
Сиэтл Саундерс
 4 2 0 2 7 - 7 6
7.
Лос-Анджелес
 4 1 3 0 4 - 3 6
8.
Атланта Юнайтед
 4 1 2 1 7 - 9 5
9.
Цинциннати
 4 1 2 1 5 - 8 5
10.
Колорадо Рэпидс
 5 1 2 2 4 - 8 5
11.
Нэшвилл
 4 1 1 2 3 - 3 4
12.
Даллас
 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
Шарлотт
 4 1 1 2 6 - 9 4
14.
Коламбус Кру
 5 1 1 3 5 - 8 4
15.
Чикаго Файр
 2 1 0 1 3 - 3 3
16.
Остин
 4 1 0 3 2 - 8 3
17.
Реал Солт-Лейк
 4 1 0 3 3 - 9 3
18.
Ванкувер Уайткэпс
 4 0 3 1 3 - 4 3
19.
Торонто
 5 0 3 2 5 - 8 3
20.
Нью-Йорк Сити
 4 0 2 2 2 - 5 2
21.
Лос-Анджелес Гэлакси
 4 0 2 2 1 - 6 2
22.
Нью-Йорк Ред Буллз
 5 0 2 3 2 - 6 2
23.
Спортинг Канзас-Сити
 6 0 2 4 2 - 8 2
24.
Филадельфия Юнион
 4 0 1 3 4 - 8 1
25.
Хьюстон Динамо
 4 0 1 3 3 - 8 1
26.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 4 0 1 3 3 - 9 1
27.
Портленд Тимберс
 5 0 1 4 5 - 12 1
28.
Интер Майами
 4 0 0 4 0 - 5 0
29.
Клёб де Фут Монреаль
 5 0 0 5 0 - 14 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Лос-Анджелес Буанга Денис 7 (1)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 6 (2)
Сент-Луис Сити Клаусс Жоао 5 (2)
Филадельфия Юнион Уре Микаэль 5
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Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Данкан Кайл 5
Сент-Луис Сити Страуд Джаред 5
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 3
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 4
Торонто Бернардески Федерико 4
Весь список
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    • 61'
      Клаусс Жоао уходит с поля. Томаш Острак выходит вместо него
    • 57'
      Страуд Джаред сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      57'
      Г О О О О Л - Альм Расмус бьет в цель!
    • Желтая карточка
      47'
      Страуд Джаред получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Akil Watts уходит с поля. Индиана Васильев выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Колорадо Рэпидс 1:1 Сент-Луис Сити онлайн

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