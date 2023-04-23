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  4. МЛС 2023

США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Сиэтл Саундерс
0:0
Перерыв
Миннесота Юнайтед
0'
43' Желтая карточка
Чжон Сан Бин

Ход матча

43'
 
Чжон Сан Бин
Лучшие коэффициенты
Сиэтл Саундерс
Ничья
Миннесота Юнайтед
1.90
5.90
6.04
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
24
Фрай
Стефан
16
Рольдан
Александер
28
Гомес
Еймар
25
Jackson
Ragen
22
Роу
Келин
73
Obed
Vargas
6
Joao
Paulo
I
11
Руснак
Альберт
10
Лодейро
Николас
23
Leo
Chu
19
Эбер
Араужо
97
Сент-Клэр
Дейн
3
Валентин
Зарек
15
Боксолл
Михаэл
4
Miguel
Tapias
27
Тейлор
Ди
Джей
33
Ариага
Кервин
31
Дотсон
Хассани
17
Лод
Робин
11
Чжон
Сан
Бин
21
Хлонгвейн
Бонгокуле
28
Mender
Garcia
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Сиэтл Саундерс
Миннесота Юнайтед

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

12 матчей

83.3%
8.3%
8.4%
10 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

М
3:1
М
1:2
М
1:0
М
1:0
М
4:0
М
3:2
М
1:0
М
1:1
М
1:2
М
3:1
М
2:1
М
0:4

Голы

Всего голов

17
9

Голов в среднем за матч

2.43
1.8

Среднее время на гол

37
50

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

0.8
0.71

Среднее время на гол

112
126

Всего голов

21
14

Голов в среднем за матч

1.75
1.17

Тотал матчей

2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

51
77

Бомбардиры внутри турнира

Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моррис Джордан 8 0.89
Руидиас Рауль 2 0.22
Эбер Араужо 2 0.22
Leo Chu 1 0.11
Ролдан Кристиан 1 0.11
Атенсио Джошуа 1 0.11
Лодейро Николас 0 0
Рольдан Александер 0 0
Obed Vargas 0 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mender Garcia 2 0.25
Хлонгвейн Бонгокуле 2 0.25
Амарилья Луис 2 (2) 0.25
Ариага Кервин 1 0.13
Miguel Tapias 1 0.13
Валентин Зарек 0 0
Фрагапане Франко 0 0
Дотсон Хассани 0 0

Карточки

Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Joao Paulo I 4 0
Гомес Еймар 2 0
Толо Нуху 2 0
Рольдан Александер 2 0
Лодейро Николас 1 0
Руснак Альберт 1 0
Leo Chu 1 0
Jackson Ragen 1 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ариага Кервин 4 0
Трапп Уилл 2 0
Miguel Tapias 2 0
Фрагапане Франко 1 0
Амарилья Луис 1 0
Сент-Клэр Дейн 1 0
Zaydan Bello 1 0

Результаты матчей

Сиэтл Саундерс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Миннесота Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
1
Сиэтл Саундерс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Миннесота Юнайтед
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

6
2
Сиэтл Саундерс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Миннесота Юнайтед
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (7)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
3

Волевые поражения

6
3

Голы по времени матча

Забито

8
5
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
3
60%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
2
40%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
33%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

7
4
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
43%
1
25%
61-75
3
43%
2
50%
76-90

Забито

15
8
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
3
20%
1
13%
16-30
3
20%
1
13%
31-45
4
27%
4
50%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
2
13%
2
25%
76-90

Пропущено

8
7
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
3
38%
1
14%
61-75
4
50%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 4:1 Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:4
Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:0 Цинциннати - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 4:0 Сиэтл Саундерс - Луисвилл Сити 2:1 Сиэтл Саундерс - Аль-Ахли Каир 0:1 Сиэтл Саундерс - Хаммарбю 2:3 Сиэтл Саундерс - Вольфсбергер 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Цинциннати 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Остин 3:0 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити - Сиэтл Саундерс 3:2 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 2:1
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Миннесота Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Чикаго Файр - Миннесота Юнайтед 2:1 Сент-Луис Сити - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:1
Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Даллас - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:0 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Сити - Миннесота Юнайтед 0:1 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 4:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 1:0 Миннесота Юнайтед - Даллас 0:3

Результаты матчей

Сиэтл Саундерс
Миннесота Юнайтед

Точный счет

0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
3 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
6 раз 86%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Сиэтл Саундерс
Миннесота Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
2
2
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
1
3
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
3
1.5
1
6
3
5
2.5
2
6
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 1:0 9 7 0 2 21 - 9 21
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 9 6 2 1 15 - 8 20
3.
Цинциннати
 9 6 2 1 12 - 10 20
4.
Лос-Анджелес
 8 5 3 0 16 - 6 18
5.
Сиэтл Саундерс
 0:0 9 5 2 2 16 - 7 17
6.
Атланта Юнайтед
 8 4 3 1 16 - 12 15
7.
Нью-Йорк Сити
 9 4 3 2 12 - 10 15
8.
Коламбус Кру
 9 4 2 3 18 - 10 14
9.
Даллас
 9 4 2 3 12 - 11 14
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:3 9 4 2 3 11 - 11 14
11.
Хьюстон Динамо
 8 4 1 3 10 - 8 13
12.
Миннесота Юнайтед
 0:0 8 3 3 2 8 - 7 12
13.
Нэшвилл
 9 3 3 3 8 - 5 12
14.
Орландо Сити
 8 3 2 3 8 - 10 11
15.
Филадельфия Юнион
 9 3 2 4 14 - 13 11
16.
Ди Си Юнайтед
 9 3 2 4 11 - 13 11
17.
Чикаго Файр
 7 2 4 1 11 - 10 10
18.
Ванкувер Уайткэпс
 8 2 4 2 11 - 7 10
19.
Реал Солт-Лейк
 3:1 8 3 0 5 10 - 17 9
20.
Остин
 0:0 8 2 3 3 6 - 10 9
21.
Шарлотт
 9 2 3 4 10 - 16 9
22.
Торонто
 9 1 6 2 12 - 13 9
23.
Портленд Тимберс
 9 2 2 5 11 - 15 8
24.
Нью-Йорк Ред Буллз
 9 1 5 3 6 - 9 8
25.
Колорадо Рэпидс
 0:1 9 1 4 4 5 - 11 7
26.
Интер Майами
 8 2 0 6 6 - 9 6
27.
Клёб де Фут Монреаль
 8 2 0 6 5 - 17 6
28.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 8 0 4 4 5 - 12 4
29.
Спортинг Канзас-Сити
 9 0 3 6 3 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 5 5 0 0 7 - 2 15
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 5 4 1 0 11 - 2 13
3.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:3 5 4 1 0 8 - 2 13
4.
Нью-Йорк Сити
 5 4 1 0 10 - 5 13
5.
Лос-Анджелес
 4 4 0 0 12 - 3 12
6.
Хьюстон Динамо
 4 4 0 0 7 - 0 12
7.
Сиэтл Саундерс
 0:0 5 3 2 0 9 - 0 11
8.
Коламбус Кру
 4 3 1 0 13 - 2 10
9.
Атланта Юнайтед
 4 3 1 0 9 - 3 10
10.
Филадельфия Юнион
 5 3 1 1 10 - 5 10
11.
Даллас
 5 3 1 1 8 - 5 10
12.
Сент-Луис Сити
 1:0 4 3 0 1 11 - 3 9
13.
Нэшвилл
 5 2 2 1 5 - 2 8
14.
Ванкувер Уайткэпс
 4 2 1 1 8 - 3 7
15.
Портленд Тимберс
 4 2 1 1 6 - 3 7
16.
Чикаго Файр
 5 1 4 0 8 - 7 7
17.
Клёб де Фут Монреаль
 3 2 0 1 5 - 3 6
18.
Интер Майами
 4 2 0 2 6 - 4 6
19.
Реал Солт-Лейк
 3:1 4 2 0 2 7 - 8 6
20.
Торонто
 4 1 3 0 7 - 5 6
21.
Нью-Йорк Ред Буллз
 4 1 3 0 4 - 3 6
22.
Остин
 0:0 4 1 2 1 4 - 4 5
23.
Шарлотт
 5 1 2 2 4 - 7 5
24.
Ди Си Юнайтед
 4 1 1 2 5 - 7 4
25.
Орландо Сити
 5 1 1 3 3 - 7 4
26.
Миннесота Юнайтед
 0:0 3 0 2 1 3 - 4 2
27.
Колорадо Рэпидс
 0:1 4 0 2 2 1 - 3 2
28.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 4 0 2 2 4 - 6 2
29.
Спортинг Канзас-Сити
 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 1:0 5 4 0 1 10 - 6 12
2.
Миннесота Юнайтед
 0:0 5 3 1 1 5 - 3 10
3.
Орландо Сити
 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 4 2 1 1 4 - 6 7
5.
Ди Си Юнайтед
 5 2 1 2 6 - 6 7
6.
Сиэтл Саундерс
 0:0 4 2 0 2 7 - 7 6
7.
Лос-Анджелес
 4 1 3 0 4 - 3 6
8.
Атланта Юнайтед
 4 1 2 1 7 - 9 5
9.
Цинциннати
 4 1 2 1 5 - 8 5
10.
Колорадо Рэпидс
 0:1 5 1 2 2 4 - 8 5
11.
Нэшвилл
 4 1 1 2 3 - 3 4
12.
Даллас
 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
Шарлотт
 4 1 1 2 6 - 9 4
14.
Остин
 0:0 4 1 1 2 2 - 6 4
15.
Коламбус Кру
 5 1 1 3 5 - 8 4
16.
Чикаго Файр
 2 1 0 1 3 - 3 3
17.
Реал Солт-Лейк
 3:1 4 1 0 3 3 - 9 3
18.
Ванкувер Уайткэпс
 4 0 3 1 3 - 4 3
19.
Торонто
 5 0 3 2 5 - 8 3
20.
Нью-Йорк Сити
 4 0 2 2 2 - 5 2
21.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 4 0 2 2 1 - 6 2
22.
Нью-Йорк Ред Буллз
 5 0 2 3 2 - 6 2
23.
Спортинг Канзас-Сити
 6 0 2 4 2 - 8 2
24.
Филадельфия Юнион
 4 0 1 3 4 - 8 1
25.
Хьюстон Динамо
 4 0 1 3 3 - 8 1
26.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:3 4 0 1 3 3 - 9 1
27.
Портленд Тимберс
 5 0 1 4 5 - 12 1
28.
Интер Майами
 4 0 0 4 0 - 5 0
29.
Клёб де Фут Монреаль
 5 0 0 5 0 - 14 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Лос-Анджелес Буанга Денис 7 (1)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 6 (2)
Сент-Луис Сити Клаусс Жоао 5 (2)
Филадельфия Юнион Уре Микаэль 5
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Данкан Кайл 5
Сент-Луис Сити Страуд Джаред 5
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 3
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 4
Торонто Бернардески Федерико 4
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    43'
    Чжон Сан Бин получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сиэтл Саундерс
Ничья
Миннесота Юнайтед
1.90
5.90
6.04
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