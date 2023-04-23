Тур: 1. Стадион: Lumen Field.
0:0
Перерыв
Ход матча
43'
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
22
Роу
Келин
73
Obed
Vargas
23
Leo
Chu
19
Эбер
Араужо
17
Лод
Робин
11
Чжон
Сан
Бин
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
-
22 Роу КелинЗащитник
-
73 Obed VargasПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Leo ChuПолузащитник
-
19 Эбер АраужоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
75 Лейва ДэнниПолузащитник
- Нападающий
-
-
99 Dylan Teves
-
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Лод РобинПолузащитник
-
11 Чжон Сан БинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Дик ЭрикВратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Adrian Heath
История личных встреч
Сиэтл Саундерс
Миннесота Юнайтед
10 матчей
100%
10 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
12 матчей
83.3%
8.3%
8.4%
10 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
17
9
Голов в среднем за матч
2.43
1.8
Среднее время на гол
37
50
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
0.8
0.71
Среднее время на гол
112
126
Всего голов
21
14
Голов в среднем за матч
1.75
1.17
Тотал матчей
2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
51
77
Бомбардиры внутри турнира
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моррис Джордан
|8
|0.89
|Руидиас Рауль
|2
|0.22
|Эбер Араужо
|2
|0.22
|Leo Chu
|1
|0.11
|Ролдан Кристиан
|1
|0.11
|Атенсио Джошуа
|1
|0.11
|Лодейро Николас
|0
|0
|Рольдан Александер
|0
|0
|Obed Vargas
|0
|0
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mender Garcia
|2
|0.25
|Хлонгвейн Бонгокуле
|2
|0.25
|Амарилья Луис
|2 (2)
|0.25
|Ариага Кервин
|1
|0.13
|Miguel Tapias
|1
|0.13
|Валентин Зарек
|0
|0
|Фрагапане Франко
|0
|0
|Дотсон Хассани
|0
|0
Карточки
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Joao Paulo I
|4
|0
|Гомес Еймар
|2
|0
|Толо Нуху
|2
|0
|Рольдан Александер
|2
|0
|Лодейро Николас
|1
|0
|Руснак Альберт
|1
|0
|Leo Chu
|1
|0
|Jackson Ragen
|1
|0
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ариага Кервин
|4
|0
|Трапп Уилл
|2
|0
|Miguel Tapias
|2
|0
|Фрагапане Франко
|1
|0
|Амарилья Луис
|1
|0
|Сент-Клэр Дейн
|1
|0
|Zaydan Bello
|1
|0
Результаты матчей
Сиэтл Саундерс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Миннесота Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
0
1
Сиэтл Саундерс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Миннесота Юнайтед
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
6
2
Сиэтл Саундерс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Миннесота Юнайтед
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (7)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
3
Волевые поражения
6
3
Голы по времени матча
Забито
8
5
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
3
60%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
2
40%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
33%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
7
4
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
43%
1
25%
61-75
3
43%
2
50%
76-90
Забито
15
8
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
3
20%
1
13%
16-30
3
20%
1
13%
31-45
4
27%
4
50%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
2
13%
2
25%
76-90
Пропущено
8
7
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
3
38%
1
14%
61-75
4
50%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 4:1 Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:4
Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:0 Цинциннати - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 4:0 Сиэтл Саундерс - Луисвилл Сити 2:1 Сиэтл Саундерс - Аль-Ахли Каир 0:1 Сиэтл Саундерс - Хаммарбю 2:3 Сиэтл Саундерс - Вольфсбергер 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Цинциннати 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Остин 3:0 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити - Сиэтл Саундерс 3:2 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 2:1
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Миннесота Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Чикаго Файр - Миннесота Юнайтед 2:1 Сент-Луис Сити - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:1
Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Даллас - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:0 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Сити - Миннесота Юнайтед 0:1 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 4:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 1:0 Миннесота Юнайтед - Даллас 0:3
Результаты матчей
Сиэтл Саундерс
Миннесота Юнайтед
Точный счет
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
3 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
6 раз 86%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Сиэтл Саундерс
Миннесота Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
53
16
35
26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|9
|7
|0
|2
|21 - 9
|21
|2.
|9
|6
|2
|1
|15 - 8
|20
|3.
|9
|6
|2
|1
|12 - 10
|20
|4.
|8
|5
|3
|0
|16 - 6
|18
|5.
|0:0
|9
|5
|2
|2
|16 - 7
|17
|6.
|8
|4
|3
|1
|16 - 12
|15
|7.
|9
|4
|3
|2
|12 - 10
|15
|8.
|9
|4
|2
|3
|18 - 10
|14
|9.
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|10.
|1:3
|9
|4
|2
|3
|11 - 11
|14
|11.
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|12.
|0:0
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|13.
|9
|3
|3
|3
|8 - 5
|12
|14.
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|15.
|9
|3
|2
|4
|14 - 13
|11
|16.
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|17.
|7
|2
|4
|1
|11 - 10
|10
|18.
|8
|2
|4
|2
|11 - 7
|10
|19.
|3:1
|8
|3
|0
|5
|10 - 17
|9
|20.
|0:0
|8
|2
|3
|3
|6 - 10
|9
|21.
|9
|2
|3
|4
|10 - 16
|9
|22.
|9
|1
|6
|2
|12 - 13
|9
|23.
|9
|2
|2
|5
|11 - 15
|8
|24.
|9
|1
|5
|3
|6 - 9
|8
|25.
|0:1
|9
|1
|4
|4
|5 - 11
|7
|26.
|8
|2
|0
|6
|6 - 9
|6
|27.
|8
|2
|0
|6
|5 - 17
|6
|28.
|0:0
|8
|0
|4
|4
|5 - 12
|4
|29.
|9
|0
|3
|6
|3 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|7 - 2
|15
|2.
|5
|4
|1
|0
|11 - 2
|13
|3.
|1:3
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|4.
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|5.
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|6.
|4
|4
|0
|0
|7 - 0
|12
|7.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|9 - 0
|11
|8.
|4
|3
|1
|0
|13 - 2
|10
|9.
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|10.
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|11.
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|12.
|1:0
|4
|3
|0
|1
|11 - 3
|9
|13.
|5
|2
|2
|1
|5 - 2
|8
|14.
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|15.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|16.
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|17.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|18.
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|19.
|3:1
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|20.
|4
|1
|3
|0
|7 - 5
|6
|21.
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|22.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|23.
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|24.
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|25.
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|26.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|27.
|0:1
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|28.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|29.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|2.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|4 - 6
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|6.
|0:0
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|7.
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|8.
|4
|1
|2
|1
|7 - 9
|5
|9.
|4
|1
|2
|1
|5 - 8
|5
|10.
|0:1
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|11.
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|14.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|15.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|16.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|17.
|3:1
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|18.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|19.
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|20.
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|21.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|22.
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
|23.
|6
|0
|2
|4
|2 - 8
|2
|24.
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|25.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|26.
|1:3
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|27.
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|28.
|4
|0
|0
|4
|0 - 5
|0
|29.
|5
|0
|0
|5
|0 - 14
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|7 (1)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|6 (2)
|Сент-Луис Сити
|Клаусс Жоао
|5 (2)
|Филадельфия Юнион
|Уре Микаэль
|5
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Данкан Кайл
|5
|Сент-Луис Сити
|Страуд Джаред
|5
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 3
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|4
|Торонто
|Бернардески Федерико
|4