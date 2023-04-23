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  4. МЛС 2023

США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Сиэтл Саундерс
1:0
Конец матча
Миннесота Юнайтед
0'
43' Желтая карточка
Чжон Сан Бин
56' Желтая карточка
Боксолл Михаэл
1:0
79' Гол
Руснак Альберт
81' Желтая карточка
Гомес Еймар
90'+4
24
Фрай
Стефан
16
Рольдан
Александер
28
Гомес
Еймар
25
Jackson
Ragen
22
Роу
Келин
73
Obed
Vargas
6
Joao
Paulo
I
11
Руснак
Альберт
10
Лодейро
Николас
23
Leo
Chu
19
Эбер
Араужо
97
Сент-Клэр
Дейн
3
Валентин
Зарек
15
Боксолл
Михаэл
4
Miguel
Tapias
27
Тейлор
Ди
Джей
33
Ариага
Кервин
31
Дотсон
Хассани
17
Лод
Робин
11
Чжон
Сан
Бин
21
Хлонгвейн
Бонгокуле
28
Mender
Garcia
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Сиэтл Саундерс
Миннесота Юнайтед

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

12 матчей

83.3%
8.3%
8.4%
10 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

М
3:1
М
1:2
М
1:0
М
1:0
М
4:0
М
3:2
М
1:0
М
1:1
М
1:2
М
3:1
М
2:1
М
0:4

Голы

Всего голов

17
9

Голов в среднем за матч

2.43
1.8

Среднее время на гол

37
50

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

0.8
0.71

Среднее время на гол

112
126

Всего голов

21
14

Голов в среднем за матч

1.75
1.17

Тотал матчей

2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

51
77

Бомбардиры внутри турнира

Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моррис Джордан 8 0.89
Руидиас Рауль 2 0.22
Эбер Араужо 2 0.22
Leo Chu 1 0.11
Руснак Альберт 1 0.11
Ролдан Кристиан 1 0.11
Атенсио Джошуа 1 0.11
Лодейро Николас 0 0
Рольдан Александер 0 0
Монтеро Фреди 0 0
Obed Vargas 0 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mender Garcia 2 0.25
Хлонгвейн Бонгокуле 2 0.25
Амарилья Луис 2 (2) 0.25
Ариага Кервин 1 0.13
Miguel Tapias 1 0.13
Валентин Зарек 0 0
Фрагапане Франко 0 0
Дотсон Хассани 0 0

Карточки

Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Joao Paulo I 4 0
Гомес Еймар 3 0
Толо Нуху 2 0
Рольдан Александер 2 0
Лодейро Николас 1 0
Руснак Альберт 1 0
Leo Chu 1 0
Jackson Ragen 1 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ариага Кервин 4 0
Трапп Уилл 2 0
Miguel Tapias 2 0
Боксолл Михаэл 1 0
Фрагапане Франко 1 0
Амарилья Луис 1 0
Сент-Клэр Дейн 1 0
Чжон Сан Бин 1 0
Zaydan Bello 1 0

Результаты матчей

Сиэтл Саундерс
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Миннесота Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
1
Сиэтл Саундерс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Миннесота Юнайтед
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

6
2
Сиэтл Саундерс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
Миннесота Юнайтед
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
88% (7)
0% (0)
13% (1)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
3

Волевые поражения

6
3

Голы по времени матча

Забито

9
5
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
3
60%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
2
40%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
33%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

7
4
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
43%
1
25%
61-75
3
43%
2
50%
76-90

Забито

16
8
6 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
19%
1
13%
16-30
3
19%
1
13%
31-45
4
25%
4
50%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
3
19%
2
25%
76-90

Пропущено

8
8
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
3
38%
1
13%
61-75
4
50%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 4:1 Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:4
Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:0 Цинциннати - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 4:0 Сиэтл Саундерс - Луисвилл Сити 2:1 Сиэтл Саундерс - Аль-Ахли Каир 0:1 Сиэтл Саундерс - Хаммарбю 2:3 Сиэтл Саундерс - Вольфсбергер 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Цинциннати 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Остин 3:0 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити - Сиэтл Саундерс 3:2 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 2:1
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Миннесота Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Чикаго Файр - Миннесота Юнайтед 2:1 Сент-Луис Сити - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:1
Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Даллас - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:0 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Сити - Миннесота Юнайтед 0:1 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 4:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 1:0 Миннесота Юнайтед - Даллас 0:3

Результаты матчей

Сиэтл Саундерс
Миннесота Юнайтед

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Сиэтл Саундерс
Миннесота Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
2
3
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
2
1.5
1
4
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
1
5
4
1.5
1
7
3
6
2.5
2
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Инглэнд Революшн
 9 6 2 1 15 - 8 20
2.
Цинциннати
 9 6 2 1 12 - 10 20
3.
Сент-Луис Сити
 9 6 1 2 21 - 10 19
4.
Сиэтл Саундерс
 9 6 1 2 17 - 7 19
5.
Лос-Анджелес
 8 5 3 0 16 - 6 18
6.
Атланта Юнайтед
 8 4 3 1 16 - 12 15
7.
Нью-Йорк Сити
 9 4 3 2 12 - 10 15
8.
Коламбус Кру
 9 4 2 3 18 - 10 14
9.
Даллас
 9 4 2 3 12 - 11 14
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 9 4 2 3 11 - 11 14
11.
Хьюстон Динамо
 8 4 1 3 10 - 8 13
12.
Нэшвилл
 9 3 3 3 8 - 5 12
13.
Миннесота Юнайтед
 8 3 2 3 8 - 8 11
14.
Орландо Сити
 8 3 2 3 8 - 10 11
15.
Филадельфия Юнион
 9 3 2 4 14 - 13 11
16.
Ди Си Юнайтед
 9 3 2 4 11 - 13 11
17.
Чикаго Файр
 7 2 4 1 11 - 10 10
18.
Ванкувер Уайткэпс
 8 2 4 2 11 - 7 10
19.
Реал Солт-Лейк
 8 3 0 5 10 - 17 9
20.
Шарлотт
 9 2 3 4 10 - 16 9
21.
Торонто
 9 1 6 2 12 - 13 9
22.
Остин
 8 2 2 4 6 - 12 8
23.
Портленд Тимберс
 9 2 2 5 11 - 15 8
24.
Нью-Йорк Ред Буллз
 9 1 5 3 6 - 9 8
25.
Колорадо Рэпидс
 9 1 5 3 6 - 11 8
26.
Интер Майами
 8 2 0 6 6 - 9 6
27.
Клёб де Фут Монреаль
 8 2 0 6 5 - 17 6
28.
Лос-Анджелес Гэлакси
 8 1 3 4 7 - 12 6
29.
Спортинг Канзас-Сити
 9 0 3 6 3 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 5 5 0 0 7 - 2 15
2.
Сиэтл Саундерс
 5 4 1 0 10 - 0 13
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 5 4 1 0 11 - 2 13
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 5 4 1 0 8 - 2 13
5.
Нью-Йорк Сити
 5 4 1 0 10 - 5 13
6.
Лос-Анджелес
 4 4 0 0 12 - 3 12
7.
Хьюстон Динамо
 4 4 0 0 7 - 0 12
8.
Коламбус Кру
 4 3 1 0 13 - 2 10
9.
Атланта Юнайтед
 4 3 1 0 9 - 3 10
10.
Филадельфия Юнион
 5 3 1 1 10 - 5 10
11.
Даллас
 5 3 1 1 8 - 5 10
12.
Сент-Луис Сити
 4 3 0 1 11 - 3 9
13.
Нэшвилл
 5 2 2 1 5 - 2 8
14.
Ванкувер Уайткэпс
 4 2 1 1 8 - 3 7
15.
Портленд Тимберс
 4 2 1 1 6 - 3 7
16.
Чикаго Файр
 5 1 4 0 8 - 7 7
17.
Клёб де Фут Монреаль
 3 2 0 1 5 - 3 6
18.
Интер Майами
 4 2 0 2 6 - 4 6
19.
Реал Солт-Лейк
 4 2 0 2 7 - 8 6
20.
Торонто
 4 1 3 0 7 - 5 6
21.
Нью-Йорк Ред Буллз
 4 1 3 0 4 - 3 6
22.
Остин
 4 1 2 1 4 - 4 5
23.
Шарлотт
 5 1 2 2 4 - 7 5
24.
Лос-Анджелес Гэлакси
 4 1 1 2 6 - 6 4
25.
Ди Си Юнайтед
 4 1 1 2 5 - 7 4
26.
Орландо Сити
 5 1 1 3 3 - 7 4
27.
Колорадо Рэпидс
 4 0 3 1 2 - 3 3
28.
Миннесота Юнайтед
 3 0 2 1 3 - 4 2
29.
Спортинг Канзас-Сити
 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 5 3 1 1 10 - 7 10
2.
Миннесота Юнайтед
 5 3 0 2 5 - 4 9
3.
Орландо Сити
 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 4 2 1 1 4 - 6 7
5.
Ди Си Юнайтед
 5 2 1 2 6 - 6 7
6.
Сиэтл Саундерс
 4 2 0 2 7 - 7 6
7.
Лос-Анджелес
 4 1 3 0 4 - 3 6
8.
Атланта Юнайтед
 4 1 2 1 7 - 9 5
9.
Цинциннати
 4 1 2 1 5 - 8 5
10.
Колорадо Рэпидс
 5 1 2 2 4 - 8 5
11.
Нэшвилл
 4 1 1 2 3 - 3 4
12.
Даллас
 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
Шарлотт
 4 1 1 2 6 - 9 4
14.
Коламбус Кру
 5 1 1 3 5 - 8 4
15.
Чикаго Файр
 2 1 0 1 3 - 3 3
16.
Остин
 4 1 0 3 2 - 8 3
17.
Реал Солт-Лейк
 4 1 0 3 3 - 9 3
18.
Ванкувер Уайткэпс
 4 0 3 1 3 - 4 3
19.
Торонто
 5 0 3 2 5 - 8 3
20.
Нью-Йорк Сити
 4 0 2 2 2 - 5 2
21.
Лос-Анджелес Гэлакси
 4 0 2 2 1 - 6 2
22.
Нью-Йорк Ред Буллз
 5 0 2 3 2 - 6 2
23.
Спортинг Канзас-Сити
 6 0 2 4 2 - 8 2
24.
Филадельфия Юнион
 4 0 1 3 4 - 8 1
25.
Хьюстон Динамо
 4 0 1 3 3 - 8 1
26.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 4 0 1 3 3 - 9 1
27.
Портленд Тимберс
 5 0 1 4 5 - 12 1
28.
Интер Майами
 4 0 0 4 0 - 5 0
29.
Клёб де Фут Монреаль
 5 0 0 5 0 - 14 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Лос-Анджелес Буанга Денис 7 (1)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 6 (2)
Сент-Луис Сити Клаусс Жоао 5 (2)
Филадельфия Юнион Уре Микаэль 5
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Данкан Кайл 5
Сент-Луис Сити Страуд Джаред 5
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 3
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 4
Торонто Бернардески Федерико 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    43'
    Чжон Сан Бин получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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