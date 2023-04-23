Тур: 1. Стадион: Lumen Field.
1:0
Конец матча
0'
43' Желтая карточкаЧжон Сан Бин
56' Желтая карточкаБоксолл Михаэл
1:0
79' ГолРуснак Альберт
81' Желтая карточкаГомес Еймар
90'+4
Ход матча
43'
56'
79'
79'
1:0
81'
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
22
Роу
Келин
73
Obed
Vargas
23
Leo
Chu
19
Эбер
Араужо
17
Лод
Робин
11
Чжон
Сан
Бин
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
-
22 Роу КелинЗащитник
-
73 Obed VargasПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Leo ChuПолузащитник
-
19 Эбер АраужоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
75 Лейва ДэнниПолузащитник
- Нападающий
-
-
99 Dylan Teves
-
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Лод РобинПолузащитник
-
11 Чжон Сан БинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Дик ЭрикВратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Adrian Heath
История личных встреч
Сиэтл Саундерс
Миннесота Юнайтед
10 матчей
100%
10 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
12 матчей
83.3%
8.3%
8.4%
10 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
17
9
Голов в среднем за матч
2.43
1.8
Среднее время на гол
37
50
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
0.8
0.71
Среднее время на гол
112
126
Всего голов
21
14
Голов в среднем за матч
1.75
1.17
Тотал матчей
2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
51
77
Бомбардиры внутри турнира
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моррис Джордан
|8
|0.89
|Руидиас Рауль
|2
|0.22
|Эбер Араужо
|2
|0.22
|Leo Chu
|1
|0.11
|Руснак Альберт
|1
|0.11
|Ролдан Кристиан
|1
|0.11
|Атенсио Джошуа
|1
|0.11
|Лодейро Николас
|0
|0
|Рольдан Александер
|0
|0
|Монтеро Фреди
|0
|0
|Obed Vargas
|0
|0
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mender Garcia
|2
|0.25
|Хлонгвейн Бонгокуле
|2
|0.25
|Амарилья Луис
|2 (2)
|0.25
|Ариага Кервин
|1
|0.13
|Miguel Tapias
|1
|0.13
|Валентин Зарек
|0
|0
|Фрагапане Франко
|0
|0
|Дотсон Хассани
|0
|0
Карточки
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Joao Paulo I
|4
|0
|Гомес Еймар
|3
|0
|Толо Нуху
|2
|0
|Рольдан Александер
|2
|0
|Лодейро Николас
|1
|0
|Руснак Альберт
|1
|0
|Leo Chu
|1
|0
|Jackson Ragen
|1
|0
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ариага Кервин
|4
|0
|Трапп Уилл
|2
|0
|Miguel Tapias
|2
|0
|Боксолл Михаэл
|1
|0
|Фрагапане Франко
|1
|0
|Амарилья Луис
|1
|0
|Сент-Клэр Дейн
|1
|0
|Чжон Сан Бин
|1
|0
|Zaydan Bello
|1
|0
Результаты матчей
Сиэтл Саундерс
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Миннесота Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
0
1
Сиэтл Саундерс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Миннесота Юнайтед
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
6
2
Сиэтл Саундерс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
Миннесота Юнайтед
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
88% (7)
0% (0)
13% (1)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
3
Волевые поражения
6
3
Голы по времени матча
Забито
9
5
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
3
60%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
2
40%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
25%
76-90
Забито
7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
33%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
7
4
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
43%
1
25%
61-75
3
43%
2
50%
76-90
Забито
16
8
6 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
19%
1
13%
16-30
3
19%
1
13%
31-45
4
25%
4
50%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
3
19%
2
25%
76-90
Пропущено
8
8
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
3
38%
1
13%
61-75
4
50%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 4:1 Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:4
Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:0 Цинциннати - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 4:0 Сиэтл Саундерс - Луисвилл Сити 2:1 Сиэтл Саундерс - Аль-Ахли Каир 0:1 Сиэтл Саундерс - Хаммарбю 2:3 Сиэтл Саундерс - Вольфсбергер 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Цинциннати 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Остин 3:0 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити - Сиэтл Саундерс 3:2 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 2:1
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Миннесота Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Чикаго Файр - Миннесота Юнайтед 2:1 Сент-Луис Сити - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:1
Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Даллас - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:0 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Сити - Миннесота Юнайтед 0:1 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 4:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 1:0 Миннесота Юнайтед - Даллас 0:3
Результаты матчей
Сиэтл Саундерс
Миннесота Юнайтед
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Сиэтл Саундерс
Миннесота Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
22
14
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
71
54
17
36
27
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|7 (1)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|6 (2)
|Сент-Луис Сити
|Клаусс Жоао
|5 (2)
|Филадельфия Юнион
|Уре Микаэль
|5
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Данкан Кайл
|5
|Сент-Луис Сити
|Страуд Джаред
|5
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 3
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|4
|Торонто
|Бернардески Федерико
|4