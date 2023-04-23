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  4. МЛС 2023

США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Лос-Анджелес Гэлакси
0:0
Перерыв
Остин
0'
3' Желтая карточка
Пуч Рикард
40' Желтая карточка
Урути Максимилиано
43' Желтая карточка
Вяйсянен Лео

Ход матча

3'
Пуч Рикард
 
40'
 
Урути Максимилиано
43'
 
Вяйсянен Лео
Лучшие коэффициенты
Лос-Анджелес Гэлакси
Ничья
Остин
2.00
4.20
4.71
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Клинсманн
Джонатан
2
Calegari
22
Касерес
Мартин
24
Нил
Джален
3
Julian
Aude
11
Бойд
Тайлер
8
Дельгадо
Марко
5
Бругман
Гастон
6
Пуч
Рикард
14
Чичарито
9
Йовелич
Деян
1
Стувер
Брэд
24
Лима
Ник
8
Ринг
Александр
15
Вяйсянен
Лео
17
Галлахер
Джон
33
Gavin
Wolff
6
Даниэль
Перейра
13
Финлей
Итан
10
Дриусси
Себастьян
7
Ригони
Эмилиано
37
Урути
Максимилиано
Лос-Анджелес Гэлакси
4-4-2
Остин
4-2-3-1

История личных встреч

Лос-Анджелес Гэлакси
Остин

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

М
4:1
М
0:1
М
2:0
М
2:0

Голы

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

3
0.5

Среднее время на гол

30
180

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

2
0.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

45
180

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леердам Келвин 1 0.13
Бойд Тайлер 1 0.13
Дельгадо Марко 1 0.13
Йовелич Деян 1 0.13
Нил Джален 1 0.13
Чичарито 0 0
Бругман Гастон 0 0
Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галлахер Джон 3 0.38
Дриусси Себастьян 1 0.13
Gavin Wolff 1 0.13
Урути Максимилиано 1 0.13
Даниэль Перейра 0 0
Фагундес Диего 0 0
Вяйсянен Лео 0 0

Карточки

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пуч Рикард 4 0
Касерес Мартин 2 1
Дельгадо Марко 2 0
Эдвардс Рахим 2 0
Коста Дуглас 0 1
Леердам Келвин 1 0
Бругман Гастон 1 0
Бойд Тайлер 1 0
Родригес Мемо 1 0
Йовелич Деян 1 0
Calegari 1 0
Нил Джален 1 0
Julian Aude 1 0
Preston Judd 1 0
Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вяйсянен Лео 2 0
Лима Ник 2 0
Даниэль Перейра 1 0
Ринг Александр 1 0
Фагундес Диего 1 0
Урути Максимилиано 1 0
Дриусси Себастьян 1 0
Лундквист Адам 1 0
Gavin Wolff 1 0

Результаты матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Остин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

4
0
Лос-Анджелес Гэлакси
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Остин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
3

Волевые поражения

0
2
Лос-Анджелес Гэлакси
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Остин
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

6
4

Волевые поражения

4
2

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

6
6
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
17%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
33%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Пропущено

12
10
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
2
20%
16-30
3
25%
1
10%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
5
42%
2
20%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:3 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0
Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Торонто 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:4 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 1:2 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл 1:0 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1
Остин
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Остин - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Лос-Анджелес - Остин 3:0 Остин - Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо - Остин 2:0
Остин - Виолет 2:0 Реал Солт-Лейк - Остин 1:2 Виолет - Остин 3:0 Остин - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Остин - Сент-Луис Сити 2:3 Остин - Интер Майами 2:2 Остин - Сакраменто Репаблик 1:1 Остин - Луисвилл Сити 4:1 Остин - Эль Пасо 5:0 Цинциннати - Остин 3:2 Филадельфия Юнион - Остин 3:2 Лос-Анджелес - Остин 3:0 Остин - Даллас 2:1 Остин - Реал Солт-Лейк 2:2 Остин - Колорадо Рэпидс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:0

Результаты матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
Остин

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 50%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Лос-Анджелес Гэлакси
Остин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
3
1
6
1.5
2
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 1:0 9 7 0 2 21 - 9 21
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 9 6 2 1 15 - 8 20
3.
Цинциннати
 9 6 2 1 12 - 10 20
4.
Лос-Анджелес
 8 5 3 0 16 - 6 18
5.
Сиэтл Саундерс
 0:0 9 5 2 2 16 - 7 17
6.
Атланта Юнайтед
 8 4 3 1 16 - 12 15
7.
Нью-Йорк Сити
 9 4 3 2 12 - 10 15
8.
Коламбус Кру
 9 4 2 3 18 - 10 14
9.
Даллас
 9 4 2 3 12 - 11 14
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:3 9 4 2 3 11 - 11 14
11.
Хьюстон Динамо
 8 4 1 3 10 - 8 13
12.
Миннесота Юнайтед
 0:0 8 3 3 2 8 - 7 12
13.
Нэшвилл
 9 3 3 3 8 - 5 12
14.
Орландо Сити
 8 3 2 3 8 - 10 11
15.
Филадельфия Юнион
 9 3 2 4 14 - 13 11
16.
Ди Си Юнайтед
 9 3 2 4 11 - 13 11
17.
Чикаго Файр
 7 2 4 1 11 - 10 10
18.
Ванкувер Уайткэпс
 8 2 4 2 11 - 7 10
19.
Реал Солт-Лейк
 3:1 8 3 0 5 10 - 17 9
20.
Остин
 0:0 8 2 3 3 6 - 10 9
21.
Шарлотт
 9 2 3 4 10 - 16 9
22.
Торонто
 9 1 6 2 12 - 13 9
23.
Портленд Тимберс
 9 2 2 5 11 - 15 8
24.
Нью-Йорк Ред Буллз
 9 1 5 3 6 - 9 8
25.
Колорадо Рэпидс
 0:1 9 1 4 4 5 - 11 7
26.
Интер Майами
 8 2 0 6 6 - 9 6
27.
Клёб де Фут Монреаль
 8 2 0 6 5 - 17 6
28.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 8 0 4 4 5 - 12 4
29.
Спортинг Канзас-Сити
 9 0 3 6 3 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 5 5 0 0 7 - 2 15
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 5 4 1 0 11 - 2 13
3.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:3 5 4 1 0 8 - 2 13
4.
Нью-Йорк Сити
 5 4 1 0 10 - 5 13
5.
Лос-Анджелес
 4 4 0 0 12 - 3 12
6.
Хьюстон Динамо
 4 4 0 0 7 - 0 12
7.
Сиэтл Саундерс
 0:0 5 3 2 0 9 - 0 11
8.
Коламбус Кру
 4 3 1 0 13 - 2 10
9.
Атланта Юнайтед
 4 3 1 0 9 - 3 10
10.
Филадельфия Юнион
 5 3 1 1 10 - 5 10
11.
Даллас
 5 3 1 1 8 - 5 10
12.
Сент-Луис Сити
 1:0 4 3 0 1 11 - 3 9
13.
Нэшвилл
 5 2 2 1 5 - 2 8
14.
Ванкувер Уайткэпс
 4 2 1 1 8 - 3 7
15.
Портленд Тимберс
 4 2 1 1 6 - 3 7
16.
Чикаго Файр
 5 1 4 0 8 - 7 7
17.
Клёб де Фут Монреаль
 3 2 0 1 5 - 3 6
18.
Интер Майами
 4 2 0 2 6 - 4 6
19.
Реал Солт-Лейк
 3:1 4 2 0 2 7 - 8 6
20.
Торонто
 4 1 3 0 7 - 5 6
21.
Нью-Йорк Ред Буллз
 4 1 3 0 4 - 3 6
22.
Остин
 0:0 4 1 2 1 4 - 4 5
23.
Шарлотт
 5 1 2 2 4 - 7 5
24.
Ди Си Юнайтед
 4 1 1 2 5 - 7 4
25.
Орландо Сити
 5 1 1 3 3 - 7 4
26.
Миннесота Юнайтед
 0:0 3 0 2 1 3 - 4 2
27.
Колорадо Рэпидс
 0:1 4 0 2 2 1 - 3 2
28.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 4 0 2 2 4 - 6 2
29.
Спортинг Канзас-Сити
 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 1:0 5 4 0 1 10 - 6 12
2.
Миннесота Юнайтед
 0:0 5 3 1 1 5 - 3 10
3.
Орландо Сити
 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 4 2 1 1 4 - 6 7
5.
Ди Си Юнайтед
 5 2 1 2 6 - 6 7
6.
Сиэтл Саундерс
 0:0 4 2 0 2 7 - 7 6
7.
Лос-Анджелес
 4 1 3 0 4 - 3 6
8.
Атланта Юнайтед
 4 1 2 1 7 - 9 5
9.
Цинциннати
 4 1 2 1 5 - 8 5
10.
Колорадо Рэпидс
 0:1 5 1 2 2 4 - 8 5
11.
Нэшвилл
 4 1 1 2 3 - 3 4
12.
Даллас
 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
Шарлотт
 4 1 1 2 6 - 9 4
14.
Остин
 0:0 4 1 1 2 2 - 6 4
15.
Коламбус Кру
 5 1 1 3 5 - 8 4
16.
Чикаго Файр
 2 1 0 1 3 - 3 3
17.
Реал Солт-Лейк
 3:1 4 1 0 3 3 - 9 3
18.
Ванкувер Уайткэпс
 4 0 3 1 3 - 4 3
19.
Торонто
 5 0 3 2 5 - 8 3
20.
Нью-Йорк Сити
 4 0 2 2 2 - 5 2
21.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 4 0 2 2 1 - 6 2
22.
Нью-Йорк Ред Буллз
 5 0 2 3 2 - 6 2
23.
Спортинг Канзас-Сити
 6 0 2 4 2 - 8 2
24.
Филадельфия Юнион
 4 0 1 3 4 - 8 1
25.
Хьюстон Динамо
 4 0 1 3 3 - 8 1
26.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:3 4 0 1 3 3 - 9 1
27.
Портленд Тимберс
 5 0 1 4 5 - 12 1
28.
Интер Майами
 4 0 0 4 0 - 5 0
29.
Клёб де Фут Монреаль
 5 0 0 5 0 - 14 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Лос-Анджелес Буанга Денис 7 (1)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 6 (2)
Сент-Луис Сити Клаусс Жоао 5 (2)
Филадельфия Юнион Уре Микаэль 5
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Данкан Кайл 5
Сент-Луис Сити Страуд Джаред 5
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 3
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 4
Торонто Бернардески Федерико 4
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    43'
    Вяйсянен Лео получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    40'
    Урути Максимилиано получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    3'
    Пуч Рикард получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Лос-Анджелес Гэлакси
Ничья
Остин
2.00
4.20
4.71
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