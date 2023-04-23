Тур: 1. Стадион: Dignity Health Sports Park.
2:0
Конец матча
0'
3' Желтая карточкаПуч Рикард
40' Желтая карточкаУрути Максимилиано
43' Желтая карточкаВяйсянен Лео
1:0
54' ГолЧичарито
61' Желтая карточкаБойд Тайлер
2:0
64' ГолПуч Рикард
90' Желтая карточкаРинг Александр
90' Желтая карточкаDaniel Aguirre
90'+7
Ход матча
3'
43'
54'
1:0
61'
64'
2:0
90'
90'
90'
2
Calegari
24
Нил
Джален
11
Бойд
Тайлер
14
Чичарито
24
Лима
Ник
15
Вяйсянен
Лео
33
Gavin
Wolff
13
Финлей
Итан
- Основной состав
- Вратарь
-
2 CalegariЗащитник
- Защитник
-
24 Нил ДжаленЗащитник
- Защитник
-
11 Бойд ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 ЧичаритоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Коста ДугласНападающий
-
31 Preston Judd
-
-
-
Главный тренер: Вэнни Грег
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Лима НикЗащитник
- Защитник
-
15 Вяйсянен ЛеоЗащитник
- Защитник
-
33 Gavin WolffПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Берсано МэттВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Редес РодниПолузащитник
-
29 Брюин УиллНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Josh Wolff
История личных встреч
Лос-Анджелес Гэлакси
Остин
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
3
0.5
Среднее время на гол
30
180
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
2
0.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
45
180
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леердам Келвин
|1
|0.13
|Чичарито
|1
|0.13
|Дельгадо Марко
|1
|0.13
|Йовелич Деян
|1
|0.13
|Бойд Тайлер
|1
|0.13
|Пуч Рикард
|1
|0.13
|Нил Джален
|1
|0.13
|Бругман Гастон
|0
|0
Остин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галлахер Джон
|3
|0.38
|Дриусси Себастьян
|1
|0.13
|Gavin Wolff
|1
|0.13
|Урути Максимилиано
|1
|0.13
|Даниэль Перейра
|0
|0
|Фагундес Диего
|0
|0
|Вяйсянен Лео
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пуч Рикард
|4
|0
|Касерес Мартин
|2
|1
|Бойд Тайлер
|2
|0
|Дельгадо Марко
|2
|0
|Эдвардс Рахим
|2
|0
|Коста Дуглас
|0
|1
|Леердам Келвин
|1
|0
|Бругман Гастон
|1
|0
|Родригес Мемо
|1
|0
|Йовелич Деян
|1
|0
|Calegari
|1
|0
|Нил Джален
|1
|0
|Julian Aude
|1
|0
|Daniel Aguirre
|1
|0
|Preston Judd
|1
|0
Остин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ринг Александр
|2
|0
|Вяйсянен Лео
|2
|0
|Лима Ник
|2
|0
|Даниэль Перейра
|1
|0
|Фагундес Диего
|1
|0
|Урути Максимилиано
|1
|0
|Дриусси Себастьян
|1
|0
|Лундквист Адам
|1
|0
|Gavin Wolff
|1
|0
Результаты матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Остин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
4
0
Лос-Анджелес Гэлакси
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Остин
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
6
3
Волевые поражения
0
2
Лос-Анджелес Гэлакси
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Остин
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
6
4
Волевые поражения
4
2
Голы по времени матча
Забито
6
2
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
6
8
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
33%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
2
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90
Пропущено
12
12
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
2
17%
16-30
3
25%
1
8%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
5
42%
3
25%
61-75
0
0%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:3 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0
Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Торонто 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:4 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 1:2 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл 1:0 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1
Остин
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Остин - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Лос-Анджелес - Остин 3:0 Остин - Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо - Остин 2:0
Остин - Виолет 2:0 Реал Солт-Лейк - Остин 1:2 Виолет - Остин 3:0 Остин - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Остин - Сент-Луис Сити 2:3 Остин - Интер Майами 2:2 Остин - Сакраменто Репаблик 1:1 Остин - Луисвилл Сити 4:1 Остин - Эль Пасо 5:0 Цинциннати - Остин 3:2 Филадельфия Юнион - Остин 3:2 Лос-Анджелес - Остин 3:0 Остин - Даллас 2:1 Остин - Реал Солт-Лейк 2:2 Остин - Колорадо Рэпидс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:0
Результаты матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
Остин
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 50%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Лос-Анджелес Гэлакси
Остин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
44
26
26
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|7 (1)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|6 (2)
|Сент-Луис Сити
|Клаусс Жоао
|5 (2)
|Филадельфия Юнион
|Уре Микаэль
|5
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Данкан Кайл
|5
|Сент-Луис Сити
|Страуд Джаред
|5
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 3
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|4
|Торонто
|Бернардески Федерико
|4