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  4. МЛС 2023

США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Лос-Анджелес Гэлакси
2:0
Конец матча
Остин
0'
3' Желтая карточка
Пуч Рикард
40' Желтая карточка
Урути Максимилиано
43' Желтая карточка
Вяйсянен Лео
1:0
54' Гол
Чичарито
61' Желтая карточка
Бойд Тайлер
2:0
64' Гол
Пуч Рикард
90' Желтая карточка
Ринг Александр
90' Желтая карточка
Daniel Aguirre
90'+7
33
Клинсманн
Джонатан
2
Calegari
22
Касерес
Мартин
24
Нил
Джален
3
Julian
Aude
11
Бойд
Тайлер
8
Дельгадо
Марко
5
Бругман
Гастон
6
Пуч
Рикард
14
Чичарито
9
Йовелич
Деян
1
Стувер
Брэд
24
Лима
Ник
8
Ринг
Александр
15
Вяйсянен
Лео
17
Галлахер
Джон
33
Gavin
Wolff
6
Даниэль
Перейра
13
Финлей
Итан
10
Дриусси
Себастьян
7
Ригони
Эмилиано
37
Урути
Максимилиано
Лос-Анджелес Гэлакси
4-4-2
Остин
4-2-3-1

История личных встреч

Лос-Анджелес Гэлакси
Остин

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

М
4:1
М
0:1
М
2:0
М
2:0

Голы

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

3
0.5

Среднее время на гол

30
180

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

2
0.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

45
180

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леердам Келвин 1 0.13
Чичарито 1 0.13
Дельгадо Марко 1 0.13
Йовелич Деян 1 0.13
Бойд Тайлер 1 0.13
Пуч Рикард 1 0.13
Нил Джален 1 0.13
Бругман Гастон 0 0
Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галлахер Джон 3 0.38
Дриусси Себастьян 1 0.13
Gavin Wolff 1 0.13
Урути Максимилиано 1 0.13
Даниэль Перейра 0 0
Фагундес Диего 0 0
Вяйсянен Лео 0 0

Карточки

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пуч Рикард 4 0
Касерес Мартин 2 1
Бойд Тайлер 2 0
Дельгадо Марко 2 0
Эдвардс Рахим 2 0
Коста Дуглас 0 1
Леердам Келвин 1 0
Бругман Гастон 1 0
Родригес Мемо 1 0
Йовелич Деян 1 0
Calegari 1 0
Нил Джален 1 0
Julian Aude 1 0
Daniel Aguirre 1 0
Preston Judd 1 0
Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ринг Александр 2 0
Вяйсянен Лео 2 0
Лима Ник 2 0
Даниэль Перейра 1 0
Фагундес Диего 1 0
Урути Максимилиано 1 0
Дриусси Себастьян 1 0
Лундквист Адам 1 0
Gavin Wolff 1 0

Результаты матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Остин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

4
0
Лос-Анджелес Гэлакси
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Остин
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

6
3

Волевые поражения

0
2
Лос-Анджелес Гэлакси
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Остин
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

6
4

Волевые поражения

4
2

Голы по времени матча

Забито

6
2
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

6
8
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
33%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
2
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Пропущено

12
12
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
2
17%
16-30
3
25%
1
8%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
5
42%
3
25%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:3 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0
Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Торонто 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:4 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 1:2 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл 1:0 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1
Остин
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Остин - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Лос-Анджелес - Остин 3:0 Остин - Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо - Остин 2:0
Остин - Виолет 2:0 Реал Солт-Лейк - Остин 1:2 Виолет - Остин 3:0 Остин - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Остин - Сент-Луис Сити 2:3 Остин - Интер Майами 2:2 Остин - Сакраменто Репаблик 1:1 Остин - Луисвилл Сити 4:1 Остин - Эль Пасо 5:0 Цинциннати - Остин 3:2 Филадельфия Юнион - Остин 3:2 Лос-Анджелес - Остин 3:0 Остин - Даллас 2:1 Остин - Реал Солт-Лейк 2:2 Остин - Колорадо Рэпидс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:0

Результаты матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
Остин

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 50%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Лос-Анджелес Гэлакси
Остин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
4
4
2
6
1.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Инглэнд Революшн
 9 6 2 1 15 - 8 20
2.
Цинциннати
 9 6 2 1 12 - 10 20
3.
Сент-Луис Сити
 9 6 1 2 21 - 10 19
4.
Сиэтл Саундерс
 9 6 1 2 17 - 7 19
5.
Лос-Анджелес
 8 5 3 0 16 - 6 18
6.
Атланта Юнайтед
 8 4 3 1 16 - 12 15
7.
Нью-Йорк Сити
 9 4 3 2 12 - 10 15
8.
Коламбус Кру
 9 4 2 3 18 - 10 14
9.
Даллас
 9 4 2 3 12 - 11 14
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 9 4 2 3 11 - 11 14
11.
Хьюстон Динамо
 8 4 1 3 10 - 8 13
12.
Нэшвилл
 9 3 3 3 8 - 5 12
13.
Миннесота Юнайтед
 8 3 2 3 8 - 8 11
14.
Орландо Сити
 8 3 2 3 8 - 10 11
15.
Филадельфия Юнион
 9 3 2 4 14 - 13 11
16.
Ди Си Юнайтед
 9 3 2 4 11 - 13 11
17.
Чикаго Файр
 7 2 4 1 11 - 10 10
18.
Ванкувер Уайткэпс
 8 2 4 2 11 - 7 10
19.
Реал Солт-Лейк
 8 3 0 5 10 - 17 9
20.
Шарлотт
 9 2 3 4 10 - 16 9
21.
Торонто
 9 1 6 2 12 - 13 9
22.
Остин
 8 2 2 4 6 - 12 8
23.
Портленд Тимберс
 9 2 2 5 11 - 15 8
24.
Нью-Йорк Ред Буллз
 9 1 5 3 6 - 9 8
25.
Колорадо Рэпидс
 9 1 5 3 6 - 11 8
26.
Интер Майами
 8 2 0 6 6 - 9 6
27.
Клёб де Фут Монреаль
 8 2 0 6 5 - 17 6
28.
Лос-Анджелес Гэлакси
 8 1 3 4 7 - 12 6
29.
Спортинг Канзас-Сити
 9 0 3 6 3 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 5 5 0 0 7 - 2 15
2.
Сиэтл Саундерс
 5 4 1 0 10 - 0 13
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 5 4 1 0 11 - 2 13
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 5 4 1 0 8 - 2 13
5.
Нью-Йорк Сити
 5 4 1 0 10 - 5 13
6.
Лос-Анджелес
 4 4 0 0 12 - 3 12
7.
Хьюстон Динамо
 4 4 0 0 7 - 0 12
8.
Коламбус Кру
 4 3 1 0 13 - 2 10
9.
Атланта Юнайтед
 4 3 1 0 9 - 3 10
10.
Филадельфия Юнион
 5 3 1 1 10 - 5 10
11.
Даллас
 5 3 1 1 8 - 5 10
12.
Сент-Луис Сити
 4 3 0 1 11 - 3 9
13.
Нэшвилл
 5 2 2 1 5 - 2 8
14.
Ванкувер Уайткэпс
 4 2 1 1 8 - 3 7
15.
Портленд Тимберс
 4 2 1 1 6 - 3 7
16.
Чикаго Файр
 5 1 4 0 8 - 7 7
17.
Клёб де Фут Монреаль
 3 2 0 1 5 - 3 6
18.
Интер Майами
 4 2 0 2 6 - 4 6
19.
Реал Солт-Лейк
 4 2 0 2 7 - 8 6
20.
Торонто
 4 1 3 0 7 - 5 6
21.
Нью-Йорк Ред Буллз
 4 1 3 0 4 - 3 6
22.
Остин
 4 1 2 1 4 - 4 5
23.
Шарлотт
 5 1 2 2 4 - 7 5
24.
Лос-Анджелес Гэлакси
 4 1 1 2 6 - 6 4
25.
Ди Си Юнайтед
 4 1 1 2 5 - 7 4
26.
Орландо Сити
 5 1 1 3 3 - 7 4
27.
Колорадо Рэпидс
 4 0 3 1 2 - 3 3
28.
Миннесота Юнайтед
 3 0 2 1 3 - 4 2
29.
Спортинг Канзас-Сити
 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 5 3 1 1 10 - 7 10
2.
Миннесота Юнайтед
 5 3 0 2 5 - 4 9
3.
Орландо Сити
 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 4 2 1 1 4 - 6 7
5.
Ди Си Юнайтед
 5 2 1 2 6 - 6 7
6.
Сиэтл Саундерс
 4 2 0 2 7 - 7 6
7.
Лос-Анджелес
 4 1 3 0 4 - 3 6
8.
Атланта Юнайтед
 4 1 2 1 7 - 9 5
9.
Цинциннати
 4 1 2 1 5 - 8 5
10.
Колорадо Рэпидс
 5 1 2 2 4 - 8 5
11.
Нэшвилл
 4 1 1 2 3 - 3 4
12.
Даллас
 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
Шарлотт
 4 1 1 2 6 - 9 4
14.
Коламбус Кру
 5 1 1 3 5 - 8 4
15.
Чикаго Файр
 2 1 0 1 3 - 3 3
16.
Остин
 4 1 0 3 2 - 8 3
17.
Реал Солт-Лейк
 4 1 0 3 3 - 9 3
18.
Ванкувер Уайткэпс
 4 0 3 1 3 - 4 3
19.
Торонто
 5 0 3 2 5 - 8 3
20.
Нью-Йорк Сити
 4 0 2 2 2 - 5 2
21.
Лос-Анджелес Гэлакси
 4 0 2 2 1 - 6 2
22.
Нью-Йорк Ред Буллз
 5 0 2 3 2 - 6 2
23.
Спортинг Канзас-Сити
 6 0 2 4 2 - 8 2
24.
Филадельфия Юнион
 4 0 1 3 4 - 8 1
25.
Хьюстон Динамо
 4 0 1 3 3 - 8 1
26.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 4 0 1 3 3 - 9 1
27.
Портленд Тимберс
 5 0 1 4 5 - 12 1
28.
Интер Майами
 4 0 0 4 0 - 5 0
29.
Клёб де Фут Монреаль
 5 0 0 5 0 - 14 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Лос-Анджелес Буанга Денис 7 (1)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 6 (2)
Сент-Луис Сити Клаусс Жоао 5 (2)
Филадельфия Юнион Уре Микаэль 5
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Данкан Кайл 5
Сент-Луис Сити Страуд Джаред 5
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 3
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 4
Торонто Бернардески Федерико 4
Весь список
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    • Желтая карточка
      61'
      Бойд Тайлер получил желтую карточку от судьи
    • 54'
      Йовелич Деян сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      54'
      Г О О О О Л - Чичарито бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      43'
      Вяйсянен Лео получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      40'
      Урути Максимилиано получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      3'
      Пуч Рикард получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Остин онлайн

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