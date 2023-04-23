Тур: 29. Стадион: Suzuki Arena.
2:1
Первый тайм: 44'
0'
0:1
19' ГолПолетанович Марко
21' Желтая карточкаПетров Кирилл
1:1
30' ГолШикавка Евгений
2:1
40' ГолШикавка Евгений
Ход матча
19'
21'
30'
40'
66
Milos
Trojak
11
Ноно
Давид
39
Бохар
Дамьян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 Milos TrojakЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ноно ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Дея АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Dawid BlanikПолузащитник
-
10 Кильб ЯцекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Kamil Kuzera
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Бохар ДамьянПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Сверчок ЯкубНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
История личных встреч
Корона Кельце
Заглембе Любин
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.7%
54.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
20 матчей
30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 5 ничьих 16 побед
31 матч
22.6%
32.3%
45.1%
7 побед 10 ничьих 14 побед
Первый тайм
25.8%
41.9%
32.3%
8 побед 13 ничьих 10 побед
Второй тайм
19.4%
29%
51.6%
6 побед 9 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
0.93
0.75
Среднее время на гол
96
120
Всего голов
23
22
Голов в среднем за матч
1.44
1.47
Среднее время на гол
62
61
Всего голов
37
34
Голов в среднем за матч
1.19
1.1
Тотал матчей
2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
22
Больше 71%
Меньше 29%
9
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
75
82
Бомбардиры внутри турнира
Корона Кельце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jakub Lukowski
|10 (3)
|0.34
|Bartosz Spiaczka
|4 (1)
|0.14
|Шикавка Евгений
|4
|0.14
|Dawid Blanik
|2
|0.07
|Дякону Роналдо
|2
|0.07
|Малярчик Петр
|2
|0.07
|Костож Кацпер
|2
|0.07
|Milos Trojak
|1
|0.03
|Затор Доминик
|1
|0.03
|Петров Кирилл
|1
|0.03
|Jacek Podgorski
|1 (1)
|0.03
|Кильб Яцек
|0
|0
|Бричаг Марьюс
|0
|0
|Ноно Давид
|0
|0
|Дея Адам
|0
|0
|Зарандия Лука
|0
|0
|Такач Далибор
|0
|0
|Adrian Danek
|0
|0
|Севежински Оскар
|0
|0
|Зебич Марио
|0
|0
|Janusz Nojszewski
|0
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ходына Кацпер
|5 (1)
|0.17
|Бохар Дамьян
|3
|0.1
|Lukasz Lakomy
|3
|0.1
|Долежал Мартин
|2
|0.07
|Живец Саша
|2
|0.07
|Rafal Adamski
|2
|0.07
|Стажиньски Филип
|1
|0.03
|Маковский Томаш
|1
|0.03
|Полетанович Марко
|1
|0.03
|Ях Ярослав
|1
|0.03
|Курминовски Давид
|1
|0.03
|Гаприндашвили Торнике
|1
|0.03
|Tomasz Pienko
|1
|0.03
|Bartlomiej Kludka
|0
|0
|Копац Бартош
|0
|0
|Дьенг Шейку
|0
|0
|Mateusz Grzybek
|0
|0
|Гиорбелидзе Гурам
|0
|0
Карточки
Корона Кельце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петров Кирилл
|5
|1
|Балич Саша
|5
|1
|Milos Trojak
|6
|0
|Ноно Давид
|4
|1
|Jacek Podgorski
|5
|0
|Шпаковски Марчин
|5
|0
|Adrian Danek
|4
|0
|Bartosz Spiaczka
|3
|0
|Бричаг Марьюс
|3
|0
|Шикавка Евгений
|3
|0
|Годиньо Маркус
|3
|0
|Такач Далибор
|3
|0
|Запытовски Марцель
|3
|0
|Форенц Конрад
|2
|0
|Малярчик Петр
|2
|0
|Дея Адам
|2
|0
|Jakub Lukowski
|2
|0
|Дякону Роналдо
|2
|0
|Шимусик Гжегож
|2
|0
|Севежински Оскар
|2
|0
|Кильб Яцек
|1
|0
|Серпина Лукаш
|1
|0
|Dawid Blanik
|1
|0
|Корраль Роберто
|1
|0
|Затор Доминик
|1
|0
|Зебич Марио
|1
|0
|Janusz Nojszewski
|1
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Копац Бартош
|5
|0
|Полетанович Марко
|5
|0
|Маковский Томаш
|4
|0
|Ях Ярослав
|3
|0
|Гиорбелидзе Гурам
|3
|0
|Lukasz Lakomy
|3
|0
|Bartlomiej Kludka
|3
|0
|Стажиньски Филип
|2
|0
|Koki Hinokio
|2
|0
|Лавничак Алекс
|2
|0
|Tomasz Pienko
|2
|0
|Бартолевски Матеуш
|0
|1
|Гаприндашвили Торнике
|0
|1
|Бурич Ясмин
|1
|0
|Диудис Сократис
|1
|0
|Mateusz Grzybek
|1
|0
|Мата Луиш
|1
|0
|Биззад Каспер
|1
|0
|Ходына Кацпер
|1
|0
|Szymon Kobusinski
|1
|0
|Rafal Adamski
|1
|0
|Filip Kocaba
|1
|0
Результаты матчей
Корона Кельце
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Заглембе Любин
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (4)
67% (10)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
4
4
Волевые поражения
4
4
Корона Кельце
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Заглембе Любин
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
18
15
Волевые поражения
7
7
Корона Кельце
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
43% (12)
32% (9)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
43% (12)
25% (7)
Заглембе Любин
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (9)
54% (15)
14% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
36% (10)
32% (9)
Сухие победы
5
10
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
22
19
Волевые поражения
11
11
Голы по времени матча
Забито
16
14
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
17 Не забивали 21
1
6%
2
14%
1-15
4
25%
1
7%
16-30
3
19%
5
36%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
6%
5
36%
61-75
5
31%
1
7%
76-90
Пропущено
14
21
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
3
21%
0
0%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
5
36%
2
10%
31-45
2
14%
6
29%
46-60
2
14%
7
33%
61-75
2
14%
2
10%
76-90
Забито
16
9
5 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
17 Не забивали 21
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
2
13%
1
11%
31-45
2
13%
3
33%
46-60
1
6%
2
22%
61-75
8
50%
2
22%
76-90
Пропущено
24
20
10 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
0
0%
2
10%
1-15
4
17%
3
15%
16-30
6
25%
2
10%
31-45
5
21%
2
10%
46-60
5
21%
3
15%
61-75
4
17%
8
40%
76-90
Забито
32
23
13 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 10
6 Не забивали 14
2
6%
2
9%
1-15
6
19%
2
9%
16-30
5
16%
6
26%
31-45
4
13%
3
13%
46-60
2
6%
7
30%
61-75
13
41%
3
13%
76-90
Пропущено
38
41
18 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 28
16 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 23
3
8%
2
5%
1-15
4
11%
7
17%
16-30
11
29%
4
10%
31-45
7
18%
8
20%
46-60
7
18%
10
24%
61-75
6
16%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
Корона Кельце
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Корона Кельце - Ягеллония 2:1 Гурник Забже - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Медзь 1:0 Погонь Щецин - Корона Кельце 0:0
Корона Кельце - Радомьяк Радом 2:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 1:0 Варта Познань - Корона Кельце 5:1 Корона Кельце - Лехия Гданьск 1:0 Шлёнск - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Краковия 2:1 Легия - Корона Кельце 3:2 Брук-Бет Термалица - Корона Кельце 1:2 Корона Кельце - Баник Острава 0:5 Локомотив Лейпциг - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - РВДМ 47 1:0 Коджаелиспор - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - ГКС Катовице 0:1 Корона Кельце - Ленчна 4:0 Корона Кельце - Видзев Лодзь 0:1 Лех - Корона Кельце 3:2
Заглембе Любин
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Заглембе Любин - Гурник Забже 0:2 Висла Плоцк - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Варта Познань 0:0 Ягеллония - Заглембе Любин 2:2
Заглембе Любин - Погонь Щецин 0:1 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Медзь 2:1 Лех - Заглембе Любин 1:2 Заглембе Любин - Пяст 0:2 Заглембе Любин - Легия 1:2 Шлёнск - Заглембе Любин 0:3 Заглембе Любин - Лудогорец 1:1 Заглембе Любин - Графичар Белград 3:0 Заглембе Любин - Богемианс 1:1 Заглембе Любин - Магдебург 2:1 Заглембе Любин - Ботошани 0:0 Заглембе Любин - Ракув 1:2 Сталь Мелец - Заглембе Любин 3:0 Заглембе Любин - Краковия 0:2 Заглембе Любин - Лехия Гданьск 0:3
Результаты матчей
Корона Кельце
Заглембе Любин
Точный счет
1:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:2
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
8 раз 53%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
3:0
3 раза 23%
0:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
Точный счет
1:1
5 раз 18%
1:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:1
5 раз 18%
0:2
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
14 раз 50%
2
7 раз 25%
0
6 раз 21%
3
1 раз 4%
0
13 раз 46%
1
8 раз 29%
2
5 раз 18%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Корона Кельце
Заглембе Любин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
78
410
213
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
85
410
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
226
Больше Меньше
1513
820
721
127
226
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|21
|5
|3
|56 - 19
|68
|2.
|29
|16
|9
|4
|46 - 32
|57
|3.
|29
|14
|8
|7
|47 - 41
|50
|4.
|28
|13
|9
|6
|40 - 27
|48
|5.
|29
|12
|8
|9
|34 - 26
|44
|6.
|29
|11
|8
|10
|36 - 29
|41
|7.
|28
|11
|6
|11
|30 - 27
|39
|8.
|28
|10
|8
|10
|32 - 33
|38
|9.
|2:1
|29
|10
|7
|12
|33 - 40
|37
|10.
|29
|10
|6
|13
|39 - 40
|36
|11.
|29
|8
|12
|9
|42 - 39
|36
|12.
|29
|9
|8
|12
|33 - 37
|35
|13.
|28
|9
|7
|12
|27 - 33
|34
|14.
|28
|8
|8
|12
|35 - 40
|32
|15.
|28
|7
|10
|11
|26 - 38
|31
|16.
|1:2
|29
|8
|7
|14
|25 - 42
|31
|17.
|29
|7
|5
|17
|26 - 46
|26
|18.
|29
|4
|9
|16
|28 - 46
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|13
|1
|0
|36 - 7
|40
|2.
|14
|9
|5
|0
|28 - 15
|32
|3.
|15
|8
|3
|4
|22 - 14
|27
|4.
|2:1
|15
|8
|2
|5
|18 - 15
|26
|5.
|14
|7
|4
|3
|19 - 8
|25
|6.
|14
|7
|4
|3
|24 - 20
|25
|7.
|14
|7
|2
|5
|25 - 19
|23
|8.
|14
|7
|2
|5
|20 - 14
|23
|9.
|15
|5
|6
|4
|19 - 15
|21
|10.
|14
|5
|3
|6
|15 - 14
|18
|11.
|14
|5
|3
|6
|18 - 19
|18
|12.
|14
|4
|6
|4
|15 - 13
|18
|13.
|14
|4
|6
|4
|16 - 19
|18
|14.
|15
|4
|4
|7
|13 - 19
|16
|15.
|14
|4
|3
|7
|13 - 17
|15
|16.
|15
|3
|6
|6
|16 - 22
|15
|17.
|14
|3
|5
|6
|17 - 22
|14
|18.
|1:2
|15
|2
|5
|8
|9 - 20
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|8
|4
|3
|20 - 12
|28
|2.
|14
|6
|7
|1
|20 - 13
|25
|3.
|15
|7
|4
|4
|23 - 21
|25
|4.
|15
|7
|4
|4
|18 - 17
|25
|5.
|14
|7
|2
|5
|15 - 11
|23
|6.
|14
|6
|3
|5
|15 - 13
|21
|7.
|1:2
|14
|6
|2
|6
|16 - 22
|20
|8.
|14
|5
|5
|4
|14 - 14
|20
|9.
|14
|5
|4
|5
|14 - 16
|19
|10.
|14
|5
|3
|6
|18 - 18
|18
|11.
|15
|5
|2
|8
|18 - 24
|17
|12.
|15
|4
|4
|7
|17 - 21
|16
|13.
|14
|3
|4
|7
|10 - 19
|13
|14.
|15
|1
|10
|4
|17 - 20
|13
|15.
|2:1
|14
|2
|5
|7
|15 - 25
|11
|16.
|14
|3
|1
|10
|13 - 27
|10
|17.
|14
|2
|3
|9
|17 - 26
|9
|18.
|14
|1
|3
|10
|12 - 24
|6
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|13 (5)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|13 (3)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|11 (5)
|Лех
|Исхак Микаэль
|11 (4)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|10 (5)
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 10
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|11
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|11
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 9
|Радомьяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 9