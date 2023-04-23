  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 29. Стадион: . Зрители: 11962
Корона Кельце
2:2
Конец матча
Заглембе Любин
0'
0:1
19' Гол
Полетанович Марко
21' Желтая карточка
Петров Кирилл
1:1
29' Гол
Шикавка Евгений
2:1
40' Гол
Шикавка Евгений
2:2
44' Гол
Курминовски Давид
59' Желтая карточка
Milos Trojak
63' Желтая карточка
Квецень Бартош
90' Желтая карточка
Маковский Томаш
90'+11
1
Форенц
Конрад
2
Затор
Доминик
4
Малярчик
Петр
66
Milos
Trojak
5
Бричаг
Марьюс
90
Петров
Кирилл
6
Jacek
Podgorski
13
Дякону
Роналдо
11
Ноно
Давид
7
Jakub
Lukowski
99
Шикавка
Евгений
87
Диудис
Сократис
27
Bartlomiej
Kludka
2
Копац
Бартош
5
Лавничак
Алекс
13
Mateusz
Grzybek
99
Lukasz
Lakomy
20
Полетанович
Марко
26
Ходына
Кацпер
18
Стажиньски
Филип
39
Бохар
Дамьян
90
Курминовски
Давид
Корона Кельце
4-1-4-1
Заглембе Любин
4-2-3-1

История личных встреч

Корона Кельце
Заглембе Любин

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
54.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

20 матчей

30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 16 побед

31 матч

22.6%
32.3%
45.1%
7 побед 10 ничьих 14 побед

Первый тайм

25.8%
41.9%
32.3%
8 побед 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

19.4%
29%
51.6%
6 побед 9 ничьих 16 побед

История матчей

Э
1:1
ЭГБ
2:1
Э
1:1
Э
1:0
К
0:1
Э
0:2
Э
0:1
Э
0:2
К
2:0
Э
0:0
К
0:1
Э
0:1
Э
2:1
Э
4:0
Э
0:2
Э
0:2
Э
0:0
Э
1:1
Э
2:0
Э
2:1
Э
1:0
Э
0:2
Э
3:1
Э
1:1
Э
1:1
Э
2:2
Э
3:3
ПЛ
4:0
ВД
2:2
OE
1:0
OE
1:4

Голы

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

0.93
0.75

Среднее время на гол

96
120

Всего голов

23
22

Голов в среднем за матч

1.44
1.47

Среднее время на гол

62
61

Всего голов

37
34

Голов в среднем за матч

1.19
1.1

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
22
Больше 71%
Меньше 29%
9
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

75
82

Бомбардиры внутри турнира

Корона Кельце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jakub Lukowski 10 (3) 0.34
Шикавка Евгений 6 0.21
Bartosz Spiaczka 4 (1) 0.14
Dawid Blanik 2 0.07
Дякону Роналдо 2 0.07
Малярчик Петр 2 0.07
Костож Кацпер 2 0.07
Milos Trojak 1 0.03
Затор Доминик 1 0.03
Jacek Podgorski 1 (1) 0.03
Петров Кирилл 1 0.03
Кильб Яцек 0 0
Бричаг Марьюс 0 0
Ноно Давид 0 0
Дея Адам 0 0
Зарандия Лука 0 0
Такач Далибор 0 0
Adrian Danek 0 0
Севежински Оскар 0 0
Зебич Марио 0 0
Janusz Nojszewski 0 0
Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ходына Кацпер 5 (1) 0.17
Бохар Дамьян 3 0.1
Lukasz Lakomy 3 0.1
Долежал Мартин 2 0.07
Живец Саша 2 0.07
Курминовски Давид 2 0.07
Rafal Adamski 2 0.07
Стажиньски Филип 1 0.03
Маковский Томаш 1 0.03
Полетанович Марко 1 0.03
Ях Ярослав 1 0.03
Гаприндашвили Торнике 1 0.03
Tomasz Pienko 1 0.03
Bartlomiej Kludka 0 0
Копац Бартош 0 0
Дьенг Шейку 0 0
Mateusz Grzybek 0 0
Гиорбелидзе Гурам 0 0

Карточки

Корона Кельце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Milos Trojak 7 0
Петров Кирилл 5 1
Балич Саша 5 1
Ноно Давид 4 1
Jacek Podgorski 5 0
Шпаковски Марчин 5 0
Adrian Danek 4 0
Bartosz Spiaczka 3 0
Бричаг Марьюс 3 0
Шикавка Евгений 3 0
Годиньо Маркус 3 0
Такач Далибор 3 0
Запытовски Марцель 3 0
Форенц Конрад 2 0
Малярчик Петр 2 0
Дея Адам 2 0
Jakub Lukowski 2 0
Дякону Роналдо 2 0
Шимусик Гжегож 2 0
Севежински Оскар 2 0
Кильб Яцек 1 0
Серпина Лукаш 1 0
Квецень Бартош 1 0
Dawid Blanik 1 0
Корраль Роберто 1 0
Затор Доминик 1 0
Зебич Марио 1 0
Janusz Nojszewski 1 0
Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Копац Бартош 5 0
Полетанович Марко 5 0
Маковский Томаш 5 0
Ях Ярослав 3 0
Гиорбелидзе Гурам 3 0
Lukasz Lakomy 3 0
Bartlomiej Kludka 3 0
Стажиньски Филип 2 0
Koki Hinokio 2 0
Лавничак Алекс 2 0
Tomasz Pienko 2 0
Бартолевски Матеуш 0 1
Гаприндашвили Торнике 0 1
Бурич Ясмин 1 0
Диудис Сократис 1 0
Mateusz Grzybek 1 0
Мата Луиш 1 0
Биззад Каспер 1 0
Ходына Кацпер 1 0
Szymon Kobusinski 1 0
Rafal Adamski 1 0
Filip Kocaba 1 0

Результаты матчей

Корона Кельце
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Заглембе Любин
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (4)
67% (10)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

6
6
Корона Кельце
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Заглембе Любин
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

18
15

Волевые поражения

7
7
Корона Кельце
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (12)
34% (10)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
45% (13)
24% (7)
Заглембе Любин
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (9)
55% (16)
14% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
38% (11)
31% (9)

Сухие победы

5
10

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

22
19

Волевые поражения

13
13

Голы по времени матча

Забито

18
16
10 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 7
17 Не забивали 21
1
6%
2
13%
1-15
5
28%
2
13%
16-30
4
22%
6
38%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
1
6%
5
31%
61-75
5
28%
1
6%
76-90

Пропущено

16
23
10 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
5
22%
16-30
6
38%
3
13%
31-45
2
13%
6
26%
46-60
2
13%
7
30%
61-75
2
13%
2
9%
76-90

Забито

16
9
5 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
18 Не забивали 22
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
2
13%
1
11%
31-45
2
13%
3
33%
46-60
1
6%
2
22%
61-75
8
50%
2
22%
76-90

Пропущено

24
20
10 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
0
0%
2
10%
1-15
4
17%
3
15%
16-30
6
25%
2
10%
31-45
5
21%
2
10%
46-60
5
21%
3
15%
61-75
4
17%
8
40%
76-90

Забито

34
25
15 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 11
6 Не забивали 14
2
6%
2
8%
1-15
7
21%
3
12%
16-30
6
18%
7
28%
31-45
4
12%
3
12%
46-60
2
6%
7
28%
61-75
13
38%
3
12%
76-90

Пропущено

40
43
20 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 28
17 Пропускали первыми 16
24 Не пропускали 24
3
8%
2
5%
1-15
5
13%
8
19%
16-30
12
30%
5
12%
31-45
7
18%
8
19%
46-60
7
18%
10
23%
61-75
6
15%
10
23%
76-90

Результаты последних матчей

Корона Кельце
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Корона Кельце - Ягеллония 2:1 Гурник Забже - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Медзь 1:0 Погонь Щецин - Корона Кельце 0:0
Корона Кельце - Радомьяк Радом 2:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 1:0 Варта Познань - Корона Кельце 5:1 Корона Кельце - Лехия Гданьск 1:0 Шлёнск - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Краковия 2:1 Легия - Корона Кельце 3:2 Брук-Бет Термалица - Корона Кельце 1:2 Корона Кельце - Баник Острава 0:5 Локомотив Лейпциг - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - РВДМ 47 1:0 Коджаелиспор - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - ГКС Катовице 0:1 Корона Кельце - Ленчна 4:0 Корона Кельце - Видзев Лодзь 0:1 Лех - Корона Кельце 3:2
Заглембе Любин
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Заглембе Любин - Гурник Забже 0:2 Висла Плоцк - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Варта Познань 0:0 Ягеллония - Заглембе Любин 2:2
Заглембе Любин - Погонь Щецин 0:1 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Медзь 2:1 Лех - Заглембе Любин 1:2 Заглембе Любин - Пяст 0:2 Заглембе Любин - Легия 1:2 Шлёнск - Заглембе Любин 0:3 Заглембе Любин - Лудогорец 1:1 Заглембе Любин - Графичар Белград 3:0 Заглембе Любин - Богемианс 1:1 Заглембе Любин - Магдебург 2:1 Заглембе Любин - Ботошани 0:0 Заглембе Любин - Ракув 1:2 Сталь Мелец - Заглембе Любин 3:0 Заглембе Любин - Краковия 0:2 Заглембе Любин - Лехия Гданьск 0:3

Результаты матчей

Корона Кельце
Заглембе Любин

Точный счет

1:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:2
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
0
8 раз 53%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
2:2
3 раза 21%
3:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
0
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%

Точный счет

1:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:1
5 раз 17%
0:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 48%
2
8 раз 28%
0
6 раз 21%
3
1 раз 3%
0
13 раз 45%
1
8 раз 28%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Корона Кельце
Заглембе Любин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
7
8
5
10
1.5
2
13
1
14
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
9
5
4
10
1.5
6
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
6
0.5
Больше Меньше
16
13
9
20
1.5
8
21
1
28
2.5
2
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 29 21 5 3 56 - 19 68
2.
Легия
 29 16 9 4 46 - 32 57
3.
Погонь Щецин
 29 14 8 7 47 - 41 50
4.
Лех
 28 13 9 6 40 - 27 48
5.
Варта Познань
 29 12 8 9 34 - 26 44
6.
Краковия
 29 11 8 10 36 - 29 41
7.
Пяст
 0:0 29 11 7 11 30 - 27 40
8.
Видзев Лодзь
 0:0 29 10 9 10 32 - 33 39
9.
Висла Плоцк
 29 10 6 13 39 - 40 36
10.
Ягеллония
 29 8 12 9 42 - 39 36
11.
Сталь Мелец
 29 9 8 12 33 - 37 35
12.
Корона Кельце
 29 9 8 12 33 - 41 35
13.
Радомьяк Радом
 28 9 7 12 27 - 33 34
14.
Гурник Забже
 28 8 8 12 35 - 40 32
15.
Заглембе Любин
 29 8 8 13 26 - 42 32
16.
Шлёнск
 28 7 10 11 26 - 38 31
17.
Лехия Гданьск
 29 7 5 17 26 - 46 26
18.
Медзь
 29 4 9 16 28 - 46 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 14 13 1 0 36 - 7 40
2.
Легия
 14 9 5 0 28 - 15 32
3.
Висла Плоцк
 15 8 3 4 22 - 14 27
4.
Краковия
 14 7 4 3 19 - 8 25
5.
Погонь Щецин
 14 7 4 3 24 - 20 25
6.
Корона Кельце
 15 7 3 5 18 - 16 24
7.
Лех
 14 7 2 5 20 - 14 23
8.
Ягеллония
 14 7 2 5 25 - 19 23
9.
Варта Познань
 15 5 6 4 19 - 15 21
10.
Видзев Лодзь
 0:0 15 5 4 6 18 - 19 19
11.
Пяст
 0:0 14 5 3 6 15 - 14 18
12.
Сталь Мелец
 14 4 6 4 15 - 13 18
13.
Шлёнск
 14 4 6 4 16 - 19 18
14.
Лехия Гданьск
 15 4 4 7 13 - 19 16
15.
Радомьяк Радом
 14 4 3 7 13 - 17 15
16.
Медзь
 15 3 6 6 16 - 22 15
17.
Гурник Забже
 14 3 5 6 17 - 22 14
18.
Заглембе Любин
 15 2 5 8 9 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 15 8 4 3 20 - 12 28
2.
Лех
 14 6 7 1 20 - 13 25
3.
Погонь Щецин
 15 7 4 4 23 - 21 25
4.
Легия
 15 7 4 4 18 - 17 25
5.
Варта Познань
 14 7 2 5 15 - 11 23
6.
Пяст
 0:0 15 6 4 5 15 - 13 22
7.
Заглембе Любин
 14 6 3 5 17 - 22 21
8.
Видзев Лодзь
 0:0 14 5 5 4 14 - 14 20
9.
Радомьяк Радом
 14 5 4 5 14 - 16 19
10.
Гурник Забже
 14 5 3 6 18 - 18 18
11.
Сталь Мелец
 15 5 2 8 18 - 24 17
12.
Краковия
 15 4 4 7 17 - 21 16
13.
Шлёнск
 14 3 4 7 10 - 19 13
14.
Ягеллония
 15 1 10 4 17 - 20 13
15.
Корона Кельце
 14 2 5 7 15 - 25 11
16.
Лехия Гданьск
 14 3 1 10 13 - 27 10
17.
Висла Плоцк
 14 2 3 9 17 - 26 9
18.
Медзь
 14 1 3 10 12 - 24 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Ягеллония Гуаль Марк 13 (5)
Ягеллония Имас Хесус 13 (3)
Погонь Щецин Гросицки Камил 11 (5)
Лех Исхак Микаэль 11 (4)
Легия Жозуэ Филипе 10 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Шлёнск Вердаска Диогу 1 10
Шлёнск Ольсен Патрик 11
Радомьяк Радом Машаду Луиш 11
Легия Енджейчик Артур 1 9
Радомьяк Радом Бранко Рафаэл 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Где смотреть матч Корона Кельце 2:2 Заглембе Любин онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     