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  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 4.
Сундсвалль
0:0
Первый тайм: 13'
Эстер
0'
Лучшие коэффициенты
Сундсвалль
Ничья
Эстер
4.11
3.90
1.95
Все Коэффициенты
23
Молин
Густав
15
Лундстрём
Роберт
4
Блумквист
Александр
19
Стенсхаген
Теодор
6
Линдквист
Расмус
30
Dusan
Jajic
13
Пичках
Пайя
22
Симба
Мунга
9
Халлениус
Линус
21
Энгблум
Понтус
7
Андерссон
Эрик
1
Прекович
Милое
17
Adam
Herdonsson
3
Карлссон
Монц
2
Стенберг
Джон
21
Сигургейрссон
Рунар
Тор
8
Хейкссон
Алекс
4
Хедлунд
Себастьян
23
Родич
Владимир
9
Сёдерберг
Никлас
19
Бергмарк-Виберг
Адам
10
Вестермарк
Йеспер
Сундсвалль
4-3-3
Эстер
4-2-3-1

История личных встреч

Сундсвалль
Эстер

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

114.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

11 матчей

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

С
1:1
С
0:2
С
1:2
С
1:1
С
5:1
С
0:2
КШ
0:2
С
2:1
С
2:1
С
5:0
С
0:2

Голы

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

2.33
1.6

Среднее время на гол

38
56

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

0.6
1.17

Среднее время на гол

150
77

Всего голов

17
15

Голов в среднем за матч

1.55
1.36

Тотал матчей

2.5
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

58
66

Бомбардиры внутри турнира

Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халлениус Линус 1 0.33
Симба Мунга 1 0.33
Стенсхаген Теодор 1 0.33
Энгблум Понтус 0 0
Лундстрём Роберт 0 0
Эстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергмарк-Виберг Адам 4 (1) 1.33
Вестермарк Йеспер 3 1
Сёдерберг Никлас 1 0.33
Ahmed Bonnah 1 0.33
Хейкссон Алекс 0 0
Theodor Johansson 0 0
Adam Herdonsson 0 0
Andre Gustafson 0 0

Карточки

Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андерссон Эрик 1 0
Блумквист Александр 1 0
Пичках Пайя 1 0
Стенсхаген Теодор 1 0
Эстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Косица Дзенис 1 0
Вестермарк Йеспер 1 0
Хедлунд Себастьян 1 0
Варманен Тату 1 0
Стенберг Джон 1 0
Adam Herdonsson 1 0

Результаты матчей

Сундсвалль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Эстер
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Сундсвалль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Эстер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
8
Сундсвалль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Эстер
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
8

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

1
8
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
9
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
22%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сундсвалль
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 0:1 Сундсвалль - Ландскруна 2:0 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 1:2
Броммапойкарна - Сундсвалль 4:2 Сундсвалль - Сандвикен Берген 1:1 Хаммарбю - Сундсвалль 8:0 Сундсвалль - Браге 0:2 Сундсвалль - Норрбю 1:1 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Сундсвалль - Гефле 1:1 Кальмар - Сундсвалль 4:0 Сундсвалль - Сириус 2:3 Юргорден - Сундсвалль 4:0 Сундсвалль - Вернаму 1:2 Хеккен - Сундсвалль 4:1 Сундсвалль - Гётеборг 3:2 Сундсвалль - ИФК Норрчепинг 1:3 Мьельбю - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Эльфсборг 0:2
Эстер
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:0 Эстер - Треллеборг 5:2 Хельсинборг - Эстер 0:1 Кальмар - Эстер 0:0
Мальмё - Эстер 2:2 Эстер - Фалькенберг 1:1 Эстер - Вернаму 0:1 Эргрюте - Эстер 3:1 Эстер - Сковде АИК 2:1 Хальмстад - Эстер 0:4 Варберг БоИС - Эстер 2:1 Эстер - Варберг БоИС 1:2 Эстер - Треллеборг 0:1 Норрбю - Эстер 2:0 Эстер - Эргрюте 2:2 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:2 Эстер - Ландскруна 0:0 Эстер - Броммапойкарна 4:1 Хальмстад - Эстер 2:0 Эстер - Далкурд 2:0

Результаты матчей

Сундсвалль
Эстер

Точный счет

0:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Сундсвалль
Эстер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 0:0 4 3 1 0 9 - 2 10
2.
ГАИС
 4 3 1 0 8 - 2 10
3.
Вестерос
 3 2 1 0 3 - 1 7
4.
Сундсвалль
 0:0 4 2 1 1 3 - 3 7
5.
Утсиктенс
 3 2 0 1 5 - 3 6
6.
Гефле
 3 2 0 1 3 - 2 6
7.
Браге
 4 2 0 2 4 - 5 6
8.
Эстерсунд
 3 1 2 0 4 - 1 5
9.
Йёнчёпинг
 3 1 2 0 5 - 4 5
10.
Сирианска Эскильстуна
 4 1 1 2 3 - 6 4
11.
Треллеборг
 4 1 0 3 4 - 7 3
12.
Ландскруна
 4 1 0 3 3 - 7 3
13.
Эребру
 3 0 2 1 0 - 2 2
14.
Эргрюте
 3 0 2 1 2 - 4 2
15.
Сковде АИК
 3 0 1 2 3 - 6 1
16.
Хельсинборг
 4 0 0 4 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 0:0 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
ГАИС
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Йёнчёпинг
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Сундсвалль
 0:0 3 1 1 1 2 - 3 4
5.
Гефле
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Треллеборг
 2 1 0 1 2 - 1 3
7.
Ландскруна
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Сирианска Эскильстуна
 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Браге
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Утсиктенс
 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Сковде АИК
 1 0 1 0 3 - 3 1
12.
Эргрюте
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Эстерсунд
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Вестерос
 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Эребру
 2 0 1 1 0 - 2 1
16.
Хельсинборг
 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Эстерсунд
 2 1 1 0 3 - 0 4
3.
ГАИС
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Эстер
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Утсиктенс
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Сундсвалль
 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Гефле
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Браге
 2 1 0 1 2 - 3 3
9.
Эребру
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Йёнчёпинг
 1 0 1 0 3 - 3 1
11.
Эргрюте
 2 0 1 1 0 - 2 1
12.
Сирианска Эскильстуна
 2 0 1 1 2 - 5 1
13.
Хельсинборг
 2 0 0 2 0 - 2 0
14.
Сковде АИК
 2 0 0 2 0 - 3 0
15.
Ландскруна
 2 0 0 2 0 - 4 0
16.
Треллеборг
 2 0 0 2 2 - 6 0
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Топ бомбардиров
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 4
Эстер Вестермарк Йеспер 3
ГАИС Линдберг Юлиус 3
Йёнчёпинг Бук Робин 2 (2)
Браге Хеллберг Сет 2
Весь список

Топ нарушителей
Утсиктенс Albin Skoglund 3
Треллеборг Дхайни Мухаммед-Али 3
Ландскруна Camil Jebara 1 1
Эргрюте Hady Saleh Karim 1 1
Гефле Лундин Антон 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сундсвалль
Ничья
Эстер
4.11
3.90
1.95
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сундсвалль 0:0 Эстер онлайн

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