Тур: 26. Стадион: Энерги Виборг Арена. Главный судья: Бурхардт Йорген
1:0
Второй тайм: 61'
0'
10' Желтая карточкаАниембе Даниэль
26' Желтая карточкаБидструп Мадс
51' Желтая карточкаЗалетел Жан
1:0
55' ГолБюрги Николас
Ход матча
10'
26'
51'
55'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 3
-
5 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 2
-
229 Количество передач 267
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
14
Леманс
Клинт
30
Ибрагим
Саид
39
Adamo
Nagalo
15
Марксен
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Леманс КлинтПолузащитник
-
30 Ибрагим СаидНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Бергер СофусПолузащитник
-
19 Жамбурек ЯнНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Джакоб Фриис
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Adamo NagaloЗащитник
-
15 Марксен ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Хансен МадсНападающий
-
21 Фагир ВахидНападающий
- Нападающий
-
36 Асконе РоккоНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Johannes Hoff Thorup
История личных встреч
Виборг
Нордшелланн
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
116.7%
16.7%
7 побед 1 ничья 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед
18 матчей
11.1%
27.8%
61.1%
2 победы 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
5.6%
33.3%
61.1%
1 победа 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
38.9%
22.2%
38.9%
7 побед 4 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
12
Голов в среднем за матч
1
1.2
Среднее время на гол
90
75
Всего голов
20
16
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
28
28
Голов в среднем за матч
1.56
1.56
Тотал матчей
2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
57
57
Бомбардиры внутри турнира
Виборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грот Джей-Рой
|9
|0.35
|Mendes Elias2
|6
|0.23
|Леманс Клинт
|5
|0.19
|Соренсен Кристиан I
|2
|0.08
|Лонвейк Джастин
|2
|0.08
|Бех Тобиас
|2
|0.08
|Ибрагим Саид
|1
|0.04
|Мортимер Нилс
|1
|0.04
|Гроннинг Йеппе
|1
|0.04
|Жамбурек Ян
|1
|0.04
|Бундгаард Оливер
|1
|0.04
|Паулиньо Жозе
|1
|0.04
|Лауритсен Мадс
|1
|0.04
|Бонде Якуб
|1
|0.04
|Вестергорд Магнус
|1
|0.04
|Джатта Алассана
|1
|0.04
|Гааей Антон
|0
|0
|Жуниор Ренато
|0
|0
Нордшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скьеллеруп Андреас
|10 (3)
|0.38
|Ernest Nuamah
|9
|0.35
|Диоманде Мохаммед
|4
|0.15
|Фагир Вахид
|4
|0.15
|Хансен Эмилиано
|3
|0.12
|Хансен Мадс
|2
|0.08
|Беньямин Нюгрен
|2
|0.08
|Антман Оливер
|2
|0.08
|Асконе Рокко
|2
|0.08
|Фресе Мартин
|1
|0.04
|Lasso Coulibaly
|1
|0.04
|Свенссон Даниэль
|1
|0.04
|Adamo Nagalo
|1
|0.04
|Кристенсен Якоб
|0
|0
|Хансен Киан
|0
|0
|Вилладсен Оливер
|0
|0
|Mario Dorgeles
|0
|0
|Марксен Эрик
|0
|0
Карточки
Виборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гроннинг Йеппе
|5
|0
|Залетел Жан
|5
|0
|Ибрагим Саид
|4
|0
|Леманс Клинт
|4
|0
|Бонде Якуб
|4
|0
|Бюрги Николас
|4
|0
|Mendes Elias2
|4
|0
|Лауритсен Мадс
|2
|1
|Грот Джей-Рой
|3
|0
|Мортимер Нилс
|3
|0
|Лонвейк Джастин
|2
|0
|Аниембе Даниэль
|1
|0
|Бех Тобиас
|1
|0
|Бундгаард Оливер
|1
|0
|Сёндергаард Мадс
|1
|0
Нордшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Adamo Nagalo
|4
|2
|Фресе Мартин
|7
|0
|Кристенсен Якоб
|6
|0
|Бидструп Мадс
|5
|0
|Вилладсен Оливер
|3
|1
|Ernest Nuamah
|3
|1
|Диоманде Мохаммед
|4
|0
|Хансен Киан
|2
|0
|Марксен Эрик
|2
|0
|Хансен Мадс
|2
|0
|Хансен Андреас III
|2
|0
|Беньямин Нюгрен
|2
|0
|Скьеллеруп Андреас
|2
|0
|Lasso Coulibaly
|2
|0
|Mario Dorgeles
|2
|0
|Свенссон Даниэль
|1
|0
|Асконе Рокко
|1
|0
Результаты матчей
Виборг
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Нордшелланн
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
8% (1)
75% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
3
Волевые поражения
4
6
Виборг
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Нордшелланн
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
9
2
Волевые поражения
17
27
Виборг
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
40% (10)
36% (9)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
36% (9)
36% (9)
Нордшелланн
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
36% (9)
24% (6)
40% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
48% (12)
28% (7)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
14
5
Волевые поражения
21
33
Голы по времени матча
Забито
16
16
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 8
17 Не забивали 15
4
25%
4
25%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
2
13%
4
25%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
5
31%
5
31%
76-90
Пропущено
14
12
4 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
2
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
1
8%
46-60
5
36%
4
33%
61-75
3
21%
5
42%
76-90
Забито
20
27
9 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 10
14 Не забивали 14
3
15%
6
22%
1-15
4
20%
4
15%
16-30
2
10%
3
11%
31-45
1
5%
2
7%
46-60
7
35%
4
15%
61-75
3
15%
8
30%
30%
76-90
Пропущено
14
11
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 10
5
36%
2
18%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
2
18%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
2
18%
61-75
1
7%
5
45%
76-90
Забито
36
43
18 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 18
6 Не забивали 4
7
19%
10
23%
1-15
7
19%
4
9%
16-30
4
11%
7
16%
31-45
2
6%
3
7%
46-60
8
22%
6
14%
61-75
8
22%
13
30%
76-90
Пропущено
28
23
13 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 5
19 Не пропускали 19
7
25%
2
9%
1-15
2
7%
2
9%
16-30
4
14%
2
9%
31-45
4
14%
1
4%
46-60
7
25%
6
26%
61-75
4
14%
10
43%
76-90
Результаты последних матчей
Виборг
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Копенгаген - Виборг 2:1 Виборг - Орхус 0:1 Виборг - Ольборг 1:0 Брондбю - Виборг 0:3
Копенгаген - Виборг 2:1 Виборг - Нордшелланн 1:1 Виборг - Раннерс 2:2 Ольборг - Виборг 2:0 Хорсенс - Виборг 0:3 Виборг - Митьюлланд 0:4 Гётеборг - Виборг 0:3 ИФК Норрчепинг - Виборг 1:2 Будё-Глимт - Виборг 3:4 Виборг - Ольборг 2:1 Силькеборг - Виборг 1:2 Виборг - Венсюссель 2:0 Брондбю - Виборг 0:2 Виборг - Митьюлланд 3:1 Виборг - Орхус 1:1 Силькеборг - Виборг 1:2
Нордшелланн
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Раннерс - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Нордшелланн - Орхус Фремад 4:1 Копенгаген - Нордшелланн 2:1
Нордшелланн - Брондбю 2:1 Виборг - Нордшелланн 1:1 Силькеборг - Нордшелланн 2:1 Орхус Фремад - Нордшелланн 0:3 Нордшелланн - Оденсе 4:2 Люнгбю - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Поли Яссы 1:1 Заря - Нордшелланн 1:4 Нордшелланн - Шериф 1:1 Нордшелланн - Металлист-1925 1:0 Мальмё - Нордшелланн 0:1 Ког - Нордшелланн 3:3 Нордшелланн - Оденсе 4:0 Нордшелланн - Хельсингёр 3:0 Нордшелланн - Хельсингор 3:0 Вольфсбург - Нордшелланн 1:1
Результаты матчей
Виборг
Нордшелланн
Точный счет
2:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
0
4 раза 33%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:3
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Точный счет
2:1
5 раз 20%
1:1
4 раза 16%
0:0
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
6 раз 24%
2:1
5 раз 20%
0:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 32%
1
7 раз 28%
0
6 раз 24%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
1
9 раз 36%
2
6 раз 24%
0
4 раза 16%
3
4 раза 16%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Виборг
Нордшелланн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
111
66
84
111
48
111
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
103
67
49
310
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
196
Больше Меньше
214
1213
1213
421
619
124
223
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|15
|3
|7
|49 - 25
|48
|2.
|0:1
|26
|13
|8
|5
|42 - 25
|47
|3.
|1:0
|26
|12
|7
|7
|37 - 28
|43
|4.
|25
|11
|6
|8
|28 - 22
|39
|5.
|25
|9
|10
|6
|31 - 32
|37
|6.
|25
|9
|6
|10
|34 - 39
|33
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|26
|9
|11
|6
|38 - 31
|38
|2.
|25
|9
|7
|9
|33 - 43
|34
|3.
|26
|8
|7
|11
|38 - 42
|31
|4.
|0:1
|26
|7
|5
|14
|29 - 45
|26
|5.
|25
|4
|8
|13
|24 - 39
|20
|6.
|26
|4
|8
|14
|27 - 39
|20
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|12
|9
|2
|1
|26 - 12
|29
|2.
|13
|9
|2
|2
|26 - 10
|29
|3.
|1:0
|13
|6
|5
|2
|17 - 14
|23
|4.
|13
|6
|3
|4
|21 - 21
|21
|5.
|13
|6
|3
|4
|14 - 14
|21
|6.
|12
|5
|4
|3
|16 - 12
|19
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|5
|3
|5
|21 - 22
|18
|2.
|13
|5
|3
|5
|16 - 19
|18
|3.
|0:1
|13
|5
|3
|5
|19 - 24
|18
|4.
|1:0
|13
|3
|4
|6
|11 - 18
|13
|5.
|13
|2
|6
|5
|12 - 20
|12
|6.
|12
|1
|5
|6
|9 - 16
|8
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|13
|6
|2
|5
|20 - 14
|20
|2.
|13
|6
|2
|5
|12 - 10
|20
|3.
|12
|6
|1
|5
|23 - 15
|19
|4.
|0:1
|14
|4
|6
|4
|16 - 13
|18
|5.
|12
|3
|7
|2
|17 - 18
|16
|6.
|12
|3
|3
|6
|13 - 18
|12
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|13
|6
|7
|0
|27 - 13
|25
|2.
|12
|4
|4
|4
|17 - 24
|16
|3.
|13
|3
|4
|6
|17 - 20
|13
|4.
|14
|3
|3
|8
|18 - 23
|12
|5.
|12
|2
|2
|8
|12 - 19
|8
|6.
|0:1
|13
|2
|2
|9
|10 - 21
|8
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|13 (1)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|10 (4)
|Митьюлланд
|Исаксен Густав
|10 (2)
|Силькеборг
|Адамсен Тонни
|10 (1)
|Нордшелланн
|Скьеллеруп Андреас
|10 (1)
|Орхус
|Поульсен Николай
|1 8
|Нордшелланн
|Adamo Nagalo
|2 4
|Нордшелланн
|Фресе Мартин
|7
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|7
|Хорсенс
|Киилерик Мальте
|1 5