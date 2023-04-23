Судья сигнализирует, что Даниэль Свенссон из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Ибрагим Саид

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Мохаммед Диоманд создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн в офсайде

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Даниэль Свенссон из команды Норшеланн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

47' Кристенсен Якоб из команды Норшеланн подал угловой справа.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Матч возобновится спорным мячом

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Anton Gaaei из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

43' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Норшеланн контролирует мяч.

43' Удар от ворот произведет Норшеланн

43' Залетел Жан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

42' Марксен Эрик из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

42' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Норшеланн контролирует мяч.

39' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Леманс Клинт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Норшеланн пытается что-то создать.

37' Вилладсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Бюрги Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Норшеланн начинает контратаку

36' Хансен Эмилиано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Ernest Nuamah из команды Норшеланн в офсайде

35' Норшеланн контролирует мяч.

34' Удар от ворот произведет Виборг

33' Норшеланн пытается что-то создать.

33' Удар от ворот произведет Норшеланн

31' Хорошую попытку сделал Мохаммед Диоманд. Удар в створ, но вратарь начеку

31' Хансен Эмилиано пробует нанести удар издали, но Лукас Лунд Педерсен держит все под контролем

31' Удар от ворот произведет Виборг

31' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Норшеланн контролирует мяч.

29' Норшеланн контролирует мяч.

28' Бидструп Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Марксен Эрик выиграл воздушное противоборство у Anton Gaaei.

26' Бидструп Мадс получает желтую карточку за неспортивное поведение

24' Норшеланн контролирует мяч.

23' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Норшеланн пытается что-то создать.

21' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Anton Gaaei из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

20' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Anton Gaaei из команды Виборг опасно и грубо сыграл. Мохаммед Диоманд пострадал.

18' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Норшеланн контролирует мяч.

17' Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

15' Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

14' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

12' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Матч возобновлен

11' Вилладсен Оливер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Удар от ворот произведет Норшеланн

9' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Удар от ворот произведет Виборг

8' Кристенсен Якоб из команды Норшеланн наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

8' Леманс Клинт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Норшеланн пытается что-то создать.

7' Норшеланн контролирует мяч.

5' Удар от ворот произведет Виборг

5' Норшеланн пытается что-то создать.

4' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Виборг

4' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Норшеланн контролирует мяч.

2' Удар от ворот произведет Норшеланн

2' Удар от ворот произведет Виборг

1' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Норшеланн начинает с центра поля