  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Плей-офф
  4. Дания
  5. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Бурхардт Йорген
Виборг
1:0
Конец матча
Нордшелланн
0'
10' Желтая карточка
Аниембе Даниэль
26' Желтая карточка
Бидструп Мадс
51' Желтая карточка
Залетел Жан
1:0
55' Гол
Бюрги Николас
90' Желтая карточка
Ernest Nuamah
90'+8

Ход матча

10'
Аниембе Даниэль
 
26'
 
Бидструп Мадс
51'
Залетел Жан
 
55'
Бюрги Николас
1:0
59'
 
Беньямин Нюгрен
Хансен Эмилиано
59'
 
Хансен Мадс
Марксен Эрик
70'
Жамбурек Ян
Сёндергаард Мадс
 
81'
 
Асконе Рокко
Бидструп Мадс
82'
 
Фагир Вахид
Диоманде Мохаммед
82'
Бергер Софус
Вестергорд Магнус
 
82'
Jakob Nielsen
Леманс Клинт
 
89'
Бундгаард Оливер
Ибрагим Саид
 
89'
 
Ibrahim Osman
Свенссон Даниэль
90'
 
Ernest Nuamah

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 401 Количество передач 552
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

1
Педерсен
Лукас
Лунд
2
Гааей
Антон
4
Бюрги
Николас
5
Залетел
Жан
24
Аниембе
Даниэль
6
Сёндергаард
Мадс
13
Гроннинг
Йеппе
14
Леманс
Клинт
30
Ибрагим
Саид
11
Жуниор
Ренато
28
Вестергорд
Магнус
13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
4
Хансен
Киан
39
Adamo
Nagalo
15
Марксен
Эрик
18
Бидструп
Мадс
6
Кристенсен
Якоб
27
Свенссон
Даниэль
37
Ernest
Nuamah
8
Хансен
Эмилиано
10
Диоманде
Мохаммед
Виборг
4-3-3
Нордшелланн
4-3-3

История личных встреч

Виборг
Нордшелланн

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

116.7%
16.7%
7 побед 1 ничья 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед

18 матчей

11.1%
27.8%
61.1%
2 победы 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

5.6%
33.3%
61.1%
1 победа 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

38.9%
22.2%
38.9%
7 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

СД
1:1
СД
1:0
СД
1:1
СД
2:0
ТМК
1:2
СД
2:2
СД
1:2
ТМК
2:1
СД
4:3
СД
0:4
СД
1:0
СД
1:1
СД
0:1
СД
1:3
СД
2:0
СД
1:1
СЛ
5:3
СЛ
2:3

Голы

Всего голов

8
12

Голов в среднем за матч

1
1.2

Среднее время на гол

90
75

Всего голов

20
16

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

28
28

Голов в среднем за матч

1.56
1.56

Тотал матчей

2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

57
57

Бомбардиры внутри турнира

Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грот Джей-Рой 9 0.35
Mendes Elias2 6 0.23
Леманс Клинт 5 0.19
Соренсен Кристиан I 2 0.08
Лонвейк Джастин 2 0.08
Бех Тобиас 2 0.08
Ибрагим Саид 1 0.04
Мортимер Нилс 1 0.04
Гроннинг Йеппе 1 0.04
Жамбурек Ян 1 0.04
Бундгаард Оливер 1 0.04
Паулиньо Жозе 1 0.04
Лауритсен Мадс 1 0.04
Бонде Якуб 1 0.04
Бюрги Николас 1 0.04
Вестергорд Магнус 1 0.04
Джатта Алассана 1 0.04
Гааей Антон 0 0
Жуниор Ренато 0 0
Нордшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скьеллеруп Андреас 10 (3) 0.38
Ernest Nuamah 9 0.35
Диоманде Мохаммед 4 0.15
Фагир Вахид 4 0.15
Хансен Эмилиано 3 0.12
Хансен Мадс 2 0.08
Беньямин Нюгрен 2 0.08
Антман Оливер 2 0.08
Асконе Рокко 2 0.08
Фресе Мартин 1 0.04
Lasso Coulibaly 1 0.04
Свенссон Даниэль 1 0.04
Adamo Nagalo 1 0.04
Кристенсен Якоб 0 0
Хансен Киан 0 0
Вилладсен Оливер 0 0
Mario Dorgeles 0 0
Марксен Эрик 0 0

Карточки

Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Залетел Жан 6 0
Гроннинг Йеппе 5 0
Ибрагим Саид 4 0
Леманс Клинт 4 0
Бонде Якуб 4 0
Бюрги Николас 4 0
Mendes Elias2 4 0
Лауритсен Мадс 2 1
Грот Джей-Рой 3 0
Мортимер Нилс 3 0
Лонвейк Джастин 2 0
Аниембе Даниэль 1 0
Бех Тобиас 1 0
Бундгаард Оливер 1 0
Сёндергаард Мадс 1 0
Нордшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Adamo Nagalo 4 2
Фресе Мартин 7 0
Кристенсен Якоб 6 0
Ernest Nuamah 4 1
Бидструп Мадс 5 0
Вилладсен Оливер 3 1
Диоманде Мохаммед 4 0
Хансен Киан 2 0
Марксен Эрик 2 0
Хансен Мадс 2 0
Хансен Андреас III 2 0
Беньямин Нюгрен 2 0
Скьеллеруп Андреас 2 0
Lasso Coulibaly 2 0
Mario Dorgeles 2 0
Свенссон Даниэль 1 0
Асконе Рокко 1 0

Результаты матчей

Виборг
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Нордшелланн
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
8% (1)
75% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

4
6
Виборг
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Нордшелланн
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

9
2

Волевые поражения

17
27
Виборг
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (10)
38% (10)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
35% (9)
35% (9)
Нордшелланн
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
35% (9)
27% (7)
38% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
46% (12)
31% (8)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

14
5

Волевые поражения

21
33

Голы по времени матча

Забито

17
16
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 8
17 Не забивали 16
4
24%
4
25%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
2
12%
4
25%
31-45
2
12%
1
6%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
5
29%
29%
5
31%
76-90

Пропущено

14
13
4 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
2
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
2
15%
46-60
5
36%
4
31%
61-75
3
21%
5
38%
76-90

Забито

20
27
9 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 10
15 Не забивали 15
3
15%
6
22%
1-15
4
20%
4
15%
16-30
2
10%
3
11%
31-45
1
5%
2
7%
46-60
7
35%
4
15%
61-75
3
15%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

14
11
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 10
5
36%
2
18%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
2
18%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
2
18%
61-75
1
7%
5
45%
76-90

Забито

37
43
18 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 18
6 Не забивали 5
7
19%
10
23%
1-15
7
19%
4
9%
16-30
4
11%
7
16%
31-45
3
8%
3
7%
46-60
8
22%
6
14%
61-75
8
22%
13
30%
76-90

Пропущено

28
24
13 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 6
19 Не пропускали 20
7
25%
2
8%
1-15
2
7%
2
8%
16-30
4
14%
2
8%
31-45
4
14%
2
8%
46-60
7
25%
6
25%
61-75
4
14%
10
42%
76-90

Результаты последних матчей

Виборг
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Копенгаген - Виборг 2:1 Виборг - Орхус 0:1 Виборг - Ольборг 1:0 Брондбю - Виборг 0:3
Копенгаген - Виборг 2:1 Виборг - Нордшелланн 1:1 Виборг - Раннерс 2:2 Ольборг - Виборг 2:0 Хорсенс - Виборг 0:3 Виборг - Митьюлланд 0:4 Гётеборг - Виборг 0:3 ИФК Норрчепинг - Виборг 1:2 Будё-Глимт - Виборг 3:4 Виборг - Ольборг 2:1 Силькеборг - Виборг 1:2 Виборг - Венсюссель 2:0 Брондбю - Виборг 0:2 Виборг - Митьюлланд 3:1 Виборг - Орхус 1:1 Силькеборг - Виборг 1:2
Нордшелланн
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Раннерс - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Нордшелланн - Орхус Фремад 4:1 Копенгаген - Нордшелланн 2:1
Нордшелланн - Брондбю 2:1 Виборг - Нордшелланн 1:1 Силькеборг - Нордшелланн 2:1 Орхус Фремад - Нордшелланн 0:3 Нордшелланн - Оденсе 4:2 Люнгбю - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Поли Яссы 1:1 Заря - Нордшелланн 1:4 Нордшелланн - Шериф 1:1 Нордшелланн - Металлист-1925 1:0 Мальмё - Нордшелланн 0:1 Ког - Нордшелланн 3:3 Нордшелланн - Оденсе 4:0 Нордшелланн - Хельсингёр 3:0 Нордшелланн - Хельсингор 3:0 Вольфсбург - Нордшелланн 1:1

Результаты матчей

Виборг
Нордшелланн

Точный счет

2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
4
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:3
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Точный счет

2:1
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
6 раз 23%
2:1
5 раз 19%
0:2
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 31%
1
8 раз 31%
0
6 раз 23%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
1
9 раз 35%
2
6 раз 23%
0
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Виборг
Нордшелланн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
11
1
6
7
1.5
8
4
1
12
2.5
4
8
1
12
3.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
10
4
6
7
1.5
4
10
3
10
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
6
0.5
Больше Меньше
21
5
12
14
1.5
12
14
4
22
2.5
6
20
1
25
3.5
2
24

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 25 15 3 7 49 - 25 48
2.
Нордшелланн
 26 13 8 5 42 - 25 47
3.
Виборг
 26 12 7 7 37 - 28 43
4.
Раннерс
 2:0 26 10 10 6 33 - 32 40
5.
Орхус
 25 11 6 8 28 - 22 39
6.
Брондбю
 0:2 26 9 6 11 34 - 41 33

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 26 9 11 6 39 - 31 38
2.
Оденсе
 25 9 7 9 33 - 43 34
3.
Силькеборг
 26 8 7 11 38 - 42 31
4.
Хорсенс
 26 7 5 14 29 - 46 26
5.
Люнгбю
 25 4 8 13 24 - 39 20
6.
Ольборг
 26 4 8 14 27 - 39 20

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 12 9 2 1 26 - 12 29
2.
Копенгаген
 13 9 2 2 26 - 10 29
3.
Виборг
 13 6 5 2 17 - 14 23
4.
Раннерс
 2:0 13 6 3 4 14 - 14 21
5.
Брондбю
 0:2 14 6 3 5 21 - 23 21
6.
Орхус
 12 5 4 3 16 - 12 19

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 13 5 3 5 21 - 22 18
2.
Оденсе
 13 5 3 5 16 - 19 18
3.
Хорсенс
 13 5 3 5 19 - 25 18
4.
Митьюлланд
 13 3 4 6 11 - 18 13
5.
Люнгбю
 13 2 6 5 12 - 20 12
6.
Ольборг
 12 1 5 6 9 - 16 8

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 13 6 2 5 20 - 14 20
2.
Орхус
 13 6 2 5 12 - 10 20
3.
Копенгаген
 12 6 1 5 23 - 15 19
4.
Раннерс
 2:0 13 4 7 2 19 - 18 19
5.
Нордшелланн
 14 4 6 4 16 - 13 18
6.
Брондбю
 0:2 12 3 3 6 13 - 18 12

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 13 6 7 0 28 - 13 25
2.
Оденсе
 12 4 4 4 17 - 24 16
3.
Силькеборг
 13 3 4 6 17 - 20 13
4.
Ольборг
 14 3 3 8 18 - 23 12
5.
Люнгбю
 12 2 2 8 12 - 19 8
6.
Хорсенс
 13 2 2 9 10 - 21 8

Топ бомбардиров
Орхус Мортенсен Патрик 13 (1)
Митьюлланд Исаксен Густав 11 (2)
Копенгаген Классон Виктор 10 (4)
Силькеборг Адамсен Тонни 10 (1)
Нордшелланн Скьеллеруп Андреас 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Орхус Поульсен Николай 1 8
Нордшелланн Adamo Nagalo 2 4
Нордшелланн Фресе Мартин 7
Ольборг Соуза Аллан II 7
Хорсенс Киилерик Мальте 1 5
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Виборг: 42%, Норшеланн: 58%.
  • Фол, нарушение
    97'
    Назначен штрафной. Пострадал Гроннинг Йеппе, его свалил Хансен Мадс.
  • 97'
    Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
  • Желтая карточка
    96'
    Рефери не любит споров - именно за это Ernest Nuamah сейчас получил желтую
  • 96'
    Удар от ворот произведет Виборг
  • 96'
    Шанс! Ibrahim Osman из команды Норшеланн пробил головой, но мимо
  • 96'
    Асконе Рокко из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 95'
    Контроль мяча: Виборг: 42%, Норшеланн: 58%.
  • 95'
    Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
  • Фол, нарушение
    94'
    Судья сигнализирует, что Асконе Рокко из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Жуниор Ренато
  • 93'
    Матч возобновлен
  • 92'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 92'
    Ibrahim Osman из команды Норшеланн наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • Угловой
    92'
    Кристенсен Якоб навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)
    • 91'
      Жуниор Ренато успешно блокирует удар.
    • 91'
      Асконе Рокко нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Угловой
      91'
      Кристенсен Якоб навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 90'
      Контроль мяча: Виборг: 42%, Норшеланн: 58%.
    • 90'
      Жамбурек Ян из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      89'
      Судья сигнализирует, что Кристенсен Якоб из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Гроннинг Йеппе
    • 89'
      Тактическая замена. Даниэль Свенссон уходит с поля и его заменяет Ibrahim Osman
    • 89'
      Тактическая замена. Ибрагим Саид уходит с поля и его заменяет Оливер Бундгар Кристенсен
    • 87'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 87'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 86'
      Жамбурек Ян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 85'
      Контроль мяча: Виборг: 43%, Норшеланн: 57%.
    • 85'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 84'
      Асконе Рокко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 84'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 83'
      Фагир Вахид выиграл воздушное противоборство у Бюрги Николас.
    • 82'
      Тактическая замена. Мохаммед Диоманд уходит с поля и его заменяет Фагир Вахид
    • 81'
      Контроль мяча: Виборг: 44%, Норшеланн: 56%.
    • 80'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 80'
      Ибрагим Саид пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем
    • 80'
      Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 80'
      Виборг контролирует мяч.
    • 79'
      Ernest Nuamah пробует нанести удар издали, но Лукас Лунд Педерсен держит все под контролем
    • 79'
      Ernest Nuamah выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 78'
      Бюрги Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 78'
      Виборг контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      77'
      Бидструп Мадс наказан за толчок Жуниор Ренато
    • 77'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      76'
      Ernest Nuamah наказан за толчок Залетел Жан
    • 76'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 75'
      Залетел Жан выиграл воздушное противоборство у Ernest Nuamah.
    • 75'
      Залетел Жан из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 75'
      Контроль мяча: Виборг: 44%, Норшеланн: 56%.
    • 74'
      Хансен Киан успешно блокирует удар.
    • 74'
      Жамбурек Ян нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 74'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 72'
      Виборг контролирует мяч.
    • 71'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 71'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Офсайд
      71'
      Жуниор Ренато из команды Виборг в офсайде
    • 70'
      Виборг начинает контратаку
    • 70'
      Тактическая замена. Сёндергаард Мадс уходит с поля и его заменяет Жамбурек Ян
    • 70'
      Контроль мяча: Виборг: 46%, Норшеланн: 54%.
    • Травма, повреждение
      69'
      Anton Gaaei на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 69'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 69'
      Anton Gaaei выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 68'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 67'
      Бидструп Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 66'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 66'
      Контроль мяча: Виборг: 46%, Норшеланн: 54%.
    • 65'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 64'
      Виборг контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      64'
      Anton Gaaei наказан за толчок Мохаммед Диоманд
    • 64'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 62'
      Бюрги Николас нанес удар головой, но Андреас Хансен спокойно отбил мяч.
    • 62'
      Леманс Клинт из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      61'
      Хансен Киан наказан за толчок Вестергорд Магнус
    • 61'
      Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 60'
      Контроль мяча: Виборг: 46%, Норшеланн: 54%.
    • Фол, нарушение
      60'
      Судья сигнализирует, что Даниэль Свенссон из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Ибрагим Саид
    • 60'
      Тактическая замена. Марксен Эрик уходит с поля и его заменяет Хансен Мадс
    • 60'
      Тактическая замена. Хансен Эмилиано уходит с поля и его заменяет Беньямин Нюгрен
    • 59'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 59'
      ШТАНГА! Так было близко к голу - Вестергорд Магнус нанес удар в каркас ворот!
    • 59'
      Хансен Киан ошибается в защите.
    • 59'
      Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 58'
      Леманс Клинт из команды Виборг наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 58'
      Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 58'
      Залетел Жан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 58'
      Бюрги Николас из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 57'
      Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 56'
      Контроль мяча: Виборг: 48%, Норшеланн: 52%.
    • Описание гола
      55'
      Г О О О О Л - Бюрги Николас первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!
    • Угловой
      55'
      Леманс Клинт из команды Виборг подал угловой справа.
    • 54'
      Марксен Эрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 54'
      Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 54'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 53'
      Виборг контролирует мяч.
    • 51'
      Адамо Нагало из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 51'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 50'
      Контроль мяча: Виборг: 47%, Норшеланн: 53%.
    • 50'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 50'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Офсайд
      49'
      Ernest Nuamah из команды Норшеланн в офсайде
    • 49'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      Оооо... вот это был удар! Ernest Nuamah должен был забить с этой позиции.
    • Офсайд
      48'
      Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн в офсайде
    • 48'
      ШТАНГА! Так было близко к голу - Ernest Nuamah нанес удар в каркас ворот!
    • 48'
      Мохаммед Диоманд создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 47'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 47'
      Бидструп Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Виборг контролирует мяч.
    • 46'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Anton Gaaei выиграл воздушное противоборство у Бидструп Мадс.
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Контроль мяча: Виборг: 46%, Норшеланн: 54%.
    • 47'
      Даниэль Свенссон из команды Норшеланн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • Угловой
      47'
      Кристенсен Якоб из команды Норшеланн подал угловой справа.
    • 46'
      Бюрги Николас из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 46'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 45'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 45'
      Адамо Нагало выиграл воздушное противоборство у Жуниор Ренато.
    • 45'
      Контроль мяча: Виборг: 46%, Норшеланн: 54%.
    • Фол, нарушение
      44'
      Судья сигнализирует, что Адамо Нагало из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Жуниор Ренато
    • 44'
      Бюрги Николас из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 44'
      Anton Gaaei из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 43'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 43'
      Залетел Жан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 43'
      Сёндергаард Мадс нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 42'
      Марксен Эрик из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 42'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 41'
      Виборг контролирует мяч.
    • 41'
      Виборг контролирует мяч.
    • 41'
      Педерсен Лукас Лунд из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 40'
      Контроль мяча: Виборг: 46%, Норшеланн: 54%.
    • 40'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 39'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 39'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 38'
      Леманс Клинт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 38'
      Залетел Жан из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 37'
      Вилладсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 37'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 37'
      Бюрги Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 36'
      Бюрги Николас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 36'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 36'
      Хансен Эмилиано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Офсайд
      35'
      Ernest Nuamah из команды Норшеланн в офсайде
    • 35'
      Контроль мяча: Виборг: 47%, Норшеланн: 53%.
    • 35'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 34'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 33'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 33'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 32'
      Виборг контролирует мяч.
    • 31'
      Хорошую попытку сделал Мохаммед Диоманд. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 31'
      Хансен Эмилиано пробует нанести удар издали, но Лукас Лунд Педерсен держит все под контролем
    • 31'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 31'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 31'
      Контроль мяча: Виборг: 52%, Норшеланн: 48%.
    • 30'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 29'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 28'
      Бидструп Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 28'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 27'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 27'
      Марксен Эрик выиграл воздушное противоборство у Anton Gaaei.
    • Фол, нарушение
      27'
      Судья сигнализирует, что Ибрагим Саид из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Марксен Эрик
    • Желтая карточка
      26'
      Бидструп Мадс получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • Фол, нарушение
      25'
      Кристенсен Якоб наказан за толчок Гроннинг Йеппе
    • 25'
      Контроль мяча: Виборг: 50%, Норшеланн: 50%.
    • 25'
      Педерсен Лукас Лунд из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 24'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 24'
      Виборг контролирует мяч.
    • 23'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      22'
      Ибрагим Саид из команды Виборг заходит слишком далеко, он валит Марксен Эрик.
    • 22'
      Педерсен Лукас Лунд из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      Кристенсен Якоб нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 22'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 21'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Anton Gaaei из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Контроль мяча: Виборг: 54%, Норшеланн: 46%.
    • Фол, нарушение
      19'
      Anton Gaaei из команды Виборг опасно и грубо сыграл. Мохаммед Диоманд пострадал.
    • 19'
      Виборг контролирует мяч.
    • 18'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 17'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 17'
      Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 16'
      Контроль мяча: Виборг: 48%, Норшеланн: 52%.
    • 16'
      Виборг контролирует мяч.
    • 15'
      Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 14'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 14'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 12'
      Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 12'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      11'
      Вилладсен Оливер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • Фол, нарушение
      10'
      Безумный фол. Аниембе Даниэль грубо играет против соперника. Пострадал Вилладсен Оливер
    • 10'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 9'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 9'
      Леманс Клинт нанес удар чуть мимо. Близко!
    • 9'
      Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 9'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 8'
      Кристенсен Якоб из команды Норшеланн наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 8'
      Вилладсен Оливер выиграл воздушное противоборство у Леманс Клинт.
    • 8'
      Леманс Клинт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 7'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      6'
      Гроннинг Йеппе наказан за толчок Хансен Эмилиано
    • 5'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 5'
      Контроль мяча: Виборг: 50%, Норшеланн: 50%.
    • 5'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 4'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 4'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 3'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 2'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 2'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 1'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Норшеланн начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Energi Viborg Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Виборг 1:0 Нордшелланн онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     