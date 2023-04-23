Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Тактическая замена. Ибрагим Саид уходит с поля и его заменяет Оливер Бундгар Кристенсен

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

87' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Жамбурек Ян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Норшеланн контролирует мяч.

84' Асконе Рокко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Норшеланн контролирует мяч.

82' Тактическая замена. Мохаммед Диоманд уходит с поля и его заменяет Фагир Вахид

80' Норшеланн пытается что-то создать.

80' Ибрагим Саид пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем

80' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Ernest Nuamah пробует нанести удар издали, но Лукас Лунд Педерсен держит все под контролем

79' Ernest Nuamah выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Бюрги Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Норшеланн пытается что-то создать.

74' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Anton Gaaei на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Anton Gaaei выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Норшеланн контролирует мяч.

67' Бидструп Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Норшеланн контролирует мяч.

64' Anton Gaaei наказан за толчок Мохаммед Диоманд

64' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Бюрги Николас нанес удар головой, но Андреас Хансен спокойно отбил мяч.

62' Леманс Клинт из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

61' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Судья сигнализирует, что Даниэль Свенссон из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Ибрагим Саид

59' Удар от ворот произведет Норшеланн

59' ШТАНГА! Так было близко к голу - Вестергорд Магнус нанес удар в каркас ворот!

59' Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

58' Леманс Клинт из команды Виборг наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

58' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Залетел Жан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Г О О О О Л - Бюрги Николас первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

54' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Адамо Нагало из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

51' Удар от ворот произведет Виборг

50' Норшеланн контролирует мяч.

50' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Ernest Nuamah из команды Норшеланн в офсайде

49' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Оооо... вот это был удар! Ernest Nuamah должен был забить с этой позиции.

48' Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн в офсайде

48' ШТАНГА! Так было близко к голу - Ernest Nuamah нанес удар в каркас ворот!

48' Мохаммед Диоманд создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Бидструп Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Anton Gaaei выиграл воздушное противоборство у Бидструп Мадс