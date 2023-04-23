Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Исаксен Густав навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Хорсенс

45' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Джеймс Гомес ослабляет давление, выбив мяч.

44' Удар от ворот произведет Хорсенс

43' Удар от ворот произведет Хорсенс

43' Далсгор Хенрик из команды Митьюлланд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

41' Геммер Йонас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Джеймс Гомес из команды Хорсенс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

40' Олссон Кристоффер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Хорсенс совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Удар от ворот произведет Митьюлланд

37' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Джеймс Гомес из команды Хорсенс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

36' Йенсен Магнус получает желтую карточку за неспортивное поведение

36' Геммер Йонас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Делач Матей взял и забрал мяч на выходе

33' Матч возобновлен

32' Брумадо Жуниор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Жуниньо из команды Митьюлланд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

30' Крузе Давид навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Хорсенс совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Серенсен Оливер из команды Митьюлланд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

27' Крузе Давид - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

27' Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Хорсенс совершает вбрасывание на половине поля противника

25' ШТАНГА! Так было близко к голу - Андерс К. Якобсен нанес удар в каркас ворот!

24' Хорсенс совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Хорсенс совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Олссон Кристоффер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Хорсенс совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Опондо Мозес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Emiliano Martinez выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Делач Матей взял и забрал мяч на выходе

17' Хорсенс совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Удар от ворот произведет Хорсенс

15' Джеймс Гомес из команды Хорсенс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

15' Джеймс Гомес из команды Хорсенс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

15' Исаксен Густав навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

14' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Митьюлланд пробьет пенальти!

14' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

13' Жуниньо из команды Митьюлланд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

12' Томас Сантос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Удар от ворот произведет Хорсенс

11' Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Г О О О О Л - Джеймс Гомес уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

10' ШТАНГА! Так было близко к голу - Исаксен Густав нанес удар в каркас ворот!

9' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Йенсен Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Удар от ворот произведет Хорсенс

6' Брумадо Жуниор из команды Митьюлланд не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

6' Исаксен Густав из команды Митьюлланд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

5' Хорсенс совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Олссон Кристоффер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Удар от ворот произведет Хорсенс

4' Оооо... вот это был удар! Исаксен Густав должен был забить с этой позиции.

4' Исаксен Густав оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Джеймс Гомес из команды Хорсенс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

1' Хорсенс совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Хорсенс начинает с центра поля