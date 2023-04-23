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  5. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Lasse Graagaard
Хорсенс
0:1
Второй тайм: 59'
Митьюлланд
0'
0:1
9' Гол в свои ворота
Гомес Джеймс
27' Желтая карточка
Крузе Давид
36' Желтая карточка
Йенсен Магнус

Ход матча

9'
0:1
Гомес Джеймс
27'
Крузе Давид
 
36'
Йенсен Магнус
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 2
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 167 Количество передач 161
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Хорсенс
Ничья
Митьюлланд
5.00
5.40
1.83
Все Коэффициенты
1
Делач
Матей
21
Гомес
Джеймс
4
Киилерик
Мальте
3
Йенсен
Магнус
18
Thomas
Santos
14
Геммер
Йонас
23
Крузе
Давид
17
Лассен
Миккель
6
Опондо
Мозес
9
Anders
Jacobsen
II
27
Джаст
Элайджа
1
Лоссль
Йонас
14
Далсгор
Хенрик
4
Гартенманн
Стефан
73
Жуниньо
29
Паулиньо
VI
24
Серенсен
Оливер
5
Мартинес
Эмилиано
37
Гигович
Армин
8
Олссон
Кристоффер
74
Брумадо
Жуниор
11
Исаксен
Густав
Хорсенс
3-4-3
Митьюлланд
4-3-1-2

История личных встреч

Хорсенс
Митьюлланд

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
87.5%
2 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

25 матчей

4%
96%
0 побед 1 ничья 24 победы

Первый тайм

28%
72%
0 побед 7 ничьих 17 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 5 ничьих 19 побед

33 матча

12.1%
15.2%
72.7%
4 победы 5 ничьих 24 победы

Первый тайм

6.1%
42.4%
51.5%
2 победы 14 ничьих 17 побед

Второй тайм

21.2%
21.2%
57.6%
7 побед 7 ничьих 19 побед

История матчей

СД
2:1
СД
3:3
СД
1:0
СД
2:2
СД
0:1
СД
0:2
СД
1:3
СД
3:0
СД
1:0
СД
0:1
СД
0:2
СД
4:2
ТМК
0:1
СД
1:5
СД
5:2
ТМК
0:2
ТМК
4:2
СД
5:2
СД
0:2
СД
2:2
ММ(
1:0
СД
2:1
СЛ
4:1
СЛ
1:0
СЛ
1:0
ТМС
1:2
СЛ
0:2
СЛ
0:2
СЛ
2:3
СЛ
3:1
СЛ
2:1
СЛ
1:1
СЛ
1:1

Голы

Всего голов

16
15

Голов в среднем за матч

0.94
0.94

Среднее время на гол

95
96

Всего голов

37
35

Голов в среднем за матч

2.31
2.06

Среднее время на гол

38
43

Всего голов

53
50

Голов в среднем за матч

1.61
1.52

Тотал матчей

2.5
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
17
Больше 52%
Меньше 48%
16
12
Больше 36%
Меньше 64%
21
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
31

Среднее время на гол

56
59

Бомбардиры внутри турнира

Хорсенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Anders Jacobsen II 6 (1) 0.23
Сигурдарсон Арон 6 (4) 0.23
Мусонда Лубамба 3 0.12
Thomas Santos 3 0.12
Йенсен Магнус 3 0.12
Опондо Мозес 2 0.08
Макиенок Симон 1 0.04
Геммер Йонас 1 0.04
Лассен Миккель 1 0.04
Гомес Джеймс 1 0.04
Крузе Давид 0 0
Джаст Элайджа 0 0
Тенгстедт Каспер 0 0
Митьюлланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исаксен Густав 10 0.38
Дрейер Андерс 8 (1) 0.31
Феррейра Эвандер 4 (3) 0.15
Олссон Кристоффер 3 0.12
Систо Пионе 3 0.12
Каба Сори 2 0.08
Симсир Араль 1 0.04
Дюр Николас 1 0.04
Жуниньо 1 0.04
Гартенманн Стефан 1 0.04
Чилуфя Эдвард 1 0.04
Ашур Имам 1 0.04
Фредерик Хейсельберг 1 0.04
Святченко Эрик 0 0
Андерссон Йоэль 0 0
Шарлес 0 0
Далсгор Хенрик 0 0
Паулиньо VI 0 0

Карточки

Хорсенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Киилерик Мальте 5 1
Йенсен Магнус 6 0
Сигурдарсон Арон 5 0
Гомес Джеймс 3 1
Геммер Йонас 4 0
Мусонда Лубамба 4 0
Крузе Давид 4 0
Лассен Миккель 3 0
Людвиг Александр 1 1
Джанус Драчманн 2 0
Делач Матей 2 0
Anders Jacobsen II 2 0
Опондо Мозес 2 0
Thomas Santos 2 0
Джаст Элайджа 2 0
Samson Iyede 1 0
Тенгстедт Каспер 1 0
Marcus Hannesbo 1 0
Митьюлланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Святченко Эрик 6 0
Тюкосен Мадс 6 0
Феррейра Эвандер 4 0
Далсгор Хенрик 2 1
Брумадо Жуниор 2 1
Олссон Кристоффер 3 0
Гартенманн Стефан 3 0
Каба Сори 3 0
Исаксен Густав 3 0
Паулиньо VI 3 0
Жуниньо 1 1
Лоссль Йонас 2 0
Андерссон Йоэль 2 0
Рафаэль Онедика 2 0
Дрейер Андерс 1 0
Шарлес 1 0
Дюр Николас 1 0
Гигович Армин 1 0
Серенсен Оливер 1 0
Фредерик Хейсельберг 1 0
Бак Виктор 1 0
Сельмани Астрит 1 0

Результаты матчей

Хорсенс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Митьюлланд
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

7
11
Хорсенс
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Митьюлланд
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

20
13

Волевые поражения

4
8
Хорсенс
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (10)
36% (9)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
36% (9)
24% (6)
Митьюлланд
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (11)
44% (11)
12% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
32% (8)
24% (6)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

25
15

Волевые поражения

11
19

Голы по времени матча

Забито

18
26
7 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 8
17 Не забивали 15
2
11%
8
31%
1-15
2
11%
3
12%
16-30
3
17%
3
12%
31-45
5
28%
3
12%
46-60
1
6%
6
23%
61-75
5
28%
3
12%
76-90

Пропущено

24
13
14 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
5
21%
1
8%
1-15
5
21%
1
8%
16-30
4
17%
4
31%
31-45
5
21%
2
15%
46-60
3
13%
1
8%
61-75
2
8%
4
31%
76-90

Забито

9
11
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
17 Не забивали 16
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
18%
16-30
1
11%
2
18%
31-45
1
11%
4
36%
46-60
3
33%
1
9%
61-75
1
11%
2
18%
76-90

Пропущено

22
18
11 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
2
9%
0
0%
1-15
6
27%
4
22%
16-30
3
14%
4
22%
31-45
5
23%
4
22%
46-60
3
14%
2
11%
61-75
3
14%
4
22%
76-90

Забито

27
37
11 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 11
9 Не забивали 6
3
11%
8
22%
1-15
4
15%
5
14%
16-30
4
15%
5
14%
31-45
6
22%
7
19%
46-60
4
15%
7
19%
61-75
6
22%
5
14%
76-90

Пропущено

46
31
25 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 17
17 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 18
7
15%
1
3%
1-15
11
24%
5
16%
16-30
7
15%
8
26%
31-45
10
22%
6
19%
46-60
6
13%
3
10%
61-75
5
11%
8
26%
76-90

Результаты последних матчей

Хорсенс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Люнгбю - Хорсенс 2:1 Силькеборг - Хорсенс 1:2 Хорсенс - Ольборг 0:4 Люнгбю - Хорсенс 1:1
Хорсенс - Копенгаген 1:4 Орхус - Хорсенс 2:0 Хорсенс - Виборг 0:3 Брондбю - Хорсенс 5:2 Хорсенс - Кальмар 2:1 Заря - Хорсенс 0:0 Партизан - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Ольборг 2:2 Хорсенс - Хобро 1:1 РБ Лейпциг - Хорсенс 2:1 Орхус - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Оденсе 3:3 Вайле - Хорсенс 1:0 Хорсенс - Раннерс 5:1 Нордшелланн - Хорсенс 2:0 Хорсенс - Силькеборг 3:2
Митьюлланд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Митьюлланд - Ольборг 1:1 Митьюлланд - Люнгбю 1:0 Оденсе - Митьюлланд 1:3 Силькеборг - Митьюлланд 3:3
Митьюлланд - Люнгбю 1:3 Ольборг - Митьюлланд 0:0 Митьюлланд - Брондбю 0:1 Митьюлланд - Спортинг Л 0:4 Виборг - Митьюлланд 0:4 Спортинг Л - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Эльфсборг 1:1 Митьюлланд - Ульсан Хёндэ 1:0 Митьюлланд - Оденсе 4:2 Санкт-Паули - Митьюлланд 0:0 Раннерс - Митьюлланд 0:0 Виборг - Митьюлланд 3:1 Митьюлланд - Нордшелланн 0:0 Митьюлланд - Штурм 2:0 Митьюлланд - Оденсе 1:2 Лацио - Митьюлланд 2:1

Результаты матчей

Хорсенс
Митьюлланд

Точный счет

3:3
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%

Точный счет

2:1
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
3:3
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
4 раза 33%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

2:1
5 раз 20%
1:0
4 раза 16%
0:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 20%
0:0
3 раза 12%
0:2
3 раза 12%
1:3
3 раза 12%
3:3
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 36%
1
9 раз 36%
2
3 раза 12%
3
3 раза 12%
5
1 раз 4%
1
10 раз 40%
0
6 раз 24%
3
4 раза 16%
2
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Хорсенс
Митьюлланд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
9
4
5
7
1.5
2
11
4
8
2.5
1
11
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
10
2
2
11
1.5
7
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
9
0.5
Больше Меньше
19
6
7
18
1.5
9
16
4
21
2.5
6
19
1
24
3.5
2
23
1
24
4.5
1
24

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 25 15 3 7 49 - 25 48
2.
Нордшелланн
 0:1 26 13 8 5 42 - 25 47
3.
Виборг
 1:0 26 12 7 7 37 - 28 43
4.
Орхус
 25 11 6 8 28 - 22 39
5.
Раннерс
 25 9 10 6 31 - 32 37
6.
Брондбю
 25 9 6 10 34 - 39 33

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 1:0 26 9 11 6 38 - 31 38
2.
Оденсе
 25 9 7 9 33 - 43 34
3.
Силькеборг
 26 8 7 11 38 - 42 31
4.
Хорсенс
 0:1 26 7 5 14 29 - 45 26
5.
Люнгбю
 25 4 8 13 24 - 39 20
6.
Ольборг
 26 4 8 14 27 - 39 20

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 0:1 12 9 2 1 26 - 12 29
2.
Копенгаген
 13 9 2 2 26 - 10 29
3.
Виборг
 1:0 13 6 5 2 17 - 14 23
4.
Брондбю
 13 6 3 4 21 - 21 21
5.
Раннерс
 13 6 3 4 14 - 14 21
6.
Орхус
 12 5 4 3 16 - 12 19

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 13 5 3 5 21 - 22 18
2.
Оденсе
 13 5 3 5 16 - 19 18
3.
Хорсенс
 0:1 13 5 3 5 19 - 24 18
4.
Митьюлланд
 1:0 13 3 4 6 11 - 18 13
5.
Люнгбю
 13 2 6 5 12 - 20 12
6.
Ольборг
 12 1 5 6 9 - 16 8

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 1:0 13 6 2 5 20 - 14 20
2.
Орхус
 13 6 2 5 12 - 10 20
3.
Копенгаген
 12 6 1 5 23 - 15 19
4.
Нордшелланн
 0:1 14 4 6 4 16 - 13 18
5.
Раннерс
 12 3 7 2 17 - 18 16
6.
Брондбю
 12 3 3 6 13 - 18 12

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 1:0 13 6 7 0 27 - 13 25
2.
Оденсе
 12 4 4 4 17 - 24 16
3.
Силькеборг
 13 3 4 6 17 - 20 13
4.
Ольборг
 14 3 3 8 18 - 23 12
5.
Люнгбю
 12 2 2 8 12 - 19 8
6.
Хорсенс
 0:1 13 2 2 9 10 - 21 8

Топ бомбардиров
Орхус Мортенсен Патрик 13 (1)
Копенгаген Классон Виктор 10 (4)
Митьюлланд Исаксен Густав 10 (2)
Силькеборг Адамсен Тонни 10 (1)
Нордшелланн Скьеллеруп Андреас 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Орхус Поульсен Николай 1 8
Нордшелланн Adamo Nagalo 2 4
Нордшелланн Фресе Мартин 7
Ольборг Соуза Аллан II 7
Хорсенс Киилерик Мальте 1 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 54'
      Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 54'
      Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 54'
      Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 53'
      Хорсенс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 53'
      Хорсенс контролирует мяч.
    • 53'
      Матч возобновлен
    • 52'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 52'
      Хорсенс контролирует мяч.
    • 52'
      Митьюлланд контролирует мяч.
    • 51'
      Йенсен Магнус из команды Хорсенс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 50'
      Хорсенс пытается что-то создать.
    • 50'
      Далсгор Хенрик из команды Митьюлланд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      50'
      Крузе Давид навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 49'
      Брумадо Жуниор ослабляет давление, выбив мяч.
    • 49'
      Хорсенс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 49'
      Олссон Кристоффер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 49'
      Хорсенс пытается что-то создать.
    • 48'
      Жуниньо из команды Митьюлланд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 48'
      Хорсенс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      Хорсенс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      Андерс К. Якобсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Хорсенс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Брумадо Жуниор выиграл воздушное противоборство у Йенсен Магнус.
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nordstern Arena Horsens. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Хорсенс
    Ничья
    Митьюлланд
    5.00
    5.40
    1.83
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Хорсенс 0:1 Митьюлланд онлайн

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