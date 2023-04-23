Тур: 26. Стадион: Nordstern Arena Horsens. Главный судья: Lasse Graagaard
0:1
Второй тайм: 59'
0'
0:1
9' Гол в свои воротаГомес Джеймс
27' Желтая карточкаКрузе Давид
36' Желтая карточкаЙенсен Магнус
Ход матча
9'
0:1
27'
36'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 0
-
5 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 2
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
167 Количество передач 161
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
21
Гомес
Джеймс
14
Геммер
Йонас
23
Крузе
Давид
73
Жуниньо
29
Паулиньо
VI
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Гомес ДжеймсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Геммер ЙонасПолузащитник
-
23 Крузе ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
26 Samson Iyede
-
28 Alagie Saine
-
-
Главный тренер: Аскоу Йенс Бертель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
73 ЖуниньоЗащитник
-
29 Паулиньо VIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Угбо МаркВратарь
-
17 Тюкосен МадсЗащитник
-
55 Бак ВикторЗащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
-
58 Симсир АральПолузащитник
-
10 Ашур ИмамНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Хорсенс
Митьюлланд
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
87.5%
2 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед
25 матчей
4%
96%
0 побед 1 ничья 24 победы
Первый тайм
28%
72%
0 побед 7 ничьих 17 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 5 ничьих 19 побед
33 матча
12.1%
15.2%
72.7%
4 победы 5 ничьих 24 победы
Первый тайм
6.1%
42.4%
51.5%
2 победы 14 ничьих 17 побед
Второй тайм
21.2%
21.2%
57.6%
7 побед 7 ничьих 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
15
Голов в среднем за матч
0.94
0.94
Среднее время на гол
95
96
Всего голов
37
35
Голов в среднем за матч
2.31
2.06
Среднее время на гол
38
43
Всего голов
53
50
Голов в среднем за матч
1.61
1.52
Тотал матчей
2.5
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
17
Больше 52%
Меньше 48%
16
12
Больше 36%
Меньше 64%
21
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
Среднее время на гол
56
59
Бомбардиры внутри турнира
Хорсенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Anders Jacobsen II
|6 (1)
|0.23
|Сигурдарсон Арон
|6 (4)
|0.23
|Мусонда Лубамба
|3
|0.12
|Thomas Santos
|3
|0.12
|Йенсен Магнус
|3
|0.12
|Опондо Мозес
|2
|0.08
|Макиенок Симон
|1
|0.04
|Геммер Йонас
|1
|0.04
|Лассен Миккель
|1
|0.04
|Гомес Джеймс
|1
|0.04
|Крузе Давид
|0
|0
|Джаст Элайджа
|0
|0
|Тенгстедт Каспер
|0
|0
Митьюлланд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исаксен Густав
|10
|0.38
|Дрейер Андерс
|8 (1)
|0.31
|Феррейра Эвандер
|4 (3)
|0.15
|Олссон Кристоффер
|3
|0.12
|Систо Пионе
|3
|0.12
|Каба Сори
|2
|0.08
|Симсир Араль
|1
|0.04
|Дюр Николас
|1
|0.04
|Жуниньо
|1
|0.04
|Гартенманн Стефан
|1
|0.04
|Чилуфя Эдвард
|1
|0.04
|Ашур Имам
|1
|0.04
|Фредерик Хейсельберг
|1
|0.04
|Святченко Эрик
|0
|0
|Андерссон Йоэль
|0
|0
|Шарлес
|0
|0
|Далсгор Хенрик
|0
|0
|Паулиньо VI
|0
|0
Карточки
Хорсенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Киилерик Мальте
|5
|1
|Йенсен Магнус
|6
|0
|Сигурдарсон Арон
|5
|0
|Гомес Джеймс
|3
|1
|Геммер Йонас
|4
|0
|Мусонда Лубамба
|4
|0
|Крузе Давид
|4
|0
|Лассен Миккель
|3
|0
|Людвиг Александр
|1
|1
|Джанус Драчманн
|2
|0
|Делач Матей
|2
|0
|Anders Jacobsen II
|2
|0
|Опондо Мозес
|2
|0
|Thomas Santos
|2
|0
|Джаст Элайджа
|2
|0
|Samson Iyede
|1
|0
|Тенгстедт Каспер
|1
|0
|Marcus Hannesbo
|1
|0
Митьюлланд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Святченко Эрик
|6
|0
|Тюкосен Мадс
|6
|0
|Феррейра Эвандер
|4
|0
|Далсгор Хенрик
|2
|1
|Брумадо Жуниор
|2
|1
|Олссон Кристоффер
|3
|0
|Гартенманн Стефан
|3
|0
|Каба Сори
|3
|0
|Исаксен Густав
|3
|0
|Паулиньо VI
|3
|0
|Жуниньо
|1
|1
|Лоссль Йонас
|2
|0
|Андерссон Йоэль
|2
|0
|Рафаэль Онедика
|2
|0
|Дрейер Андерс
|1
|0
|Шарлес
|1
|0
|Дюр Николас
|1
|0
|Гигович Армин
|1
|0
|Серенсен Оливер
|1
|0
|Фредерик Хейсельберг
|1
|0
|Бак Виктор
|1
|0
|Сельмани Астрит
|1
|0
Результаты матчей
Хорсенс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Митьюлланд
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
7
11
Хорсенс
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Митьюлланд
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
20
13
Волевые поражения
4
8
Хорсенс
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (10)
36% (9)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
36% (9)
24% (6)
Митьюлланд
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (11)
44% (11)
12% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
32% (8)
24% (6)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
25
15
Волевые поражения
11
19
Голы по времени матча
Забито
18
26
7 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 8
17 Не забивали 15
2
11%
8
31%
1-15
2
11%
3
12%
16-30
3
17%
3
12%
31-45
5
28%
3
12%
46-60
1
6%
6
23%
61-75
5
28%
3
12%
76-90
Пропущено
24
13
14 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
5
21%
1
8%
1-15
5
21%
1
8%
16-30
4
17%
4
31%
31-45
5
21%
2
15%
46-60
3
13%
1
8%
61-75
2
8%
4
31%
76-90
Забито
9
11
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
17 Не забивали 16
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
18%
16-30
1
11%
2
18%
31-45
1
11%
4
36%
46-60
3
33%
1
9%
61-75
1
11%
2
18%
76-90
Пропущено
22
18
11 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
2
9%
0
0%
1-15
6
27%
4
22%
16-30
3
14%
4
22%
31-45
5
23%
4
22%
46-60
3
14%
2
11%
61-75
3
14%
4
22%
76-90
Забито
27
37
11 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 11
9 Не забивали 6
3
11%
8
22%
1-15
4
15%
5
14%
16-30
4
15%
5
14%
31-45
6
22%
7
19%
46-60
4
15%
7
19%
61-75
6
22%
5
14%
76-90
Пропущено
46
31
25 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 17
17 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 18
7
15%
1
3%
1-15
11
24%
5
16%
16-30
7
15%
8
26%
31-45
10
22%
6
19%
46-60
6
13%
3
10%
61-75
5
11%
8
26%
76-90
Результаты последних матчей
Хорсенс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Люнгбю - Хорсенс 2:1 Силькеборг - Хорсенс 1:2 Хорсенс - Ольборг 0:4 Люнгбю - Хорсенс 1:1
Хорсенс - Копенгаген 1:4 Орхус - Хорсенс 2:0 Хорсенс - Виборг 0:3 Брондбю - Хорсенс 5:2 Хорсенс - Кальмар 2:1 Заря - Хорсенс 0:0 Партизан - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Ольборг 2:2 Хорсенс - Хобро 1:1 РБ Лейпциг - Хорсенс 2:1 Орхус - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Оденсе 3:3 Вайле - Хорсенс 1:0 Хорсенс - Раннерс 5:1 Нордшелланн - Хорсенс 2:0 Хорсенс - Силькеборг 3:2
Митьюлланд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Митьюлланд - Ольборг 1:1 Митьюлланд - Люнгбю 1:0 Оденсе - Митьюлланд 1:3 Силькеборг - Митьюлланд 3:3
Митьюлланд - Люнгбю 1:3 Ольборг - Митьюлланд 0:0 Митьюлланд - Брондбю 0:1 Митьюлланд - Спортинг Л 0:4 Виборг - Митьюлланд 0:4 Спортинг Л - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Эльфсборг 1:1 Митьюлланд - Ульсан Хёндэ 1:0 Митьюлланд - Оденсе 4:2 Санкт-Паули - Митьюлланд 0:0 Раннерс - Митьюлланд 0:0 Виборг - Митьюлланд 3:1 Митьюлланд - Нордшелланн 0:0 Митьюлланд - Штурм 2:0 Митьюлланд - Оденсе 1:2 Лацио - Митьюлланд 2:1
Результаты матчей
Хорсенс
Митьюлланд
Точный счет
3:3
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
Точный счет
2:1
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
3:3
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
4 раза 33%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
2:1
5 раз 20%
1:0
4 раза 16%
0:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 20%
0:0
3 раза 12%
0:2
3 раза 12%
1:3
3 раза 12%
3:3
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 36%
1
9 раз 36%
2
3 раза 12%
3
3 раза 12%
5
1 раз 4%
1
10 раз 40%
0
6 раз 24%
3
4 раза 16%
2
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Хорсенс
Митьюлланд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
94
57
211
48
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
102
211
75
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
169
Больше Меньше
196
718
916
421
619
124
223
124
124
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|15
|3
|7
|49 - 25
|48
|2.
|0:1
|26
|13
|8
|5
|42 - 25
|47
|3.
|1:0
|26
|12
|7
|7
|37 - 28
|43
|4.
|25
|11
|6
|8
|28 - 22
|39
|5.
|25
|9
|10
|6
|31 - 32
|37
|6.
|25
|9
|6
|10
|34 - 39
|33
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|26
|9
|11
|6
|38 - 31
|38
|2.
|25
|9
|7
|9
|33 - 43
|34
|3.
|26
|8
|7
|11
|38 - 42
|31
|4.
|0:1
|26
|7
|5
|14
|29 - 45
|26
|5.
|25
|4
|8
|13
|24 - 39
|20
|6.
|26
|4
|8
|14
|27 - 39
|20
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|12
|9
|2
|1
|26 - 12
|29
|2.
|13
|9
|2
|2
|26 - 10
|29
|3.
|1:0
|13
|6
|5
|2
|17 - 14
|23
|4.
|13
|6
|3
|4
|21 - 21
|21
|5.
|13
|6
|3
|4
|14 - 14
|21
|6.
|12
|5
|4
|3
|16 - 12
|19
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|5
|3
|5
|21 - 22
|18
|2.
|13
|5
|3
|5
|16 - 19
|18
|3.
|0:1
|13
|5
|3
|5
|19 - 24
|18
|4.
|1:0
|13
|3
|4
|6
|11 - 18
|13
|5.
|13
|2
|6
|5
|12 - 20
|12
|6.
|12
|1
|5
|6
|9 - 16
|8
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|13
|6
|2
|5
|20 - 14
|20
|2.
|13
|6
|2
|5
|12 - 10
|20
|3.
|12
|6
|1
|5
|23 - 15
|19
|4.
|0:1
|14
|4
|6
|4
|16 - 13
|18
|5.
|12
|3
|7
|2
|17 - 18
|16
|6.
|12
|3
|3
|6
|13 - 18
|12
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|13
|6
|7
|0
|27 - 13
|25
|2.
|12
|4
|4
|4
|17 - 24
|16
|3.
|13
|3
|4
|6
|17 - 20
|13
|4.
|14
|3
|3
|8
|18 - 23
|12
|5.
|12
|2
|2
|8
|12 - 19
|8
|6.
|0:1
|13
|2
|2
|9
|10 - 21
|8
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|13 (1)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|10 (4)
|Митьюлланд
|Исаксен Густав
|10 (2)
|Силькеборг
|Адамсен Тонни
|10 (1)
|Нордшелланн
|Скьеллеруп Андреас
|10 (1)
|Орхус
|Поульсен Николай
|1 8
|Нордшелланн
|Adamo Nagalo
|2 4
|Нордшелланн
|Фресе Мартин
|7
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|7
|Хорсенс
|Киилерик Мальте
|1 5