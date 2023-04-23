Тур: 29. Стадион: Санкт-Якоб Парк.
0'
18' Желтая карточкаБека Исмаил
31' Желтая карточкаОгюстен Жан-Кевин
40' Желтая карточкаSeverin Ottiger
Ход матча
18'
40'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 2
-
1 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
21
Пельмар
Анди
90
Новоа
Уго
19
Малес
Дариан
30
Каде
Антон
22
Лопес
Серхио
46
Бурч
Марко
30
Бека
Исмаил
20
Дорн
Пиус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Пельмар АндиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
90 Новоа УгоПолузащитник
-
19 Малес ДарианПолузащитник
-
30 Каде АнтонПолузащитник
-
22 Лопес СерхиоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Сальви МиркоВратарь
-
15 Адамс КасимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ндой ДанПолузащитник
-
17 Зекири АндиНападающий
-
14 Брэдли ФинкНападающий
-
Главный тренер: Фогель Хайко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
46 Бурч МаркоЗащитник
-
30 Бека ИсмаилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Дорн ПиусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
33 Leny Meyer
-
-
-
Главный тренер: Фрик Марио
История личных встреч
Базель
Люцерн
50 матчей
86%
14%
43 победы 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
66%
20%
14%
33 победы 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
66%
20%
14%
33 победы 10 ничьих 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
68.8%
31.2%
0 побед 11 ничьих 12 побед
Второй тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 16 побед
66 матчей
65.2%
16.7%
18.1%
43 победы 11 ничьих 12 побед
Первый тайм
50%
31.8%
18.2%
33 победы 21 ничья 12 побед
Второй тайм
50%
25.8%
24.2%
33 победы 17 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
76
58
Голов в среднем за матч
2.17
1.87
Среднее время на гол
41
48
Всего голов
39
34
Голов в среднем за матч
1.26
0.97
Среднее время на гол
71
92
Всего голов
115
92
Голов в среднем за матч
1.74
1.39
Тотал матчей
2.5
65
Больше 98%
Меньше 2%
1
54
Больше 82%
Меньше 18%
12
43
Больше 65%
Меньше 35%
23
25
Больше 38%
Меньше 62%
41
13
Больше 20%
Меньше 80%
53
3
Больше 5%
Меньше 95%
63
2
Больше 3%
Меньше 97%
64
1
Больше 2%
Меньше 98%
65
1
Больше 2%
Меньше 98%
65
Среднее время на гол
51
64
Бомбардиры внутри турнира
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Амдуни Зеки
|7 (1)
|0.24
|Зекири Анди
|7
|0.24
|Брэдли Финк
|5
|0.17
|Малес Дариан
|3 (1)
|0.1
|Огюстен Жан-Кевин
|3 (1)
|0.1
|Бургер Ваутер
|3
|0.1
|Ндой Дан
|2
|0.07
|Комас Арнау
|2
|0.07
|Ланг Михаэль
|1
|0.03
|Новоа Уго
|1
|0.03
|Лопес Серхио
|1
|0.03
|Фрай Фабиан
|1 (1)
|0.03
|Джака Таулант
|0
|0
|Адамс Касим
|0
|0
|Миллар Лиам
|0
|0
|Пельмар Анди
|0
|0
|Калафьори Рикардо
|0
|0
|Сене Кали
|0
|0
|Диуф Энди
|0
|0
|Каде Антон
|0
|0
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майер Макс
|10 (5)
|0.34
|Соргич Деян
|6
|0.21
|Дорн Пиус
|3
|0.1
|Шюрпф Паскаль
|3
|0.1
|Фрыдек Мартин
|3
|0.1
|Абубакар-Анкра Асума
|3
|0.1
|Шадер Софьян
|3
|0.1
|Дрэгер Мохамед
|3
|0.1
|Бурч Марко
|3
|0.1
|Белоко Стефан
|2
|0.07
|Яшари Ардон
|1
|0.03
|Гентнер Кристиан
|1
|0.03
|Кадак Якуб
|1
|0.03
|Мбунга-Кимпиока Бенджамин
|1
|0.03
|Бека Исмаил
|0
|0
|Ташар Варол
|0
|0
|Severin Ottiger
|0
|0
|Lars Villiger
|0
|0
Карточки
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бургер Ваутер
|8
|1
|Джака Таулант
|6
|0
|Ндой Дан
|6
|0
|Ланг Михаэль
|4
|1
|Калафьори Рикардо
|5
|0
|Комас Арнау
|5
|0
|Фрай Фабиан
|3
|1
|Огюстен Жан-Кевин
|4
|0
|Адамс Касим
|4
|0
|Хитц Mapвин
|3
|0
|Миллар Лиам
|3
|0
|Пельмар Анди
|3
|0
|Малес Дариан
|3
|0
|Диуф Энди
|3
|0
|Лопес Серхио
|2
|0
|Зекири Анди
|2
|0
|Амдуни Зеки
|1
|0
|Джига Нассер
|1
|0
|Фогель Уго
|1
|0
|Брэдли Финк
|1
|0
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дрэгер Мохамед
|7
|2
|Белоко Стефан
|10
|0
|Симани Денис
|8
|1
|Фрыдек Мартин
|5
|1
|Шадер Софьян
|3
|2
|Бека Исмаил
|6
|0
|Майер Макс
|4
|1
|Яшари Ардон
|4
|1
|Дорн Пиус
|4
|0
|Шюрпф Паскаль
|2
|1
|Мюллер Мариус
|3
|0
|Бурч Марко
|3
|0
|Абубакар-Анкра Асума
|2
|0
|Эмини Лорик
|2
|0
|Severin Ottiger
|2
|0
|Lars Villiger
|2
|0
|Гентнер Кристиан
|1
|0
|Ташар Варол
|1
|0
|Кадак Якуб
|1
|0
|Клиджэ Тибо
|1
|0
|Дьямбу Мамади
|1
|0
|Pascal Loretz
|1
|0
|Luca Jaquez
|1
|0
Результаты матчей
Базель
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Люцерн
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
5
Волевые поражения
7
7
Базель
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Люцерн
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
11
9
Волевые поражения
12
18
Базель
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (12)
43% (12)
14% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
50% (14)
25% (7)
Люцерн
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (8)
43% (12)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
36% (10)
29% (8)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
17
14
Волевые поражения
19
25
Голы по времени матча
Забито
22
24
9 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
4
18%
2
8%
1-15
3
14%
6
25%
16-30
2
9%
3
13%
31-45
3
14%
7
29%
29%
46-60
6
27%
3
13%
61-75
4
18%
3
13%
76-90
Пропущено
16
19
6 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
3
19%
3
16%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
1
6%
5
26%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
2
13%
3
16%
61-75
6
38%
5
26%
76-90
Забито
14
20
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
19 Не забивали 17
1
7%
2
10%
1-15
4
29%
3
15%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
5
36%
3
15%
46-60
2
14%
4
20%
61-75
2
14%
4
20%
76-90
Пропущено
18
19
11 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
3
17%
3
16%
1-15
3
17%
3
16%
16-30
5
28%
3
16%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
7
39%
7
37%
76-90
Забито
36
44
14 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 24
9 Забивали первыми 14
9 Не забивали 6
5
14%
4
9%
1-15
7
19%
9
20%
16-30
2
6%
7
16%
31-45
8
22%
10
23%
46-60
8
22%
7
16%
61-75
6
17%
7
16%
76-90
Пропущено
34
38
17 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 19
15 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 23
6
18%
6
16%
1-15
5
15%
5
13%
16-30
6
18%
8
21%
31-45
2
6%
2
5%
46-60
2
6%
5
13%
61-75
13
38%
12
32%
76-90
Результаты последних матчей
Базель
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ницца - Базель 1:2 Базель - Янг Бойз 1:1 Базель - Ницца 2:2 Цюрих - Базель 1:1
Базель - Янг Бойз 2:4 Базель - Винтертур 2:0 Янг Бойз - Базель 3:0 Слован Братислава - Базель 2:2 Базель - Санкт-Галлен 1:1 Базель - Слован Братислава 2:2 Люцерн - Базель 0:1 Санкт-Галлен - Базель 1:2 Лугано - Базель 2:2 Базель - Трабзонспор 2:0 Базель - Серветт 2:2 Трабзонспор - Базель 1:0 Базель - Сьон 3:1 Грасcхоппер - Базель 1:0 Грасcхоппер - Базель 3:5 Базель - Люцерн 2:3
Люцерн
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Люцерн - Цюрих 4:1 Винтертур - Люцерн 1:2 Люцерн - Сьон 1:2 Люцерн - Беллинцона 5:0
Цюрих - Люцерн 2:1 Серветт - Люцерн 0:1 Люцерн - Базель 0:1 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Санкт-Галлен - Люцерн 2:2 Лугано - Люцерн 1:1 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Тун - Люцерн 2:2 Базель - Люцерн 2:3 Люцерн - Цюрих 2:2 Бохум - Люцерн 1:1 Люцерн - Майнц 1:5 Штутгарт - Люцерн 0:3 Фрайбург - Люцерн 2:2 Грасcхоппер - Люцерн 0:0 Янг Бойз - Люцерн 3:0
Результаты матчей
Базель
Люцерн
Точный счет
0:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
5
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
6
1 раз 7%
Точный счет
1:1
6 раз 21%
0:0
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 18%
1:2
4 раза 14%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 32%
1
9 раз 32%
2
5 раз 18%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
11 раз 39%
0
6 раз 21%
2
5 раз 18%
3
4 раза 14%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Базель
Люцерн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
113
77
59
410
311
113
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
113
311
68
113
311
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
199
Больше Меньше
226
1018
1117
523
622
226
226
127
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|17
|10
|2
|69 - 21
|61
|2.
|29
|9
|14
|6
|35 - 40
|41
|3.
|0:0
|29
|10
|10
|9
|43 - 39
|40
|4.
|28
|9
|10
|9
|40 - 39
|37
|5.
|29
|10
|7
|12
|43 - 48
|37
|6.
|0:0
|29
|8
|13
|8
|37 - 33
|37
|7.
|28
|9
|9
|10
|51 - 42
|36
|8.
|28
|6
|12
|10
|29 - 44
|30
|9.
|28
|7
|9
|12
|37 - 53
|30
|10.
|29
|7
|8
|14
|27 - 52
|29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|3
|0
|46 - 8
|39
|2.
|14
|6
|7
|1
|18 - 12
|25
|3.
|14
|6
|6
|2
|26 - 16
|24
|4.
|14
|7
|2
|5
|25 - 23
|23
|5.
|0:0
|15
|5
|8
|2
|23 - 15
|23
|6.
|14
|5
|5
|4
|21 - 19
|20
|7.
|15
|5
|4
|6
|14 - 25
|19
|8.
|0:0
|14
|4
|5
|5
|20 - 19
|17
|9.
|14
|3
|7
|4
|16 - 20
|16
|10.
|14
|2
|4
|8
|15 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|15
|6
|5
|4
|23 - 20
|23
|2.
|14
|5
|7
|2
|23 - 13
|22
|3.
|14
|5
|5
|4
|22 - 23
|20
|4.
|14
|4
|5
|5
|19 - 20
|17
|5.
|15
|3
|7
|5
|17 - 28
|16
|6.
|0:0
|14
|3
|5
|6
|14 - 18
|14
|7.
|15
|3
|5
|7
|18 - 25
|14
|8.
|14
|3
|5
|6
|13 - 24
|14
|9.
|14
|3
|3
|8
|25 - 26
|12
|10.
|14
|2
|4
|8
|13 - 27
|10
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|17 (8)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|16 (4)
|Лугано
|Целар Жан
|13 (3)
|Цюрих
|Тосин Айегун
|11 (2)
|Санкт-Галлен
|Гийемено Джереми
|10 (4)
|Винтертур
|Samir Ramizi
|1 10
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1 9
|Янг Бойз
|Зесигер Седрик
|1 9
|Люцерн
|Дрэгер Мохамед
|2 7
|Люцерн
|Белоко Стефан
|10