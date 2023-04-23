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Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 29. Стадион: .
Базель
0:2
Конец матча
Люцерн
0'
18' Желтая карточка
Бека Исмаил
31' Желтая карточка
Огюстен Жан-Кевин
40' Желтая карточка
Severin Ottiger
54' Желтая карточка
Шюрпф Паскаль
62' Желтая карточка
Джака Таулант
0:1
71' Гол
Соргич Деян
79' Желтая карточка
Малес Дариан
0:2
89' Гол
Luke Breedijk
90' Желтая карточка
Фрыдек Мартин
90'+7

Ход матча

18'
 
Бека Исмаил
31'
Огюстен Жан-Кевин
 
40'
 
Severin Ottiger
54'
 
Шюрпф Паскаль
57'
Ндой Дан
Новоа Уго
 
57'
Бургер Ваутер
Каде Антон
 
62'
Джака Таулант
 
64'
 
Дрэгер Мохамед
Severin Ottiger
67'
Зекири Анди
Огюстен Жан-Кевин
 
71'
0:1
Соргич Деян
(Фрыдек Мартин)
79'
Малес Дариан
 
81'
 
Lars Villiger
Майер Макс
81'
Диуф Энди
Малес Дариан
 
86'
 
Luke Breedijk
Шюрпф Паскаль
86'
 
Дьямбу Мамади
Соргич Деян
89'
0:2
Luke Breedijk
(Дрэгер Мохамед)
90'
 
Фрыдек Мартин

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 7
  • 0 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 428 Количество передач 385
  • 55 Владение мячом, % 45
1
Хитц
Mapвин
5
Ланг
Михаэль
21
Пельмар
Анди
33
Калафьори
Рикардо
34
Джака
Таулант
90
Новоа
Уго
19
Малес
Дариан
30
Каде
Антон
22
Лопес
Серхио
10
Огюстен
Жан-Кевин
9
Амдуни
Зеки
1
Мюллер
Мариус
74
Severin
Ottiger
46
Бурч
Марко
30
Бека
Исмаил
13
Фрыдек
Мартин
18
Белоко
Стефан
6
Яшари
Ардон
20
Дорн
Пиус
7
Майер
Макс
11
Шюрпф
Паскаль
9
Соргич
Деян
Базель
3-1-4-2
Люцерн
4-2-3-1

История личных встреч

Базель
Люцерн

50 матчей

86%
14%
43 победы 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

66%
20%
14%
33 победы 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

66%
20%
14%
33 победы 10 ничьих 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

68.8%
31.2%
0 побед 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 16 побед

66 матчей

65.2%
16.7%
18.1%
43 победы 11 ничьих 12 побед

Первый тайм

50%
31.8%
18.2%
33 победы 21 ничья 12 побед

Второй тайм

50%
25.8%
24.2%
33 победы 17 ничьих 16 побед

История матчей

С
0:1
С
2:3
С
0:2
С
3:0
С
0:3
С
1:3
С
1:1
С
3:4
С
4:1
С
1:2
С
3:2
С
0:0
С
2:1
С
2:1
С
3:0
С
3:2
С
0:1
С
1:1
С
2:1
С
2:2
С
1:0
ТМК
1:0
К
2:1
С
1:4
С
3:1
С
1:2
С
3:1
С
3:0
С
2:3
С
4:0
С
3:0
С
3:0
С
1:3
С
1:2
С
1:4
С
0:3
С
3:0
С
3:1
С
0:2
КШ
1:0
С
1:1
С
1:1
С
0:3
С
0:4
С
1:0
С
2:2
КШ
2:2
С
1:1
С
3:1
С
1:0
С
3:1
С
3:0
С
0:1
С
1:1
С
1:4
С
5:0
С
0:1
С
4:5
С
1:1
С
2:0
С
1:2
С
5:1
С
2:0
С
1:0
С
1:0
С
3:2

Голы

Всего голов

76
58

Голов в среднем за матч

2.17
1.87

Среднее время на гол

41
48

Всего голов

39
34

Голов в среднем за матч

1.26
0.97

Среднее время на гол

71
92

Всего голов

115
92

Голов в среднем за матч

1.74
1.39

Тотал матчей

2.5
65
Больше 98%
Меньше 2%
1
54
Больше 82%
Меньше 18%
12
43
Больше 65%
Меньше 35%
23
25
Больше 38%
Меньше 62%
41
13
Больше 20%
Меньше 80%
53
3
Больше 5%
Меньше 95%
63
2
Больше 3%
Меньше 97%
64
1
Больше 2%
Меньше 98%
65
1
Больше 2%
Меньше 98%
65

Среднее время на гол

51
64

Бомбардиры внутри турнира

Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амдуни Зеки 7 (1) 0.24
Зекири Анди 7 0.24
Брэдли Финк 5 0.17
Малес Дариан 3 (1) 0.1
Огюстен Жан-Кевин 3 (1) 0.1
Бургер Ваутер 3 0.1
Ндой Дан 2 0.07
Комас Арнау 2 0.07
Ланг Михаэль 1 0.03
Новоа Уго 1 0.03
Лопес Серхио 1 0.03
Фрай Фабиан 1 (1) 0.03
Джака Таулант 0 0
Адамс Касим 0 0
Миллар Лиам 0 0
Пельмар Анди 0 0
Калафьори Рикардо 0 0
Сене Кали 0 0
Диуф Энди 0 0
Каде Антон 0 0
Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майер Макс 10 (5) 0.34
Соргич Деян 7 0.24
Дорн Пиус 3 0.1
Шюрпф Паскаль 3 0.1
Фрыдек Мартин 3 0.1
Дрэгер Мохамед 3 0.1
Абубакар-Анкра Асума 3 0.1
Шадер Софьян 3 0.1
Бурч Марко 3 0.1
Белоко Стефан 2 0.07
Яшари Ардон 1 0.03
Гентнер Кристиан 1 0.03
Кадак Якуб 1 0.03
Мбунга-Кимпиока Бенджамин 1 0.03
Luke Breedijk 1 0.03
Бека Исмаил 0 0
Ташар Варол 0 0
Severin Ottiger 0 0
Lars Villiger 0 0

Карточки

Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бургер Ваутер 8 1
Джака Таулант 7 0
Ндой Дан 6 0
Ланг Михаэль 4 1
Калафьори Рикардо 5 0
Комас Арнау 5 0
Фрай Фабиан 3 1
Огюстен Жан-Кевин 4 0
Адамс Касим 4 0
Малес Дариан 4 0
Хитц Mapвин 3 0
Миллар Лиам 3 0
Пельмар Анди 3 0
Диуф Энди 3 0
Лопес Серхио 2 0
Зекири Анди 2 0
Амдуни Зеки 1 0
Джига Нассер 1 0
Фогель Уго 1 0
Брэдли Финк 1 0
Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дрэгер Мохамед 7 2
Белоко Стефан 10 0
Симани Денис 8 1
Фрыдек Мартин 6 1
Шадер Софьян 3 2
Бека Исмаил 6 0
Майер Макс 4 1
Яшари Ардон 4 1
Шюрпф Паскаль 3 1
Дорн Пиус 4 0
Мюллер Мариус 3 0
Бурч Марко 3 0
Severin Ottiger 3 0
Абубакар-Анкра Асума 2 0
Эмини Лорик 2 0
Lars Villiger 2 0
Гентнер Кристиан 1 0
Ташар Варол 1 0
Кадак Якуб 1 0
Клиджэ Тибо 1 0
Дьямбу Мамади 1 0
Pascal Loretz 1 0
Luca Jaquez 1 0

Результаты матчей

Базель
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Люцерн
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
5

Волевые поражения

7
7
Базель
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Люцерн
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

11
9

Волевые поражения

12
18
Базель
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (12)
45% (13)
14% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
48% (14)
28% (8)
Люцерн
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (8)
45% (13)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
34% (10)
28% (8)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

17
14

Волевые поражения

19
25

Голы по времени матча

Забито

22
26
9 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 8
19 Не забивали 17
4
18%
2
8%
1-15
3
14%
6
23%
16-30
2
9%
3
12%
31-45
3
14%
7
27%
46-60
6
27%
4
15%
61-75
4
18%
4
15%
76-90

Пропущено

18
19
6 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
3
17%
3
16%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
1
6%
5
26%
31-45
2
11%
1
5%
46-60
3
17%
3
16%
61-75
7
39%
5
26%
76-90

Забито

14
20
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
20 Не забивали 18
1
7%
2
10%
1-15
4
29%
3
15%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
5
36%
3
15%
46-60
2
14%
4
20%
61-75
2
14%
4
20%
76-90

Пропущено

18
19
11 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
3
17%
3
16%
1-15
3
17%
3
16%
16-30
5
28%
3
16%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
7
39%
7
37%
76-90

Забито

36
46
14 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 26
9 Забивали первыми 15
10 Не забивали 6
5
14%
4
9%
1-15
7
19%
9
20%
16-30
2
6%
7
15%
31-45
8
22%
10
22%
46-60
8
22%
8
17%
61-75
6
17%
8
17%
76-90

Пропущено

36
38
17 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 19
16 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 23
6
17%
6
16%
1-15
5
14%
5
13%
16-30
6
17%
8
21%
31-45
2
6%
2
5%
46-60
3
8%
5
13%
61-75
14
39%
12
32%
76-90

Результаты последних матчей

Базель
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ницца - Базель 1:2 Базель - Янг Бойз 1:1 Базель - Ницца 2:2 Цюрих - Базель 1:1
Базель - Янг Бойз 2:4 Базель - Винтертур 2:0 Янг Бойз - Базель 3:0 Слован Братислава - Базель 2:2 Базель - Санкт-Галлен 1:1 Базель - Слован Братислава 2:2 Люцерн - Базель 0:1 Санкт-Галлен - Базель 1:2 Лугано - Базель 2:2 Базель - Трабзонспор 2:0 Базель - Серветт 2:2 Трабзонспор - Базель 1:0 Базель - Сьон 3:1 Грасcхоппер - Базель 1:0 Грасcхоппер - Базель 3:5 Базель - Люцерн 2:3
Люцерн
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Люцерн - Цюрих 4:1 Винтертур - Люцерн 1:2 Люцерн - Сьон 1:2 Люцерн - Беллинцона 5:0
Цюрих - Люцерн 2:1 Серветт - Люцерн 0:1 Люцерн - Базель 0:1 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Санкт-Галлен - Люцерн 2:2 Лугано - Люцерн 1:1 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Тун - Люцерн 2:2 Базель - Люцерн 2:3 Люцерн - Цюрих 2:2 Бохум - Люцерн 1:1 Люцерн - Майнц 1:5 Штутгарт - Люцерн 0:3 Фрайбург - Люцерн 2:2 Грасcхоппер - Люцерн 0:0 Янг Бойз - Люцерн 3:0

Результаты матчей

Базель
Люцерн

Точный счет

0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
5
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
6
1 раз 7%

Точный счет

1:1
6 раз 21%
0:0
4 раза 14%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
1:2
4 раза 14%
0:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
10 раз 34%
1
9 раз 31%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
11 раз 38%
0
6 раз 21%
2
6 раз 21%
3
4 раза 14%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Базель
Люцерн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
11
3
7
8
1.5
5
9
4
11
2.5
3
11
1
14
3.5
1
13
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
12
3
3
11
1.5
7
8
1
13
2.5
3
12
1
13
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
10
0.5
Больше Меньше
23
6
10
19
1.5
12
17
5
24
2.5
6
23
2
27
3.5
2
27
1
28
4.5
1
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 29 17 10 2 69 - 21 61
2.
Люцерн
 29 11 9 9 45 - 39 42
3.
Серветт
 29 9 14 6 35 - 40 41
4.
Лугано
 0:0 29 9 11 9 40 - 39 38
5.
Грасcхоппер
 29 10 7 12 43 - 48 37
6.
Санкт-Галлен
 0:0 29 9 10 10 51 - 42 37
7.
Базель
 29 8 12 9 37 - 35 36
8.
Цюрих
 0:0 29 6 13 10 29 - 44 31
9.
Сьон
 0:0 29 7 10 12 37 - 53 31
10.
Винтертур
 29 7 8 14 27 - 52 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 15 12 3 0 46 - 8 39
2.
Серветт
 14 6 7 1 18 - 12 25
3.
Санкт-Галлен
 0:0 14 6 6 2 26 - 16 24
4.
Грасcхоппер
 14 7 2 5 25 - 23 23
5.
Базель
 15 5 7 3 23 - 17 22
6.
Лугано
 0:0 15 5 6 4 21 - 19 21
7.
Винтертур
 15 5 4 6 14 - 25 19
8.
Люцерн
 14 4 5 5 20 - 19 17
9.
Цюрих
 0:0 15 3 8 4 16 - 20 17
10.
Сьон
 0:0 14 2 4 8 15 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люцерн
 15 7 4 4 25 - 20 25
2.
Янг Бойз
 14 5 7 2 23 - 13 22
3.
Сьон
 0:0 15 5 6 4 22 - 23 21
4.
Лугано
 0:0 14 4 5 5 19 - 20 17
5.
Серветт
 15 3 7 5 17 - 28 16
6.
Базель
 14 3 5 6 14 - 18 14
7.
Грасcхоппер
 15 3 5 7 18 - 25 14
8.
Цюрих
 0:0 14 3 5 6 13 - 24 14
9.
Санкт-Галлен
 0:0 15 3 4 8 25 - 26 13
10.
Винтертур
 14 2 4 8 13 - 27 10
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Топ бомбардиров
Янг Бойз Иттен Седрик 17 (8)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 16 (4)
Лугано Целар Жан 13 (3)
Цюрих Тосин Айегун 11 (2)
Санкт-Галлен Гийемено Джереми 10 (4)
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Топ нарушителей
Винтертур Samir Ramizi 1 10
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 9
Янг Бойз Зесигер Седрик 1 9
Люцерн Дрэгер Мохамед 2 7
Люцерн Белоко Стефан 10
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 57'
      Новоа Уго уходит с поля. Ндой Дан выходит вместо него
    • Желтая карточка
      54'
      Шюрпф Паскаль получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      40'
      Severin Ottiger получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      31'
      Огюстен Жан-Кевин получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      18'
      Бека Исмаил получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Базель 0:2 Люцерн онлайн

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