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  4. Бундеслига 2022-2023

Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 26. Стадион: .
ЛАСК
2:0
Перерыв
Рапид Вена
0'
1:0
10' Гол
Цуль Роберт
31' Желтая карточка
Золльбауэр Михаэль
2:0
34' Гол
Цуль Роберт
42' Желтая карточка
Штрунц Оливер

Ход матча

10'
Цуль Роберт
(Реннер Рене)
1:0
31'
 
Золльбауэр Михаэль
34'
Цуль Роберт
(Мустафа Ибрагим)
2:0
42'
 
Штрунц Оливер
Лучшие коэффициенты
ЛАСК
Ничья
Рапид Вена
2.16
3.88
34.00
Все Коэффициенты
1
Шлагер
Александер
22
Стойкович
Филип
5
Цирайс
Филипп
33
Люкенедер
Феликс
7
Реннер
Рене
8
Михорль
Петер
30
Хорват
Саша
17
Усор
Мозес
10
Цуль
Роберт
38
Накамура
Кейто
23
Мустафа
Ибрагим
45
Хедль
Никлас
22
Косцельник
Мартин
19
Золльбауэр
Михаэль
26
Martin
Moormann
23
Ауэр
Йонас
5
Кершбаум
Роман
14
Пеич
Алекса
28
Освальд
Мориц
18
Штрунц
Оливер
38
Дрёйф
Ферди
27
Грюлль
Марко
ЛАСК
4-2-3-1
Рапид Вена
4-3-3

История личных встреч

ЛАСК
Рапид Вена

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
80%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

26 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 4 ничьи 22 победы

Первый тайм

26.9%
73.1%
0 побед 7 ничьих 15 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 19 побед

36 матчей

19.4%
19.4%
61.2%
7 побед 7 ничьих 22 победы

Первый тайм

16.7%
41.7%
41.6%
6 побед 15 ничьих 15 побед

Второй тайм

19.4%
27.8%
52.8%
7 побед 10 ничьих 19 побед

История матчей

Б
1:0
Б
2:1
Б
3:2
Б
1:1
Б
3:0
Б
1:1
Б
1:2
Б
3:0
Б
3:1
Б
0:1
Б
0:4
Б
1:2
К
1:1
Б
0:1
Б
2:1
Б
0:2
Б
2:0
Б
1:2
Б
1:0
К
2:1
КА
0:0
Б(M
1:2
Б(M
0:0
Б(M
5:0
Б(M
1:0
Б(M
0:0
Б(M
4:2
Б(M
3:3
Б(M
4:1
Б(M
0:2
Б(M
1:1
Б(M
5:0
Б(M
2:5
Б(M
1:2
Б(M
2:0
Б(M
4:4

Голы

Всего голов

21
13

Голов в среднем за матч

1.17
0.72

Среднее время на гол

77
124

Всего голов

40
32

Голов в среднем за матч

2.22
1.78

Среднее время на гол

40
50

Всего голов

61
45

Голов в среднем за матч

1.69
1.25

Тотал матчей

2.5
33
Больше 92%
Меньше 8%
3
28
Больше 78%
Меньше 22%
8
20
Больше 56%
Меньше 44%
16
10
Больше 28%
Меньше 72%
26
8
Больше 22%
Меньше 78%
28
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

53
72

Бомбардиры внутри турнира

ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Накамура Кейто 13 0.5
Любичич Марин 11 (1) 0.42
Цуль Роберт 8 (1) 0.31
Гойгингер Томас 3 0.12
Хорват Саша 2 0.08
Мустафа Ибрагим 2 0.08
Реннер Рене 1 0.04
Кулурис Эфтимос 1 0.04
Йовичич Бранко 1 0.04
Флеккер Флориан 1 0.04
Михорль Петер 0 0
Стойкович Филип 0 0
Люкенедер Феликс 0 0
Шмидт Александер 0 0
Хон Хён-Сок 0 0
Усор Мозес 0 0
Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бургшталлер Гвидо 16 (2) 0.62
Циммерманн Бернхард 7 0.27
Грюлль Марко 5 0.19
Штрунц Оливер 4 0.15
Кюн Николас 3 0.12
Дрёйф Ферди 1 0.04
Байич Анте 1 0.04
Грайль Патрик 1 0.04
Кершбаум Роман 1 0.04
Демир Юсуф 1 0.04
Кверфельд Леопольд 1 0.04
Шик Торстен 0 0
Ауэр Йонас 0 0
Косцельник Мартин 0 0
Касиус Денсо 0 0
Освальд Мориц 0 0

Карточки

ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йовичич Бранко 8 1
Стойкович Филип 5 1
Любичич Марин 4 1
Михорль Петер 3 1
Реннер Рене 4 0
Цуль Роберт 3 0
Гойгингер Томас 3 0
Люкенедер Феликс 1 1
Цирайс Филипп 2 0
Шлагер Александер 2 0
Поцманн Марвин 1 0
Хорват Саша 1 0
Кулурис Эфтимос 1 0
Флеккер Флориан 1 0
Кечкеш Акош 1 0
Челич Неманя 1 0
Тауи Адиль 1 0
Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пеич Алекса 7 0
Кершбаум Роман 6 0
Грюлль Марко 6 0
Ауэр Йонас 6 0
Байич Анте 4 1
Шик Торстен 5 0
Бургшталлер Гвидо 4 0
Касиус Денсо 2 1
Martin Moormann 2 1
Циммерманн Бернхард 3 0
Кверфельд Леопольд 1 1
Виммер Кевин 2 0
Хофманн Максимилиан 2 0
Косцельник Мартин 2 0
Золльбауэр Михаэль 1 0
Кнасмюлльнер Кристоф 1 0
Дрёйф Ферди 1 0
Грайль Патрик 1 0
Освальд Мориц 1 0

Результаты матчей

ЛАСК
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Рапид Вена
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

5
6
ЛАСК
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
Рапид Вена
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
12

Волевые поражения

21
19
ЛАСК
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (7)
48% (12)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
52% (13)
32% (8)
Рапид Вена
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (6)
48% (12)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
24% (6)
44% (11)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

6
14

Волевые поражения

26
25

Голы по времени матча

Забито

21
17
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
4
19%
1
6%
1-15
3
14%
4
24%
16-30
3
14%
2
12%
31-45
4
19%
3
18%
46-60
2
10%
1
6%
61-75
5
24%
6
35%
76-90

Пропущено

18
15
3 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
1
6%
3
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
11%
5
33%
31-45
3
17%
3
20%
46-60
5
28%
2
13%
61-75
7
39%
2
13%
76-90

Забито

21
24
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 9
14 Не забивали 13
4
19%
3
13%
1-15
3
14%
2
8%
16-30
3
14%
3
13%
31-45
1
5%
2
8%
46-60
4
19%
4
17%
61-75
6
29%
10
42%
76-90

Пропущено

13
18
4 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
0
0%
5
28%
1-15
1
8%
3
17%
16-30
3
23%
2
11%
31-45
2
15%
1
6%
46-60
4
31%
2
11%
61-75
3
23%
5
28%
76-90

Забито

42
41
20 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 26
17 Забивали первыми 14
4 Не забивали 4
8
19%
4
10%
1-15
6
14%
6
15%
16-30
6
14%
5
12%
31-45
5
12%
5
12%
46-60
6
14%
5
12%
61-75
11
26%
16
39%
76-90

Пропущено

31
33
7 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 18
1
3%
8
24%
1-15
1
3%
3
9%
16-30
5
16%
7
21%
31-45
5
16%
4
12%
46-60
9
29%
29%
4
12%
61-75
10
32%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

ЛАСК
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Штурм 2:1 Штурм - ЛАСК 1:0 Аустрия Вена - ЛАСК 2:2
ЛАСК - Ческе-Будеёвице 3:2 Хартберг - ЛАСК 2:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:2 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:3 ЛАСК - Аустрия Лустенау 1:0 Рид - ЛАСК 1:1 Альтах - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2 1:0 Висла Краков - ЛАСК 1:3 ЛАСК - Брук-Бет Термалица 1:1 ЦСКА София - ЛАСК 1:3 Санфречче Хиросима - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Капфенберг 4:3 ЛАСК - Форвертс Штайр 5:1 ЛАСК - Форвертс 5:1 ЛАСК - Байройт 0:0
Рапид Вена
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Рапид Вена - Аустрия Вена 3:3 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2 3:1 Рапид Вена - Рид 2:1 Штурм - Рапид Вена 3:1
Аустрия Вена - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 2:4 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Альтах 3:0 Рапид Вена - ТВЛ Электра 4:0 Штурм - Рапид Вена 1:0 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Динамо Киев 4:0 Трайскирхен - Рапид Вена 2:4 Теплице - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Шлёнск 2:3 Рапид Вена - Донауфельд 1:0 Рапид Вена - Донауфельд 6:0 Рапид Вена - Шальке 04 2:2 Рома (до 19 лет) - Рапид Вена 6:2

Результаты матчей

ЛАСК
Рапид Вена

Точный счет

1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
6 раз 46%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
6 раз 24%
2:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 16%
1:2
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 40%
2
5 раз 20%
0
4 раза 16%
3
3 раза 12%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
1
11 раз 44%
0
4 раза 16%
2
4 раза 16%
3
4 раза 16%
5
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

ЛАСК
Рапид Вена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
12
1
6
6
1.5
6
7
3
9
2.5
4
9
2
10
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
9
3
5
8
1.5
4
8
3
10
2.5
2
10
1
12
3.5
1
11
1
12
4.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
4
0.5
Больше Меньше
21
4
11
14
1.5
10
15
6
19
2.5
6
19
3
22
3.5
2
23
1
24
4.5
2
23

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 25 18 6 1 55 - 16 32
2.
Штурм
 25 16 6 3 43 - 18 30
3.
ЛАСК
 2:0 26 12 10 4 44 - 31 27
4.
Рапид Вена
 0:2 26 11 4 11 41 - 35 20
5.
Аустрия Вена
 0:0 26 10 9 7 45 - 39 20
6.
Аустрия Клагенфурт 2
 0:0 26 9 4 13 36 - 48 16

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аустрия Лустенау
 26 10 6 10 34 - 40 22
2.
Сваровски Тироль
 26 9 5 12 37 - 41 18
3.
Вольфсбергер
 26 8 4 14 41 - 48 17
4.
Хартберг
 26 6 5 15 29 - 48 14
5.
Альтах
 26 5 7 14 26 - 48 13
6.
Рид
 26 4 8 14 19 - 38 11

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 13 7 6 0 22 - 7 27
2.
ЛАСК
 2:0 13 7 3 3 23 - 18 24
3.
Рапид Вена
 0:2 13 6 2 5 24 - 18 20
4.
Штурм
 12 9 1 2 23 - 10 4
5.
Аустрия Вена
 0:0 13 6 4 3 21 - 15 3
6.
Аустрия Клагенфурт 2
 0:0 13 4 1 8 13 - 22 -2

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Альтах
 13 3 4 6 14 - 19 13
2.
Хартберг
 13 3 3 7 16 - 25 12
3.
Вольфсбергер
 13 2 2 9 18 - 27 8
4.
Аустрия Лустенау
 13 6 3 4 21 - 22 7
5.
Рид
 13 2 5 6 12 - 20 2
6.
Сваровски Тироль
 13 4 3 6 17 - 23 1

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм
 13 7 5 1 20 - 8 26
2.
Аустрия Клагенфурт 2
 0:0 13 5 3 5 23 - 26 18
3.
Аустрия Вена
 0:0 13 4 5 4 24 - 24 17
4.
Ред Булл Зальцбург
 12 11 0 1 33 - 9 5
5.
ЛАСК
 2:0 13 5 7 1 21 - 13 3
6.
Рапид Вена
 0:2 13 5 2 6 17 - 17 0

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сваровски Тироль
 13 5 2 6 20 - 18 17
2.
Аустрия Лустенау
 13 4 3 6 13 - 18 15
3.
Вольфсбергер
 13 6 2 5 23 - 21 9
4.
Рид
 13 2 3 8 7 - 18 9
5.
Хартберг
 13 3 2 8 13 - 23 2
6.
Альтах
 13 2 3 8 12 - 29 0

Топ бомбардиров
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 16 (1)
Аустрия Клагенфурт 2 Пинк Маркус 16
ЛАСК Накамура Кейто 13 (4)
Ред Булл Зальцбург Сеско Бенджамин 13 (3)
Вольфсбергер Барибо Тай 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЛАСК Йовичич Бранко 1 8
Альтах Нухиу Атдхи 1 7
Альтах Эдокполор Носа Ийобоса 1 7
Ред Булл Зальцбург Павлович Страхиня 1 7
Аустрия Лустенау Dario Grujic 2 4
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    42'
    Oliver Strunz получил желтую карточку от судьи
  • 34'
    Ibrahim Mustapha сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Цуль Роберт бьет в цель!
  • Желтая карточка
    31'
    Золльбауэр Михаэль получил желтую карточку от судьи
  • 10'
    Реннер Рене сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Цуль Роберт бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
ЛАСК
Ничья
Рапид Вена
2.16
3.88
34.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ЛАСК 2:0 Рапид Вена онлайн

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