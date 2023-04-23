Тур: 26. Стадион: Raiffeisen Arena.
3:1
Конец матча
0'
1:0
10' ГолЦуль Роберт
31' Желтая карточкаЗолльбауэр Михаэль
2:0
34' ГолЦуль Роберт
42' Желтая карточкаШтрунц Оливер
2:1
52' ГолДрёйф Ферди
73' Желтая карточкаЦиммерманн Бернхард
3:1
80' ГолСтойкович Филип
90' Желтая карточкаПетрович Деян
90'+9
Ход матча
10'
1:0
34'
2:0
42'
52'
2:1
80'
3:1
90'
30
Хорват
Саша
17
Усор
Мозес
10
Цуль
Роберт
45
Хедль
Никлас
23
Ауэр
Йонас
14
Пеич
Алекса
38
Дрёйф
Ферди
27
Грюлль
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Хорват СашаПолузащитник
-
17 Усор МозесПолузащитник
-
10 Цуль РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Челич НеманяПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
- Полузащитник
-
14 Пеич АлексаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Дрёйф ФердиНападающий
-
27 Грюлль МаркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Байич АнтеНападающий
-
Главный тренер: Баришич Зоран
История личных встреч
ЛАСК
Рапид Вена
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
80%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед
26 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 4 ничьи 22 победы
Первый тайм
26.9%
73.1%
0 побед 7 ничьих 15 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 19 побед
36 матчей
19.4%
19.4%
61.2%
7 побед 7 ничьих 22 победы
Первый тайм
16.7%
41.7%
41.6%
6 побед 15 ничьих 15 побед
Второй тайм
19.4%
27.8%
52.8%
7 побед 10 ничьих 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
13
Голов в среднем за матч
1.17
0.72
Среднее время на гол
77
124
Всего голов
40
32
Голов в среднем за матч
2.22
1.78
Среднее время на гол
40
50
Всего голов
61
45
Голов в среднем за матч
1.69
1.25
Тотал матчей
2.5
33
Больше 92%
Меньше 8%
3
28
Больше 78%
Меньше 22%
8
20
Больше 56%
Меньше 44%
16
10
Больше 28%
Меньше 72%
26
8
Больше 22%
Меньше 78%
28
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
53
72
Бомбардиры внутри турнира
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Накамура Кейто
|13
|0.5
|Любичич Марин
|11 (1)
|0.42
|Цуль Роберт
|9 (1)
|0.35
|Гойгингер Томас
|3
|0.12
|Мустафа Ибрагим
|2
|0.08
|Хорват Саша
|2
|0.08
|Стойкович Филип
|1
|0.04
|Реннер Рене
|1
|0.04
|Кулурис Эфтимос
|1
|0.04
|Йовичич Бранко
|1
|0.04
|Флеккер Флориан
|1
|0.04
|Михорль Петер
|0
|0
|Люкенедер Феликс
|0
|0
|Шмидт Александер
|0
|0
|Хон Хён-Сок
|0
|0
|Усор Мозес
|0
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бургшталлер Гвидо
|16 (2)
|0.62
|Циммерманн Бернхард
|7
|0.27
|Грюлль Марко
|5
|0.19
|Штрунц Оливер
|4
|0.15
|Кюн Николас
|3
|0.12
|Дрёйф Ферди
|2
|0.08
|Байич Анте
|1
|0.04
|Грайль Патрик
|1
|0.04
|Кершбаум Роман
|1
|0.04
|Демир Юсуф
|1
|0.04
|Кверфельд Леопольд
|1
|0.04
|Ауэр Йонас
|0
|0
|Шик Торстен
|0
|0
|Косцельник Мартин
|0
|0
|Касиус Денсо
|0
|0
|Освальд Мориц
|0
|0
Карточки
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йовичич Бранко
|8
|1
|Стойкович Филип
|5
|1
|Любичич Марин
|4
|1
|Михорль Петер
|3
|1
|Реннер Рене
|4
|0
|Цуль Роберт
|3
|0
|Гойгингер Томас
|3
|0
|Люкенедер Феликс
|1
|1
|Цирайс Филипп
|2
|0
|Шлагер Александер
|2
|0
|Поцманн Марвин
|1
|0
|Хорват Саша
|1
|0
|Кулурис Эфтимос
|1
|0
|Флеккер Флориан
|1
|0
|Кечкеш Акош
|1
|0
|Челич Неманя
|1
|0
|Тауи Адиль
|1
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пеич Алекса
|7
|0
|Кершбаум Роман
|6
|0
|Грюлль Марко
|6
|0
|Ауэр Йонас
|6
|0
|Байич Анте
|4
|1
|Шик Торстен
|5
|0
|Бургшталлер Гвидо
|4
|0
|Циммерманн Бернхард
|4
|0
|Касиус Денсо
|2
|1
|Martin Moormann
|2
|1
|Кверфельд Леопольд
|1
|1
|Золльбауэр Михаэль
|2
|0
|Виммер Кевин
|2
|0
|Хофманн Максимилиан
|2
|0
|Косцельник Мартин
|2
|0
|Кнасмюлльнер Кристоф
|1
|0
|Петрович Деян
|1
|0
|Дрёйф Ферди
|1
|0
|Грайль Патрик
|1
|0
|Освальд Мориц
|1
|0
|Штрунц Оливер
|1
|0
Результаты матчей
ЛАСК
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Рапид Вена
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
5
7
ЛАСК
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
Рапид Вена
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
12
Волевые поражения
21
19
ЛАСК
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (8)
46% (12)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
54% (14)
31% (8)
Рапид Вена
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
23% (6)
46% (12)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
27% (7)
42% (11)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
7
14
Волевые поражения
26
26
Голы по времени матча
Забито
24
18
12 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
5
21%
1
6%
1-15
3
13%
4
22%
16-30
4
17%
2
11%
31-45
4
17%
4
22%
46-60
2
8%
1
6%
61-75
6
25%
6
33%
76-90
Пропущено
19
18
3 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
1
5%
4
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
11%
6
33%
31-45
4
21%
3
17%
46-60
5
26%
2
11%
61-75
7
37%
3
17%
76-90
Забито
21
24
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 9
15 Не забивали 14
4
19%
3
13%
1-15
3
14%
2
8%
16-30
3
14%
3
13%
31-45
1
5%
2
8%
46-60
4
19%
4
17%
61-75
6
29%
10
42%
76-90
Пропущено
13
18
4 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
0
0%
5
28%
1-15
1
8%
3
17%
16-30
3
23%
2
11%
31-45
2
15%
1
6%
46-60
4
31%
2
11%
61-75
3
23%
5
28%
76-90
Забито
45
42
22 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 27
18 Забивали первыми 14
4 Не забивали 4
9
20%
4
10%
1-15
6
13%
6
14%
16-30
7
16%
5
12%
31-45
5
11%
6
14%
46-60
6
13%
5
12%
61-75
12
27%
16
38%
76-90
Пропущено
32
36
7 В 1-м тайме 20
25 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 19
1
3%
9
25%
1-15
1
3%
3
8%
16-30
5
16%
8
22%
31-45
6
19%
4
11%
46-60
9
28%
4
11%
61-75
10
31%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
ЛАСК
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Штурм 2:1 Штурм - ЛАСК 1:0 Аустрия Вена - ЛАСК 2:2
ЛАСК - Ческе-Будеёвице 3:2 Хартберг - ЛАСК 2:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:2 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:3 ЛАСК - Аустрия Лустенау 1:0 Рид - ЛАСК 1:1 Альтах - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2 1:0 Висла Краков - ЛАСК 1:3 ЛАСК - Брук-Бет Термалица 1:1 ЦСКА София - ЛАСК 1:3 Санфречче Хиросима - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Капфенберг 4:3 ЛАСК - Форвертс Штайр 5:1 ЛАСК - Форвертс 5:1 ЛАСК - Байройт 0:0
Рапид Вена
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Рапид Вена - Аустрия Вена 3:3 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2 3:1 Рапид Вена - Рид 2:1 Штурм - Рапид Вена 3:1
Аустрия Вена - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 2:4 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Альтах 3:0 Рапид Вена - ТВЛ Электра 4:0 Штурм - Рапид Вена 1:0 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Динамо Киев 4:0 Трайскирхен - Рапид Вена 2:4 Теплице - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Шлёнск 2:3 Рапид Вена - Донауфельд 1:0 Рапид Вена - Донауфельд 6:0 Рапид Вена - Шальке 04 2:2 Рома (до 19 лет) - Рапид Вена 6:2
Результаты матчей
ЛАСК
Рапид Вена
Точный счет
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
1
6 раз 46%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:1
6 раз 23%
2:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 38%
2
5 раз 19%
0
4 раза 15%
3
4 раза 15%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
1
12 раз 46%
0
4 раза 15%
2
4 раза 15%
3
4 раза 15%
5
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
ЛАСК
Рапид Вена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
121
76
67
49
49
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
103
58
49
310
211
112
112
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
224
Больше Меньше
224
1214
1016
719
620
323
224
125
224
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|26
|18
|7
|1
|55 - 16
|33
|2.
|0:0
|26
|16
|7
|3
|43 - 18
|31
|3.
|26
|12
|10
|4
|45 - 32
|27
|4.
|26
|11
|4
|11
|42 - 36
|20
|5.
|26
|10
|8
|8
|46 - 41
|19
|6.
|26
|10
|3
|13
|38 - 49
|18
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|10
|6
|10
|34 - 40
|22
|2.
|26
|9
|5
|12
|37 - 41
|18
|3.
|26
|8
|4
|14
|41 - 48
|17
|4.
|26
|6
|5
|15
|29 - 48
|14
|5.
|26
|5
|7
|14
|26 - 48
|13
|6.
|26
|4
|8
|14
|19 - 38
|11
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|13
|7
|6
|0
|22 - 7
|27
|2.
|13
|7
|3
|3
|24 - 19
|24
|3.
|13
|6
|2
|5
|24 - 18
|20
|4.
|0:0
|13
|9
|2
|2
|23 - 10
|5
|5.
|13
|6
|3
|4
|22 - 17
|2
|6.
|13
|4
|1
|8
|13 - 22
|-2
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|3
|4
|6
|14 - 19
|13
|2.
|13
|3
|3
|7
|16 - 25
|12
|3.
|13
|2
|2
|9
|18 - 27
|8
|4.
|13
|6
|3
|4
|21 - 22
|7
|5.
|13
|2
|5
|6
|12 - 20
|2
|6.
|13
|4
|3
|6
|17 - 23
|1
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|13
|7
|5
|1
|20 - 8
|26
|2.
|13
|6
|2
|5
|25 - 27
|20
|3.
|13
|4
|5
|4
|24 - 24
|17
|4.
|0:0
|13
|11
|1
|1
|33 - 9
|6
|5.
|13
|5
|7
|1
|21 - 13
|3
|6.
|13
|5
|2
|6
|18 - 18
|0
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|5
|2
|6
|20 - 18
|17
|2.
|13
|4
|3
|6
|13 - 18
|15
|3.
|13
|6
|2
|5
|23 - 21
|9
|4.
|13
|2
|3
|8
|7 - 18
|9
|5.
|13
|3
|2
|8
|13 - 23
|2
|6.
|13
|2
|3
|8
|12 - 29
|0
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|16 (1)
|Аустрия Клагенфурт 2
|Пинк Маркус
|16
|ЛАСК
|Накамура Кейто
|13 (4)
|Ред Булл Зальцбург
|Сеско Бенджамин
|13 (3)
|Вольфсбергер
|Барибо Тай
|13 (1)
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|1 8
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|1 7
|Альтах
|Эдокполор Носа Ийобоса
|1 7
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхиня
|1 7
|Аустрия Лустенау
|Dario Grujic
|2 4