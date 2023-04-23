Тур: 26. Стадион: Дженерали Арена.
1:2
Конец матча
0'
0:1
49' ГолKosmas Gezos
1:1
52' ГолГрубер Андреас
65' Желтая карточкаБенателли Рико
83' Желтая карточкаГрубер Андреас
84' Желтая карточкаKosmas Gezos
87' Желтая карточкаВерницниг Кристофер
90' Желтая карточкаПольстер Мануэль
1:2
90' ПенальтиKosmas Gezos
90'+6
Ход матча
49'
52'
1:1
65'
83'
84'
90'
90'
1:2
20
Мюль
Лукас
19
Andy
Irving
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Мюль ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
- Защитник
-
39 Тейгль ГеоргЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Вучич РомеоНападающий
-
Главный тренер: Виммер Михаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Andy IrvingПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Петер Пакульт
История личных встреч
Аустрия Вена
Аустрия Клагенфурт 2
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
14 матчей
21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.75
1.67
Среднее время на гол
51
54
Всего голов
16
16
Голов в среднем за матч
1.6
1.45
Среднее время на гол
56
61
Всего голов
23
21
Голов в среднем за матч
1.64
1.5
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
Среднее время на гол
54
60
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Табакович Харис
|12 (1)
|0.46
|Грубер Андреас
|7
|0.27
|Фитц Доминик
|6 (2)
|0.23
|Ранфтль Райнхольд
|4
|0.15
|Келес Джан
|3
|0.12
|Джукич Александар
|2
|0.08
|Фишер Манфред
|2
|0.08
|Браунёдер Маттиас
|2
|0.08
|Доведан Никола
|1
|0.04
|Польстер Мануэль
|1
|0.04
|Мартинс Марвин
|1
|0.04
|Хускович Муарем
|1
|0.04
|Лайднер Дорон
|1
|0.04
|Джуричин Марко
|1
|0.04
|Тейгль Георг
|0
|0
Аустрия Клагенфурт 2
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пинк Маркус
|16
|0.62
|Ридер Флориан
|4
|0.15
|Kosmas Gezos
|4 (1)
|0.15
|Nicolas Wimmer
|3 (1)
|0.12
|Andy Irving
|3 (3)
|0.12
|Арвайлер Йонас
|3
|0.12
|Christopher Cvetko
|1
|0.04
|Thorsten Mahrer
|1
|0.04
|Сото Себастьян
|1
|0.04
|Бонна Соломон
|1
|0.04
|Верницниг Кристофер
|0
|0
|Sinan Karweina
|0
|0
|Блауэнштайнер Микаэль
|0
|0
|Бенателли Рико
|0
|0
|Шумахер Тилль
|0
|0
|Штрауди Симон
|0
|0
|Nicolas Binder
|0
|0
Карточки
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галвао Лукас
|5
|1
|Ранфтль Райнхольд
|6
|0
|Фитц Доминик
|5
|0
|Табакович Харис
|3
|1
|Браунёдер Маттиас
|4
|0
|Тейгль Георг
|3
|0
|Польстер Мануэль
|3
|0
|Доведан Никола
|2
|0
|Мартинс Марвин
|2
|0
|Фишер Манфред
|2
|0
|Мюль Лукас
|2
|0
|Хускович Муарем
|2
|0
|Холланд Джеймс
|1
|0
|Джуричин Марко
|1
|0
|Грубер Андреас
|1
|0
|Балтакса Матан
|1
|0
|Ibrahima Drame2
|1
|0
|Келес Джан
|1
|0
|Крейкер Дарио
|1
|0
Аустрия Клагенфурт 2
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kosmas Gezos
|6
|0
|Thorsten Mahrer
|6
|0
|Ридер Флориан
|4
|1
|Верницниг Кристофер
|5
|0
|Nicolas Wimmer
|5
|0
|Andy Irving
|5
|0
|Бенателли Рико
|4
|0
|Christopher Cvetko
|2
|1
|Пинк Маркус
|3
|0
|Менцель Филлип
|3
|0
|Шумахер Тилль
|3
|0
|Maximiliano Moreira
|2
|0
|Штрауди Симон
|2
|0
|Nikola Djoric
|2
|0
|Florian Jaritz
|1
|0
|Блауэнштайнер Микаэль
|1
|0
|Демаку Весель
|1
|0
|Sinan Karweina
|1
|0
Результаты матчей
Аустрия Вена
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Аустрия Клагенфурт 2
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
9
Волевые поражения
7
10
Аустрия Вена
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Аустрия Клагенфурт 2
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
9
18
Волевые поражения
19
10
Аустрия Вена
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (8)
46% (12)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
31% (8)
31% (8)
Аустрия Клагенфурт 2
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (6)
42% (11)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
35% (9)
19% (5)
Сухие победы
5
7
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
12
27
Волевые поражения
26
20
Голы по времени матча
Забито
22
25
7 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 4
15 Не забивали 14
1
5%
2
8%
1-15
2
9%
2
8%
16-30
4
18%
4
16%
31-45
9
41%
6
24%
46-60
3
14%
2
8%
61-75
3
14%
9
36%
76-90
Пропущено
17
27
5 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
2
12%
7
26%
1-15
1
6%
4
15%
16-30
2
12%
3
11%
31-45
3
18%
5
19%
46-60
3
18%
2
7%
61-75
6
35%
6
22%
76-90
Забито
23
13
10 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
16 Не забивали 19
1
4%
4
31%
1-15
4
17%
1
8%
16-30
5
22%
2
15%
31-45
4
17%
1
8%
46-60
3
13%
3
23%
61-75
6
26%
2
15%
76-90
Пропущено
25
22
10 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
2
8%
2
9%
1-15
3
12%
2
9%
16-30
5
20%
4
18%
31-45
4
16%
2
9%
46-60
5
20%
6
27%
61-75
6
24%
6
27%
76-90
Забито
45
38
17 В 1-м тайме 15
28 Во 2-м тайме 23
10 Забивали первыми 9
5 Не забивали 7
2
4%
6
16%
1-15
6
13%
3
8%
16-30
9
20%
6
16%
31-45
13
29%
7
18%
46-60
6
13%
5
13%
61-75
9
20%
11
29%
76-90
Пропущено
42
49
15 В 1-м тайме 22
27 Во 2-м тайме 27
15 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 22
4
10%
9
18%
1-15
4
10%
6
12%
16-30
7
17%
7
14%
31-45
7
17%
7
14%
46-60
8
19%
8
16%
61-75
12
29%
12
24%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Вена
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Рапид Вена - Аустрия Вена 3:3 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:3 Аустрия Вена - ЛАСК 2:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 2:0
Штурм - Аустрия Вена 3:1 Рид - Аустрия Вена 1:3 Аустрия Вена - Хартберг 3:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2 3:1 Аустрия Вена - Вашаш 3:1 Аустрия Вена - Трайскирхен 3:2 Аустрия Вена - Зброёвка 3:4 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:1 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:0 Хапоэль Беэр-Шева - Аустрия Вена 4:0 Аустрия Вена - Альтах 2:1 Аустрия Вена - Лех 1:1 ЛАСК - Аустрия Вена 2:2 Винер - Аустрия Вена 3:1 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:3
Аустрия Клагенфурт 2
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Аустрия Клагенфурт 2 - Штурм 0:2 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2 3:1 Аустрия Клагенфурт 2 - Ред Булл Зальцбург 0:3 Гразер - Аустрия Клагенфурт 2 2:2
Аустрия Лустенау - Аустрия Клагенфурт 2 4:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Хартберг 1:0 Аустрия Клагенфурт 2 - Альтах 3:0 Штурм - Аустрия Клагенфурт 2 1:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Трайбах 1:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Вольфсбергер 0:3 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2 3:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2 1:0 Аустрия Клагенфурт 2 - Санкт-Якоб-им-Розенталь 10:0 Аустрия Клагенфурт 2 - Трайбах 3:1 САК Клагенфурт - Аустрия Клагенфурт 2 1:2 Алюминий - Аустрия Клагенфурт 2 0:4 Белтинци - Аустрия Клагенфурт 2 1:7 Аустрия Клагенфурт 2 - Вольфсбергер-2 4:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Вольфсбергер (аматоры) 4:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Юнион Фёкламаркт 12:1
Результаты матчей
Аустрия Вена
Аустрия Клагенфурт 2
Точный счет
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Точный счет
3:3
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
3
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:2
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
3:3
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
3 раза 12%
0:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 35%
3
8 раз 31%
0
5 раз 19%
1
4 раза 15%
0
7 раз 27%
1
7 раз 27%
2
7 раз 27%
3
3 раза 12%
4
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Аустрия Вена
Аустрия Клагенфурт 2
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
76
85
49
310
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
121
94
85
58
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
215
Больше Меньше
197
179
1214
818
521
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|26
|18
|7
|1
|55 - 16
|33
|2.
|0:0
|26
|16
|7
|3
|43 - 18
|31
|3.
|26
|12
|10
|4
|45 - 32
|27
|4.
|26
|11
|4
|11
|42 - 36
|20
|5.
|26
|10
|8
|8
|46 - 41
|19
|6.
|26
|10
|3
|13
|38 - 49
|18
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|10
|6
|10
|34 - 40
|22
|2.
|26
|9
|5
|12
|37 - 41
|18
|3.
|26
|8
|4
|14
|41 - 48
|17
|4.
|26
|6
|5
|15
|29 - 48
|14
|5.
|26
|5
|7
|14
|26 - 48
|13
|6.
|26
|4
|8
|14
|19 - 38
|11
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|13
|7
|6
|0
|22 - 7
|27
|2.
|13
|7
|3
|3
|24 - 19
|24
|3.
|13
|6
|2
|5
|24 - 18
|20
|4.
|0:0
|13
|9
|2
|2
|23 - 10
|5
|5.
|13
|6
|3
|4
|22 - 17
|2
|6.
|13
|4
|1
|8
|13 - 22
|-2
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|3
|4
|6
|14 - 19
|13
|2.
|13
|3
|3
|7
|16 - 25
|12
|3.
|13
|2
|2
|9
|18 - 27
|8
|4.
|13
|6
|3
|4
|21 - 22
|7
|5.
|13
|2
|5
|6
|12 - 20
|2
|6.
|13
|4
|3
|6
|17 - 23
|1
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|13
|7
|5
|1
|20 - 8
|26
|2.
|13
|6
|2
|5
|25 - 27
|20
|3.
|13
|4
|5
|4
|24 - 24
|17
|4.
|0:0
|13
|11
|1
|1
|33 - 9
|6
|5.
|13
|5
|7
|1
|21 - 13
|3
|6.
|13
|5
|2
|6
|18 - 18
|0
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|5
|2
|6
|20 - 18
|17
|2.
|13
|4
|3
|6
|13 - 18
|15
|3.
|13
|6
|2
|5
|23 - 21
|9
|4.
|13
|2
|3
|8
|7 - 18
|9
|5.
|13
|3
|2
|8
|13 - 23
|2
|6.
|13
|2
|3
|8
|12 - 29
|0
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|16 (1)
|Аустрия Клагенфурт 2
|Пинк Маркус
|16
|ЛАСК
|Накамура Кейто
|13 (4)
|Ред Булл Зальцбург
|Сеско Бенджамин
|13 (3)
|Вольфсбергер
|Барибо Тай
|13 (1)
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|1 8
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|1 7
|Альтах
|Эдокполор Носа Ийобоса
|1 7
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхиня
|1 7
|Аустрия Лустенау
|Dario Grujic
|2 4