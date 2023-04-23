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Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 26. Стадион: .
Аустрия Вена
1:2
Конец матча
Аустрия Клагенфурт 2
0'
0:1
49' Гол
Kosmas Gezos
1:1
52' Гол
Грубер Андреас
65' Желтая карточка
Бенателли Рико
83' Желтая карточка
Грубер Андреас
84' Желтая карточка
Kosmas Gezos
87' Желтая карточка
Верницниг Кристофер
90' Желтая карточка
Польстер Мануэль
1:2
90' Пенальти
Kosmas Gezos
90'+6
1
Фрюхтль
Кристиан
20
Мюль
Лукас
66
Мартинс
Марвин
46
Хандль
Йоханнес
26
Ранфтль
Райнхольд
11
Польстер
Мануэль
23
Браунёдер
Маттиас
30
Фишер
Манфред
77
Джукич
Александар
17
Грубер
Андреас
10
Доведан
Никола
13
Менцель
Филлип
8
Kosmas
Gezos
31
Thorsten
Mahrer
37
Nicolas
Wimmer
2
Бонна
Соломон
24
Верницниг
Кристофер
20
Бенателли
Рико
19
Andy
Irving
6
Maximiliano
Moreira
11
Сото
Себастьян
16
Nicolas
Binder
Аустрия Вена
3-4-1-2
Аустрия Клагенфурт 2
3-5-2

История личных встреч

Аустрия Вена
Аустрия Клагенфурт 2

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

14 матчей

21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед

История матчей

Б
3:1
Б
3:3
Б
1:2
Б
1:1
Б
0:0
Б
1:1
ТМК
2:0
РЛЦ
4:0
Л
0:4
Л
3:3
Л
4:1
Л
0:5
Л
0:0
РЛЦ
1:0

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.75
1.67

Среднее время на гол

51
54

Всего голов

16
16

Голов в среднем за матч

1.6
1.45

Среднее время на гол

56
61

Всего голов

23
21

Голов в среднем за матч

1.64
1.5

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

54
60

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Табакович Харис 12 (1) 0.46
Грубер Андреас 7 0.27
Фитц Доминик 6 (2) 0.23
Ранфтль Райнхольд 4 0.15
Келес Джан 3 0.12
Джукич Александар 2 0.08
Фишер Манфред 2 0.08
Браунёдер Маттиас 2 0.08
Доведан Никола 1 0.04
Польстер Мануэль 1 0.04
Мартинс Марвин 1 0.04
Хускович Муарем 1 0.04
Лайднер Дорон 1 0.04
Джуричин Марко 1 0.04
Тейгль Георг 0 0
Аустрия Клагенфурт 2
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинк Маркус 16 0.62
Ридер Флориан 4 0.15
Kosmas Gezos 4 (1) 0.15
Nicolas Wimmer 3 (1) 0.12
Andy Irving 3 (3) 0.12
Арвайлер Йонас 3 0.12
Christopher Cvetko 1 0.04
Thorsten Mahrer 1 0.04
Сото Себастьян 1 0.04
Бонна Соломон 1 0.04
Верницниг Кристофер 0 0
Sinan Karweina 0 0
Блауэнштайнер Микаэль 0 0
Бенателли Рико 0 0
Шумахер Тилль 0 0
Штрауди Симон 0 0
Nicolas Binder 0 0

Карточки

Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галвао Лукас 5 1
Ранфтль Райнхольд 6 0
Фитц Доминик 5 0
Табакович Харис 3 1
Браунёдер Маттиас 4 0
Тейгль Георг 3 0
Польстер Мануэль 3 0
Доведан Никола 2 0
Мартинс Марвин 2 0
Фишер Манфред 2 0
Мюль Лукас 2 0
Хускович Муарем 2 0
Холланд Джеймс 1 0
Джуричин Марко 1 0
Грубер Андреас 1 0
Балтакса Матан 1 0
Ibrahima Drame2 1 0
Келес Джан 1 0
Крейкер Дарио 1 0
Аустрия Клагенфурт 2
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kosmas Gezos 6 0
Thorsten Mahrer 6 0
Ридер Флориан 4 1
Верницниг Кристофер 5 0
Nicolas Wimmer 5 0
Andy Irving 5 0
Бенателли Рико 4 0
Christopher Cvetko 2 1
Пинк Маркус 3 0
Менцель Филлип 3 0
Шумахер Тилль 3 0
Maximiliano Moreira 2 0
Штрауди Симон 2 0
Nikola Djoric 2 0
Florian Jaritz 1 0
Блауэнштайнер Микаэль 1 0
Демаку Весель 1 0
Sinan Karweina 1 0

Результаты матчей

Аустрия Вена
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Аустрия Клагенфурт 2
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
9

Волевые поражения

7
10
Аустрия Вена
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Аустрия Клагенфурт 2
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
18

Волевые поражения

19
10
Аустрия Вена
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (8)
46% (12)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
31% (8)
31% (8)
Аустрия Клагенфурт 2
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (6)
42% (11)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
35% (9)
19% (5)

Сухие победы

5
7

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

12
27

Волевые поражения

26
20

Голы по времени матча

Забито

22
25
7 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 4
15 Не забивали 14
1
5%
2
8%
1-15
2
9%
2
8%
16-30
4
18%
4
16%
31-45
9
41%
6
24%
46-60
3
14%
2
8%
61-75
3
14%
9
36%
76-90

Пропущено

17
27
5 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
2
12%
7
26%
1-15
1
6%
4
15%
16-30
2
12%
3
11%
31-45
3
18%
5
19%
46-60
3
18%
2
7%
61-75
6
35%
6
22%
76-90

Забито

23
13
10 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
16 Не забивали 19
1
4%
4
31%
1-15
4
17%
1
8%
16-30
5
22%
2
15%
31-45
4
17%
1
8%
46-60
3
13%
3
23%
61-75
6
26%
2
15%
76-90

Пропущено

25
22
10 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
2
8%
2
9%
1-15
3
12%
2
9%
16-30
5
20%
4
18%
31-45
4
16%
2
9%
46-60
5
20%
6
27%
61-75
6
24%
6
27%
76-90

Забито

45
38
17 В 1-м тайме 15
28 Во 2-м тайме 23
10 Забивали первыми 9
5 Не забивали 7
2
4%
6
16%
1-15
6
13%
3
8%
16-30
9
20%
6
16%
31-45
13
29%
7
18%
46-60
6
13%
5
13%
61-75
9
20%
11
29%
76-90

Пропущено

42
49
15 В 1-м тайме 22
27 Во 2-м тайме 27
15 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 22
4
10%
9
18%
1-15
4
10%
6
12%
16-30
7
17%
7
14%
31-45
7
17%
7
14%
46-60
8
19%
8
16%
61-75
12
29%
12
24%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Вена
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Рапид Вена - Аустрия Вена 3:3 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:3 Аустрия Вена - ЛАСК 2:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 2:0
Штурм - Аустрия Вена 3:1 Рид - Аустрия Вена 1:3 Аустрия Вена - Хартберг 3:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2 3:1 Аустрия Вена - Вашаш 3:1 Аустрия Вена - Трайскирхен 3:2 Аустрия Вена - Зброёвка 3:4 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:1 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:0 Хапоэль Беэр-Шева - Аустрия Вена 4:0 Аустрия Вена - Альтах 2:1 Аустрия Вена - Лех 1:1 ЛАСК - Аустрия Вена 2:2 Винер - Аустрия Вена 3:1 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:3
Аустрия Клагенфурт 2
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Аустрия Клагенфурт 2 - Штурм 0:2 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2 3:1 Аустрия Клагенфурт 2 - Ред Булл Зальцбург 0:3 Гразер - Аустрия Клагенфурт 2 2:2
Аустрия Лустенау - Аустрия Клагенфурт 2 4:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Хартберг 1:0 Аустрия Клагенфурт 2 - Альтах 3:0 Штурм - Аустрия Клагенфурт 2 1:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Трайбах 1:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Вольфсбергер 0:3 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2 3:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2 1:0 Аустрия Клагенфурт 2 - Санкт-Якоб-им-Розенталь 10:0 Аустрия Клагенфурт 2 - Трайбах 3:1 САК Клагенфурт - Аустрия Клагенфурт 2 1:2 Алюминий - Аустрия Клагенфурт 2 0:4 Белтинци - Аустрия Клагенфурт 2 1:7 Аустрия Клагенфурт 2 - Вольфсбергер-2 4:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Вольфсбергер (аматоры) 4:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Юнион Фёкламаркт 12:1

Результаты матчей

Аустрия Вена
Аустрия Клагенфурт 2

Точный счет

2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Точный счет

3:3
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

3
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:2
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
3:3
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
3 раза 12%
0:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 35%
3
8 раз 31%
0
5 раз 19%
1
4 раза 15%
0
7 раз 27%
1
7 раз 27%
2
7 раз 27%
3
3 раза 12%
4
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Аустрия Вена
Аустрия Клагенфурт 2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
7
6
8
5
1.5
4
9
3
10
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
12
1
9
4
1.5
8
5
5
8
2.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
5
0.5
Больше Меньше
19
7
17
9
1.5
12
14
8
18
2.5
5
21

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 0:0 26 18 7 1 55 - 16 33
2.
Штурм
 0:0 26 16 7 3 43 - 18 31
3.
ЛАСК
 26 12 10 4 45 - 32 27
4.
Рапид Вена
 26 11 4 11 42 - 36 20
5.
Аустрия Вена
 26 10 8 8 46 - 41 19
6.
Аустрия Клагенфурт 2
 26 10 3 13 38 - 49 18

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аустрия Лустенау
 26 10 6 10 34 - 40 22
2.
Сваровски Тироль
 26 9 5 12 37 - 41 18
3.
Вольфсбергер
 26 8 4 14 41 - 48 17
4.
Хартберг
 26 6 5 15 29 - 48 14
5.
Альтах
 26 5 7 14 26 - 48 13
6.
Рид
 26 4 8 14 19 - 38 11

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 0:0 13 7 6 0 22 - 7 27
2.
ЛАСК
 13 7 3 3 24 - 19 24
3.
Рапид Вена
 13 6 2 5 24 - 18 20
4.
Штурм
 0:0 13 9 2 2 23 - 10 5
5.
Аустрия Вена
 13 6 3 4 22 - 17 2
6.
Аустрия Клагенфурт 2
 13 4 1 8 13 - 22 -2

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Альтах
 13 3 4 6 14 - 19 13
2.
Хартберг
 13 3 3 7 16 - 25 12
3.
Вольфсбергер
 13 2 2 9 18 - 27 8
4.
Аустрия Лустенау
 13 6 3 4 21 - 22 7
5.
Рид
 13 2 5 6 12 - 20 2
6.
Сваровски Тироль
 13 4 3 6 17 - 23 1

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм
 0:0 13 7 5 1 20 - 8 26
2.
Аустрия Клагенфурт 2
 13 6 2 5 25 - 27 20
3.
Аустрия Вена
 13 4 5 4 24 - 24 17
4.
Ред Булл Зальцбург
 0:0 13 11 1 1 33 - 9 6
5.
ЛАСК
 13 5 7 1 21 - 13 3
6.
Рапид Вена
 13 5 2 6 18 - 18 0

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сваровски Тироль
 13 5 2 6 20 - 18 17
2.
Аустрия Лустенау
 13 4 3 6 13 - 18 15
3.
Вольфсбергер
 13 6 2 5 23 - 21 9
4.
Рид
 13 2 3 8 7 - 18 9
5.
Хартберг
 13 3 2 8 13 - 23 2
6.
Альтах
 13 2 3 8 12 - 29 0

Топ бомбардиров
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 16 (1)
Аустрия Клагенфурт 2 Пинк Маркус 16
ЛАСК Накамура Кейто 13 (4)
Ред Булл Зальцбург Сеско Бенджамин 13 (3)
Вольфсбергер Барибо Тай 13 (1)
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Топ нарушителей
ЛАСК Йовичич Бранко 1 8
Альтах Нухиу Атдхи 1 7
Альтах Эдокполор Носа Ийобоса 1 7
Ред Булл Зальцбург Павлович Страхиня 1 7
Аустрия Лустенау Dario Grujic 2 4
Весь список
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